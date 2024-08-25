Загроза ударів по Москві і Санкт-Петербургу може схилити РФ до переговорів, - The Guardian

The Guardian з посиланням на анонімні джерела, стверджує, що РФ розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.

В статті йдеться, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.

За інформацією The Guardian, високопосадовці в Києві припускають, що використання англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

"За словами високопоставленого урядовця, думка полягає в тому, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США", - йдеться в матеріалі.

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Крім того, зазначається, що Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим паче, в той час, як українська армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контрнаступі.

Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових. Та додає, що ракети Storm Shadow були розроблені в основному в результаті англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Але оскільки деякі компоненти ракети постачають США, Білий дім також має дати згоду на її використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту".

Тоді як Володимир Зеленський стверджує, що наслідки операції України в Росії (у Курській області – Ред.) показують, що попередження Кремля про червоні лінії перебільшені. Москва значною мірою применшила значення просування ЗСУ: можновладці РФ майже не згадують про нього публічно і описують свою відповідь як "контртерористичну операцію".

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Американські офіційні особи заявили виданню Politico, що, на їхню думку, ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих відстанях, і що російські винищувачі, які запустили планерні бомби у прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет.

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