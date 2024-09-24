МИД Украины о заявлениях президента Чехии Павела: Временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочят войну
В МИД прокомментировали заявления президента Чехии Петра Павела о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мирапрезидента Украины Владимира Зеленского. Это и другие положения Формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но для всего европейского континента и мира", - говорится в комментарии дипломатического ведомства.
В МИД Украины отметили, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности.
"В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну. Мы должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - отметили в министерстве.
Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.
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ЗЄльоними самітами та нескінченними прожектами миру території не відвойовують.
ЗЄля просто зобовтує народу мізки, але тверезі політики бачать реальність, а не "корабля з матросами"
президент Павел - генерал і друг України
Хотя як то кажуть ... хто в нас думкою багатiе ?))
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Регистрация: 03.12.2023
Якщо ***** віддати хоч і пів України , він на цьому не зупиниться , ну невже ж ви не можете допетрати , й.бані європейські страуси . ! Вам аби припинити війну зараз , щоб вона вас не дратувала , а що буде далі через пару років - вам похер . А через пару - тройку років ***** залиже рани , наробить ракет і доб'є Україну , а потім почне кусати і тикати палкою в НАТО . Бо русня ж божевільна , вона не здатна жити в мирі ,, та ще й буде на куражі в разі поразки України . Вам однаково прийдеться з ними зчепитися .
Ну так , у паРаші нема шансів у конвенційній війні з НАТО , але ж вона , якщо трапится , однаково буде йти на території ЄС . !! І поки НАТО скрутить роги кацапні - встигнуть загинути жителі країн ЄС .
Але мова не про це , а про те що проблема війни не зникне . От в чому проблема . Війна продовжиться , нехай хоч і через деякий час , замість припинитись . Припинити її можуть західні політики , надавши Україні необхідну зброю , вчасно і в потрібному обсязі , але бояться поразки лаптєстану .
Та хоч би надали гарантії , подібні до 5 статті НАТО .
Єдина проблема-путлеру такий варіант не потрібен.
пуйло запросто мобілізує кілька сот тисяч, а у нас ці сотні тисяч втечуть за кордон
се ля ві...
добавте ще острів Тузлу....
МЗС : Тимчасові рішення не припинять війну .
Українець : Які ви пропонуєте рішення ?
МЗС : Ми готуємо Натужний план перемоги.
Українець : Який це план ?
МЗС : МИ вступимо в НАТУ і Байден дасть нам дєнєг і оружія .
Українець : А якщо не дасть ?
МЗС : Тимчасово будемо пакувать ухилянтів і випускать злодіїв депутатів .
Українець : Я про перемогу ?
МЗС : Ідіть в на фронт і платіть податки.
Українець ; Я не можу одночасно воювати і платити податки .
МЗС : Ви агєнт Крємля - не вірите в нашу перемогу .