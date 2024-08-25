Загроза ударів по Москві і Санкт-Петербургу може схилити РФ до переговорів, - The Guardian
The Guardian з посиланням на анонімні джерела, стверджує, що РФ розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.
В статті йдеться, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.
За інформацією The Guardian, високопосадовці в Києві припускають, що використання англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.
"За словами високопоставленого урядовця, думка полягає в тому, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США", - йдеться в матеріалі.
Крім того, зазначається, що Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим паче, в той час, як українська армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контрнаступі.
Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових. Та додає, що ракети Storm Shadow були розроблені в основному в результаті англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Але оскільки деякі компоненти ракети постачають США, Білий дім також має дати згоду на її використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту".
Тоді як Володимир Зеленський стверджує, що наслідки операції України в Росії (у Курській області – Ред.) показують, що попередження Кремля про червоні лінії перебільшені. Москва значною мірою применшила значення просування ЗСУ: можновладці РФ майже не згадують про нього публічно і описують свою відповідь як "контртерористичну операцію".
Американські офіційні особи заявили виданню Politico, що, на їхню думку, ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих відстанях, і що російські винищувачі, які запустили планерні бомби у прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет.
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Найцікавіше в статті ось це: "Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
І уявіть собі (теоретично) - почалася паніка в Москві, а в Пітері об'явлена часткова евакуація. Це реальний психологічний удар. Тому що навіть маааасквічам немає ніякого діла до якоїсь там Суджі, бо еліта
але притомним людям зрозуміло, що малося на увазі "про кордони 2013го"
По друге - чому Київ постійно обстрілюють ракетами, а москву неможна??? Навіть один гарний обстріл москви вибив би лайно з голів більшості імперців-фашистів.
По третє - на 99,9% стріляти західною зброєю по москві нам ніколи не дозволять! потрібні свої ракети типу Сапсан - від цього залежить переможемо ми чи програємо.
Москва - это сырьевая (т.е. бабла немеряно) диктатура. А такие диктатуры исчезают только путем успешной внешней военной компании (Ливия, Ирак) Или внутренними процессами, вызванными массовым недовольством народа. Именно НАРОДА! Никакие "восстания элит" или "военные перевороты" в таких диктатурах не срабатывают. История в помощь.
Пропаганда объяснит народу ЛЮБОЕ событие в пользу диктатора (+ огромный и лояльный силовой аппарат). Поэтому никакие "удары по Москве и С.Петербургу" тут не сработают. Более того, могут привести к прямо противоположному эффекту. После начала Курской операции, количество контрактников в рекрутинговые центры РФ увеличилось на 20%.
Изменить/уменьшить "80% поддержку путина народом", с моей т.з. можно только двумя способами:
1. Резкое уменьшение уровня жизни россиян.
Т.е. санкции должны стать настоящими (полное торговое эмбарго, полноное отключение международных систем связи, нтернета и т.п.). В условиях интегрированной мировой экономики и наличия мощных и многочисленных "неприсоединившихся" стран - это невозможно.
2. Систематический разгром крупных группировок РФ на территории Украины.
Народ прощает диктатору все ... кроме постоянных военных поражений. Наибольшее падение рейтинга поддержки путина в РФ было после Харьковской операции и дальнейшей мобилизации в РФ.
1. За почти 3 года войны, власть так и не показала народу ЗА КАКУЮ УКРАИНУ они должны умирать. За самую корумпированную страну Европы? За страну где своим всё, а народу никуя? Где закон как дышло ...? Где начальники ТЦК миллионеры? Где воруют на оборонных заказах? И т.д. и т.п.
2. Для того чтобы "в РФ некем было воевать" потери противника на фронте должны быть МИНИМУМ в 5 раз больше чем наши. Сейчас приблизительно 1:2, 1:3 (по оптимистичным оценкам).
Реально ли соотношение потерь 1:5 (и больше) в нашу пользу? Да, я считаю реально.
Что для этого нужно сделать? Поменять ВСЕ! Начиная от отношения государства к этой войне и заканчивая ПОЛНОЙ структурной и качественной реорганизацией ВСУ. Реально ли это сделать при нынешней власти? Нет, не реально.
але так живіть у своєму рожевому світі, так простіше.