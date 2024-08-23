Далекобійні засоби ураження та зняття "червоних ліній" на їхнє застосування по військових об’єктах РФ - це шлях до завершення війни, - Гаврилюк

Зняття червоних ліній на застосування далекобійної зброї є не загрозою ескалації війни, а шляхом до її завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у публікації першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка на сайті Укрінформу.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни Росія багатократно переважала Збройні сили України у кількості танків, артилерійських стволів, РСЗВ. Проте за два роки ЗСУ знищили значну кількість ворожої техніки.

Генерал звернув увагу на те, що "одним з головних ударних кулаків росармії в її веденні війни є артилерія. Командування росармії було впевнене, що їхня артилерійська потуга пропалить українську лінію оборони".

"Упродовж двох з половиною років широкомасштабної війни росіяни щомісяця випускали по позиціях наших захисників, прифронтових містах понад 300 тисяч снарядів", - наголосив Гаврилюк.

Перший заступник міністра оборони зазначив, що нові поставки російським підрозділам треба знищувати далеко від лінії фронту і знижувати активність російської тактичної авіації шляхом зміцнення ППО, збільшення кількості ударного озброєння далекого радіусу дії тощо.

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На його думку, відповіддю на перевагу РФ в артилерії, домінування у небі, тривалий ракетний терор є удари по російських базах та арсеналах, аеродромах і військових підприємствах.

"Це найбільш ефективна тактика ведення війни з огляду на військові переваги росіян. Це найбільш прагматичний та дієвий спосіб посадити росіян за стіл переговорів на наших умовах", - заявив Гаврилюк і додав: "Далекобійні засоби ураження та зняття червоних ліній на їхнє застосування по військових об’єктах Росії - це не загроза ескалації війни, а шлях до її завершення. Бо саме далекобійна зброя, авіація, потужна система ППО найшвидше наблизять той момент, коли у Кремлі остаточно зрозуміють, що росармія не може досягти успіху в Україні, що ціна війни занадто висока для Росії".