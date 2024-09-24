МИД Украины о заявлениях президента Чехии Павела: Временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочят войну

В МИД прокомментировали заявления президента Чехии Петра Павела о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мирапрезидента Украины Владимира Зеленского. Это и другие положения Формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но для всего европейского континента и мира", - говорится в комментарии дипломатического ведомства.

В МИД Украины отметили, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности.

"В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну. Мы должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - отметили в министерстве.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.