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Новини
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Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

зеленський

Україна не готова використовувати свої території і людей як один з варіантів пропозиції шляху до миру.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю індійським ЗМІ заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, якою є його дорожня карта до миру.

"Шлях до миру... Ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, наші цінності і нашу свободу, нашу демократію — ми не готові цим жертвувати. І це — абсолютно зрозумілі аспекти. Решта аспектів — ми можемо говорити, ми можемо прийняти рішення, шукати якісь варіанти", - заявив він.

Також читайте: Такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає, - Зеленський

На думку Зеленського, індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді хоче миру більше, ніж Володимир Путін. "Проблема у тому, що Путін не хоче цього", - вважає глава української держави.

Окремо президент поінформував, що наразі в України є велика лінійка технологічних здобутків — і у сфері сільського господарства, і у сфері медицини, і у сфери безпеки тощо.

"І ми готові про це говорити. Ми повністю відкриті по всім цим аспектам, ми готові до співвиробництва для обох ринків. Звичайно, після війни ми можемо зробити у десятки разів більше, бо наразі пріоритети наші полягають у нашій обороні. Але ми готові починати цю роботу, бо все одно ця ситуація завершиться", - сказав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) перемовини (2856) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+15
Задовбав вже своїми видосами ...
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25.08.2024 16:30
+15
я прошу, перестаньте постити кожен його висер. Зазвичай - це просто маячня, набір слів.
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25.08.2024 16:31
+10
Ти, найвеличніший, краще розкажи, чому у вчорашньому обміні полонених не було жодного азовця? А кадирівців віддав.
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25.08.2024 16:36
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Задовбав вже своїми видосами ...
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25.08.2024 16:30 Відповісти
Так не дивись. Нашо ухилянту з Швейцарії має щось бути тут цікаво?
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25.08.2024 17:19 Відповісти
Тебе ще забув спитати ...диванний боєць ...
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25.08.2024 18:30 Відповісти
Я б тобі розказав усе що знаю але мене за це постійно банять. Тобі ж ніхто не забороняє мастурбувати на свого Невтікача ...
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25.08.2024 18:37 Відповісти
я прошу, перестаньте постити кожен його висер. Зазвичай - це просто маячня, набір слів.
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25.08.2024 16:31 Відповісти
путлєр не хоче миру а Моді хоче миру більше як путлєр - ну якось так
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25.08.2024 16:31 Відповісти
Пата му шо я так решил, мне нужны рабы и рейтинг. А мир, то не для холопів. Дети уважаемых людей все равно все за границей. Ни один не пострадает от войны и обстрелов😁😁😁
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25.08.2024 16:34 Відповісти
Ти, найвеличніший, краще розкажи, чому у вчорашньому обміні полонених не було жодного азовця? А кадирівців віддав.
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25.08.2024 16:36 Відповісти
А в омані за скільки частину України запланував здати???
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25.08.2024 16:36 Відповісти
Вимагаю в української влади включити українські радіо і телеканали в Суджі і на нових українських територіях!
Також включити ютуб і відкрити українські супермаркети і українські школи!
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25.08.2024 16:49 Відповісти
ти взагалі ничого не робишь....розкажи про потужні фортифікації Покровська....чи ти його вже здав по оману...
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25.08.2024 16:49 Відповісти
В этом старом анекдоте смысла больше, чем в бреднях Янелоха насчёт "обменов". Параша должна уничтожаться начиная с мааацквабада, а не разговаривать.
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25.08.2024 16:51 Відповісти
Деятель .
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25.08.2024 16:58 Відповісти
Схоже що миру більше всього не хоче пересидент.
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25.08.2024 17:11 Відповісти
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25.08.2024 17:17 Відповісти
Зеленський нічого не зробив для досягнення миру
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25.08.2024 17:25 Відповісти
Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

А на кокс?
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25.08.2024 17:33 Відповісти
"путінський" торгаш косом,після зустрічі із "куйлом" в Азербайджані...

За інформацією каналу, Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

Відомо, що він був зареєстрований у FPR (картотеці розшукуваних осіб) і щойно прибув з Азербайджану. Джерело:

Ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, наші цінності і нашу свободу, нашу демократію - ми не готові цим жертвувати. І це - абсолютно зрозумілі аспекти. Решта аспектів - ми можемо говорити, ми можемо прийняти рішення, шукати якісь варіанти", (фінансова пропозиція від "рашистського "трупіна"(" юдині срібняки")- цілком прийнятний варіант ,для "зелених поцріотів"
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25.08.2024 18:08 Відповісти
Хто тебе буде слухати .
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25.08.2024 17:37 Відповісти
ну, російська територія як раз в обмін на людей здобувається. чи там роботи воюють?
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25.08.2024 20:44 Відповісти
Как тебе спится, тварь продажная?
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25.08.2024 21:10 Відповісти
 
 