Новости
Польша не может помогать Украине так, как в начале войны, - Дуда

Дуда: Польща не може вже допомагти Україні у такому об'ємі, як раніше

Украина должна продолжать борьбу против России, но Польша уже не может давать ей столько вооружения, как предоставляла раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире Radio Zet.

"Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, как договаривались в июле этого года, пока не получит гарантии безопасности воздушного пространства от НАТО. Также Варшава ждет прибытия более современных самолетов, которые закупила у западных партнеров на замену МиГам", - отметил Дуда.

На вопрос ведущего об украинско-польских отношениях Дуда высказал мнение, что Украина перестала считать Польшу ключевым партнером из-за того, что объемы вооруженной помощи от Варшавы снизились и не могут конкурировать с некоторыми другими западными партнерами.

В то же время Дуда заверил, что Польша хочет, чтобы Украина оставалась независимым государством, с которым у Польши будут "очень дружеские" отношения. Однако он добавил, что "двое должны хотеть этого одновременно".

"Прошу помнить, что Владимир Зеленский находится под различным давлением своих доноров - то есть тех, кто сегодня дает ему наибольшее количество оружия", - считает он.

Когда у него спросили, означает ли это, что Зеленский не считается с интересами Польши, Дуда ответил, что "в каком-то смысле это может выглядеть так".

"Можно было надеяться, что ситуация изменится таким образом, как она изменилась. Потому что мы просто дали все, что могли дать. И дали мы быстро и тогда, когда это было нужно", - объясняет польский президент, намекая на помощь, которую Польша предоставила Украине в начале войны.

Несмотря на это, когда у Дуды спросили, остается ли президент Украины Владимир Зеленский его другом, он подтвердил это: "Он мой друг".

Напомним, ранее Дуда сообщил, что Польша не будет передавать Украине оружие, купленное у Южной Кореи.

Польша (8832) гуманитарная помощь (1279) Дуда Анджей (789)
Пане Дуда, невже не зрозуміло , що в Україні наразі відбувається
страшна війна зі східним сусідом , який проливає кров украінців
цілодобово , а Ви гонористо говорите про те ,
що ви не віддасте нам МІГ- 29 ,
так як вам потрібні ********* літаки 😡
Не соромно про таке патякати ?
Краще промовчіть , розумнішими виглядатимете !
29.10.2024 12:44 Ответить
+10
Не треба допомогати, треба не заважати: не перекривати кордони, як мінімум, для перевезення сброї та іншого з ЕС. Своїм фермерам мізки вставте і заберіть від російського корита, де вони годуються
29.10.2024 12:52 Ответить
+10
Ще одні усталі ат вайны
29.10.2024 13:07 Ответить
Пачєму запад так мало памагаєт?
29.10.2024 12:55 Ответить
ти побачив те, шо хотів побачити: він каже, шо він хоче почекати поки дадуть йому літаки, шоп себе було чим захищати. У нього теж прямий кордон з рашкою.
Самии розгар віини - допомагаите
скупий платить вдвічі
Головне не заважайте своїми блокуваннями, а то однією рукою дають, іншою забирають..
Нато закрий небо.Нато дай ф16.Байден,де наша зброя......дуда,де наші гроші?!
Іран дай ракети.

Іран дай дрони.

Китай дай допомогу (зброя, технології).

Північна Корея дай снаряди, ракети, тупе м'ясо-солдат.
це у нас все дай... а кацапи це все купують втридорога. кацапам ніхто нічого безплатно не дає.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:31 Ответить
Не треба допомогати, треба не заважати: не перекривати кордони, як мінімум, для перевезення сброї та іншого з ЕС. Своїм фермерам мізки вставте і заберіть від російського корита, де вони годуються
... крім Молдови та Угорщини ні Польща ..ні Румунія...і навіть Словаччина не блокують і не блокували перевезення зброї в Україну. Особливо з Польщі зброя перетинає кордон з мінімальним часом контролю та оформлення. А з блокуванням зерна.... То то Ви у наших українських хитрови...них зернотрейдерів спитайте... Чому вони заявлене транзитне зерно продавали за безцінь у Польщі!?
Зате міцнішає допомога росії з боку інших диктатур.
Другий і третій світ дивляться на це і роблять висновки.
Ну.., нічого! Скоро вже вас накриє мідним каца....ким тазом!! Якщо ще не ядерним! На нато й не сподівайтесь! Одразу викинуть!
Ще одні усталі ат вайны
Ну що ж,будуйте фортифікацію вздовж Вісли.
спочатку треба по Дніпру...
З такими партнерами починаешь заздрити ***** з його партнерами з Північної Кореї, Ірану та Білорусі, яким настр@ти, що про них подумають чи хто їм захистить небо.
Вони просто дають Шахеди, снаряди та своїх військових *****, а не соплі жують чи виражають потужну підтримку, як оце чудо.
головне - їм майже не прилітає ответка
Так Польщі теж нічого не прилітає, але МіГ-29 не дадуть
Формально, Польща взагалі не зобовʼязана надавати допомогу Україні: жодних угод які зобовʼязують її це робити немає в природі.
Але реальність полягає у тому, що у випадку падіння України, Польщі настане гаплик.
Не вірю я що німецька чи французька армія буде захищати Польщу.
В кращому випадку - США чи Великобританія, але не факт що допомога надійде вчасно.
Американських вояків в Європі тисяч 60-70, але в Польщі не більше батальону.
Ну взагалі з початку війни поляки поставили зброї на 9 міліардів доларів - і це безкоштовно. А шож за цей час зробив зеленский - та він навіть міліон дронів у 24 році до ЗСУ не поставив. Поляків можна зрозуміти - вони бачать не як зеленский - купують зброю та б/к. Цілком виважене для себе рішення - бо з тим планом перемоги, чи вже не перемоги, а оборони, а по суті - дайте хто шо тіки може, та по краще - ракети, літакаи, танки, б/к - бо Україна навіть патронів до автоматів не постачає до ЗСУ і отримує розтріл військових котрі вирішили здатись у полон із за відсутьності патронів до автоматів. Охрінений вибір 19 року - кровавий.
Так власне. Народ, ви шо сліпі реально? Вони найбільше дали зброї на початку війни. Ясно шо Дуді треба і себе захищати. Ну бо рашка явно дає зрозуміти, шо вона не проти і Польщі кусок захватити.
Я не терба бути невдячними. Мутять схемки і потім вимагають від Польщі ще і поводитись так як їм треба. Ну це супер цинічно
ГОЛОВНЕ ЩОБ НЕ ЗАВАЖАЛА ТРАНЗИТАМ !!!
Поляки скуповують нерухомість у Португалії та Іспанії. Чують , що кацапський смердючий лапоть до них незабаром суне. Сциклива нація воювати не буде, вони або одразу здадуться, або всі втечуть за океан.
Він теж дбає про свій народ і безпеку своєї держави, бо для цього є підстави...
Якби це для нас не було прикро.
Польща дуже багато для нас зробила і ми вдячні їй за все.
А такі викиди з боку деяких громадян тільки заважають добрим стосункам, підриваючи єдність наших народів .
