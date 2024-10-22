НАТО не може підтвердити факт залучення військ КНДР у війну в Україні на боці РФ, чекаємо інформацію від Південної Кореї, - Рютте

Наразі НАТО не може підтвердити факт надсилання Пхеньяном північнокорейських військ на війну в Україну на боці РФ. Альянс чекає отримання докладного інформування Північноатлантичної ради з боку партнерів з Південної Кореї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рютте заявив, що Альян НАТО чекає деталізовану інформацію від Південної Кореї щодо можливого залучення військ КНДР до участі в війні РФ проти України. Якщо цей факт підтвердиться, то це, за словами генсека, було б значною ескалацією війни.

"Я обговорив це вчора під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї… Ми, безумовно, обговорили триваючі співробітництво між Південною Кореєю і НАТО, оскільки лише минулого четверга ми завершили дуже успішну зустріч міністрів оброни НАТО із їх колегами з Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Цей телефонний дзвінок був значною мірою присвячений поглибленому розгляду випадку із Північною Кореєю", - розповів Рютте.

За словами Рютте, він попросив президента Південної Кореї надіслати своїх експертів для докладного інформування Північноатлантичної ради про ситуацію навколо залучення північнокорейських військ до війни Росії проти України.

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Генсек зазначив, що така інформаційна зустріч відбудеться в НАТО на початку наступного тижня, оскільки Юн Сок Йоль дав позитивну відповідь.

"Тоді ми будемо бачити, чи дійсно Північна Корея підтримує або не підтримує злочинну російську війну в Україні. Якщо це підтвердиться, якщо вони дійсно надсилають війська в Україну, це позначить суттєву ескалацію. Але на цей момент я не можу цього підтвердити, до того, як ми отримаємо оновлену інформацію від Південної Кореї на початку наступного тижня", - додав Рютте.

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