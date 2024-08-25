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Новини Війна
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Загроза ударів по Москві і Санкт-Петербургу може схилити РФ до переговорів, - The Guardian

Ракети під крилом винищувача(фото ілюстративне)

The Guardian з посиланням на анонімні джерела, стверджує, що РФ розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.

В статті йдеться, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.

За інформацією The Guardian, високопосадовці в Києві припускають, що використання англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

"За словами високопоставленого урядовця, думка полягає в тому, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США", - йдеться в матеріалі.

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Крім того, зазначається, що Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим паче, в той час, як українська армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контрнаступі.

Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових. Та додає, що ракети Storm Shadow були розроблені в основному в результаті англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Але оскільки деякі компоненти ракети постачають США, Білий дім також має дати згоду на її використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту".

Тоді як Володимир Зеленський стверджує, що наслідки операції України в Росії (у Курській області – Ред.) показують, що попередження Кремля про червоні лінії перебільшені. Москва значною мірою применшила значення просування ЗСУ: можновладці РФ майже не згадують про нього публічно і описують свою відповідь як "контртерористичну операцію".

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Американські офіційні особи заявили виданню Politico, що, на їхню думку, ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих відстанях, і що російські винищувачі, які запустили планерні бомби у прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет.

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Автор: 

зброя (7435) росія (64935)


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Топ коментарі
+25
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25.08.2024 07:01
+23
Поки не спалиш кремль і лубянку - ніхто Україні не повірить.
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25.08.2024 01:30
+11
Ви б хоч пояснили, що ви хотіли написати. Я так розумію, натяк на те, що по Україні було випущено тисячі ракет з початку війни (а не за рік) і Україна типу на переговори досі не іде? Так ми обороняємося - ми не можемо це припинити. А русня може закінчити війну, хоч через хвилину після публікації мого поста. В цьому і суть. І потім - є різниця, звідки наносити удари - Харків вам у приклад. Коли ракета летить сотні кілометрів або тисячу і коли час підльоту пару хвилин і майже немає часу на реагування засобами ППО

І уявіть собі (теоретично) - почалася паніка в Москві, а в Пітері об'явлена часткова евакуація. Це реальний психологічний удар. Тому що навіть маааасквічам немає ніякого діла до якоїсь там Суджі, бо еліта
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25.08.2024 04:22
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Поки не спалиш кремль і лубянку - ніхто Україні не повірить.
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25.08.2024 01:30 Відповісти
потрібно було в 1991 - не закидувати москву та пітер американськими ножками буша - хай би подохли ще 33 роки тому всі кацапи від голоду.
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25.08.2024 13:43 Відповісти
Після 2019 та Оману вірять дуже обережно
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25.08.2024 01:42 Відповісти
а неназвані джерела - це кавова гуща чм боби?
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25.08.2024 01:46 Відповісти
Це можуть бути гриби, вони теж інколи розмовляють )
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25.08.2024 08:33 Відповісти
Це "салянка сборная любая". Але, навіть якщо " люба", то там багато різного смачненького нашатковано) Це коли мацкву удари зьроєю бентежили? У1812 році, коли спалили самі?
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25.08.2024 02:04 Відповісти
Якщо можливо захід дозволить вдарити по Москві, то можливо орки погодяться на переговори. Але це не точно.
Найцікавіше в статті ось це: "Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
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25.08.2024 02:09 Відповісти
Ви б хоч пояснили, що ви хотіли написати. Я так розумію, натяк на те, що по Україні було випущено тисячі ракет з початку війни (а не за рік) і Україна типу на переговори досі не іде? Так ми обороняємося - ми не можемо це припинити. А русня може закінчити війну, хоч через хвилину після публікації мого поста. В цьому і суть. І потім - є різниця, звідки наносити удари - Харків вам у приклад. Коли ракета летить сотні кілометрів або тисячу і коли час підльоту пару хвилин і майже немає часу на реагування засобами ППО

І уявіть собі (теоретично) - почалася паніка в Москві, а в Пітері об'явлена часткова евакуація. Це реальний психологічний удар. Тому що навіть маааасквічам немає ніякого діла до якоїсь там Суджі, бо еліта
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25.08.2024 04:22 Відповісти
Маска і Підер - це справді їх ахілесова п'ята, решту паРаші хоть напалмом випалять - а ***** і баштам Кремля буде пофіг. А от Масква - то святе. От коли на Масквє будуть від тривог бігати в укриття 24/7, тоді повірю в кінець війни і мир.
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25.08.2024 10:12 Відповісти
Боюся, коли в москві почнуть бігати в укриття, на місці Києва вже буде радіоактивна воронка.
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25.08.2024 12:34 Відповісти
Сирський випадково здав реальну ефективність ППО. Вона менше 50%.
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25.08.2024 12:33 Відповісти
Ну зрозуміло, що не 100%. Але тут в цифрах щось не те, бо не могли по нас випустити за пів роки майже 10 000 ракет
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25.08.2024 13:08 Відповісти
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25.08.2024 07:01 Відповісти
В мене один знайомий прапор зв'язківець проходив строкову службу на луб'янці якраз в серпні 1991року...і був свідком як зносили пам'ятник дзержинському....вони всі дружньо дивилилися крізь привідчинені штори в вікнах...і вони фотографували всі ці події...і казали "В ісТарічєскую епоху живьом..." фото зберегу для внукав...
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25.08.2024 09:39 Відповісти
Дурня
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25.08.2024 07:10 Відповісти
А еще это анонiмне джерело говорило, что ракет РФии хватит на 2-3 недели, максимум 5.
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25.08.2024 07:38 Відповісти
Мені говорили, інфа 100%, що іще позавчора закінчились !
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25.08.2024 08:14 Відповісти
перш за все Україні від Московії потрібні не переговори, а відвід військ Мордора на кордони 2013го року.. після цього вже можна про щось розмовляти....
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25.08.2024 07:49 Відповісти
Не існує ніяких кордонів 2013 року ...
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25.08.2024 13:03 Відповісти
для ***** також не існує ніяких кордонів...
але притомним людям зрозуміло, що малося на увазі "про кордони 2013го"
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25.08.2024 15:48 Відповісти
The Guardian, ну прям как дєті малиє.
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25.08.2024 08:11 Відповісти
Швидше просто ідіоти. Як всі журналісти.
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25.08.2024 09:11 Відповісти
50 томагавків одночасно по москві зупинять війну , але потрібно буде померти ***** так чи інакше
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25.08.2024 08:49 Відповісти
Та гоооді вже... Тільки володіння нуклеарним ***********, тільки це, і більш нічого.
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25.08.2024 08:51 Відповісти
По перше - до раю путін не поспіша, бо настроїв десятки палаців та наплодив скільки ж байстрюків. Те саме і з його оточенням. Так що ядерного апокаліпсесу не буде.
По друге - чому Київ постійно обстрілюють ракетами, а москву неможна??? Навіть один гарний обстріл москви вибив би лайно з голів більшості імперців-фашистів.
По третє - на 99,9% стріляти західною зброєю по москві нам ніколи не дозволять! потрібні свої ракети типу Сапсан - від цього залежить переможемо ми чи програємо.
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25.08.2024 09:12 Відповісти
Да не пойдёт Путин ни на какие переговоры , он до смерти естественной или нет , будет сидеть , это же простая логика.
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25.08.2024 09:19 Відповісти
Эта статья The Guardian - типичный образец или полной некомпетентности или (что более вероятно) манипуляции и перевода стрелок.
Москва - это сырьевая (т.е. бабла немеряно) диктатура. А такие диктатуры исчезают только путем успешной внешней военной компании (Ливия, Ирак) Или внутренними процессами, вызванными массовым недовольством народа. Именно НАРОДА! Никакие "восстания элит" или "военные перевороты" в таких диктатурах не срабатывают. История в помощь.
Пропаганда объяснит народу ЛЮБОЕ событие в пользу диктатора (+ огромный и лояльный силовой аппарат). Поэтому никакие "удары по Москве и С.Петербургу" тут не сработают. Более того, могут привести к прямо противоположному эффекту. После начала Курской операции, количество контрактников в рекрутинговые центры РФ увеличилось на 20%.
Изменить/уменьшить "80% поддержку путина народом", с моей т.з. можно только двумя способами:
1. Резкое уменьшение уровня жизни россиян.
Т.е. санкции должны стать настоящими (полное торговое эмбарго, полноное отключение международных систем связи, нтернета и т.п.). В условиях интегрированной мировой экономики и наличия мощных и многочисленных "неприсоединившихся" стран - это невозможно.
2. Систематический разгром крупных группировок РФ на территории Украины.
Народ прощает диктатору все ... кроме постоянных военных поражений. Наибольшее падение рейтинга поддержки путина в РФ было после Харьковской операции и дальнейшей мобилизации в РФ.
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25.08.2024 09:30 Відповісти
Захід це всього лише 10% населення Землі. Рашку економічно ніяк не ізолюєш. Була надія на те що Захід контролює всі фінансові механізми та інститути, але цей план вже не спрацював. А військовий розгром залежить тільки від українців, від їх готовності жертвувати собою. Треба дотерпіти до того моменту коли рашке вже ніким буде воювати.
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25.08.2024 09:55 Відповісти
На счет "готовности жертвовать собой". Есть сомнения т.к.:
1. За почти 3 года войны, власть так и не показала народу ЗА КАКУЮ УКРАИНУ они должны умирать. За самую корумпированную страну Европы? За страну где своим всё, а народу никуя? Где закон как дышло ...? Где начальники ТЦК миллионеры? Где воруют на оборонных заказах? И т.д. и т.п.
2. Для того чтобы "в РФ некем было воевать" потери противника на фронте должны быть МИНИМУМ в 5 раз больше чем наши. Сейчас приблизительно 1:2, 1:3 (по оптимистичным оценкам).
Реально ли соотношение потерь 1:5 (и больше) в нашу пользу? Да, я считаю реально.
Что для этого нужно сделать? Поменять ВСЕ! Начиная от отношения государства к этой войне и заканчивая ПОЛНОЙ структурной и качественной реорганизацией ВСУ. Реально ли это сделать при нынешней власти? Нет, не реально.
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25.08.2024 10:31 Відповісти
Військовий розгром залежить не тільки від українців, але й від партнерів в першу чергу, ну а поки ти чекатимеш, коли рашці буде ніким воювати, то наша армія закінчиться раніше.
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25.08.2024 10:40 Відповісти
неможливо військовим шляхом розгромити країну яка має найбільший у світі запас ЯО.
але так живіть у своєму рожевому світі, так простіше.
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25.08.2024 13:40 Відповісти
Може тому і не дозволяють лупити по мордору. Напевне і в них є ''бариги на війні''
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25.08.2024 09:30 Відповісти
Треба ж на пркатиці визначити подльотноє врємя до мацкви )))
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25.08.2024 09:49 Відповісти
Так зелена шелупонь себе п'ятками в груди б'є, що ніяких переговорів з террористами ? І в той же час, хоче змусити до переговорів? У них там біполярка, чи нарід вже геть за ідіотів тримають?
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25.08.2024 10:08 Відповісти
 
 