Такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає, - Зеленський

В інтерв’ю представникам індійських ЗМІ президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна знає, де розміщується російська протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.

Очільник держави наголосив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродромах та енергетиці.

"Так, як Путін окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це так. Ми зараз завдаємо ударів по їхній енергетиці, по їхніх військових аеродромах, бо ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, у Курській області, куди ми швидко зайшли, немає. Так, там є їхні військові, але такої потужної ППО, як навколо домівки Путіна, у них немає", - зауважив президент.

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Зеленський наголосив, що Путін не може утримати свої території, тому він "повинен почати відчувати цю війну".