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Новини Війна
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НАТО не може підтвердити факт залучення військ КНДР у війну в Україні на боці РФ, чекаємо інформацію від Південної Кореї, - Рютте

Рютте про війська КНДР на війні в Україні

Наразі НАТО не може підтвердити факт надсилання Пхеньяном північнокорейських військ на війну в Україну на боці РФ. Альянс чекає отримання докладного інформування Північноатлантичної ради з боку партнерів з Південної Кореї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рютте заявив, що Альян НАТО чекає деталізовану інформацію від Південної Кореї щодо можливого залучення військ КНДР до участі в війні РФ проти України. Якщо цей факт підтвердиться, то це, за словами генсека, було б значною ескалацією війни.

"Я обговорив це вчора під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї… Ми, безумовно, обговорили триваючі співробітництво між Південною Кореєю і НАТО, оскільки лише минулого четверга ми завершили дуже успішну зустріч міністрів оброни НАТО із їх колегами з Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Цей телефонний дзвінок був значною мірою присвячений поглибленому розгляду випадку із Північною Кореєю", - розповів Рютте.

За словами Рютте, він попросив президента Південної Кореї надіслати своїх експертів для докладного інформування Північноатлантичної ради про ситуацію навколо залучення північнокорейських військ до війни Росії проти України.

Читайте також: Зеленський про участь військових КНДР у війні: Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів, можливо двох бригад по 6 тис. осіб

Генсек зазначив, що така інформаційна зустріч відбудеться в НАТО на початку наступного тижня, оскільки Юн Сок Йоль дав позитивну відповідь.

"Тоді ми будемо бачити, чи дійсно Північна Корея підтримує або не підтримує злочинну російську війну в Україні. Якщо це підтвердиться, якщо вони дійсно надсилають війська в Україну, це позначить суттєву ескалацію. Але на цей момент я не можу цього підтвердити, до того, як ми отримаємо оновлену інформацію від Південної Кореї на початку наступного тижня", - додав Рютте.

Читайте також: Відправка військ КНДР воювати в Україні означатиме значну ескалацію, - Рютте

Автор: 

КНДР (1252) НАТО (6547) Південна Корея (469) Рютте Марк (435)


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Топ коментарі
+23
Облудні, боягузливі покидьки!!!
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22.10.2024 20:41 Відповісти
+20
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22.10.2024 20:52 Відповісти
+13
Мдаааа ....Это какой-то особый вид куколдомазохизма. Украине после победы над засрашкой надо бы держаться подальше от этих всех западных *********. Только ЯО. Это альфа и омега.
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22.10.2024 20:55 Відповісти
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Облудні, боягузливі покидьки!!!
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22.10.2024 20:41 Відповісти
покажи смелость!
беги в несуществующий военкомат
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22.10.2024 21:12 Відповісти
обое рябое)
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22.10.2024 21:18 Відповісти
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22.10.2024 20:44 Відповісти
Іспанський сором
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22.10.2024 20:45 Відповісти
Так Пд Корея підтвердила шо пупси вже в рашці
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22.10.2024 20:46 Відповісти
В рашці ж а не на Україні
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22.10.2024 21:19 Відповісти
Це вже неескалація чи ще ні?
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22.10.2024 20:46 Відповісти
Не той тепер Миргород, Хорол річка не та... в НАТО розвідки нема, з соціалних кацапських джерел інформація не відстежуєтьця? Брехуни!
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22.10.2024 20:48 Відповісти
Вони між собою спілкуються? 🤔
"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї - може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - сказав Зеленський." Джерело:

Може найвеличніше зійде до обмежених, сірих та убогих з НАТО і надасть ту інформауію, яку "ми маємо"? Чи хтось десь бре-бре-бреше? 🤔
Не розумію...
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22.10.2024 20:48 Відповісти
Если на НАТО нападут , то им очень быстро что-то приснится .
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22.10.2024 20:50 Відповісти
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22.10.2024 20:52 Відповісти
Потужному та Будьоному вже ніхто не вірить? Чекають інфу від Південної Кореї...
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22.10.2024 20:52 Відповісти
Типу ЦРУ Вашингтона знає менше ніж ЦРС Сеула 🤡
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22.10.2024 20:54 Відповісти
Мдаааа ....Это какой-то особый вид куколдомазохизма. Украине после победы над засрашкой надо бы держаться подальше от этих всех западных *********. Только ЯО. Это альфа и омега.
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22.10.2024 20:55 Відповісти
Альфа і Омега це Ісус Христос.
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22.10.2024 21:27 Відповісти
Це пук в калюжу.
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22.10.2024 22:57 Відповісти
как хаймарс? победуну в трусы не давит?
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22.10.2024 21:30 Відповісти
Как дилдос? Не давит чмошнику в очко?
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22.10.2024 22:58 Відповісти
Да НАТО не увидит корейских и китайских обезьян даже если они постучат в окно или двери прикладом автомата в штаб квартиры НАТО в Брюсселе
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22.10.2024 21:02 Відповісти
НАТО не може... Джерело:
************

В цих словах і є основна суть. Далі можна не читати.
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22.10.2024 21:05 Відповісти
Якщо не хоче побачити, то і не побачить.
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22.10.2024 21:10 Відповісти
😃Пару дней назад:

"США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин" Источник:
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22.10.2024 21:12 Відповісти
как там ваш 73% зеленский? закинулся?) просится в НАТО или ждёт приглашения?
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22.10.2024 21:14 Відповісти
Ой як не хочеться визнавати. Південна Корея має надати докази? Чи чекають поки іни не потряплять у полон ЗСУ? Даремно витрачают час на стару ігру "іхтамнет"
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22.10.2024 21:25 Відповісти
У Біданова хай спитають, він як Нострадамус, все на перед знає.
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22.10.2024 21:26 Відповісти
Вони знають що тут у нас шапіто, а найближча розвідка тільки в Південній Кореї.
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22.10.2024 22:34 Відповісти
А під Донецьком знищено півн.корейських офіцерів, то вже участь у війні, чи ще ні? А ембарго радбезу ООН на будь-яке постачання чи військове співробітництво з КНДР, в тому числі з підтвердженими ударами балістичними ракетами КНДР по Україні, то вже ескалація чи ще ні? А що буде «підтвердженим фактом»? Явка з повинною товстопикого самоназванного чучхе?
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22.10.2024 21:38 Відповісти
Раніше вони не бачили кацапських війсь на Домбасі.
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22.10.2024 21:39 Відповісти
зеленский с ермаком и будановым и под Киевом кацапов не видел
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22.10.2024 21:48 Відповісти
потрібно чучхеїстів пропустити в Європу, щоб швидше рухалися.
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22.10.2024 21:50 Відповісти
Так нехай буданга організує рейд по тилах раші,де можливо є корейці,притягнуть їх і покажуть всім,а то вкраїнчики хочуть, щоб НАТО за них воювало
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22.10.2024 21:55 Відповісти
Швиденько на пана Рютте вуздечку накинули...
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22.10.2024 22:14 Відповісти
К шапіто Буданова у НАТО довіри нема
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22.10.2024 22:26 Відповісти
До выборов в США Запад никого не увидит.
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22.10.2024 23:29 Відповісти
А якщо буде підтвердження,НАТО скаже ай-яй-яй та виступить із заявою про серйозну стурбованість. Терміново налагоджуємо тісні зв'язки з Південною Кореєю. Вони,начебто,не пустодзвони.
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22.10.2024 23:33 Відповісти
Сцикунва.
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23.10.2024 08:26 Відповісти
 
 