УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12508 відвідувачів онлайн
Новини Відео
39 900 286

Зеленський вперше показав український дрон-ракету "Паляниця". ВIДЕО

З початку повномасштабного вторгення РФ випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити російські атаки на українські міста можна ударами по російських літаках на військових аеродромах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі написав президент України Володимир Зеленський.

"Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Как бы кто не ныл, а Украина медленно, но неотвратимо движется вперед. Со временем и томагавки свои появятся.
Давайте поностальгируем. Помните, как ботня визжали про красные линии в ордло? Помните, как обещали ядерный армагедон за косой взгляд в сторону Крыма? Куда вы все поделись, черти?
показати весь коментар
25.08.2024 09:54
+29
Все що падає і буде падати на голови кацапів то є добре.
показати весь коментар
25.08.2024 09:58
+29
Не имеет никакого значения как и из чего сделана дрон ракета. Бавовну доставляет? Да! Остальное побоку.
показати весь коментар
25.08.2024 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ну так дякуй своєй фсбшній Юлі за здачу Криму.
З американськими нафтовими вишками Крим був би українським як і раніше.
показати весь коментар
31.08.2024 22:35 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 16:40 Відповісти
Та не випорожняйте свого сечового мiхура у компот, я теж из переобувшихся в прыжке, но в 2014 г, коли ця лахундра брехлива виперлась на iнвалiднiй калясочцi на трибуну Майдану, та ще й на лабутенах з пiдборами з Ейфелеву башту, а потiм забувши, шо вана "iнвалiд" зiскочила з того iнвалiдного вiзка, та й почала вигуцикувати по трибунi , бо завела заунывную речь, мол гуртом до звитяг под моим патронатом...так ii спротивив, так спротивив, що вана стала для мене гидотною. Каароч бульо-бульо, а такого ще я не бачив, типо , пир во время чумы.
показати весь коментар
25.08.2024 15:02 Відповісти
Українські жонофоби перелізли в мережі
показати весь коментар
25.08.2024 15:37 Відповісти
Тобто, ми з вами - по одну сторону.
показати весь коментар
25.08.2024 15:45 Відповісти
пiсля перевзувачки
показати весь коментар
25.08.2024 15:47 Відповісти
Панне хороший, а то правда, шо пан Док, з iмперськоi гiлки, весь час, як лiкар, супроводжував баб Юльку у всих вояжах, а заре - безробiтний?
показати весь коментар
25.08.2024 15:55 Відповісти
У пана нема варіанту, коли людина фінансово незалежна? Працює сам на себе? Співчуваю
показати весь коментар
25.08.2024 16:44 Відповісти
А ви з нам знайомi?
показати весь коментар
25.08.2024 21:39 Відповісти
З воєнторгу із крамниці
Прилетіла "Паляниця"
Та й попала "Паляниця"
По кацапській по сідниці.
Ніби гудзики в петлицях
Повилазили зіниці!!
показати весь коментар
25.08.2024 11:09 Відповісти
Можуть місцеві експерти пояснити, чим т.зв. дрон-ракета відрізняється від крилатої ракети? Лише великими крилами, які не складаються? Чому тоді не назвати його реактивним дроном?
показати весь коментар
25.08.2024 11:14 Відповісти
Існують крилаті ракети - у яких крила не складаються
показати весь коментар
25.08.2024 11:20 Відповісти
А космічні кораблі борознять простори космосу))))))))
показати весь коментар
25.08.2024 11:39 Відповісти
По суті є що сказать?
показати весь коментар
25.08.2024 11:41 Відповісти
Як на мене, крилата ракета - це зовсім не ракета, а реактивний дрон, який має літаковий двигун, але запускається з контейнера, і летить як літак з використанням підйомної сили, тому має малі складані крила. Якщо зробити великі крила, вона вже не влізе в контейнер, але буде мати більшу підйомну силу, менший розхід палива і відповідно більшу дальність (за що і боролися творці Паляниці). Натомість класична ракета не має крил, тому не може маневрувати і летить балістичною траєкторією лише за рахунок реактивної сили (практично без підйомної). Звідси питання - для чого називати дрон-літак ракетою? Щоб похвалитися, які ми круті?
показати весь коментар
25.08.2024 11:48 Відповісти
Напр. німецька V-1 і була т.зв. крилатою ракетою, хоча і з примітивним ракетним двигуном
показати весь коментар
25.08.2024 11:56 Відповісти
«Фау-1», V-1 (A-2, Fi-103,«Фізелер-103», FZG 76) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак -снаряд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета ), що знаходився на озброєнні армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини в кінці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Fieseler Fieseler . Ця назва походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Vergeltungswaffe-1 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 «Зброя відплати-1» ).

Фау-1 була оснащена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD пульсуючим повітряно-реактивним двигуном (ПуПРД) і несла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 750-1000 кг. Дальність польоту - 250 км, Пізніше була доведена до 400 км.

Ти зрозумів? Офіційна назва - "літак-снаряд"! Бо "крилата ракета" винесено в "дужки" А це означає що назва "умовна"
Для "тупих" - коли британці сконструювали першу бронемашину на гусеничному ходу - то старалися зберегти секретність Для цього при завантаженні транспортуванні та зберіганні (і у спілкуванні) почали називать цю ріс (укриту брезентом) - "танком" (тобто - "бочкою") Скажи мені - ******* бронемашини сильно нагадують "бочки"?
показати весь коментар
25.08.2024 12:36 Відповісти
От мене бісить - коли на форум лізуть неуки що ліняться заглянуть у першоджерела і "мелють дурниці" з розумним виглядом!
Ракета - літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища.Літа́к (застар. аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщуватися з високою швидкістю (летіти), використовуючи підіймальну силу крила і тягу двигуна.
Турбореактивний двигун (ТРД, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. turbojet engine) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD повітряно-реактивний двигун , в якому тяга створюється струменем газів, що витікають з реактивного сопла. ТРД застосовуються на надзвукових літаках, як маршеві двигуни, або, як підіймальні двигуни на літаках вертикального зльоту і посадки.
Тобто по суті - будь-який літальний апарат (з крилами чи без) який має реактивний двигун який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача які містяться в самому ЛА - є РАКЕТОЮ
А будь-який літальний апарат що рухається за допомогою турбореактивного двигуна - є ЛІТАКОМ
Для "особливо тупих" - "непорушні крила" - це не крила зафіксовані непорушно на фєзеляжі А крила що є непорушними в польоті відносно його напряму Тобто літак не махає чи не крутить крилами
показати весь коментар
25.08.2024 12:05 Відповісти
Як бачу, місцеві "експерди" дабре навчилися копіювати Вікі, і на цій підставі вважати себе "мудрими", а інших - "тупими". Як казали китайські мудреці - ти не мене ображаєш, а себе, бо навіть не знаєш, з ким спілкуєшся, а вже розкидаєшся образами, що є ознакою низького інтелекту і комплексу меншовартості
показати весь коментар
25.08.2024 12:19 Відповісти
Так я з "неекспердами" тільки так себе й веду! Коли пишу "своїми словами" - ви починаєте верещать, що я це "сам придумав" А коли цитую "офіційні загальновизнані джерела" - вам на мене "висраться" набагато важче! Бо заперечить нічим! Я вас, неуків, уже за десять років тут добре вивчив!
показати весь коментар
25.08.2024 12:30 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pershe_ofitsijne_zobrazhennja_raketo_drona_paljanitsja_ta_detali_rozrobki_tse_ne_te_scho_vsi_dumali_video-16406.html Питання з двигуном, до речі, потребує уточнення, бо англійською його підписали "rocket drone", а не "jet drone". І хоча використання у таких літальних апаратах саме ракетних рідинних чи твердопаливних двигунів виглядає цікавим, мова все ж таки йде про турбореактивний двигун (про що окремо згадується у відео), а тому правильніше говорити про те, що "Паляниця" є реактивним дроном.
показати весь коментар
25.08.2024 12:30 Відповісти
А я написав щось інше? Про "умовні" назви я тобі пояснив уже:
"Безпіло́тний апара́т чи дрон (англ. unmanned vehicle чи англ. drone - трутень) - це рухомий апарат, який працює без наявності людини (водія або пілота) на борту".
показати весь коментар
25.08.2024 12:43 Відповісти
Я ж попереджав - не ображай незнайомців, яких не знаєш, бо пошкодуєш.
Ти написав, що це - ракета (ще й великими літерами), бо має реактивний двигун. Я ж у першому своєму пості написав, що треба його називати "реактивний дрон", що і підтвердили справжні експерти, а не копіювальники з Вікі, які годинами тут доводять самі собі, які вони "експерди"
показати весь коментар
25.08.2024 13:59 Відповісти
Телепню! Де саме я назвав "Паляницю" "ракетою"? Ану - процитуй мене! Бо я бачу, що ти, як тупий кацап - "Смотрю в книгу - вижу "фигу"!
показати весь коментар
25.08.2024 14:02 Відповісти
Бачу, що ти добре навчився від своїх московських партнерів, як написати багато, але нічого конкретного.
Цитую твій власний (нецитований) текст, тобто твою позицію: "Тобто по суті - будь-який літальний апарат (з крилами чи без) який має реактивний двигун який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача які містяться в самому ЛА - є РАКЕТОЮ".
Це цілком підтверджує назву, яку запропонував Зеленський - дрон-ракета, і крім того ще й означає, що ти вважаєш Боїнг-737 теж ракетою. У протилежність до тої назви, яку пропонував я - реактивний дрон (а відповідно Боїнг-737 - реактивний пілотований літак)
показати весь коментар
25.08.2024 14:41 Відповісти
Пане, ви або не звертайте увагу, або це просто буде абирвалг. i так з дня на день... ЗЫ... кто мне не верит, перечитывает теги выше, ведь никто более к пану Ищуку, на ровном месте предъяв не предъявляет... Братья, еднаймося.
показати весь коментар
25.08.2024 14:49 Відповісти
Ну я ж кажу - що ти "тупий, як кацап" ! Читай: "який має реактивний двигун, який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача, які містяться в самому ЛА" Це означає, що і пальне і реагент , який перетворює це пальне в великі обсяги газу, що рухають ЛА - він несе з собою! Цей реагент може буть рідким киснем, азотною кислотою, чи чимось іншим Але він не береться ззовні, а транспортується у самому ЛА Цей ЛА іменується РАКЕТОЮ!
А от у ЛА з турбореактивним двигугом транспортується лише пальне Окислювач він бере з атмосфери І цей ЛА іменується ЛІТАКОМ - незалежно від наявності чи відсутності в ньому екіпажу
Про що можна сперечаться з "істотою", яка не розуміє "основ термодинаміки"? Та про це ж ще на уроках фізики в школі вчитель розказує! Ти що - в школі сидів на "камчатці" та горобцям у вікні дулі тикав?
показати весь коментар
25.08.2024 14:54 Відповісти
А крилата ракета - це що?
показати весь коментар
25.08.2024 15:03 Відповісти
Ти вирішив пограться в гру - "У попа була собака..."? "Крилата ракета - літальний апарат з непорушними крилами та РАКЕТНИМ двигуном" Наприклад - ПКР "Нептун"
показати весь коментар
25.08.2024 15:13 Відповісти
Нептун має окислювач на борту?
показати весь коментар
25.08.2024 15:15 Відповісти
Тобі слово "заї*ав" - відоме?
показати весь коментар
25.08.2024 15:28 Відповісти
Крилата ракета (Нептун у т.ч.) летить на турбореактивному двигуні, який бере окислювач (тобто кисень) з повітря. Але називається ракетою. Тому іди повчися
показати весь коментар
25.08.2024 15:36 Відповісти
Хлопці, а про що власне у вас суперечка? Я так нібелмеса не поняв. Давайте так, хтось щось колись написав - не беремо до уваги. Просто скажіть простими словами, що воно таке. Для початку найдіть спільні тези.
1. Воно значить ЛА - обоє згодні? Ок.
2. Там є турбореактивний двигун? - Ок?
3. ?
показати весь коментар
25.08.2024 15:37 Відповісти
Та я цьому телепню пробую пояснить тлумачення елементарних понять термодинаміки та що таке "точне поняття" а що "умовне" - а воно "в трьох соснах блудить" Мусив "нах" послать!
показати весь коментар
25.08.2024 15:44 Відповісти
Зрозуміло. Отже
3. Це реактивний дрон? Дрон з турбореактивним двигуном, яким по-суті є так звані "крилаті ракети", хоча вони і не ракети? Ну все, хлопці. Думаю домовились. Якщо є, то напишіть ще спільну характеристику, з якою обоє згодні. Дякую.
4. ?
показати весь коментар
25.08.2024 15:56 Відповісти
Якщо підходить до тлумачення понять буквально - то "Нептун" - "літальний безпілотний апарат з турбореактивним двигуном, що рухається по аеробалістичній траєкторії" Чисто "ракетою" ПКР "Нептун" назвать не можна Його найменування ("крилата ракета") - чисто умовне Просто тому що не знайшлося ще людини, чи групи однодумців, які-б класифікували подібні речі Просто люди так звикли! (Так само як звикли називать важкі бронемашини з гарматами -"танками" ("бочками") Саме про це я цьому неуку і пробував пояснить Але ж він зрозуміть не здатен!
показати весь коментар
25.08.2024 16:15 Відповісти
Подобаються мені особи, які після дискусії пробують доводити, що праві насправді вони, і як їм все життя доводиться повчати "неуків", а коли їм показуєш, що крилата ракета не має окислювача на борту, то виявляється, що праві все одно лише вони, а неправі всі ті мільйони, які вживають термін "крилата ракета"
показати весь коментар
25.08.2024 16:26 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 16:41 Відповісти
До речі, така поведінка характеризується назвою "комплекс відмінника", який отримував у школі самі п'ятірки, а в інституті почав отримувати двійки, не може в це повірити і пояснює все поганими викладачами. Дехто навіть втрачає глузд під таким тиском. Тому побережи здоров'я і краще готуйся, бо тут тобі не шкільна олімпіада
показати весь коментар
25.08.2024 16:48 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 16:56 Відповісти
у того довбойоба два ..мнения .. одно його а всі неправильні --- окрім ракет на рідкому паливі основна маса ракет зараз твердопаливні . окислювач входить в склад палива і склад окислювача буває дуже різним і це в багатьох випадках не кисень
показати весь коментар
26.08.2024 10:52 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 12:26 Відповісти
Свою пропозицію я написав зразу: якщо апарат є непілотованим і має реактивний двигун, а Боїнг-737 з реактивний двигуном називається реактивним літаком, то Паляниця - це реактивний безпілотний літак (або дрон). Що хоче сказати мій опонент - не уявляю
показати весь коментар
25.08.2024 15:45 Відповісти
Звернись у конструкторське бюро з пропозицієй назвати перероблений Стріж в Паляницю реактивним дроном. Всі дружно посміються і це файно, без гумору на війні ніяк.
показати весь коментар
25.08.2024 15:54 Відповісти
Ржунимагу... Да лучше бы чел прикопался к столбу и делал ему предъяву, мол задрал, ще й факи крутил бы в разные сторону, до нехочу, а то здесь одну стрелочку нарисует. Мож в том заключается самоудовлетворение... и так каждый день, вы тока присмотритесь к нему.... Бг-ггг... сам прикопался на ровном месте, а потом говорит мол , ты меня устал...
показати весь коментар
25.08.2024 15:37 Відповісти
Шамов! Коли ти тут усіх "задрочував" своїми "генетичними дослідженнями" - чомусь такого не писав! Я перестав тобі відповідать тому, що у тебе таке саме часом "клинить" Таке відчуття останнім часом - що ти пишеш напідпитку!
показати весь коментар
25.08.2024 16:04 Відповісти
Я - патсталом...
показати весь коментар
25.08.2024 21:47 Відповісти
Там і залишайся!
показати весь коментар
26.08.2024 12:27 Відповісти
"як на мене", "звідси питання - навіщо"
показати весь коментар
25.08.2024 14:22 Відповісти
До речі - його і "ракетою" назвать важко! Бо у нього не "ракетний" двигун - а турбореактивний (хоча були і літаки саме з "ракетними" двигунами Їх і у СРСР розробляли ("Бі-1") і німці - https://uk.wikipedia.org/wiki/Bachem_Ba_349 Bachem Ba 349 Natter, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DFS_228&action=edit&redlink=1 DFS 228, Heinkel He 176
показати весь коментар
25.08.2024 11:52 Відповісти
Фото з сайту ВВС https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4gzwxjgdklo
показати весь коментар
25.08.2024 11:57 Відповісти
Моторсіч з 2008 до 2016 року випускала двигуни для орківських ракетних комплексів , але не лише до великих ракет калібр чи х101 а і до малих це можуть бути вони
показати весь коментар
25.08.2024 13:32 Відповісти
... до 2016 року
показати весь коментар
25.08.2024 14:58 Відповісти
ну взагалі і пізніше фактично випускало якщо врахувати корпоративне право, тому що потім спільне виробництво було на території раші
показати весь коментар
25.08.2024 16:26 Відповісти
Цікаво, а ракетного стартового прискорювача в нього нема...який його розгоняє і ступень відкидається і він вже далі летить на турбореактивному
показати весь коментар
25.08.2024 19:34 Відповісти
Можуть місцеві експерти пояснити, чим т.зв. дрон-ракета відрізняється від крилатої ракети? Лише великими крилами, які не складаються? Чому тоді не назвати його реактивним дроном?

Тому що в світі є крилаті ракети і дрони з турбореактивним двигуном. А такого дива немає і порівнювати його ні з чим. Це зменшить кількість мемів у стилі "дрон курця".
показати весь коментар
25.08.2024 13:10 Відповісти
Нічим. Просто на презентації якийсь довбойоб назвав паляницю не так як інші.
показати весь коментар
25.08.2024 18:17 Відповісти
В нищівну дорогу, Паляниця. Роби свою справу для Перемоги України
показати весь коментар
25.08.2024 11:15 Відповісти
Все так секретно, як політ Гагаріна...
показати весь коментар
25.08.2024 11:16 Відповісти
На вул Банкову можливо замовити декілька Паляниць?
показати весь коментар
25.08.2024 11:19 Відповісти
На відео показано озброєння яке було вироблено за часів Порошенка..
Чортові клоуни
показати весь коментар
25.08.2024 11:22 Відповісти
У кадрах відео американські заводи.
показати весь коментар
25.08.2024 11:52 Відповісти
33 000 КАБів та на 500 кг
показати весь коментар
25.08.2024 12:14 Відповісти
Я думал, что он показал юморастский номер "Дрон-ракета "Паляница"🤡
показати весь коментар
25.08.2024 12:17 Відповісти
голь на выдумку сильна !!! нет ничего проще сделать ракету из ,,кислородного ,,балона и колесиков от кравчучки !!!
показати весь коментар
25.08.2024 12:54 Відповісти
Голь це хто - Зеленський?
показати весь коментар
25.08.2024 13:22 Відповісти
Я не розумію чим не задоволені формучани, дрон чи простіше крилата ракета має просту конструкцію для масового виробництва і запуску, досить швидкий щоб подолати ППО...

Тепер головне щоб це не залишилось відосиком і їм почали випускати великими партіями та наносити удари по аеродромах та складах орків.... як бачимо по останніх атаках у орків є багато дир ППО і цим можна скористатись
показати весь коментар
25.08.2024 13:23 Відповісти
ЗА ІДЕЮ КАЦАП СКАЖЕ ДЯКУЮ....КИТАЙ ДОПОМОЖЕ. ОРКАМ.....ХТО ПРОСИТЬ СВІТИТИ ДОСЯГНЕННЯМИ???
показати весь коментар
25.08.2024 13:28 Відповісти
все що нам потрібно було розроблено і зроблено в Україні 57 років тому, 8к99 стоїть в Дніпрі біля музею, довести під ******* умови звісно потрібен час і він у нас був чи скористалися ми ним,- невідомо, одна маса основного заряда 17 т розтавить всі крапки над і
показати весь коментар
25.08.2024 13:30 Відповісти
РАКЕТНЕ ТА НЕ ТІЛЬКИ.

1. Українська "Ракетна Програма" має три джерела фінансування - власні гроші яких не просто обмаль - мізер. Гроші США які проходять по статті "Сприяння українській "Програмі створення БПЛА" та "Ракетній Програмі" - це окрема стаття витрат з тих 60ти з лишнім мільярдів. Гроші Данії на закупівлю продукції Укроборонпрому.

2. Бидлу буде не просто важко дістати наші заводи які працюють над створенням ракет - практично неможливо у більшій частині бо працюють вони за межами України, без подробиць.

3. Україна має перед головним спонсором - США певні зобов'язання у частині визначення цілей на території рф. Не можна бити по цивільних об'єктах, тільки по військових та об'єктах які напряму чи опосередковано працюють на ОПК. Як нам довели, досі точаться дискусії щодо "Чи можна вшарашити по москві"? Наші вважають що то було б корисно не з військової, але з психологічної точки зору - деморалізація пересічного московіта з одночасним позитивним впливом на українську суспільну думку. Американці вважають що це буде марною витратою ресурсу - москва надійно прикрита засобами ПРО. Наскільки мені відомо, досі немає по цьому питанню згоди.

4. Без постачання комплектуючих з США функціонування "Ракетної програми" неможливе у принципі - дозволи на постачання товарів військового призначення дає уряд США.

Я знаю що зараз Україна має вже трьохзначну кількість ракет різних класів і у випадку продовження фінансування союзниками"Програми", а до Данії та США вже цього місяця мають доєднатися Великобританія та Нідерланди, до кінця цього року Україна має вийти на паритетну з рф кількість вироблених у місяць ракет (виключаючи ракети для ППО). Саме тому Президент вчора зробив свою заяву про наші ракети - вже є результат. Коли вони будуть застосовані, по яким цілям - поняття не маю. Але по чому просять бити союзники я написав. І їх підхід "Американські ракети по росії - ескалація, українські ракети по росії - не ескалація" по суті вірний. Ну а ми без гальм - що з нас взяти?))

Гарної неділі.
показати весь коментар
25.08.2024 13:30 Відповісти
А навіщо про це казати? Хай би рашисти гадали що то було, чим їх уразили. Це нова "фішка" зрадників передати інформацію щоб не спіймали - просто кажеж у відкриту на весь світ? Чи це бажання "янєлоха" себе вихвалити? Для чого ці "презентації"?
показати весь коментар
25.08.2024 13:32 Відповісти
Нехай навпаки знають,що за кожен ракетний удар по Україні може бути симетрично боляче. Тим паче у них там аеродроми є. Нащо вони їм?))
показати весь коментар
25.08.2024 20:37 Відповісти
SS-Х-15 Scrooge (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. Скряга) звісно не паляниця і виготовати її зараз майже неможливо, на жаль
показати весь коментар
25.08.2024 13:35 Відповісти
на х... про це патякати
показати весь коментар
25.08.2024 14:32 Відповісти
Мабуть ракету хотів такий чи собі Таран, що є зараз послом, чи сам головний, коли обіцяв шашлики у травні, або коли обіцяв АЗОВЦІВ-героїв звільнити з полону, або ставив Кириленка, синєгубова губернаторами, щоб "будували" укріплення в Авдіївці, Бахмуті, Сєвєродонецьку, Турецьку, Петровську навколо Харкова, або коли ставив губернатора Запорізжчини , щоб крали гуманітарку, на дороги і багато чого... А те, що наш народ всупереч, а не завдяки керівництву виживає, бореться і перемагає то це уже весь світ бачить. І про переговори в Катарі думали, мріючи про ракету-дрон. І схеми про дорожнє крадівництво, в Міноборони на мільярди-все це "наближає" нашу перемогу. Багато чого можна згадати. Тому й примазуюються, щоб виглядати кращими.
показати весь коментар
25.08.2024 15:09 Відповісти
Чого це в тернеті істерика з приводу дрона "Паляниця" ?? Назва мабуть від слова "палити".
показати весь коментар
25.08.2024 19:35 Відповісти
Ванько! Не "петляй"! Я сказав - "ДАТИ"! У мене є зв"язки у прикордонників - можуть для мене пробить інформацію А я перевірю - наскільки ти - БРЕХУН! Бо ти вже тут давно таке клеймо маєш Тому тобі на слово вірить не можна
І взагалі - досить уже "помиляться" Більше п"яти років я у тебе в "наймитах Порошенка" ходив Потім ти мене визначив як "троля Януковича" Тепер я у тебе вже "російський покидьок" Може пора спиниться? Бо ти скоро вже всі партії та політичні течії перебереш!
показати весь коментар
25.08.2024 20:31 Відповісти
Логічний ланцюжок. Юлєфоб(януковіч) + моцква = висновок. Єдине невідоме - ціна питання(в рублях)
показати весь коментар
26.08.2024 09:13 Відповісти
Ванько ! Ти забувся Порошенка! Втули якось туди і його Недарма ж ти мене величав багато років "порохоботом"!
Ти знаєш - я все більше і більше схиляюся до того що ти все-таки трохи божевільний .... У тебе ті "логічні ланцюжки" так заплутані - наче мотки пряжі - з якими кіт погрався Ти-б сходив до психіатра?! Бо можеш у один прекрасний день опиниться у кімнаті з м"якими стінами....
показати весь коментар
26.08.2024 12:22 Відповісти
Не, ну чьо бы я до товариша пристебался. На баб Юльке оступился и кто это отвергает, так шо неча бочку на всех переть... ЗЫ... братья, кто встретит любящую старушку скажите , чтобы на шею ему табличку прицепила и написала, мол, мерзкий прилипала.
показати весь коментар
25.08.2024 21:52 Відповісти
"Мерзотний приліпала". Це пан про себе?
показати весь коментар
26.08.2024 09:14 Відповісти
Ну так по ФюРеРУ🐭🐭 по БунКеРУ ! 🎆🔥🔥🔥🔥долго еще ждать 4ель ❓или пока сам не исхдонет 🤬
показати весь коментар
26.08.2024 02:15 Відповісти
Це дуже круто. Великий плюс - пластиковий корпус, що дає радарну малопомітність. Схожу технологію колись показували на Південмаші. Дайбо щоб це було технологічно не дуже складно і не обмежувало масовість. Тоді до мацкви завітає триндець.
показати весь коментар
26.08.2024 22:35 Відповісти
******* - ты показуй не МУЛЬТИКИ и МАКЕТЫ, а тогда, когда тысячи этих дронов летят на **********. Очередной дешевый ПИАР КЛОУНА.
показати весь коментар
27.08.2024 06:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 