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Новости Война
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Польша не будет передавать Украине купленное у Южной Кореи оружие, - Дуда

Польща не передаватиме Україні куплену південнокорейську зброю

Польша не будет передавать Украине оружие, купленное у Южной Кореи.

Об этом заявил президент Анджей Дуда во время визита в Южную Корею, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", - сказал он.

Президент отметил, что "об этом его спрашивали украинские партнеры".

"Мой ответ был однозначным: пока я президент, мы не можем кому-то передать то оружие, которое мы закупили в последние годы для укрепления безопасности Республики Польша. Еще раз повторяю о миллиардах долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков", - добавил Дуда.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Также читайте: НАТО не может подтвердить факт вовлечения войск КНДР в войну в Украине на стороне РФ, ждем информацию от Южной Кореи, - Рютте

Автор: 

Польша (8515) Южная Корея (340) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+26
Дуда вже давно розкусив що Зе очільник корупції..і країною керують єрмаки татарови та інші регіональні покидьки
І тому вже давно нема тих дружніх стосунків як на початку війни.
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25.10.2024 13:21 Ответить
+20
А чому він вас повинен "бодрити"? Хай Зєлька відосиками бодрить!
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25.10.2024 13:25 Ответить
+18
"нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків" - учитывая то, что большая часть потребностей Польши щедро оплачивается немцами по линии ЕС, это заявление Дуды звучит крайне лицемерно.
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25.10.2024 13:23 Ответить
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Це він шоб нас збодрити?
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25.10.2024 13:18 Ответить
А чому він вас повинен "бодрити"? Хай Зєлька відосиками бодрить!
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25.10.2024 13:25 Ответить
Він і "бодрить", зелебобери задоволені.
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25.10.2024 13:36 Ответить
Тоді для чого иого вкид?
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25.10.2024 13:56 Ответить
До чого тут "вкид"? Ви вже зовсім іппанулись? Людина просто відповіла на питання.
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25.10.2024 14:01 Ответить
Потихше на поворотах! - якшо в нас Зеля і корупція - то шо Украіну під ніж?
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25.10.2024 14:04 Ответить
Це він розповідає світу, що Польща купує за грощі Євросоюзу. Країна, яка не воює та навіть не збирається себе захищати, коли до неї летять ракети та шахеди.
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25.10.2024 13:33 Ответить
поляки купують за свої гроші, бо мають міцну економіку.
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25.10.2024 13:35 Ответить
Хрен там вони мають. Живуть на дотації.
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25.10.2024 13:45 Ответить
Татишо? )))) От такі й обирають зеків та клоунів... До відома, за доходами на душу населення Польща давно випередила Португалію ) А в нас "заробляють" лише прокурВОРи, судді, МСЕКівці та інша привладна огидна наволоч (((
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25.10.2024 14:06 Ответить
Польська економіка росте в тому числі за рахунок українських громадян.

p.s. Хоча хто українцям лікар, що її громадяни піднімають економіки інших країн
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25.10.2024 14:23 Ответить
Хто державі Україна лікар що тут створені такі умови, що тільки купи продай-та агробізнес процвітає.
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25.10.2024 14:30 Ответить
Поляки все роблять за грощі ЄС. Стільки грошей скільки у них було вкладено, жодна країна стільки не мала , як ці хитродупі. До речі, Дуда до трампа їздив на фозенду у Флориді, цікаво, якого дідька він там робив. Президент приїздить до екс-президента пограти у гольф чи заручитись підтримкою та дахом у шахрая та злодія , який може стати президентом знов.
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25.10.2024 15:09 Ответить
стільки це скільки ? дайте посилання чи озвучте цифру, яка можливо буде меншою за допомогу кризовій Греції..
а потім порахуйте скільки грошей витратив ЄС на Україну та її біженців.
гроші вона чужі рахує...
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25.10.2024 15:15 Ответить
ЄС витратив, а не хитродупа Польща, все правильно. Не вумнічай, воєн диванний, гроші він чужі рахує
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25.10.2024 15:19 Ответить
тобто крім пердіжа в болото у вас ніяких аргументів немає, навіть свою недолугу писанину не можете аргументувати конкретними цирфами..
поляки купують зброю за гроші платників податків, все крапка.
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25.10.2024 15:30 Ответить
Ще не вистачало, щоб я щось доводила тролю, який бігає по гілці та сере під кожним коментом.
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25.10.2024 16:57 Ответить
ахахахах серуть під кожною новиною твої друзі з ферми падаляка що поруч сидять.
звинувачує поляків у тому що ті купляють зброю за гроші ЄС, а потім зливається як дурачок бо не може аргументувати свою маячню, ну що ж логічно.
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25.10.2024 17:05 Ответить
Троль жирний, тобі туди Пішов геть-геть швиденько
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25.10.2024 18:50 Ответить
ахахаха аргументів немає, це зрозуміло.
чим тобі боту падаляка не вгодили поляки ?
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25.10.2024 18:52 Ответить
Ти звідки вилізло таке борзе? ДовбоЗЕб!
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25.10.2024 19:34 Ответить
пішов на путіна падлябот
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25.10.2024 20:18 Ответить
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25.10.2024 22:53 Ответить
Вот вот. Очень умело защищаются поляки: 10 мая 23 года у Быдгощи за 400 км от границы обломки Х- 55,24 марта 24 года российкая ракета 39 секунд на Польшей -проверка на реакцию(вшивость).Мы бы её сбили,если она угрожала дольше. До Быдгощи отслеживали,а потом потеряли рядом с аэродромом в 2 км от того ,где её нашёл местный житель.Куда у уж дольше-чего не сбили.Одни слова :мы будем жёстко реагировать ,вызывать на ковёр послов и говорить о недопустимости инцедентов.
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25.10.2024 14:33 Ответить
Дуда вже давно розкусив що Зе очільник корупції..і країною керують єрмаки татарови та інші регіональні покидьки
І тому вже давно нема тих дружніх стосунків як на початку війни.
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25.10.2024 13:21 Ответить
А мені здається, що країною вони НЕ керують.
Поки виглядає так, що країною вже керують мільйники телеграмканалів і пара трійка власників змі, і кримінал той що «білий» і дуже пухнастий.
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25.10.2024 13:31 Ответить
Згоден, корупціонери у владі, притому всі. А хто ж їх виростив, як не ми з вами. Хто продавався за гречку, хто тикає продажному ментові взятку, хто викохав МСЕКи І воєнкомів. Ми кормимо араву продажних суддів, прокурорів, поліцейських чиновників всіх рангів, а наші діти будуть платити їм стотисячні пенсії за те, що вони нас гнобили, обдирали і судили, як їм потрібно. Вони діти КОРУПЦІЇ. Інакше себе поводити вони не можуть. А якщо хтось з них надумає бути правильним, або в когось прокинеться совість, система його помножить на нуль.
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25.10.2024 13:50 Ответить
Дуда з щедрої руки "дарить" тільки совкову зброю, за яку ЄС або США поставлять їм безплатно нову зброю. А як мова зашла дійсно подарити, то його чуть інфаркт не схватив, як так...
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25.10.2024 14:44 Ответить
"нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків" - учитывая то, что большая часть потребностей Польши щедро оплачивается немцами по линии ЕС, это заявление Дуды звучит крайне лицемерно.
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25.10.2024 13:23 Ответить
А еще там куча наших работает п илатит налоги.
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25.10.2024 13:25 Ответить
Уже писали, что налоговые отчисления работающих в Польше украинцев существенно превысили всю "польскую помощь", выделяемую украинским беженцам.
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25.10.2024 13:31 Ответить
"Досить годувати Польщу!" Вийди з таким плакатом, посміши людей, ідіот )))
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25.10.2024 14:10 Ответить
давай токо не кизди, Васья! поинтересуйся параметрами экономики Польши, и сколько немцы на полякаx зарабатывают "по линии ЕС"!
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25.10.2024 15:03 Ответить
Дзякуємо, партнери. Ну може хоч якийсь застарілий мотлох передасте - щоб українці повільніше помирали, поки Польща буде переозброюватись.
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25.10.2024 13:24 Ответить
Он як! Виявляється, поляки тепер мають оплатити з власної кишені і за рахунок власної безпеки ТУПІСТЬ українців, котрі обрали прокакцапського піськограя? Скільки цей муфлон закатав в асфальт? Хто розмінував Чонгар? Дуда? Чи Байден? Чи Шольц? Іноді краще промовчати, щоб не здаватись дурником.
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25.10.2024 13:34 Ответить
Це не гроші польських платників податків (велика частина котрих, до речі, громадяни України), а гроші ЄС і Америки. Поляки відомі брехуни і українофоби.
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25.10.2024 13:38 Ответить
А чому Вас так турбують ЧУЖІ гроші?
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25.10.2024 13:40 Ответить
Це мої гроші також, гувняж. За 27 років я сплатив дуже багато федеральних податків.
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25.10.2024 13:42 Ответить
Гувняж був твій тато Не сси, трампіст! Зараз кацапи тобі влаштують в США повалення режиму на чолі з рудим ганДонні
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25.10.2024 15:10 Ответить
Ребята, вы забыли. Это контракты на десятилетия. Кредит на покупку южнокорейских (в частности) танков предоставляет Южная Корея. Контракт до 2050 года. Предыдущий президент подписал, нынешний пока заблокировал. Под эти танки ещё руда в земле лежит.
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25.10.2024 16:31 Ответить
Якраз безпека поляків від передачі зброї не постраждає, а якраз навпаки. Але те, що відбувається - цілком логічний наслідок дій нашої влади за попередні кілька років.
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25.10.2024 13:44 Ответить
Правильно. Скоро всі трактиристи будуть з нею в руках рашистів зупиняти....а може й ні і так віддадуть ху...лу аби неескалірувать.

Це ж вже було!
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25.10.2024 13:26 Ответить
Правильно, краще ***** віддай, йому зброя дуже потрібна.
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25.10.2024 13:30 Ответить
Він віддає народу СВОЄЇ країни! А виборцям дебіла-піськограя раджу відбиватись шматками асфальту і тупими "жартами"
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25.10.2024 13:37 Ответить
Ти тут представляєш жеч посполіту, гувняж?
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25.10.2024 13:39 Ответить
Xробаковський, ти шось занадто борзий сьогодні!
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25.10.2024 15:11 Ответить
Дурнику, я живу в Україні і мені просто соромно за свої
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25.10.2024 13:45 Ответить
То ти нас вчиш кидатись лайном на вентилятор на Цензорі? Бачу, воїн з тебе лютий вийшов.
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25.10.2024 15:00 Ответить
Так правильно сказал. Под боком белорусь и кацапия. У поляков. Мы куда смотрели?
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25.10.2024 13:35 Ответить
Ну звичайно. А хтось сумнівався ?
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25.10.2024 13:38 Ответить
Будуть тоді поляки цією зброєю та технікою зупиняти козлорилих на своїй території, і в тисячі разів більші суми витратять на війну
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25.10.2024 13:39 Ответить
Поляки масово купляють квартири в Іспанії і Португалії. Захищати своїкартопляні поля вони не збираються.
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25.10.2024 13:41 Ответить
Не дивує, що в них є можливість МАСОВО скуповувати? От в українців нема - мабуть Дуда вкрав, а Байден і Шольц на відкаті сиділи...
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25.10.2024 13:49 Ответить
А ти собі вже шукай в канадській тундрі ізбушку, трамподрочер
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25.10.2024 15:14 Ответить
Він написав правду тут тиць !--

і на польські ЗМІ --https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-polacy-upodobali-sobie-ten-kierunek-podaja-dwa-glowne-powody,nId,7461613
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25.10.2024 16:55 Ответить
Не збираються вони нікого зупиняти

Будуть тікати з країни.
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25.10.2024 13:48 Ответить
Ну, наразі саме наші повтікали до Польщі, тому не варто тявкати. + Польща в НАТО, на відміну від деяких ідіотів...
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25.10.2024 13:52 Ответить
Ну це твої повтікали. А наши воюють.
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25.10.2024 14:42 Ответить
А що - хтось просив?
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25.10.2024 13:42 Ответить
Здається ми звикли жити за чужий рахунок і нам це почало подобатися.
Те що нам передають зброю, ми вже сприймаєм як щось саме собою зрозуміле.
Нехай це не дуже коректний приклад, але німці з 1941 по 1943 спромоглися розробити ракету ФАУ-1 та налагодити її масове виробництво.
Ми за маючи на початку вторгнення серійні зразки ракет "Нептун" та "Вільха" та досерійний прототип ракети "Грім", на третій рік вторгнення про масовість навіть не мріємо: "Нептун" та "Вільха" виготовляється в мізерній кількості, "Грім" не виготовляється взагалі.
Зате права в сусідів ми добре навчилися качати.
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25.10.2024 13:59 Ответить
Польща підозрює, що доведеться самій воювати?
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25.10.2024 14:06 Ответить
все набагато банальніше, якщо продавець не дає дозволу на продаж-передачу, то хрін ти її передаси.
І чого б це поляки мали купувати зброю і передавати її нам, най зелька нашкребе долярів у своїх підопічних корупціонерів і сам купить.
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25.10.2024 14:28 Ответить
Вот курва, у нас миллиарды уходят на пенсии прокурорам инвалидам, что же теперь делать? Кто нам даст оружие?
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25.10.2024 14:33 Ответить
Да, да продовжуйте... скоро будете самі воювати і з росіянами і з корейцями і з китайцями! Короткозорість цих політиканів вражає! Захід своєю недалекоглядністю веде світ до світової війни, спонукаючи агресора... замість допомогти придушити агресію на корню, каждий грає в свою особисту політичну гру...
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25.10.2024 14:40 Ответить
А нах та зброя Польщі? Як дійде до діла (не доведи Господи, не сприймайте як побажання) за два тижні розбіжиться польська армія по всіх усюдах, а потім випливе десь на британських островах, як вже бувало.
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25.10.2024 14:49 Ответить
 
 