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Дальнобойные средства поражения и снятия "красных линий" на их применение по военным объектам РФ - это путь к завершению войны, - Гаврилюк

Російські загарбники щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ, - Гаврилюк

Снятие красных линий на применение дальнобойного оружия является не угрозой эскалации войны, а путем к ее завершению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка на сайте Укрінформ.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны Россия многократно превосходила Вооруженные силы Украины в количестве танков, артиллерийских стволов, РСЗО. Однако за два года ВСУ уничтожили значительное количество вражеской техники.

Генерал обратил внимание на то, что "одним из главных ударных кулаков росармии в ее ведении войны является артиллерия. Командование росармии было уверено, что их артиллерийская мощь прожжет украинскую линию обороны".

"В течение двух с половиной лет широкомасштабной войны россияне ежемесячно выпускали по позициям наших защитников, прифронтовых городах более 300 тысяч снарядов", - подчеркнул Гаврилюк.

Первый заместитель министра обороны отметил, что новые поставки российским подразделениям надо уничтожать вдали от линии фронта и снижать активность российской тактической авиации путем укрепления ПВО, увеличения количества ударного вооружения дальнего радиуса действия и тому подобное.

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По его мнению, ответом на превосходство РФ в артиллерии, доминирование в небе, длительный ракетный террор являются удары по российским базам и арсеналам, аэродромам и военным предприятиям.

"Это наиболее эффективная тактика ведения войны, учитывая военные преимущества россиян. Это наиболее прагматичный и действенный способ посадить россиян за стол переговоров на наших условиях", - заявил Гаврилюк и добавил: "Дальнобойные средства поражения и снятие красных линий на их применение по военным объектам России - это не угроза эскалации войны, а путь к ее завершению. Потому что именно дальнобойное оружие, авиация, мощная система ПВО быстрее приблизят тот момент, когда в Кремле окончательно поймут, что росармия не может достичь успеха в Украине, что цена войны слишком высока для России".

Автор: 

Минобороны (9285) оружие (10198) Гаврилюк Иван (28)


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23.08.2024 12:27 Ответить
Хто там зрозуміє в росії шо ціна висока? Там бурятів як собак. Сибир великий.
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23.08.2024 12:40 Ответить
Це арифметика: далі стріляєш-більше вражаєш
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23.08.2024 13:36 Ответить
 
 