Дуда - сторонникам территориальных уступок Украины: "Если вы так щедры по отношению к РФ, почему бы не отдать ей кусок своей земли?"

Президент Польши Анджей Дуда выступил против заявлений представителей некоторых западных стран, которые призывают Украину к территориальным уступкам России, и предложил им отдать "кусок своей земли" Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sunday Times.

Если вы так щедры по отношению к России, почему бы не отдать ей кусок своей земли? Почему любая суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия заслуживает чего-то - особенно на чужую территорию?", - подчеркнул глава Польши.

Так Дуда ответил на заявления, которые звучат от некоторых западных политиков, призывающих Украину "смириться" с потерей некоторых своих территорий.

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Польский президент подчеркнул, что "отдать Москве хотя бы дюйм" было бы катастрофической ошибкой.

Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки лишь поощрили бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

В то же время он не ответил на вопрос, способна ли Украина полностью вернуть контроль над всей своей территорией, учитывая численное преимущество России.

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Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.

Министерство иностранных дел Украины на это ответило, что "временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну".