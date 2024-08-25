Такой мощной ПВО, как у дач Путина, в обычных городах России нет, - Зеленский

В интервью представителям индийских СМИ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина знает, где размещается российская противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для индийских журналистов.

Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродромам и энергетике.

"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам, потому что мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать чувствовать эту войну".