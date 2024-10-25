Польша не будет передавать Украине купленное у Южной Кореи оружие, - Дуда
Польша не будет передавать Украине оружие, купленное у Южной Кореи.
Об этом заявил президент Анджей Дуда во время визита в Южную Корею, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", - сказал он.
Президент отметил, что "об этом его спрашивали украинские партнеры".
"Мой ответ был однозначным: пока я президент, мы не можем кому-то передать то оружие, которое мы закупили в последние годы для укрепления безопасности Республики Польша. Еще раз повторяю о миллиардах долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков", - добавил Дуда.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.
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p.s. Хоча хто українцям лікар, що її громадяни піднімають економіки інших країн
а потім порахуйте скільки грошей витратив ЄС на Україну та її біженців.
гроші вона чужі рахує...
поляки купують зброю за гроші платників податків, все крапка.
звинувачує поляків у тому що ті купляють зброю за гроші ЄС, а потім зливається як дурачок бо не може аргументувати свою маячню, ну що ж логічно.
чим тобі боту падаляка не вгодили поляки ?
І тому вже давно нема тих дружніх стосунків як на початку війни.
Поки виглядає так, що країною вже керують мільйники телеграмканалів і пара трійка власників змі, і кримінал той що «білий» і дуже пухнастий.
Це ж вже було!
і на польські ЗМІ --https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-polacy-upodobali-sobie-ten-kierunek-podaja-dwa-glowne-powody,nId,7461613
Будуть тікати з країни.
Те що нам передають зброю, ми вже сприймаєм як щось саме собою зрозуміле.
Нехай це не дуже коректний приклад, але німці з 1941 по 1943 спромоглися розробити ракету ФАУ-1 та налагодити її масове виробництво.
Ми за маючи на початку вторгнення серійні зразки ракет "Нептун" та "Вільха" та досерійний прототип ракети "Грім", на третій рік вторгнення про масовість навіть не мріємо: "Нептун" та "Вільха" виготовляється в мізерній кількості, "Грім" не виготовляється взагалі.
Зате права в сусідів ми добре навчилися качати.
І чого б це поляки мали купувати зброю і передавати її нам, най зелька нашкребе долярів у своїх підопічних корупціонерів і сам купить.