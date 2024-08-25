Зеленський вперше показав український дрон-ракету "Паляниця". ВIДЕО

З початку повномасштабного вторгення РФ випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити російські атаки на українські міста можна ударами по російських літаках на військових аеродромах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі написав президент України Володимир Зеленський.

"Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", - йдеться в дописі.

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