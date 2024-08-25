Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

Україна не готова використовувати свої території і людей як один з варіантів пропозиції шляху до миру.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю індійським ЗМІ заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, якою є його дорожня карта до миру.

"Шлях до миру... Ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, наші цінності і нашу свободу, нашу демократію — ми не готові цим жертвувати. І це — абсолютно зрозумілі аспекти. Решта аспектів — ми можемо говорити, ми можемо прийняти рішення, шукати якісь варіанти", - заявив він.

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На думку Зеленського, індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді хоче миру більше, ніж Володимир Путін. "Проблема у тому, що Путін не хоче цього", - вважає глава української держави.

Окремо президент поінформував, що наразі в України є велика лінійка технологічних здобутків — і у сфері сільського господарства, і у сфері медицини, і у сфери безпеки тощо.

"І ми готові про це говорити. Ми повністю відкриті по всім цим аспектам, ми готові до співвиробництва для обох ринків. Звичайно, після війни ми можемо зробити у десятки разів більше, бо наразі пріоритети наші полягають у нашій обороні. Але ми готові починати цю роботу, бо все одно ця ситуація завершиться", - сказав він.

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