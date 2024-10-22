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Новости Война
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НАТО не может подтвердить факт привлечения войск КНДР к войне в Украине на стороне РФ, ждем информацию от Южной Кореи, - Рютте

Рютте про війська КНДР на війні в Україні

Сейчас НАТО не может подтвердить факт отправки Пхеньяном северокорейских войск на войну в Украину на стороне РФ. Альянс ожидает получения подробного информирования Североатлантического совета со стороны партнеров из Южной Кореи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте заявил, что Альянс НАТО ждет детализированную информацию от Южной Кореи относительно возможного привлечения войск КНДР к участию в войне РФ против Украины. Если этот факт подтвердится, то это, по словам генсека, было бы значительной эскалацией войны.

"Я обсудил это вчера во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи... Мы, безусловно, обсудили продолжающееся сотрудничество между Южной Кореей и НАТО, поскольку только в прошлый четверг мы завершили очень успешную встречу министров обороны НАТО с их коллегами из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Этот телефонный звонок был в значительной степени посвящен углубленному рассмотрению случая с Северной Кореей", - рассказал Рютте.

По словам Рютте, он попросил президента Южной Кореи прислать своих экспертов для подробного информирования Североатлантического совета о ситуации вокруг привлечения северокорейских войск к войне России против Украины.

Читайте также: Зеленский об участии военных КНДР в войне: Есть информация о подготовке двух подразделений, возможно, двух бригад по 6 тыс. человек

Генсек отметил, что такая информационная встреча состоится в НАТО в начале следующей недели, поскольку Юн Сок Йоль дал положительный ответ.

"Тогда мы будем видеть, действительно ли Северная Корея поддерживает или не поддерживает преступную российскую войну в Украине. Если это подтвердится, если они действительно посылают войска в Украину, это обозначит существенную эскалацию. Но на данный момент я не могу этого подтвердить, до того, как мы получим обновленную информацию от Южной Кореи в начале следующей недели", - добавил Рютте.

Читайте также: Отправка войск КНДР воевать в Украине будет означать значительную эскалацию, - Рютте

Автор: 

КНДР (1226) НАТО (10086) Южная Корея (340) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+23
Облудні, боягузливі покидьки!!!
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22.10.2024 20:41 Ответить
+20
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22.10.2024 20:52 Ответить
+13
Мдаааа ....Это какой-то особый вид куколдомазохизма. Украине после победы над засрашкой надо бы держаться подальше от этих всех западных *********. Только ЯО. Это альфа и омега.
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22.10.2024 20:55 Ответить
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Облудні, боягузливі покидьки!!!
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22.10.2024 20:41 Ответить
покажи смелость!
беги в несуществующий военкомат
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22.10.2024 21:12 Ответить
обое рябое)
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22.10.2024 21:18 Ответить
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22.10.2024 20:44 Ответить
Іспанський сором
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22.10.2024 20:45 Ответить
Так Пд Корея підтвердила шо пупси вже в рашці
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22.10.2024 20:46 Ответить
В рашці ж а не на Україні
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22.10.2024 21:19 Ответить
Це вже неескалація чи ще ні?
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22.10.2024 20:46 Ответить
Не той тепер Миргород, Хорол річка не та... в НАТО розвідки нема, з соціалних кацапських джерел інформація не відстежуєтьця? Брехуни!
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22.10.2024 20:48 Ответить
Вони між собою спілкуються? 🤔
"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї - може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - сказав Зеленський." Джерело:

Може найвеличніше зійде до обмежених, сірих та убогих з НАТО і надасть ту інформауію, яку "ми маємо"? Чи хтось десь бре-бре-бреше? 🤔
Не розумію...
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22.10.2024 20:48 Ответить
Если на НАТО нападут , то им очень быстро что-то приснится .
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22.10.2024 20:50 Ответить
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22.10.2024 20:52 Ответить
Потужному та Будьоному вже ніхто не вірить? Чекають інфу від Південної Кореї...
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22.10.2024 20:52 Ответить
Типу ЦРУ Вашингтона знає менше ніж ЦРС Сеула 🤡
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22.10.2024 20:54 Ответить
Мдаааа ....Это какой-то особый вид куколдомазохизма. Украине после победы над засрашкой надо бы держаться подальше от этих всех западных *********. Только ЯО. Это альфа и омега.
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22.10.2024 20:55 Ответить
Альфа і Омега це Ісус Христос.
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22.10.2024 21:27 Ответить
Це пук в калюжу.
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22.10.2024 22:57 Ответить
как хаймарс? победуну в трусы не давит?
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22.10.2024 21:30 Ответить
Как дилдос? Не давит чмошнику в очко?
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22.10.2024 22:58 Ответить
Да НАТО не увидит корейских и китайских обезьян даже если они постучат в окно или двери прикладом автомата в штаб квартиры НАТО в Брюсселе
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22.10.2024 21:02 Ответить
НАТО не може... Джерело:
************

В цих словах і є основна суть. Далі можна не читати.
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22.10.2024 21:05 Ответить
Якщо не хоче побачити, то і не побачить.
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22.10.2024 21:10 Ответить
😃Пару дней назад:

"США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин" Источник:
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22.10.2024 21:12 Ответить
как там ваш 73% зеленский? закинулся?) просится в НАТО или ждёт приглашения?
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22.10.2024 21:14 Ответить
Ой як не хочеться визнавати. Південна Корея має надати докази? Чи чекають поки іни не потряплять у полон ЗСУ? Даремно витрачают час на стару ігру "іхтамнет"
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22.10.2024 21:25 Ответить
У Біданова хай спитають, він як Нострадамус, все на перед знає.
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22.10.2024 21:26 Ответить
Вони знають що тут у нас шапіто, а найближча розвідка тільки в Південній Кореї.
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22.10.2024 22:34 Ответить
А під Донецьком знищено півн.корейських офіцерів, то вже участь у війні, чи ще ні? А ембарго радбезу ООН на будь-яке постачання чи військове співробітництво з КНДР, в тому числі з підтвердженими ударами балістичними ракетами КНДР по Україні, то вже ескалація чи ще ні? А що буде «підтвердженим фактом»? Явка з повинною товстопикого самоназванного чучхе?
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22.10.2024 21:38 Ответить
Раніше вони не бачили кацапських війсь на Домбасі.
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22.10.2024 21:39 Ответить
зеленский с ермаком и будановым и под Киевом кацапов не видел
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22.10.2024 21:48 Ответить
потрібно чучхеїстів пропустити в Європу, щоб швидше рухалися.
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22.10.2024 21:50 Ответить
Так нехай буданга організує рейд по тилах раші,де можливо є корейці,притягнуть їх і покажуть всім,а то вкраїнчики хочуть, щоб НАТО за них воювало
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22.10.2024 21:55 Ответить
Швиденько на пана Рютте вуздечку накинули...
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22.10.2024 22:14 Ответить
К шапіто Буданова у НАТО довіри нема
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22.10.2024 22:26 Ответить
До выборов в США Запад никого не увидит.
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22.10.2024 23:29 Ответить
А якщо буде підтвердження,НАТО скаже ай-яй-яй та виступить із заявою про серйозну стурбованість. Терміново налагоджуємо тісні зв'язки з Південною Кореєю. Вони,начебто,не пустодзвони.
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22.10.2024 23:33 Ответить
Сцикунва.
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23.10.2024 08:26 Ответить
 
 