УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13158 відвідувачів онлайн
Новини
5 599 56

Такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає, - Зеленський

Інтерв’ю Зеленського індійським ЗМІ

В інтерв’ю представникам індійських ЗМІ президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна знає, де розміщується російська протиповітряна оборона. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.

Очільник держави наголосив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродромах та енергетиці.

"Так, як Путін окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це так. Ми зараз завдаємо ударів по їхній енергетиці, по їхніх військових аеродромах, бо ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, у Курській області, куди ми швидко зайшли, немає. Так, там є їхні військові, але такої потужної ППО, як навколо домівки Путіна, у них немає", - зауважив президент.

Також читайте: Загроза ударів по Москві і Санкт-Петербургу може схилити РФ до переговорів, - The Guardian

Зеленський наголосив, що Путін не може утримати свої території, тому він "повинен почати відчувати цю війну".

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) ППО (3151) росія (64946)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
такої патужної ппо як навколо бункера бубочки нема ніде в Україні.
Членограє краще закрити ****** і поменше його відкривати на людях.
показати весь коментар
25.08.2024 15:43
+16
Ракеты Сапсан откопай из-под асфальта и увидишь, где ху#ловское ПВО будет после этого. Ни одна парашная пво-шная вундервафля не берёт такую баллистику, поэтому Ху#ло в 2019 г. приказало тебе похерить этот проект, с чем ты "с честью" и очередной звёздочкой на погонах и справился.
показати весь коментар
25.08.2024 15:42
+12
У Зелі потужніша
показати весь коментар
25.08.2024 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно - все ППО навколо Рубльовки ...
показати весь коментар
25.08.2024 15:36 Відповісти
А навколо Сторубльовки - ще більше. У 100 раз.
показати весь коментар
25.08.2024 15:40 Відповісти
типова Буферна Федерація - фулі
показати весь коментар
25.08.2024 16:07 Відповісти
Було б чим - любе ППО пробивається
показати весь коментар
25.08.2024 15:37 Відповісти
на виснаження, наприклад.
показати весь коментар
25.08.2024 21:55 Відповісти
У Зелі потужніша
показати весь коментар
25.08.2024 15:40 Відповісти
Просто ляпнул? Или факты можешь предъявить?
показати весь коментар
25.08.2024 16:06 Відповісти
типа вся статья из фактов ?
показати весь коментар
25.08.2024 16:10 Відповісти
навколо Жмеринки така ж сама ППО, як і навколо Банкової ?
показати весь коментар
25.08.2024 16:11 Відповісти
А навколо Банкової ППО?
показати весь коментар
25.08.2024 16:20 Відповісти
нє,

там ваащє аткрытое прастранства.

леті хто хош, як в Жмеринку і ніхто тебе нє тронєт
показати весь коментар
25.08.2024 16:23 Відповісти
їх пво скоріше замоче путіна чим наш дрон-паляниця. головне щоб вони почали стрілять.
показати весь коментар
25.08.2024 15:41 Відповісти
Ракеты Сапсан откопай из-под асфальта и увидишь, где ху#ловское ПВО будет после этого. Ни одна парашная пво-шная вундервафля не берёт такую баллистику, поэтому Ху#ло в 2019 г. приказало тебе похерить этот проект, с чем ты "с честью" и очередной звёздочкой на погонах и справился.
показати весь коментар
25.08.2024 15:42 Відповісти
такої патужної ппо як навколо бункера бубочки нема ніде в Україні.
Членограє краще закрити ****** і поменше його відкривати на людях.
показати весь коментар
25.08.2024 15:43 Відповісти
існує бункер для Президентів України - будувався ще до зеленого.
Про бункер буби вперше чую - де він саме? уточніть. чекаю.
показати весь коментар
25.08.2024 16:08 Відповісти
Єдині витрати на військо які зробив Зє з 2019 по 2022 це повна реконструкція президентського бункеру в АП на Банковій. Фінансування всіх інших без винятку військових програм ним особисто було повністю зупинено. Зате бункер вдався на славу... І ще. Ніхто там напіввєтнамську миердючу "мівіну" не жер під час ударів по Києву...
показати весь коментар
25.08.2024 16:16 Відповісти
На той бункер й утримання тонелю до Святошино бабло завжди з бюджету давали, бункер завжди був нехило прикинутий. Едине, запаси їдла замінювали.
показати весь коментар
25.08.2024 16:25 Відповісти
Давали копійки за "остаточним принципом". Зє після Оману наказав повністю оновити. Тобто капітальна реконструкція та модернізація.
показати весь коментар
25.08.2024 17:32 Відповісти
думаю могила х..ла буде поряд бенладена
показати весь коментар
25.08.2024 22:07 Відповісти
Кацапи знають - "Родители Владимира Зеленского получили израильское гражданство в мае 2022 и стали обладателями загородного дома в городе Ришпон стоимостью $8 млн. Площадь дома 950 квадратных метров, небольшой бассейн на 9 тонн морской воды и 120 метровый дом для охраны. Четверо бодигардов из числа бывших бойцов SAS охраняют покой престарелой четы Зеленских, при месячной стоимости услуг охранного предприятия в £12к плюс содержание двух бронированных Lexus LX. Соседями родителей Президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а в 10 минутах пешком поселился Михаил Прохоров." Там у нього не тільки бункер, а ще й власний "оманський алмазний фонд" над яким чахне мама Ріма...
показати весь коментар
25.08.2024 19:05 Відповісти
Якби мария шеломова не дала б спиридоновичу - то ми б не вели мови про "путінську моль"
А якби родітелю ксенії собчак не підсунули б ліліпутіна як носітеля чемодана - то й презідентов був би той же чеченець Руслан Хасбулатов.
Якби алкоголік ельцин не вбив би законного чеченця Руслана Хасбулатова - не було б програшу росії в першій чеченській - не було б в росії єкономічної кризи 1995 року в результаті якої до влади прийшов чемоданщик ліліпутін.
показати весь коментар
25.08.2024 19:25 Відповісти
Нажаль в історії немає слова "якби".
показати весь коментар
25.08.2024 19:54 Відповісти
чомуж - якби Українець Хрущов не викинув сраліна з мавзолея на дорогу біля кремля - то сралін би лежав гей-некрофільною парою з ленініим
показати весь коментар
25.08.2024 20:03 Відповісти
так отож "якби"
показати весь коментар
25.08.2024 22:09 Відповісти
HIMARS и JDAM в работе: минус РЛС и дислокация. РФ лишилась половины запасов воентехники newsider - чудове відео Путіну на стіл до чаю
показати весь коментар
25.08.2024 15:44 Відповісти
+ до попереднього ще

Калеки путина -newsider
показати весь коментар
25.08.2024 15:46 Відповісти
Українські дрони, а потім і ракети доберуться до тих дач і їх знищать!
показати весь коментар
25.08.2024 16:00 Відповісти
Навіщо знищувати дачі які охороняє ППО ********** замість того щоб охороняти військові обєкти?
показати весь коментар
25.08.2024 16:19 Відповісти
кордон прорван, хай те пуйло блінопике тепер уявляє скількі дронів потрапило на росію і скільки чекає свого зоряного часу
показати весь коментар
25.08.2024 16:18 Відповісти
Ущербный.
показати весь коментар
25.08.2024 16:34 Відповісти
Ото ще " птица-говорун " ! Можна подумати, що він все ППО навколо себе у прифронтовій міста віддав, а сам стоїть, обійнявши Єрмака , під відкритим небом ! На кого це розраховано? Володимир Олександрович, може годі вже пі-ти, а час щось робити? Наприклад, посилювати оборонні споруди між донецькою і дніпропетровською областями?
показати весь коментар
25.08.2024 16:35 Відповісти
🔥 Мі-8 русні впав здійснив жорстку посадку після ураження щільним вогнем Сил оборони
показати весь коментар
25.08.2024 16:36 Відповісти
Аби не мовчки. І що з того? Так і хочеться сказати: зашийте йому рота
показати весь коментар
25.08.2024 16:44 Відповісти
І хто б казав? У цьому питані сам не такий?
показати весь коментар
25.08.2024 17:46 Відповісти
Слава богу, у нас не так!
(регоче)
показати весь коментар
25.08.2024 17:46 Відповісти
Видно, що не по тексту, а своє ляпнув
показати весь коментар
25.08.2024 18:09 Відповісти
несе іноді, від "величності"...
показати весь коментар
25.08.2024 19:21 Відповісти
I про ППО бiля дачi Утiна йому вiдомо...
показати весь коментар
25.08.2024 19:16 Відповісти
 
 