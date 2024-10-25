Польща не передаватиме Україні куплену у Південної Кореї зброю, - Дуда
Польща не передаватиме Україні зброю, куплену у Південної Кореї.
Про це заявив президент Анджей Дуда під час візиту до Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща", - сказав він.
Президент зазначив, що "про це його запитували українські партнери".
"Моя відповідь була однозначною: поки я президент, ми не можемо комусь передати ту зброю, яку ми закупили в останні роки для зміцнення безпеки Республіки Польща. Ще раз повторюю про мільярди доларів з наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків", - додав Дуда.
Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.
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p.s. Хоча хто українцям лікар, що її громадяни піднімають економіки інших країн
а потім порахуйте скільки грошей витратив ЄС на Україну та її біженців.
гроші вона чужі рахує...
поляки купують зброю за гроші платників податків, все крапка.
звинувачує поляків у тому що ті купляють зброю за гроші ЄС, а потім зливається як дурачок бо не може аргументувати свою маячню, ну що ж логічно.
чим тобі боту падаляка не вгодили поляки ?
І тому вже давно нема тих дружніх стосунків як на початку війни.
Поки виглядає так, що країною вже керують мільйники телеграмканалів і пара трійка власників змі, і кримінал той що «білий» і дуже пухнастий.
Це ж вже було!
і на польські ЗМІ --https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-polacy-upodobali-sobie-ten-kierunek-podaja-dwa-glowne-powody,nId,7461613
Будуть тікати з країни.
Те що нам передають зброю, ми вже сприймаєм як щось саме собою зрозуміле.
Нехай це не дуже коректний приклад, але німці з 1941 по 1943 спромоглися розробити ракету ФАУ-1 та налагодити її масове виробництво.
Ми за маючи на початку вторгнення серійні зразки ракет "Нептун" та "Вільха" та досерійний прототип ракети "Грім", на третій рік вторгнення про масовість навіть не мріємо: "Нептун" та "Вільха" виготовляється в мізерній кількості, "Грім" не виготовляється взагалі.
Зате права в сусідів ми добре навчилися качати.
І чого б це поляки мали купувати зброю і передавати її нам, най зелька нашкребе долярів у своїх підопічних корупціонерів і сам купить.