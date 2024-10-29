Польша не может помогать Украине так, как в начале войны, - Дуда

Украина должна продолжать борьбу против России, но Польша уже не может давать ей столько вооружения, как предоставляла раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире Radio Zet.

"Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, как договаривались в июле этого года, пока не получит гарантии безопасности воздушного пространства от НАТО. Также Варшава ждет прибытия более современных самолетов, которые закупила у западных партнеров на замену МиГам", - отметил Дуда.

На вопрос ведущего об украинско-польских отношениях Дуда высказал мнение, что Украина перестала считать Польшу ключевым партнером из-за того, что объемы вооруженной помощи от Варшавы снизились и не могут конкурировать с некоторыми другими западными партнерами.

В то же время Дуда заверил, что Польша хочет, чтобы Украина оставалась независимым государством, с которым у Польши будут "очень дружеские" отношения. Однако он добавил, что "двое должны хотеть этого одновременно".

"Прошу помнить, что Владимир Зеленский находится под различным давлением своих доноров - то есть тех, кто сегодня дает ему наибольшее количество оружия", - считает он.

Когда у него спросили, означает ли это, что Зеленский не считается с интересами Польши, Дуда ответил, что "в каком-то смысле это может выглядеть так".

"Можно было надеяться, что ситуация изменится таким образом, как она изменилась. Потому что мы просто дали все, что могли дать. И дали мы быстро и тогда, когда это было нужно", - объясняет польский президент, намекая на помощь, которую Польша предоставила Украине в начале войны.

Несмотря на это, когда у Дуды спросили, остается ли президент Украины Владимир Зеленский его другом, он подтвердил это: "Он мой друг".

Напомним, ранее Дуда сообщил, что Польша не будет передавать Украине оружие, купленное у Южной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда - сторонникам территориальных уступок Украины: "Если вы так щедры по отношению к РФ, почему бы не отдать ей кусок своей земли?"