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Новости
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Мы не меняем людей и территории на предложения относительно достижения мира, - Зеленский

зеленський

Украина не готова использовать свои территории и людей как один из вариантов предложения пути к миру.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью индийским СМИ заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какова его дорожная карта к миру.

"Путь к миру... Мы не готовы использовать наши территории как один из вариантов предложения. Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, наши ценности и нашу свободу, нашу демократию - мы не готовы этим жертвовать. И это - абсолютно понятные аспекты. Остальные аспекты - мы можем говорить, мы можем принять решение, искать какие-то варианты", - заявил он.

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По мнению Зеленского, индийский премьер-министр Нарендра Моди хочет мира больше, чем Владимир Путин. "Проблема в том, что Путин не хочет этого", - считает глава украинского государства.

Отдельно президент проинформировал, что сейчас в Украине есть большая линейка технологических достижений - и в сфере сельского хозяйства, и в сфере медицины, и в сфере безопасности и тому подобное.

"И мы готовы об этом говорить. Мы полностью открыты по всем этим аспектам, мы готовы к сопроизводству для обоих рынков. Конечно, после войны мы можем сделать в десятки раз больше, потому что сейчас приоритеты наши заключаются в нашей обороне. Но мы готовы начинать эту работу, потому что все равно эта ситуация завершится", - сказал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) переговоры (4919) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+15
Задовбав вже своїми видосами ...
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25.08.2024 16:30
+15
я прошу, перестаньте постити кожен його висер. Зазвичай - це просто маячня, набір слів.
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25.08.2024 16:31
+10
Ти, найвеличніший, краще розкажи, чому у вчорашньому обміні полонених не було жодного азовця? А кадирівців віддав.
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25.08.2024 16:36
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Задовбав вже своїми видосами ...
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25.08.2024 16:30 Ответить
Так не дивись. Нашо ухилянту з Швейцарії має щось бути тут цікаво?
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25.08.2024 17:19 Ответить
Тебе ще забув спитати ...диванний боєць ...
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25.08.2024 18:30 Ответить
Я б тобі розказав усе що знаю але мене за це постійно банять. Тобі ж ніхто не забороняє мастурбувати на свого Невтікача ...
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25.08.2024 18:37 Ответить
я прошу, перестаньте постити кожен його висер. Зазвичай - це просто маячня, набір слів.
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25.08.2024 16:31 Ответить
путлєр не хоче миру а Моді хоче миру більше як путлєр - ну якось так
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25.08.2024 16:31 Ответить
Пата му шо я так решил, мне нужны рабы и рейтинг. А мир, то не для холопів. Дети уважаемых людей все равно все за границей. Ни один не пострадает от войны и обстрелов😁😁😁
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25.08.2024 16:34 Ответить
Ти, найвеличніший, краще розкажи, чому у вчорашньому обміні полонених не було жодного азовця? А кадирівців віддав.
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25.08.2024 16:36 Ответить
А в омані за скільки частину України запланував здати???
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25.08.2024 16:36 Ответить
Вимагаю в української влади включити українські радіо і телеканали в Суджі і на нових українських територіях!
Також включити ютуб і відкрити українські супермаркети і українські школи!
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25.08.2024 16:49 Ответить
ти взагалі ничого не робишь....розкажи про потужні фортифікації Покровська....чи ти його вже здав по оману...
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25.08.2024 16:49 Ответить
В этом старом анекдоте смысла больше, чем в бреднях Янелоха насчёт "обменов". Параша должна уничтожаться начиная с мааацквабада, а не разговаривать.
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25.08.2024 16:51 Ответить
Деятель .
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25.08.2024 16:58 Ответить
Схоже що миру більше всього не хоче пересидент.
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25.08.2024 17:11 Ответить
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25.08.2024 17:17 Ответить
Зеленський нічого не зробив для досягнення миру
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25.08.2024 17:25 Ответить
Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

А на кокс?
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25.08.2024 17:33 Ответить
"путінський" торгаш косом,після зустрічі із "куйлом" в Азербайджані...

За інформацією каналу, Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

Відомо, що він був зареєстрований у FPR (картотеці розшукуваних осіб) і щойно прибув з Азербайджану. Джерело:

Ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, наші цінності і нашу свободу, нашу демократію - ми не готові цим жертвувати. І це - абсолютно зрозумілі аспекти. Решта аспектів - ми можемо говорити, ми можемо прийняти рішення, шукати якісь варіанти", (фінансова пропозиція від "рашистського "трупіна"(" юдині срібняки")- цілком прийнятний варіант ,для "зелених поцріотів"
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25.08.2024 18:08 Ответить
Хто тебе буде слухати .
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25.08.2024 17:37 Ответить
ну, російська територія як раз в обмін на людей здобувається. чи там роботи воюють?
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25.08.2024 20:44 Ответить
Как тебе спится, тварь продажная?
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25.08.2024 21:10 Ответить
 
 