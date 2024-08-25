Мы не меняем людей и территории на предложения относительно достижения мира, - Зеленский

Украина не готова использовать свои территории и людей как один из вариантов предложения пути к миру.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью индийским СМИ заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какова его дорожная карта к миру.

"Путь к миру... Мы не готовы использовать наши территории как один из вариантов предложения. Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, наши ценности и нашу свободу, нашу демократию - мы не готовы этим жертвовать. И это - абсолютно понятные аспекты. Остальные аспекты - мы можем говорить, мы можем принять решение, искать какие-то варианты", - заявил он.

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По мнению Зеленского, индийский премьер-министр Нарендра Моди хочет мира больше, чем Владимир Путин. "Проблема в том, что Путин не хочет этого", - считает глава украинского государства.

Отдельно президент проинформировал, что сейчас в Украине есть большая линейка технологических достижений - и в сфере сельского хозяйства, и в сфере медицины, и в сфере безопасности и тому подобное.

"И мы готовы об этом говорить. Мы полностью открыты по всем этим аспектам, мы готовы к сопроизводству для обоих рынков. Конечно, после войны мы можем сделать в десятки раз больше, потому что сейчас приоритеты наши заключаются в нашей обороне. Но мы готовы начинать эту работу, потому что все равно эта ситуация завершится", - сказал он.

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