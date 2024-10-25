Польша не будет передавать Украине купленное у Южной Кореи оружие, - Дуда

Польша не будет передавать Украине оружие, купленное у Южной Кореи.

Об этом заявил президент Анджей Дуда во время визита в Южную Корею, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", - сказал он.

Президент отметил, что "об этом его спрашивали украинские партнеры".

"Мой ответ был однозначным: пока я президент, мы не можем кому-то передать то оружие, которое мы закупили в последние годы для укрепления безопасности Республики Польша. Еще раз повторяю о миллиардах долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков", - добавил Дуда.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

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