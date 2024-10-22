НАТО не может подтвердить факт привлечения войск КНДР к войне в Украине на стороне РФ, ждем информацию от Южной Кореи, - Рютте

Сейчас НАТО не может подтвердить факт отправки Пхеньяном северокорейских войск на войну в Украину на стороне РФ. Альянс ожидает получения подробного информирования Североатлантического совета со стороны партнеров из Южной Кореи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте заявил, что Альянс НАТО ждет детализированную информацию от Южной Кореи относительно возможного привлечения войск КНДР к участию в войне РФ против Украины. Если этот факт подтвердится, то это, по словам генсека, было бы значительной эскалацией войны.

"Я обсудил это вчера во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи... Мы, безусловно, обсудили продолжающееся сотрудничество между Южной Кореей и НАТО, поскольку только в прошлый четверг мы завершили очень успешную встречу министров обороны НАТО с их коллегами из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Этот телефонный звонок был в значительной степени посвящен углубленному рассмотрению случая с Северной Кореей", - рассказал Рютте.

По словам Рютте, он попросил президента Южной Кореи прислать своих экспертов для подробного информирования Североатлантического совета о ситуации вокруг привлечения северокорейских войск к войне России против Украины.

Читайте также: Зеленский об участии военных КНДР в войне: Есть информация о подготовке двух подразделений, возможно, двух бригад по 6 тыс. человек

Генсек отметил, что такая информационная встреча состоится в НАТО в начале следующей недели, поскольку Юн Сок Йоль дал положительный ответ.

"Тогда мы будем видеть, действительно ли Северная Корея поддерживает или не поддерживает преступную российскую войну в Украине. Если это подтвердится, если они действительно посылают войска в Украину, это обозначит существенную эскалацию. Но на данный момент я не могу этого подтвердить, до того, как мы получим обновленную информацию от Южной Кореи в начале следующей недели", - добавил Рютте.

Читайте также: Отправка войск КНДР воевать в Украине будет означать значительную эскалацию, - Рютте