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Такой мощной ПВО, как у дач Путина, в обычных городах России нет, - Зеленский

Інтерв’ю Зеленського індійським ЗМІ

В интервью представителям индийских СМИ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина знает, где размещается российская противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для индийских журналистов.

Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродромам и энергетике.

"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам, потому что мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - отметил президент.

Также читайте: Угроза ударов по Москве и Санкт-Петербургу может склонить РФ к переговорам, - The Guardian

Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать чувствовать эту войну".

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ПВО (2715) россия (95381)


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Топ комментарии
+17
такої патужної ппо як навколо бункера бубочки нема ніде в Україні.
Членограє краще закрити ****** і поменше його відкривати на людях.
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25.08.2024 15:43
+16
Ракеты Сапсан откопай из-под асфальта и увидишь, где ху#ловское ПВО будет после этого. Ни одна парашная пво-шная вундервафля не берёт такую баллистику, поэтому Ху#ло в 2019 г. приказало тебе похерить этот проект, с чем ты "с честью" и очередной звёздочкой на погонах и справился.
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25.08.2024 15:42
+12
У Зелі потужніша
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25.08.2024 15:40
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Звісно - все ППО навколо Рубльовки ...
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25.08.2024 15:36 Ответить
А навколо Сторубльовки - ще більше. У 100 раз.
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25.08.2024 15:40 Ответить
типова Буферна Федерація - фулі
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25.08.2024 16:07 Ответить
Було б чим - любе ППО пробивається
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25.08.2024 15:37 Ответить
на виснаження, наприклад.
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25.08.2024 21:55 Ответить
У Зелі потужніша
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25.08.2024 15:40 Ответить
Просто ляпнул? Или факты можешь предъявить?
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25.08.2024 16:06 Ответить
типа вся статья из фактов ?
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25.08.2024 16:10 Ответить
навколо Жмеринки така ж сама ППО, як і навколо Банкової ?
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25.08.2024 16:11 Ответить
А навколо Банкової ППО?
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25.08.2024 16:20 Ответить
нє,

там ваащє аткрытое прастранства.

леті хто хош, як в Жмеринку і ніхто тебе нє тронєт
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25.08.2024 16:23 Ответить
їх пво скоріше замоче путіна чим наш дрон-паляниця. головне щоб вони почали стрілять.
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25.08.2024 15:41 Ответить
Ракеты Сапсан откопай из-под асфальта и увидишь, где ху#ловское ПВО будет после этого. Ни одна парашная пво-шная вундервафля не берёт такую баллистику, поэтому Ху#ло в 2019 г. приказало тебе похерить этот проект, с чем ты "с честью" и очередной звёздочкой на погонах и справился.
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25.08.2024 15:42 Ответить
такої патужної ппо як навколо бункера бубочки нема ніде в Україні.
Членограє краще закрити ****** і поменше його відкривати на людях.
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25.08.2024 15:43 Ответить
існує бункер для Президентів України - будувався ще до зеленого.
Про бункер буби вперше чую - де він саме? уточніть. чекаю.
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25.08.2024 16:08 Ответить
Єдині витрати на військо які зробив Зє з 2019 по 2022 це повна реконструкція президентського бункеру в АП на Банковій. Фінансування всіх інших без винятку військових програм ним особисто було повністю зупинено. Зате бункер вдався на славу... І ще. Ніхто там напіввєтнамську миердючу "мівіну" не жер під час ударів по Києву...
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25.08.2024 16:16 Ответить
На той бункер й утримання тонелю до Святошино бабло завжди з бюджету давали, бункер завжди був нехило прикинутий. Едине, запаси їдла замінювали.
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25.08.2024 16:25 Ответить
Давали копійки за "остаточним принципом". Зє після Оману наказав повністю оновити. Тобто капітальна реконструкція та модернізація.
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25.08.2024 17:32 Ответить
думаю могила х..ла буде поряд бенладена
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25.08.2024 22:07 Ответить
Кацапи знають - "Родители Владимира Зеленского получили израильское гражданство в мае 2022 и стали обладателями загородного дома в городе Ришпон стоимостью $8 млн. Площадь дома 950 квадратных метров, небольшой бассейн на 9 тонн морской воды и 120 метровый дом для охраны. Четверо бодигардов из числа бывших бойцов SAS охраняют покой престарелой четы Зеленских, при месячной стоимости услуг охранного предприятия в £12к плюс содержание двух бронированных Lexus LX. Соседями родителей Президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а в 10 минутах пешком поселился Михаил Прохоров." Там у нього не тільки бункер, а ще й власний "оманський алмазний фонд" над яким чахне мама Ріма...
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25.08.2024 19:05 Ответить
Якби мария шеломова не дала б спиридоновичу - то ми б не вели мови про "путінську моль"
А якби родітелю ксенії собчак не підсунули б ліліпутіна як носітеля чемодана - то й презідентов був би той же чеченець Руслан Хасбулатов.
Якби алкоголік ельцин не вбив би законного чеченця Руслана Хасбулатова - не було б програшу росії в першій чеченській - не було б в росії єкономічної кризи 1995 року в результаті якої до влади прийшов чемоданщик ліліпутін.
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25.08.2024 19:25 Ответить
Нажаль в історії немає слова "якби".
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25.08.2024 19:54 Ответить
чомуж - якби Українець Хрущов не викинув сраліна з мавзолея на дорогу біля кремля - то сралін би лежав гей-некрофільною парою з ленініим
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25.08.2024 20:03 Ответить
так отож "якби"
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25.08.2024 22:09 Ответить
HIMARS и JDAM в работе: минус РЛС и дислокация. РФ лишилась половины запасов воентехники newsider - чудове відео Путіну на стіл до чаю
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25.08.2024 15:44 Ответить
+ до попереднього ще

Калеки путина -newsider
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25.08.2024 15:46 Ответить
Українські дрони, а потім і ракети доберуться до тих дач і їх знищать!
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25.08.2024 16:00 Ответить
Навіщо знищувати дачі які охороняє ППО ********** замість того щоб охороняти військові обєкти?
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25.08.2024 16:19 Ответить
кордон прорван, хай те пуйло блінопике тепер уявляє скількі дронів потрапило на росію і скільки чекає свого зоряного часу
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25.08.2024 16:18 Ответить
Ущербный.
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25.08.2024 16:34 Ответить
Ото ще " птица-говорун " ! Можна подумати, що він все ППО навколо себе у прифронтовій міста віддав, а сам стоїть, обійнявши Єрмака , під відкритим небом ! На кого це розраховано? Володимир Олександрович, може годі вже пі-ти, а час щось робити? Наприклад, посилювати оборонні споруди між донецькою і дніпропетровською областями?
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25.08.2024 16:35 Ответить
🔥 Мі-8 русні впав здійснив жорстку посадку після ураження щільним вогнем Сил оборони
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25.08.2024 16:36 Ответить
Аби не мовчки. І що з того? Так і хочеться сказати: зашийте йому рота
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25.08.2024 16:44 Ответить
І хто б казав? У цьому питані сам не такий?
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25.08.2024 17:46 Ответить
Слава богу, у нас не так!
(регоче)
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25.08.2024 17:46 Ответить
Видно, що не по тексту, а своє ляпнув
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25.08.2024 18:09 Ответить
несе іноді, від "величності"...
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25.08.2024 19:21 Ответить
I про ППО бiля дачi Утiна йому вiдомо...
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25.08.2024 19:16 Ответить
 
 