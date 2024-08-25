Такой мощной ПВО, как у дач Путина, в обычных городах России нет, - Зеленский
В интервью представителям индийских СМИ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина знает, где размещается российская противовоздушная оборона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для индийских журналистов.
Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродромам и энергетике.
"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам, потому что мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать чувствовать эту войну".
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там ваащє аткрытое прастранства.
леті хто хош, як в Жмеринку і ніхто тебе нє тронєт
Членограє краще закрити ****** і поменше його відкривати на людях.
Про бункер буби вперше чую - де він саме? уточніть. чекаю.
А якби родітелю ксенії собчак не підсунули б ліліпутіна як носітеля чемодана - то й презідентов був би той же чеченець Руслан Хасбулатов.
Якби алкоголік ельцин не вбив би законного чеченця Руслана Хасбулатова - не було б програшу росії в першій чеченській - не було б в росії єкономічної кризи 1995 року в результаті якої до влади прийшов чемоданщик ліліпутін.
Калеки путина -newsider
(регоче)