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МИД Украины о заявлениях президента Чехии Павела: Временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочят войну

мзс

В МИД прокомментировали заявления президента Чехии Петра Павела о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мирапрезидента Украины Владимира Зеленского. Это и другие положения Формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но для всего европейского континента и мира", - говорится в комментарии дипломатического ведомства.

В МИД Украины отметили, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности.

"В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну. Мы должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - отметили в министерстве.

Читайте также: Мы не меняем людей и территории на предложения относительно достижения мира, - Зеленский

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.

Автор: 

МИД (6964) Чехия (1706) Павел Петр (122) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+15
Нехай цей Павел Судети Засрашці віддасть, щоб був мир!
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24.09.2024 19:15
+13
цікаво було б почути, а що натомість пропонує незламний уряд, "план перемоги-2"?
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24.09.2024 19:24
+11
Шо он там понимает тот Павел, в Плане победы Зеленского все реалистично расписано. Последним пунктом триумфальные шашлыки...
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24.09.2024 19:34
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Нехай цей Павел Судети Засрашці віддасть, щоб був мир!
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24.09.2024 19:15 Ответить
А причому тут взагалі судети?
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24.09.2024 20:11 Ответить
Не причому, а до чого! Вчи мову!
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24.09.2024 20:15 Ответить
втрата території це жорстка реальність, яка продовжується під Покровськом і Вугледаром.

ЗЄльоними самітами та нескінченними прожектами миру території не відвойовують.
ЗЄля просто зобовтує народу мізки, але тверезі політики бачать реальність, а не "корабля з матросами"

президент Павел - генерал і друг України
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24.09.2024 21:02 Ответить
цікаво було б почути, а що натомість пропонує незламний уряд, "план перемоги-2"?
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24.09.2024 19:24 Ответить
План поїдання шашликів з кавою в Ялті.
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24.09.2024 20:12 Ответить
Так що тепер робити?!! Воювати самим проти рф-кндр-ірана? На кордони 91 року ми не вийдемо, землі не звільнемо, а от людей втратимо багато + Запоріжжя, Харків, Херсон і Суми будуть зруйновані вщент.
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24.09.2024 19:26 Ответить
Не знаєш, чого в кацапів облікова ставка 19%, а в жовтні буде 22, а у нас 13,5%? Ти, мабуть в Запоріжжі живеш, мрієш в рашку перебратись гамузом? Вивчи питання знадобиться, іпаатєкааа...
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24.09.2024 19:33 Ответить
Я це знаю, питання в доступності інвестицій, займів, чи прямої допомоги, якої у кацапів нема, і не буде вже ніколи, до повного розпаду *********. Так що в рот вам грязні, тувінські ноги...
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24.09.2024 19:53 Ответить
Будь послідовним, в нас ставка 13.5%, а в тебе тувінськи ноги в роті...
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24.09.2024 20:05 Ответить
Я ні, мені не потрібні кредити. А кацапи беруть, і гасять, правда не дуже виходить в них , там щось заборгованість стрімко росте. А ти мавпа тупорила, до чого питаєш?
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24.09.2024 20:39 Ответить
Дивись далі телемарафон, потужний незламный блазень.
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24.09.2024 19:55 Ответить
Про облікову ставку щось скажи. Чого ви всі такі тупорилі?
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24.09.2024 19:57 Ответить
Скоріше ваша рашка розвалиться,кацапе
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24.09.2024 19:34 Ответить
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24.09.2024 19:43 Ответить
Мзс а , що відновить повноцінний мир ?
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24.09.2024 19:27 Ответить
Ніхто не знає насправді. Західні держави цідять по краплі допомогу в надії, що росіянам набридне воювати в Україні. Ось і все.
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24.09.2024 19:30 Ответить
Поразка раши
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24.09.2024 19:30 Ответить
Прилет инопланетян как-то реалистичнее звучит.
Хотя як то кажуть ... хто в нас думкою багатiе ?))
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24.09.2024 19:41 Ответить
Почитайте що пропонували росіяни у 2022 і що пропонують зараз. Згадайте про Мінський мир чи зупинив він війну.
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24.09.2024 19:28 Ответить
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24.09.2024 19:33 Ответить
Блин, хто цю мартишку у парламент завів ?
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24.09.2024 19:42 Ответить


Меня читают: 6

Я читаю: 0

Регистрация: 03.12.2023
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24.09.2024 20:39 Ответить
Шо он там понимает тот Павел, в Плане победы Зеленского все реалистично расписано. Последним пунктом триумфальные шашлыки...
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24.09.2024 19:34 Ответить
таки да, куда генералу НАТО до шашличника...
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24.09.2024 21:05 Ответить
Ну если вы будете использовать мир чтобы жарить шашлыки - то конечно відтермінують війну
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24.09.2024 19:40 Ответить
Тобто знову - Крим не бутерброд ?
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24.09.2024 19:41 Ответить
Павел теж повинен бути реалістичним . Заморозка війни лише відтермінує нову війну . Ніякого миру однаково - не настане ! Бо в України не буде таких гарантій які б стримували паРашу від нової війни , їх ніхто не надасть . !
Якщо ***** віддати хоч і пів України , він на цьому не зупиниться , ну невже ж ви не можете допетрати , й.бані європейські страуси . ! Вам аби припинити війну зараз , щоб вона вас не дратувала , а що буде далі через пару років - вам похер . А через пару - тройку років ***** залиже рани , наробить ракет і доб'є Україну , а потім почне кусати і тикати палкою в НАТО . Бо русня ж божевільна , вона не здатна жити в мирі ,, та ще й буде на куражі в разі поразки України . Вам однаково прийдеться з ними зчепитися .
Ну так , у паРаші нема шансів у конвенційній війні з НАТО , але ж вона , якщо трапится , однаково буде йти на території ЄС . !! І поки НАТО скрутить роги кацапні - встигнуть загинути жителі країн ЄС .
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24.09.2024 19:55 Ответить
Ти навіть не читав заяву Павела і верзеш казна-що
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24.09.2024 20:14 Ответить
А хіба треба мати три диплома Оксфорда і п'ять дипломів Гарварда , щоб зрозуміти куди хилить Павел , коли пропонує Україні - " тимчасово змиритись " . ?
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24.09.2024 20:21 Ответить
у Японії з рашкою досі немає мирного договору.... і не буде
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24.09.2024 21:06 Ответить
Японії мирний договір з кацапами і нах не здався . У них - ядерна парасолька США . І військові бази США по всій країні .
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24.09.2024 21:43 Ответить
А Україна при заморожуванні війни тільки шашлики їстиме? Готуватись до оборони не буде?
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24.09.2024 20:42 Ответить
Може й буде , а може й ні ( з огляду на те як наша недолуга влада готувалися до оборони раніше і як готується зараз , вже під час війни ) .
Але мова не про це , а про те що проблема війни не зникне . От в чому проблема . Війна продовжиться , нехай хоч і через деякий час , замість припинитись . Припинити її можуть західні політики , надавши Україні необхідну зброю , вчасно і в потрібному обсязі , але бояться поразки лаптєстану .
Та хоч би надали гарантії , подібні до 5 статті НАТО .
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24.09.2024 20:58 Ответить
Україна не має вибору. Без перемир'я влада не зміниться. Буде перемир'я, будуть вибори, зміцнення держави, зменшиться загроза війни. Чи вам більше подобається парагвайський варіант?
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25.09.2024 05:44 Ответить
Негайно укладати мир і готуватися до наступної війни - адекватний варіант, який перевірений сотнями таких воєн. Все інше призведе до того, що в Україні закінчаться чоловіки.
Єдина проблема-путлеру такий варіант не потрібен.
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24.09.2024 19:59 Ответить
Зараз не потрібен, але ж він не зможе вічно наступати, та й бажаючих воювати у нього за рублі все менше.
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24.09.2024 20:15 Ответить
У нього в запасі насильницька мобілізація. Україна в запасі має... нічого, крім секретного потужного плану перемоги.
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24.09.2024 20:20 Ответить
нажаль, так.

пуйло запросто мобілізує кілька сот тисяч, а у нас ці сотні тисяч втечуть за кордон

се ля ві...
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24.09.2024 21:08 Ответить
Вже 2 рази(Крим в 2014 і Мінськ 2015) рашка показувала шо ніякі мирні переговори і відсутність спротиву не зупиняли її агресивні плани на майбутнє.Петр Павєл тупо хоче відкласти війну на 2-3 роки так як це колись намагались зробити дурні Чемберлени скормивши Гітлеру частину Чехії.
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24.09.2024 20:36 Ответить
вже два Мінських рази показували, що буйло не нападає, коли в Україні сильна патріотична влада.

добавте ще острів Тузлу....
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24.09.2024 21:12 Ответить
Мінськ не зупинив штурм і окупацію Дебальцева та і подальші 7 років війна на Донбасі не припинялася.
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24.09.2024 22:12 Ответить
тільки кордони станом на 22 січня 1919 року
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24.09.2024 21:37 Ответить
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24.09.2024 21:50 Ответить
дякую за уточнення. але ж яка різниця яких саме кордонів хотіти
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24.09.2024 23:10 Ответить
Хотіти можна. Реальні кордоні - жовтий фон.
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24.09.2024 23:15 Ответить
а може новопризначеному мзс-ному жиробасу із оп'и варто стулити писка, коли роззявляє його на чехів?! чехів, які з-поміж усіх наших сусідів чи не найбільше нам допомагають й роблять це без претензій, на відміну від тих таки пшеків?!
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24.09.2024 22:36 Ответить
Це як подивитися, якщо перемир'я профукати на асфальт, дерибан і прочу таку діяльність, то звичайно буде нова велика війна, а от якщо інвестувати в оборону, то тоді буде тривалий мир.
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24.09.2024 23:30 Ответить
МЗС ПРОСТИХ ЗЕЛЕНИХ РІШЕНЬ :

МЗС : Тимчасові рішення не припинять війну .

Українець : Які ви пропонуєте рішення ?

МЗС : Ми готуємо Натужний план перемоги.

Українець : Який це план ?

МЗС : МИ вступимо в НАТУ і Байден дасть нам дєнєг і оружія .

Українець : А якщо не дасть ?

МЗС : Тимчасово будемо пакувать ухилянтів і випускать злодіїв депутатів .

Українець : Я про перемогу ?

МЗС : Ідіть в на фронт і платіть податки.

Українець ; Я не можу одночасно воювати і платити податки .

МЗС : Ви агєнт Крємля - не вірите в нашу перемогу .
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25.09.2024 08:14 Ответить
 
 