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Зеленский впервые показал украинский дрон-ракету "Паляниця". ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить российские атаки на украинские города можно ударами по российским самолетам на военных аэродромах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны снова атаковали горящую шестые сутки нефтебазу в Ростовской области РФ, - росСМИ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) дроны (3912)


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Топ комментарии
+30
Как бы кто не ныл, а Украина медленно, но неотвратимо движется вперед. Со временем и томагавки свои появятся.
Давайте поностальгируем. Помните, как ботня визжали про красные линии в ордло? Помните, как обещали ядерный армагедон за косой взгляд в сторону Крыма? Куда вы все поделись, черти?
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25.08.2024 09:54
+29
Все що падає і буде падати на голови кацапів то є добре.
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25.08.2024 09:58
+29
Не имеет никакого значения как и из чего сделана дрон ракета. Бавовну доставляет? Да! Остальное побоку.
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25.08.2024 09:59
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Ну так дякуй своєй фсбшній Юлі за здачу Криму.
З американськими нафтовими вишками Крим був би українським як і раніше.
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31.08.2024 22:35 Ответить
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25.08.2024 16:40 Ответить
Та не випорожняйте свого сечового мiхура у компот, я теж из переобувшихся в прыжке, но в 2014 г, коли ця лахундра брехлива виперлась на iнвалiднiй калясочцi на трибуну Майдану, та ще й на лабутенах з пiдборами з Ейфелеву башту, а потiм забувши, шо вана "iнвалiд" зiскочила з того iнвалiдного вiзка, та й почала вигуцикувати по трибунi , бо завела заунывную речь, мол гуртом до звитяг под моим патронатом...так ii спротивив, так спротивив, що вана стала для мене гидотною. Каароч бульо-бульо, а такого ще я не бачив, типо , пир во время чумы.
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25.08.2024 15:02 Ответить
Українські жонофоби перелізли в мережі
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25.08.2024 15:37 Ответить
Тобто, ми з вами - по одну сторону.
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25.08.2024 15:45 Ответить
пiсля перевзувачки
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25.08.2024 15:47 Ответить
Панне хороший, а то правда, шо пан Док, з iмперськоi гiлки, весь час, як лiкар, супроводжував баб Юльку у всих вояжах, а заре - безробiтний?
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25.08.2024 15:55 Ответить
У пана нема варіанту, коли людина фінансово незалежна? Працює сам на себе? Співчуваю
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25.08.2024 16:44 Ответить
А ви з нам знайомi?
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25.08.2024 21:39 Ответить
З воєнторгу із крамниці
Прилетіла "Паляниця"
Та й попала "Паляниця"
По кацапській по сідниці.
Ніби гудзики в петлицях
Повилазили зіниці!!
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25.08.2024 11:09 Ответить
Можуть місцеві експерти пояснити, чим т.зв. дрон-ракета відрізняється від крилатої ракети? Лише великими крилами, які не складаються? Чому тоді не назвати його реактивним дроном?
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25.08.2024 11:14 Ответить
Існують крилаті ракети - у яких крила не складаються
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25.08.2024 11:20 Ответить
А космічні кораблі борознять простори космосу))))))))
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25.08.2024 11:39 Ответить
По суті є що сказать?
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25.08.2024 11:41 Ответить
Як на мене, крилата ракета - це зовсім не ракета, а реактивний дрон, який має літаковий двигун, але запускається з контейнера, і летить як літак з використанням підйомної сили, тому має малі складані крила. Якщо зробити великі крила, вона вже не влізе в контейнер, але буде мати більшу підйомну силу, менший розхід палива і відповідно більшу дальність (за що і боролися творці Паляниці). Натомість класична ракета не має крил, тому не може маневрувати і летить балістичною траєкторією лише за рахунок реактивної сили (практично без підйомної). Звідси питання - для чого називати дрон-літак ракетою? Щоб похвалитися, які ми круті?
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25.08.2024 11:48 Ответить
Напр. німецька V-1 і була т.зв. крилатою ракетою, хоча і з примітивним ракетним двигуном
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25.08.2024 11:56 Ответить
«Фау-1», V-1 (A-2, Fi-103,«Фізелер-103», FZG 76) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак -снаряд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета ), що знаходився на озброєнні армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини в кінці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Fieseler Fieseler . Ця назва походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Vergeltungswaffe-1 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 «Зброя відплати-1» ).

Фау-1 була оснащена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD пульсуючим повітряно-реактивним двигуном (ПуПРД) і несла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 750-1000 кг. Дальність польоту - 250 км, Пізніше була доведена до 400 км.

Ти зрозумів? Офіційна назва - "літак-снаряд"! Бо "крилата ракета" винесено в "дужки" А це означає що назва "умовна"
Для "тупих" - коли британці сконструювали першу бронемашину на гусеничному ходу - то старалися зберегти секретність Для цього при завантаженні транспортуванні та зберіганні (і у спілкуванні) почали називать цю ріс (укриту брезентом) - "танком" (тобто - "бочкою") Скажи мені - ******* бронемашини сильно нагадують "бочки"?
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25.08.2024 12:36 Ответить
От мене бісить - коли на форум лізуть неуки що ліняться заглянуть у першоджерела і "мелють дурниці" з розумним виглядом!
Ракета - літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища.Літа́к (застар. аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщуватися з високою швидкістю (летіти), використовуючи підіймальну силу крила і тягу двигуна.
Турбореактивний двигун (ТРД, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. turbojet engine) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD повітряно-реактивний двигун , в якому тяга створюється струменем газів, що витікають з реактивного сопла. ТРД застосовуються на надзвукових літаках, як маршеві двигуни, або, як підіймальні двигуни на літаках вертикального зльоту і посадки.
Тобто по суті - будь-який літальний апарат (з крилами чи без) який має реактивний двигун який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача які містяться в самому ЛА - є РАКЕТОЮ
А будь-який літальний апарат що рухається за допомогою турбореактивного двигуна - є ЛІТАКОМ
Для "особливо тупих" - "непорушні крила" - це не крила зафіксовані непорушно на фєзеляжі А крила що є непорушними в польоті відносно його напряму Тобто літак не махає чи не крутить крилами
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25.08.2024 12:05 Ответить
Як бачу, місцеві "експерди" дабре навчилися копіювати Вікі, і на цій підставі вважати себе "мудрими", а інших - "тупими". Як казали китайські мудреці - ти не мене ображаєш, а себе, бо навіть не знаєш, з ким спілкуєшся, а вже розкидаєшся образами, що є ознакою низького інтелекту і комплексу меншовартості
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25.08.2024 12:19 Ответить
Так я з "неекспердами" тільки так себе й веду! Коли пишу "своїми словами" - ви починаєте верещать, що я це "сам придумав" А коли цитую "офіційні загальновизнані джерела" - вам на мене "висраться" набагато важче! Бо заперечить нічим! Я вас, неуків, уже за десять років тут добре вивчив!
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25.08.2024 12:30 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pershe_ofitsijne_zobrazhennja_raketo_drona_paljanitsja_ta_detali_rozrobki_tse_ne_te_scho_vsi_dumali_video-16406.html Питання з двигуном, до речі, потребує уточнення, бо англійською його підписали "rocket drone", а не "jet drone". І хоча використання у таких літальних апаратах саме ракетних рідинних чи твердопаливних двигунів виглядає цікавим, мова все ж таки йде про турбореактивний двигун (про що окремо згадується у відео), а тому правильніше говорити про те, що "Паляниця" є реактивним дроном.
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25.08.2024 12:30 Ответить
А я написав щось інше? Про "умовні" назви я тобі пояснив уже:
"Безпіло́тний апара́т чи дрон (англ. unmanned vehicle чи англ. drone - трутень) - це рухомий апарат, який працює без наявності людини (водія або пілота) на борту".
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25.08.2024 12:43 Ответить
Я ж попереджав - не ображай незнайомців, яких не знаєш, бо пошкодуєш.
Ти написав, що це - ракета (ще й великими літерами), бо має реактивний двигун. Я ж у першому своєму пості написав, що треба його називати "реактивний дрон", що і підтвердили справжні експерти, а не копіювальники з Вікі, які годинами тут доводять самі собі, які вони "експерди"
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25.08.2024 13:59 Ответить
Телепню! Де саме я назвав "Паляницю" "ракетою"? Ану - процитуй мене! Бо я бачу, що ти, як тупий кацап - "Смотрю в книгу - вижу "фигу"!
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25.08.2024 14:02 Ответить
Бачу, що ти добре навчився від своїх московських партнерів, як написати багато, але нічого конкретного.
Цитую твій власний (нецитований) текст, тобто твою позицію: "Тобто по суті - будь-який літальний апарат (з крилами чи без) який має реактивний двигун який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача які містяться в самому ЛА - є РАКЕТОЮ".
Це цілком підтверджує назву, яку запропонував Зеленський - дрон-ракета, і крім того ще й означає, що ти вважаєш Боїнг-737 теж ракетою. У протилежність до тої назви, яку пропонував я - реактивний дрон (а відповідно Боїнг-737 - реактивний пілотований літак)
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25.08.2024 14:41 Ответить
Пане, ви або не звертайте увагу, або це просто буде абирвалг. i так з дня на день... ЗЫ... кто мне не верит, перечитывает теги выше, ведь никто более к пану Ищуку, на ровном месте предъяв не предъявляет... Братья, еднаймося.
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25.08.2024 14:49 Ответить
Ну я ж кажу - що ти "тупий, як кацап" ! Читай: "який має реактивний двигун, який рухає його за допомогою горіння палива та окислювача, які містяться в самому ЛА" Це означає, що і пальне і реагент , який перетворює це пальне в великі обсяги газу, що рухають ЛА - він несе з собою! Цей реагент може буть рідким киснем, азотною кислотою, чи чимось іншим Але він не береться ззовні, а транспортується у самому ЛА Цей ЛА іменується РАКЕТОЮ!
А от у ЛА з турбореактивним двигугом транспортується лише пальне Окислювач він бере з атмосфери І цей ЛА іменується ЛІТАКОМ - незалежно від наявності чи відсутності в ньому екіпажу
Про що можна сперечаться з "істотою", яка не розуміє "основ термодинаміки"? Та про це ж ще на уроках фізики в школі вчитель розказує! Ти що - в школі сидів на "камчатці" та горобцям у вікні дулі тикав?
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25.08.2024 14:54 Ответить
А крилата ракета - це що?
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25.08.2024 15:03 Ответить
Ти вирішив пограться в гру - "У попа була собака..."? "Крилата ракета - літальний апарат з непорушними крилами та РАКЕТНИМ двигуном" Наприклад - ПКР "Нептун"
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25.08.2024 15:13 Ответить
Нептун має окислювач на борту?
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25.08.2024 15:15 Ответить
Тобі слово "заї*ав" - відоме?
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25.08.2024 15:28 Ответить
Крилата ракета (Нептун у т.ч.) летить на турбореактивному двигуні, який бере окислювач (тобто кисень) з повітря. Але називається ракетою. Тому іди повчися
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25.08.2024 15:36 Ответить
Хлопці, а про що власне у вас суперечка? Я так нібелмеса не поняв. Давайте так, хтось щось колись написав - не беремо до уваги. Просто скажіть простими словами, що воно таке. Для початку найдіть спільні тези.
1. Воно значить ЛА - обоє згодні? Ок.
2. Там є турбореактивний двигун? - Ок?
3. ?
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25.08.2024 15:37 Ответить
Та я цьому телепню пробую пояснить тлумачення елементарних понять термодинаміки та що таке "точне поняття" а що "умовне" - а воно "в трьох соснах блудить" Мусив "нах" послать!
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25.08.2024 15:44 Ответить
Зрозуміло. Отже
3. Це реактивний дрон? Дрон з турбореактивним двигуном, яким по-суті є так звані "крилаті ракети", хоча вони і не ракети? Ну все, хлопці. Думаю домовились. Якщо є, то напишіть ще спільну характеристику, з якою обоє згодні. Дякую.
4. ?
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25.08.2024 15:56 Ответить
Якщо підходить до тлумачення понять буквально - то "Нептун" - "літальний безпілотний апарат з турбореактивним двигуном, що рухається по аеробалістичній траєкторії" Чисто "ракетою" ПКР "Нептун" назвать не можна Його найменування ("крилата ракета") - чисто умовне Просто тому що не знайшлося ще людини, чи групи однодумців, які-б класифікували подібні речі Просто люди так звикли! (Так само як звикли називать важкі бронемашини з гарматами -"танками" ("бочками") Саме про це я цьому неуку і пробував пояснить Але ж він зрозуміть не здатен!
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25.08.2024 16:15 Ответить
Подобаються мені особи, які після дискусії пробують доводити, що праві насправді вони, і як їм все життя доводиться повчати "неуків", а коли їм показуєш, що крилата ракета не має окислювача на борту, то виявляється, що праві все одно лише вони, а неправі всі ті мільйони, які вживають термін "крилата ракета"
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25.08.2024 16:26 Ответить
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25.08.2024 16:41 Ответить
До речі, така поведінка характеризується назвою "комплекс відмінника", який отримував у школі самі п'ятірки, а в інституті почав отримувати двійки, не може в це повірити і пояснює все поганими викладачами. Дехто навіть втрачає глузд під таким тиском. Тому побережи здоров'я і краще готуйся, бо тут тобі не шкільна олімпіада
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25.08.2024 16:48 Ответить
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25.08.2024 16:56 Ответить
у того довбойоба два ..мнения .. одно його а всі неправильні --- окрім ракет на рідкому паливі основна маса ракет зараз твердопаливні . окислювач входить в склад палива і склад окислювача буває дуже різним і це в багатьох випадках не кисень
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26.08.2024 10:52 Ответить
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26.08.2024 12:26 Ответить
Свою пропозицію я написав зразу: якщо апарат є непілотованим і має реактивний двигун, а Боїнг-737 з реактивний двигуном називається реактивним літаком, то Паляниця - це реактивний безпілотний літак (або дрон). Що хоче сказати мій опонент - не уявляю
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25.08.2024 15:45 Ответить
Звернись у конструкторське бюро з пропозицієй назвати перероблений Стріж в Паляницю реактивним дроном. Всі дружно посміються і це файно, без гумору на війні ніяк.
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25.08.2024 15:54 Ответить
Ржунимагу... Да лучше бы чел прикопался к столбу и делал ему предъяву, мол задрал, ще й факи крутил бы в разные сторону, до нехочу, а то здесь одну стрелочку нарисует. Мож в том заключается самоудовлетворение... и так каждый день, вы тока присмотритесь к нему.... Бг-ггг... сам прикопался на ровном месте, а потом говорит мол , ты меня устал...
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25.08.2024 15:37 Ответить
Шамов! Коли ти тут усіх "задрочував" своїми "генетичними дослідженнями" - чомусь такого не писав! Я перестав тобі відповідать тому, що у тебе таке саме часом "клинить" Таке відчуття останнім часом - що ти пишеш напідпитку!
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25.08.2024 16:04 Ответить
Я - патсталом...
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25.08.2024 21:47 Ответить
Там і залишайся!
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26.08.2024 12:27 Ответить
"як на мене", "звідси питання - навіщо"
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25.08.2024 14:22 Ответить
До речі - його і "ракетою" назвать важко! Бо у нього не "ракетний" двигун - а турбореактивний (хоча були і літаки саме з "ракетними" двигунами Їх і у СРСР розробляли ("Бі-1") і німці - https://uk.wikipedia.org/wiki/Bachem_Ba_349 Bachem Ba 349 Natter, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DFS_228&action=edit&redlink=1 DFS 228, Heinkel He 176
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25.08.2024 11:52 Ответить
Фото з сайту ВВС https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4gzwxjgdklo
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25.08.2024 11:57 Ответить
Моторсіч з 2008 до 2016 року випускала двигуни для орківських ракетних комплексів , але не лише до великих ракет калібр чи х101 а і до малих це можуть бути вони
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25.08.2024 13:32 Ответить
... до 2016 року
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25.08.2024 14:58 Ответить
ну взагалі і пізніше фактично випускало якщо врахувати корпоративне право, тому що потім спільне виробництво було на території раші
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25.08.2024 16:26 Ответить
Цікаво, а ракетного стартового прискорювача в нього нема...який його розгоняє і ступень відкидається і він вже далі летить на турбореактивному
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25.08.2024 19:34 Ответить
Можуть місцеві експерти пояснити, чим т.зв. дрон-ракета відрізняється від крилатої ракети? Лише великими крилами, які не складаються? Чому тоді не назвати його реактивним дроном?

Тому що в світі є крилаті ракети і дрони з турбореактивним двигуном. А такого дива немає і порівнювати його ні з чим. Це зменшить кількість мемів у стилі "дрон курця".
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25.08.2024 13:10 Ответить
Нічим. Просто на презентації якийсь довбойоб назвав паляницю не так як інші.
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25.08.2024 18:17 Ответить
В нищівну дорогу, Паляниця. Роби свою справу для Перемоги України
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25.08.2024 11:15 Ответить
Все так секретно, як політ Гагаріна...
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25.08.2024 11:16 Ответить
На вул Банкову можливо замовити декілька Паляниць?
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25.08.2024 11:19 Ответить
На відео показано озброєння яке було вироблено за часів Порошенка..
Чортові клоуни
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25.08.2024 11:22 Ответить
У кадрах відео американські заводи.
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25.08.2024 11:52 Ответить
33 000 КАБів та на 500 кг
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25.08.2024 12:14 Ответить
Я думал, что он показал юморастский номер "Дрон-ракета "Паляница"🤡
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25.08.2024 12:17 Ответить
голь на выдумку сильна !!! нет ничего проще сделать ракету из ,,кислородного ,,балона и колесиков от кравчучки !!!
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25.08.2024 12:54 Ответить
Голь це хто - Зеленський?
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25.08.2024 13:22 Ответить
Я не розумію чим не задоволені формучани, дрон чи простіше крилата ракета має просту конструкцію для масового виробництва і запуску, досить швидкий щоб подолати ППО...

Тепер головне щоб це не залишилось відосиком і їм почали випускати великими партіями та наносити удари по аеродромах та складах орків.... як бачимо по останніх атаках у орків є багато дир ППО і цим можна скористатись
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25.08.2024 13:23 Ответить
ЗА ІДЕЮ КАЦАП СКАЖЕ ДЯКУЮ....КИТАЙ ДОПОМОЖЕ. ОРКАМ.....ХТО ПРОСИТЬ СВІТИТИ ДОСЯГНЕННЯМИ???
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25.08.2024 13:28 Ответить
все що нам потрібно було розроблено і зроблено в Україні 57 років тому, 8к99 стоїть в Дніпрі біля музею, довести під ******* умови звісно потрібен час і він у нас був чи скористалися ми ним,- невідомо, одна маса основного заряда 17 т розтавить всі крапки над і
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25.08.2024 13:30 Ответить
РАКЕТНЕ ТА НЕ ТІЛЬКИ.

1. Українська "Ракетна Програма" має три джерела фінансування - власні гроші яких не просто обмаль - мізер. Гроші США які проходять по статті "Сприяння українській "Програмі створення БПЛА" та "Ракетній Програмі" - це окрема стаття витрат з тих 60ти з лишнім мільярдів. Гроші Данії на закупівлю продукції Укроборонпрому.

2. Бидлу буде не просто важко дістати наші заводи які працюють над створенням ракет - практично неможливо у більшій частині бо працюють вони за межами України, без подробиць.

3. Україна має перед головним спонсором - США певні зобов'язання у частині визначення цілей на території рф. Не можна бити по цивільних об'єктах, тільки по військових та об'єктах які напряму чи опосередковано працюють на ОПК. Як нам довели, досі точаться дискусії щодо "Чи можна вшарашити по москві"? Наші вважають що то було б корисно не з військової, але з психологічної точки зору - деморалізація пересічного московіта з одночасним позитивним впливом на українську суспільну думку. Американці вважають що це буде марною витратою ресурсу - москва надійно прикрита засобами ПРО. Наскільки мені відомо, досі немає по цьому питанню згоди.

4. Без постачання комплектуючих з США функціонування "Ракетної програми" неможливе у принципі - дозволи на постачання товарів військового призначення дає уряд США.

Я знаю що зараз Україна має вже трьохзначну кількість ракет різних класів і у випадку продовження фінансування союзниками"Програми", а до Данії та США вже цього місяця мають доєднатися Великобританія та Нідерланди, до кінця цього року Україна має вийти на паритетну з рф кількість вироблених у місяць ракет (виключаючи ракети для ППО). Саме тому Президент вчора зробив свою заяву про наші ракети - вже є результат. Коли вони будуть застосовані, по яким цілям - поняття не маю. Але по чому просять бити союзники я написав. І їх підхід "Американські ракети по росії - ескалація, українські ракети по росії - не ескалація" по суті вірний. Ну а ми без гальм - що з нас взяти?))

Гарної неділі.
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25.08.2024 13:30 Ответить
А навіщо про це казати? Хай би рашисти гадали що то було, чим їх уразили. Це нова "фішка" зрадників передати інформацію щоб не спіймали - просто кажеж у відкриту на весь світ? Чи це бажання "янєлоха" себе вихвалити? Для чого ці "презентації"?
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25.08.2024 13:32 Ответить
Нехай навпаки знають,що за кожен ракетний удар по Україні може бути симетрично боляче. Тим паче у них там аеродроми є. Нащо вони їм?))
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25.08.2024 20:37 Ответить
SS-Х-15 Scrooge (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. Скряга) звісно не паляниця і виготовати її зараз майже неможливо, на жаль
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25.08.2024 13:35 Ответить
на х... про це патякати
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25.08.2024 14:32 Ответить
Мабуть ракету хотів такий чи собі Таран, що є зараз послом, чи сам головний, коли обіцяв шашлики у травні, або коли обіцяв АЗОВЦІВ-героїв звільнити з полону, або ставив Кириленка, синєгубова губернаторами, щоб "будували" укріплення в Авдіївці, Бахмуті, Сєвєродонецьку, Турецьку, Петровську навколо Харкова, або коли ставив губернатора Запорізжчини , щоб крали гуманітарку, на дороги і багато чого... А те, що наш народ всупереч, а не завдяки керівництву виживає, бореться і перемагає то це уже весь світ бачить. І про переговори в Катарі думали, мріючи про ракету-дрон. І схеми про дорожнє крадівництво, в Міноборони на мільярди-все це "наближає" нашу перемогу. Багато чого можна згадати. Тому й примазуюються, щоб виглядати кращими.
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25.08.2024 15:09 Ответить
Чого це в тернеті істерика з приводу дрона "Паляниця" ?? Назва мабуть від слова "палити".
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25.08.2024 19:35 Ответить
Ванько! Не "петляй"! Я сказав - "ДАТИ"! У мене є зв"язки у прикордонників - можуть для мене пробить інформацію А я перевірю - наскільки ти - БРЕХУН! Бо ти вже тут давно таке клеймо маєш Тому тобі на слово вірить не можна
І взагалі - досить уже "помиляться" Більше п"яти років я у тебе в "наймитах Порошенка" ходив Потім ти мене визначив як "троля Януковича" Тепер я у тебе вже "російський покидьок" Може пора спиниться? Бо ти скоро вже всі партії та політичні течії перебереш!
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25.08.2024 20:31 Ответить
Логічний ланцюжок. Юлєфоб(януковіч) + моцква = висновок. Єдине невідоме - ціна питання(в рублях)
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26.08.2024 09:13 Ответить
Ванько ! Ти забувся Порошенка! Втули якось туди і його Недарма ж ти мене величав багато років "порохоботом"!
Ти знаєш - я все більше і більше схиляюся до того що ти все-таки трохи божевільний .... У тебе ті "логічні ланцюжки" так заплутані - наче мотки пряжі - з якими кіт погрався Ти-б сходив до психіатра?! Бо можеш у один прекрасний день опиниться у кімнаті з м"якими стінами....
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26.08.2024 12:22 Ответить
Не, ну чьо бы я до товариша пристебался. На баб Юльке оступился и кто это отвергает, так шо неча бочку на всех переть... ЗЫ... братья, кто встретит любящую старушку скажите , чтобы на шею ему табличку прицепила и написала, мол, мерзкий прилипала.
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25.08.2024 21:52 Ответить
"Мерзотний приліпала". Це пан про себе?
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26.08.2024 09:14 Ответить
Ну так по ФюРеРУ🐭🐭 по БунКеРУ ! 🎆🔥🔥🔥🔥долго еще ждать 4ель ❓или пока сам не исхдонет 🤬
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26.08.2024 02:15 Ответить
Це дуже круто. Великий плюс - пластиковий корпус, що дає радарну малопомітність. Схожу технологію колись показували на Південмаші. Дайбо щоб це було технологічно не дуже складно і не обмежувало масовість. Тоді до мацкви завітає триндець.
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26.08.2024 22:35 Ответить
******* - ты показуй не МУЛЬТИКИ и МАКЕТЫ, а тогда, когда тысячи этих дронов летят на **********. Очередной дешевый ПИАР КЛОУНА.
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27.08.2024 06:19 Ответить
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