Зеленский впервые показал украинский дрон-ракету "Паляниця". ВИДЕО
С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить российские атаки на украинские города можно ударами по российским самолетам на военных аэродромах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.
Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", - говорится в заметке.
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+30 Мрачный скептик
показать весь комментарий25.08.2024 09:54
+29 Леонід #587957
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+29 Мрачный скептик
показать весь комментарий25.08.2024 09:59
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З американськими нафтовими вишками Крим був би українським як і раніше.
Прилетіла "Паляниця"
Та й попала "Паляниця"
По кацапській по сідниці.
Ніби гудзики в петлицях
Повилазили зіниці!!
Фау-1 була оснащена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD пульсуючим повітряно-реактивним двигуном (ПуПРД) і несла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 750-1000 кг. Дальність польоту - 250 км, Пізніше була доведена до 400 км.
Ти зрозумів? Офіційна назва - "літак-снаряд"! Бо "крилата ракета" винесено в "дужки" А це означає що назва "умовна"
Для "тупих" - коли британці сконструювали першу бронемашину на гусеничному ходу - то старалися зберегти секретність Для цього при завантаженні транспортуванні та зберіганні (і у спілкуванні) почали називать цю ріс (укриту брезентом) - "танком" (тобто - "бочкою") Скажи мені - ******* бронемашини сильно нагадують "бочки"?
Ракета - літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища.Літа́к (застар. аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщуватися з високою швидкістю (летіти), використовуючи підіймальну силу крила і тягу двигуна.
Турбореактивний двигун (ТРД, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. turbojet engine) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD повітряно-реактивний двигун , в якому тяга створюється струменем газів, що витікають з реактивного сопла. ТРД застосовуються на надзвукових літаках, як маршеві двигуни, або, як підіймальні двигуни на літаках вертикального зльоту і посадки.
Тобто по суті - будь-який літальний апарат (з крилами чи без) який має реактивний двигун який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача які містяться в самому ЛА - є РАКЕТОЮ
А будь-який літальний апарат що рухається за допомогою турбореактивного двигуна - є ЛІТАКОМ
Для "особливо тупих" - "непорушні крила" - це не крила зафіксовані непорушно на фєзеляжі А крила що є непорушними в польоті відносно його напряму Тобто літак не махає чи не крутить крилами
"Безпіло́тний апара́т чи дрон (англ. unmanned vehicle чи англ. drone - трутень) - це рухомий апарат, який працює без наявності людини (водія або пілота) на борту".
Ти написав, що це - ракета (ще й великими літерами), бо має реактивний двигун. Я ж у першому своєму пості написав, що треба його називати "реактивний дрон", що і підтвердили справжні експерти, а не копіювальники з Вікі, які годинами тут доводять самі собі, які вони "експерди"
Цитую твій власний (нецитований) текст, тобто твою позицію: "Тобто по суті - будь-який літальний апарат (з крилами чи без) який має реактивний двигун який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача які містяться в самому ЛА - є РАКЕТОЮ".
Це цілком підтверджує назву, яку запропонував Зеленський - дрон-ракета, і крім того ще й означає, що ти вважаєш Боїнг-737 теж ракетою. У протилежність до тої назви, яку пропонував я - реактивний дрон (а відповідно Боїнг-737 - реактивний пілотований літак)
А от у ЛА з турбореактивним двигугом транспортується лише пальне Окислювач він бере з атмосфери І цей ЛА іменується ЛІТАКОМ - незалежно від наявності чи відсутності в ньому екіпажу
Про що можна сперечаться з "істотою", яка не розуміє "основ термодинаміки"? Та про це ж ще на уроках фізики в школі вчитель розказує! Ти що - в школі сидів на "камчатці" та горобцям у вікні дулі тикав?
1. Воно значить ЛА - обоє згодні? Ок.
2. Там є турбореактивний двигун? - Ок?
3. ?
3. Це реактивний дрон? Дрон з турбореактивним двигуном, яким по-суті є так звані "крилаті ракети", хоча вони і не ракети? Ну все, хлопці. Думаю домовились. Якщо є, то напишіть ще спільну характеристику, з якою обоє згодні. Дякую.
4. ?
Тому що в світі є крилаті ракети і дрони з турбореактивним двигуном. А такого дива немає і порівнювати його ні з чим. Це зменшить кількість мемів у стилі "дрон курця".
Чортові клоуни
Тепер головне щоб це не залишилось відосиком і їм почали випускати великими партіями та наносити удари по аеродромах та складах орків.... як бачимо по останніх атаках у орків є багато дир ППО і цим можна скористатись
1. Українська "Ракетна Програма" має три джерела фінансування - власні гроші яких не просто обмаль - мізер. Гроші США які проходять по статті "Сприяння українській "Програмі створення БПЛА" та "Ракетній Програмі" - це окрема стаття витрат з тих 60ти з лишнім мільярдів. Гроші Данії на закупівлю продукції Укроборонпрому.
2. Бидлу буде не просто важко дістати наші заводи які працюють над створенням ракет - практично неможливо у більшій частині бо працюють вони за межами України, без подробиць.
3. Україна має перед головним спонсором - США певні зобов'язання у частині визначення цілей на території рф. Не можна бити по цивільних об'єктах, тільки по військових та об'єктах які напряму чи опосередковано працюють на ОПК. Як нам довели, досі точаться дискусії щодо "Чи можна вшарашити по москві"? Наші вважають що то було б корисно не з військової, але з психологічної точки зору - деморалізація пересічного московіта з одночасним позитивним впливом на українську суспільну думку. Американці вважають що це буде марною витратою ресурсу - москва надійно прикрита засобами ПРО. Наскільки мені відомо, досі немає по цьому питанню згоди.
4. Без постачання комплектуючих з США функціонування "Ракетної програми" неможливе у принципі - дозволи на постачання товарів військового призначення дає уряд США.
Я знаю що зараз Україна має вже трьохзначну кількість ракет різних класів і у випадку продовження фінансування союзниками"Програми", а до Данії та США вже цього місяця мають доєднатися Великобританія та Нідерланди, до кінця цього року Україна має вийти на паритетну з рф кількість вироблених у місяць ракет (виключаючи ракети для ППО). Саме тому Президент вчора зробив свою заяву про наші ракети - вже є результат. Коли вони будуть застосовані, по яким цілям - поняття не маю. Але по чому просять бити союзники я написав. І їх підхід "Американські ракети по росії - ескалація, українські ракети по росії - не ескалація" по суті вірний. Ну а ми без гальм - що з нас взяти?))
Гарної неділі.
І взагалі - досить уже "помиляться" Більше п"яти років я у тебе в "наймитах Порошенка" ходив Потім ти мене визначив як "троля Януковича" Тепер я у тебе вже "російський покидьок" Може пора спиниться? Бо ти скоро вже всі партії та політичні течії перебереш!
Ти знаєш - я все більше і більше схиляюся до того що ти все-таки трохи божевільний .... У тебе ті "логічні ланцюжки" так заплутані - наче мотки пряжі - з якими кіт погрався Ти-б сходив до психіатра?! Бо можеш у один прекрасний день опиниться у кімнаті з м"якими стінами....