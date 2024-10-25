Польща не передаватиме Україні куплену у Південної Кореї зброю, - Дуда

Польща не передаватиме Україні зброю, куплену у Південної Кореї.

Про це заявив президент Анджей Дуда під час візиту до Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща", - сказав він.

Президент зазначив, що "про це його запитували українські партнери".

"Моя відповідь була однозначною: поки я президент, ми не можемо комусь передати ту зброю, яку ми закупили в останні роки для зміцнення безпеки Республіки Польща. Ще раз повторюю про мільярди доларів з наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків", - додав Дуда.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

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