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Новости Война
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Дуда - сторонникам территориальных уступок Украины: "Если вы так щедры по отношению к РФ, почему бы не отдать ей кусок своей земли?"

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выступил против заявлений представителей некоторых западных стран, которые призывают Украину к территориальным уступкам России, и предложил им отдать "кусок своей земли" Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sunday Times.

Если вы так щедры по отношению к России, почему бы не отдать ей кусок своей земли? Почему любая суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия заслуживает чего-то - особенно на чужую территорию?", - подчеркнул глава Польши.

Так Дуда ответил на заявления, которые звучат от некоторых западных политиков, призывающих Украину "смириться" с потерей некоторых своих территорий.

Также читайте: Евроинтеграция Украины будет одним из приоритетов Польши во время председательства в ЕС, - Дуда

Польский президент подчеркнул, что "отдать Москве хотя бы дюйм" было бы катастрофической ошибкой.

Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки лишь поощрили бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

В то же время он не ответил на вопрос, способна ли Украина полностью вернуть контроль над всей своей территорией, учитывая численное преимущество России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не обсуждает вступление в НАТО "частями", - Зеленский

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.

Министерство иностранных дел Украины на это ответило, что "временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну".

Автор: 

Польша (8520) территориальная целостность (241) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+25
Нажаль, західні лідери повністю не розуміють який прецедент вони роблять заявами про необхідність теріторіальних поступок з боку України. "Світовий поліцейський" виявився беззубим куколдом, якого в подальшому зможуть шпиняти всі кому не ліньки...
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28.10.2024 09:07 Ответить
+23
Деколи Дуда говорить розумні речі.
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28.10.2024 09:05 Ответить
+23
У мене пропозиція до заходу. Якщо ви втомилися і не хочете більше давати нам зброю та гроші, то давайте нам територію. Або у себе, або у своїх колоніях. Ми зупиняємо бойові дії і організовано туди ВСІ переїжджаємо. Ті, хто захочуть жити під кацапами, нехай залишаються. А всі інші перебираються. Далі нехай вони там все нам облаштовують - житло, інфраструктуру - і закріпляють статус нових територій рішенням ООН.

І все. Війна вважається закінченою

А чого? ісраїль свого часу так само виник? Ну то чому зараз так не можна???
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28.10.2024 09:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Деколи Дуда говорить розумні речі.
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28.10.2024 09:05 Ответить
Я взагалі шкодую, що ми не маємо, зараз, такого президента, як Дуда....
🇺🇦❤️🇵🇱💪
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28.10.2024 09:37 Ответить
Освальд, ну почему дюйм?
отдать Москве хотя бы дюйм" было бы катастрофической ошибкой. Источник:
Ведь Польша в Системе Си. Да и говорил он это таким же европейцам.
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28.10.2024 09:41 Ответить
Тому що йдеться про давнє польске слово cal (= 24 мм), яке входить до складу багатьох фразеологізмів. Ця міра довжини вже не вживається, та мова - не арифметика. Ліпший переклад був би ні п'яді, але п'ядь трохи більша за cal.
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28.10.2024 11:53 Ответить
Спасибо. Не знал
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28.10.2024 13:34 Ответить
Нажаль, західні лідери повністю не розуміють який прецедент вони роблять заявами про необхідність теріторіальних поступок з боку України. "Світовий поліцейський" виявився беззубим куколдом, якого в подальшому зможуть шпиняти всі кому не ліньки...
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28.10.2024 09:07 Ответить
Що вже нашим лідором дивуватися, якщо на Заході подібної швалі вистачає.
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28.10.2024 09:13 Ответить
кацапе
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28.10.2024 09:48 Ответить
для дітей Славянська, як і для дітей усього Донбасу, Криму та всієї України рідна мова має бути українська і ніяк по іншому !!! апсолютно штучний придуманий у половині XVII - XIX сторічнні, апсолюно тупий, дибільний кацапській недо-іязік має мати в Україні один поважний статус - ЗАЙВИЙ !!!
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28.10.2024 09:48 Ответить
Тараса Бульбу створив Микола Гоголь !!! Гоголь (латиною hohol) - це псевдонім письменека який читається також "хохол" - так письменик тролив кацапських імперських еритиків і цензорів, які забороняли йому писати українською !!!
Мико́ла Васи́льович Го́голь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Николай Васильевич Гоголь, прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 квітня ] https://uk.wikipedia.org/wiki/1809 1809 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96 Сорочинці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Миргородський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Полтавська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія - 21 лютого [https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 4 березня ] https://uk.wikipedia.org/wiki/1852 1852 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія ) - російський письменник українського походженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-*****-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-EU_eng-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-EU_ukr-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ule-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ZB-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-REIU-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-URES-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-URE-13 [13] з відомого українського роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Гоголів-Яновських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-eiu-14 [14] . Вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 класиком російської літератури, найвизначнішим з представників її «української школи»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-EU_ukr-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ule-9 [9] . Окрім внеску в російську літературу, Гоголь також справив вплив і на українську літературу й українську культуру загалом, а також займався збиранням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80 українського фольклору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-eiu-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Hohol_ukr_folkliorystyka-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Hohol_ukr_etnolohiya-16 [16] .
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28.10.2024 10:05 Ответить
1. це вам у соловїного помета чи у ********** таку маячнею вповіли ???
2. а який стосунок Сашко Гармата єтнічний єврей туніського (зап іншими данами мароканського) походження має до такої недо-нації як кацапи ???
3. світ в основному читає англомовних авторів, бо більша частина цивілізованого світу є англомовна, подім йдуть автори що писали іспансмькою, французькою, німецькою, арабсьбкою і вже може на 10 місці автори що писали на штучному кацапському недо-язіке !!!
4. подивись скільки Тарасу Шевченку є по світу !!!
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28.10.2024 09:59 Ответить
виявився беззубим Байден та його адміністрація
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28.10.2024 09:54 Ответить

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28.10.2024 09:08 Ответить
Мадяри, як та шльондра, не мали також спротиву i проти гiтлерiвцiв. Але ж бо, во протiвнюшчi, нiж самi гiтлерiвцi. -Багато шкоди було вiд них, - так казали бабуся, згадуючи 2СВ.
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28.10.2024 09:50 Ответить
мадярія була союзником Адіка разом з Румунією ...
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28.10.2024 09:51 Ответить
У мене пропозиція до заходу. Якщо ви втомилися і не хочете більше давати нам зброю та гроші, то давайте нам територію. Або у себе, або у своїх колоніях. Ми зупиняємо бойові дії і організовано туди ВСІ переїжджаємо. Ті, хто захочуть жити під кацапами, нехай залишаються. А всі інші перебираються. Далі нехай вони там все нам облаштовують - житло, інфраструктуру - і закріпляють статус нових територій рішенням ООН.

І все. Війна вважається закінченою

А чого? ісраїль свого часу так само виник? Ну то чому зараз так не можна???
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28.10.2024 09:09 Ответить
Гарна ідея, браво!
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28.10.2024 09:15 Ответить
А еще мы там, как положено, организуем свой анклав. Язык учить не будем. Работать тоже не будем, а будем требовать пособия. Потому что они нам должны!!!
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28.10.2024 09:16 Ответить
Довічно, причому.

Ну бо кинули двічі - коли підтерлися будапештським меморандумом і коли не допомогли нам захистити самих себе (це ж не допомога, а просто сльози у порівнянні з тим, що дають іншим країнам).
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28.10.2024 09:26 Ответить
про якій "іязік" йде мова ??? на цих територіях, при даному розкдаді, не має бути державна українська мова і жодних апсолютно штучних, тупих, дибільних кацапських недо-язіків !!!
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28.10.2024 09:28 Ответить
про местный язік. Хай українську вчать ти хто будуть нас утримувати
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28.10.2024 09:31 Ответить
1. не думаю що українців має хтось утримувати - українці роботящий народ у своїй переважній більшості ...
2. немає де пересиляти 30-40 мільйонів людей, це вам не Ізраєль з його менше 10 мільйонів на сьогодні, а на момент створення їх було в рази меншще ...
Тому, як на мене, єдиний варіант виходу з ситуації це протекторат від однієї або групи країн заходу, наприклад від США - Україна стає 51 штатом США, чи від США, В.Британії, Канади ...
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28.10.2024 09:41 Ответить
Та то взагалі жарт був. Ніхто нам землю не дасть
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28.10.2024 09:44 Ответить
Ні, не підходить. Тому що географічно ми будемо залишатися поруч з кацапами. Нам треба НАЗАВЖДИ подалі від них переселитися. Щоб нас розділяв океан або величезна територія.
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28.10.2024 10:09 Ответить
єфективно і без проблем "переселитися" це розвалити паРашу )(уйло на 30-40 незалежних країн !!!



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28.10.2024 10:13 Ответить
Так вони все одно нікуди не подінуться. Яка різниця, у скількох територіальних утвореннях вони житимуть???
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28.10.2024 10:30 Ответить
я ьб так не сказав !!! кацапи імперіці будуть жити в радіусі 150-200 км від дерьовні Кучка що на болотах Гнилої води,Оки і Валги ... усе решта це будуть землі і відповідно держави/країни інших окупованих нині кацапами народів ... багато з них наприклад Кубань, чи БрНР, БлНР, ВНР, КурНР можна зробити союзником України !!!
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28.10.2024 10:35 Ответить
Поганий план. Фізична близькість до кацапів приводить до занепаду. В усіх сенсах. Тому тільки так я сказав.
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28.10.2024 10:37 Ответить
Чому у майбутньому часі? Твої кацапськи брати і зараз так роблять.
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28.10.2024 09:30 Ответить
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28.10.2024 09:50 Ответить
Браво!
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28.10.2024 10:05 Ответить
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28.10.2024 13:34 Ответить
Ща, быренько пробежался по глобусу.
Есть, на выбор:
1. Внутренние районы Австралии.
2. Юг Аргентины, Огненная земля и мыс Горн.
3. Гренландия и север Канады.
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28.10.2024 09:49 Ответить
Мадагаскар ще. Аляска.
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28.10.2024 10:06 Ответить
Гренландія потенційно приваблива.
Там через .... років буде тепло. Тисяча років тому там таке вже було.
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28.10.2024 10:09 Ответить
Так можна не всіх в одне місце переселяти. Визначити три-чотири локації і пропонувати на вибір. Хтось до Гренландії, хтось на Аляску, хтось в Австралію, хтось на Мадагаскар
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28.10.2024 10:11 Ответить
ні переселятися туди хто репетує , що нашу землю треба віддати. Ось кажуть амери, віддати, то виділяють нам штат, а самі можуть в бахмут переселится, або де інде. Ось це буде справедливо
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28.10.2024 22:59 Ответить
А навіщо ви до західних країн звертаєтеся? Кацапи так і планують - виділити нам окрему територію. Ті хто не захоче жити під їхнім чоботом, будуть переселені на чудове та незаймане узбережжя моря Лаптєвих.
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28.10.2024 09:54 Ответить
І на це є пояснення Щоб уникнути відновлення військового конфлікту. Чим далі ми від них, тим менша його ймовірність.
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28.10.2024 10:07 Ответить
Це точно. Якщо толком не допомагають,то хоч би не пи₴діли. Хто наприклад того Павела за язик тягне? Скажи no comments та й все.
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28.10.2024 09:10 Ответить
Тільки повний дебіл буде вважати, що кацапетівка вдовольниться частиною території.
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28.10.2024 09:10 Ответить
Ну вот імєнно

Щедрі за чужий рахунок.
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28.10.2024 09:13 Ответить
Діло навіть не в щедрості. Рашці, на самому ділі, земля не потрібна, землі у неї дохріна та трішки! Рашці потрібно, щоб України, як національної держави не існувала. Спочатку, це потрібно прийняти як догму, а потім робити висновки "чи не дати їм шматочок землі для примирення", бо тоді відразу стає зрозумілим, що ніякого примирення не буде - максимум перемир'я на 2 роки, накопичення Рашкою військової міці і нова війна, вже на повне винищення України
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28.10.2024 09:16 Ответить
Гітлер доказав на пальцях шо задобрити агресора не можливо - апетит приходить під час іди
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28.10.2024 09:18 Ответить
Так вже і ***** як Гітлер 21 століття довело це наприклад хоча б Криму, після якого він не зупинився. Які ще цим західним під..ам треба ще підтвердження
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28.10.2024 09:43 Ответить
Ось це правильно!
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28.10.2024 09:18 Ответить
Чуже віддівати легше ніж власне.
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28.10.2024 09:18 Ответить
То імпотентність й боягузтво породжують щедрість.
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28.10.2024 09:26 Ответить
Шановний пане Дуда! Допомога Заходу недостатня , обмеження ударів носять кастраційний характер , такої допомоги достатньо лише для того щоб нам померти повільно. Навіть неокуповану Україну в НАТО ніхто запрошувати не збирається, що підтверджує висновок про використання України як тимчасової перешкоди і послаблення рашистів , створення сірої буферної зони для посилення безпеки НАТО. Нас замало, 1 проти 10 , так окупація буде йти далі, поки співвідношення не буде 1 до 3 хоча б. Потрібно терміново прийняти неокуповану Україну в НАТО без обовязку НАТО повертати ТОТи військовим шляхом. Ви прийдете до цього висновку коли під рашистами буде все лівобережжя
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28.10.2024 09:26 Ответить
Жаль Дуда не читает Цензор
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28.10.2024 09:32 Ответить
"Нас замало, 1 проти 10" - звідки це? - https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/3599-vymyraiucha-rosiia-ne-142-miliony-naselennia-a-maksymum-80 Вимираюча Росія: не 142 мільйони населення, а максимум 80
Не треба з мухи слона робити.
Проблема не у кількості кацапів, а у дебільному керівництві.
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28.10.2024 11:53 Ответить
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28.10.2024 12:34 Ответить
Так, так, друга армія у світі, пам'ятаю. Це за який рік?
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28.10.2024 12:38 Ответить
1 до 10 у зброї і запасах, 1 до 7 по особовому складу
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28.10.2024 12:36 Ответить
Видно пан Дуда трішки читав історію та пам'ятає, коли українці з поляками об'єднувалися, то били кацапів " і в хвіст і в гриву". Наприклад, в 1618 році польський король Владислав IV та Гетьман Петро Сагайдачний - Конашевич взяли в облогу москву.
В 1920 р. об'єднана польско-українська армія ( Й. Пілсудський та генерал-хорунжий МаркО Безручко) розбили кацапів під Віслою , згодом цю битіу назвуть "Диво на Віслі".
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28.10.2024 09:36 Ответить
З появою ЯЗ правила змінилися. Тепер жертві агресії ніхто не допоможе повноцінно, "бо буде ескалація". Ніхто не хоче підставляти власне населення.
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28.10.2024 10:05 Ответить
ХЗ, Коли терористичний ХАМАС напав на Ізраїль, то міністр оборони країни Ллойд Остіна зробив заяву, яку було опубліковано пресслужбою Пентагону.

За його словами, після розмови з президентом Джо Байденом він розпорядився зробити кілька кроків щодо зміцнення позиції Міністерства оборони у регіоні. Для цього до берегів Ізраїлю прямує авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford".

"До неї входять авіаносець ВМС США "Gerald R. Ford" (CVN-78), крейсер керованих ракет класу "Тікондерога" "Normandy" (CG 60), а також есмінці класу "Arleigh-Burke", "Thomas Hudner" (DDG 116 ), "Ramage" (DDG 61), "Carney" (DDG 64) та "Roosevelt" (DDG 80). Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 та A-10 у регіоні. США підтримують війська в готовності до подальшого посилення сил стримування в усьому світі, якщо це буде потрібно" , - йдеться в пресрелізі Ллойда Остіна.

"Президент Байден поінформував прем'єр-міністра про інтенсивну дипломатичну взаємодію, здійснену Сполученими Штатами за останні 24 години на підтримку Ізраїлю. Президент також повідомив, що додаткова допомога ізраїльським Силам оборони зараз прямує до Ізраїлю, і найближчими днями їх буде ще більше", - цитує агентство пресреліз Білого дому.

Ось так! Даже ЯО не сильно заважає.
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28.10.2024 10:17 Ответить
Я маю на увазі агресію ядерної держави. У ХАМАСа поки що начебто ЯЗ, якою вони могли б погрожувати іншим державам, не спостерігається (Іран вже під питанням).
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28.10.2024 10:25 Ответить
Не треба лякатись ядерної зброї, у ********* світі повно промислових об'єктів, таких як АЕС, хімзаводи, дамби та інші, знищення яких неядерною зброєю викличе масштабні техногенні катастрофи. Тому погрози ЯЗ-це погрози сірниками, сидячі на бочці з порохом.
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28.10.2024 12:07 Ответить
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28.10.2024 13:50 Ответить
Про що можна розмовляти з Рашою, так це про обмін полонених всіх-на-всіх, та припинення вогню, під час якого можна буде провести вибори. Але навряд Раша на це піде, Раша багато дасть, щоб залишити Козиря на чолі нашої влади. Тому треба проводити вибори за будьяких умов. Ніяких інших варіантів уникнути КАТАСТРОФИ нема
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28.10.2024 09:40 Ответить
Про що, та про що... Як наплолягали баб Юля, можна порозмовляти, наприклад, стосовно того, що ми не будемо вести спротив, як i при захопленнi Криму.
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28.10.2024 09:55 Ответить
Що, вже ніхто не платить? Йди працюй!
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28.10.2024 10:01 Ответить
Пане, тiльки без БЭ, мовляв, якщо не секрет, за кого вiддасте свiй голос. Умова: скомпрометувавша себе Юлька з гидкоi стороне не буде брати участь в голосуваннi.
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28.10.2024 10:05 Ответить
Юля вже визначилась. Проголосує за Залужного.
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28.10.2024 10:27 Ответить
I нащо я вголос про цее висловлювався, адже мав розумiти , що мою думку можуть сплагiатити й приспособленцi? Хтозна...
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28.10.2024 10:38 Ответить
До речi, вiдрапортуйте будь ласочка, тiпо, чи справляетеся ви зi скандальною корупцiею, останнiх часiв, на ввiрених вам для контролю(юлькиною "Батькiвщиною) пiвнiчних територiях.
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28.10.2024 10:14 Ответить
А чого пан скаржиться мені? Є зелений генпрокурор, Юля в опозиції...

Пан позеленішав. Мабуть якийсь рептілоїд пана вкусив
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28.10.2024 10:31 Ответить
Ондого, вiдмазку прийнято, а шо делать... ХЕХ...
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28.10.2024 10:36 Ответить
у них нема такої великої кількості руськажвандящих, тому у них нема таких проблем - і не буде. У нас же навіть Кієв і Адєсса окацаплені дуже, що вже казати про схід? - і не хочуть нічого змінювати.
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28.10.2024 09:55 Ответить
дуда грає не ту дудку - харківська донецька і луганська область це трильйони кубометрів газу і т.д.а Курська - пісок і болото.порожняк галімий.а янелох дуді підпіває,а дурні хохли ждуть тисячу.
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28.10.2024 09:58 Ответить
Ніхто не хоче віддавати кацапам українські землі. Але декому на Заході здається що вони прирікають Україну на нескінченну бійню без шансу на перемогу. Їх моральні терзання зрозуміти можна. А Дуду хвилюють тільки кацапи.
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28.10.2024 10:05 Ответить
А шо там у вас пересiчнi кажуть? Якщо ви - не пiд проксi.
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28.10.2024 10:19 Ответить
Тут не може бути двох думок. Україна жертва агресії. За коментарями в Інтернеті судити складно, тому що як і скрізь він переповнений тролями. При прямому спілкуванні зазвичай уникають обговорення політики.
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28.10.2024 10:26 Ответить
То-то нащо триндiти (полiтично) про нашi землi, якщо вiдомо ще з давнiх давен, що наша земля намолена i ще нi одному супостату-ординцю не вдалося ii загарбати? I не загарбають!!!

ремейк-2

Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…

Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.

До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.

Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:

З окупацiей витрати iм казну гнiтили.

Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.

ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.

Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили

Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.

Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,

Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.

Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,

На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».

По мурдасам вятичiв-

братцiв ми пiзнаем,

Та й в полабцях е утiги:

най брат цим пишае.

Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,

Нестор славить ся варягiв -

чом не басурманiв?

Гей-гоп! Хан Батий -

батько вам ся рiдний.

А в ТээСi , що за йден -

кажуть, що спорiдний.

Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.

За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.

Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:

Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.

Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,

- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.

Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,

Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.

До ТээСу кличуть щиро?

-Туди заганяють.

А в ЕэСi хочуть бачить,

але не впускають.

Бо в ЕэСi жиють мило,

там не «прозябают»:

Як в ТээСi, не батрачать ,

де лиш дзуську мають. .

Наш лелека в породiллi

нацiю возносить-

У сусiдiв - не до жиру:

життя стерхiв косить.

Гей-гоп! Шiдi-рi,

китайцi теж - доки.

Горобцiв поки не виб*ють,

з глузду iдуть поки.

Ой, гоп! Шiдi-рiдi,

шiдi-рiдi дана,

Доля схильная до Шульца,

та не до Iвана.

Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,

дощ кропить Iвана,

Тiльки води рiки Волги-

милi басурманам.

Над всим свiтом iз Кремля

хочуть панувати,

Та за тее iхнi люди

мають вiк страждати.

Горизонтiв майбуття,

обрii щасливi -

Про цi байки царям «милим»

цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi,

рiдна леле-мати,

Але манну чомусь мають

однi лише Штати.

ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана

ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.

ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ

Що Задорнов згородив-

Що Атилла - е царь руський

Й по-мадярськи говорив?

Котрий так тiснив мурдасiв,

що утигiв з них зробив...

Тее вятичi вам скажуть,

бо Атилла iх гнобив...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*ни гуляти,

а вiд них i Русь родилась-

Росiянам мати,

Котра готiв примусила

До Норман тiкати.

Там вестготи мали мiсце

асимiлювати.

Вiкiнгами тих ворюг

стали люди звати,

а при Нестору варягiв-

Свеi називати.

Крадiя вже стали греки

Росiусом звати,

А словени приiльмення

в царi зазивати....

Рерiк iх була столиця,

але Рюрiк залюбки

Став нацiлюватись в Киiв,

Новий град щоб там звести.

Рерiк звався й Велиградом,

та лиш Киiв , що в Русi,

Мамою всi стали звати -

Навiть мокшi та весi.

Та Задорнов у натхненнi

В Рерiк хоче залюбки

Кремль свiй худко вже вiднести,

Щоб кассубiв зберегти...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-

За 3 тисяч рокiв був.

Росiяни в них ся бачать,

Але дехто з них забув,

Що мурдас iз Аркаiму

Росiянином не був-

Ар*ем став, пiшов в Европу

Й Аркаiм свiй позабув.

У Европi галлом ставши,

Антом до Днiпра прибув.

Тут вiн в русь самоназвавшись,

До Iльменю ся гайнув.

Так словен став новгородцем-

Русью зовсiм вiн не був,

А Москва, коли родилась,

Вiн в москалики загув.

Та лиш 300 рокiв тому,

Рiд Романових вже був,

Москаль русскiм ним назвався,

Певне, те вiн не збагнув.

Як загарбник Аркаiму,

Гуном всю Сибiр нагнув:

Кровожадний вурдалака-

Славу там собi здобув....

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.
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28.10.2024 10:34 Ответить
І правильно хвилюють, бо він знає якщо впаде Україна, наступними будуть Польща і країни Балтії !!! шизофренічне, й*бнуте на усю довбешку )(уйло хоче щоб цивілізований Захід віддав кацапам під окупацію усе що пообіцями віддати під окупацію, червоножопому комуно-нацисту йосьці сталіну (джугашвілі) в 1943 в Тегерані, у 1944 в Ялті Черчіль і Рукзвельт по завершенні 2Світової війни в Європі, замість посадити червоно нациста йоську, разом з його клікою молотових, калініних, берій на лаву підсудних разом з коричневими нацистами у Нюренбергу за розв'язання 2Світової, за привід у 1933 році Адіка до влади в Німетчині !!!
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28.10.2024 10:30 Ответить
А що, Україну хтось питає, чи віддасть вона те що де-факто вже 3 роки втрачила, а щось і 10 років?
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28.10.2024 12:23 Ответить
Під тиском Франції та Великобританії Чехословаччина віддала Судети Німеччині... Потім була її повна окупація - тому що лінія оборонних укріплень на кордоні з Німеччиною, потрапила в руки німців. А лінія була хороша - німці її-б не змогли обійти (як у випадку "лінії Мажіно". Бо для цього німцям потрібно було увірваться на територію або Польщі, або Франції... А вермахт тоді не був до подібного готовий...) Зараз - те саме...
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28.10.2024 12:23 Ответить
 
 