Такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає, - Зеленський
В інтерв’ю представникам індійських ЗМІ президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна знає, де розміщується російська протиповітряна оборона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.
Очільник держави наголосив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродромах та енергетиці.
"Так, як Путін окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це так. Ми зараз завдаємо ударів по їхній енергетиці, по їхніх військових аеродромах, бо ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, у Курській області, куди ми швидко зайшли, немає. Так, там є їхні військові, але такої потужної ППО, як навколо домівки Путіна, у них немає", - зауважив президент.
Зеленський наголосив, що Путін не може утримати свої території, тому він "повинен почати відчувати цю війну".
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там ваащє аткрытое прастранства.
леті хто хош, як в Жмеринку і ніхто тебе нє тронєт
Членограє краще закрити ****** і поменше його відкривати на людях.
Про бункер буби вперше чую - де він саме? уточніть. чекаю.
А якби родітелю ксенії собчак не підсунули б ліліпутіна як носітеля чемодана - то й презідентов був би той же чеченець Руслан Хасбулатов.
Якби алкоголік ельцин не вбив би законного чеченця Руслана Хасбулатова - не було б програшу росії в першій чеченській - не було б в росії єкономічної кризи 1995 року в результаті якої до влади прийшов чемоданщик ліліпутін.
Калеки путина -newsider
(регоче)