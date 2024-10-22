НАТО не может подтвердить факт привлечения войск КНДР к войне в Украине на стороне РФ, ждем информацию от Южной Кореи, - Рютте
Сейчас НАТО не может подтвердить факт отправки Пхеньяном северокорейских войск на войну в Украину на стороне РФ. Альянс ожидает получения подробного информирования Североатлантического совета со стороны партнеров из Южной Кореи.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Рютте заявил, что Альянс НАТО ждет детализированную информацию от Южной Кореи относительно возможного привлечения войск КНДР к участию в войне РФ против Украины. Если этот факт подтвердится, то это, по словам генсека, было бы значительной эскалацией войны.
"Я обсудил это вчера во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи... Мы, безусловно, обсудили продолжающееся сотрудничество между Южной Кореей и НАТО, поскольку только в прошлый четверг мы завершили очень успешную встречу министров обороны НАТО с их коллегами из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Этот телефонный звонок был в значительной степени посвящен углубленному рассмотрению случая с Северной Кореей", - рассказал Рютте.
По словам Рютте, он попросил президента Южной Кореи прислать своих экспертов для подробного информирования Североатлантического совета о ситуации вокруг привлечения северокорейских войск к войне России против Украины.
Генсек отметил, что такая информационная встреча состоится в НАТО в начале следующей недели, поскольку Юн Сок Йоль дал положительный ответ.
"Тогда мы будем видеть, действительно ли Северная Корея поддерживает или не поддерживает преступную российскую войну в Украине. Если это подтвердится, если они действительно посылают войска в Украину, это обозначит существенную эскалацию. Но на данный момент я не могу этого подтвердить, до того, как мы получим обновленную информацию от Южной Кореи в начале следующей недели", - добавил Рютте.
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беги в несуществующий военкомат
"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї - може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - сказав Зеленський." Джерело:
Може найвеличніше зійде до обмежених, сірих та убогих з НАТО і надасть ту інформауію, яку "ми маємо"? Чи хтось десь бре-бре-бреше? 🤔
Не розумію...
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В цих словах і є основна суть. Далі можна не читати.
"США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин" Источник: