Зеленский впервые показал украинский дрон-ракету "Паляниця". ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить российские атаки на украинские города можно ударами по российским самолетам на военных аэродромах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", - говорится в заметке.

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