Решения НАТО по сбиванию российских ракет над Украиной нет, - Минобороны Польши

Для сбивания российских ракет над Украиной должно быть решение НАТО, на сегодня такого нет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине "столько военной техники, сколько это было возможно, но пределом является обороноспособность и безопасность Польши".

"Решение сбивать ракеты - это всегда ответ целого НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения Альянса нет", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Конгрессмены США от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

+20
Ви хоч над собою збивайте, клоуни!
01.11.2024 17:32 Ответить
+10
НАТА займається єскалацією тероризму
01.11.2024 17:31 Ответить
+8
Война показала кто есть ху. Показала "вторую армию мира", но показала и обосравшееся НАТО, которое только с цыганами в шлёпанцах воевать готово.
01.11.2024 18:04 Ответить
НАТА займається єскалацією тероризму
01.11.2024 17:31 Ответить
Ви хоч над собою збивайте, клоуни!
01.11.2024 17:32 Ответить
Над собой они собъют, вы не волнуйтесь.
01.11.2024 19:23 Ответить
А де ж воно поділося?
01.11.2024 17:33 Ответить
Як класно, коли можна перекласти відповідальність за прийняття рішення на інших. Це вони на все так потребуватимуть дозвіл? Ну, наприклад, якщо танк кацапський заблукає і заїде на їхню територію, теж будуть спостерігати і нічого не робити?
01.11.2024 17:35 Ответить
Як НАТО хоче нас бачити в НАТО, так і буде рішення збивати кацапські ракети. Потрібно тепер внести до Конституції шлях НАТО зі збивання ракет.
01.11.2024 17:39 Ответить
Хто б сумнівався
01.11.2024 17:44 Ответить
Зрозуміло, що такого не буде бо це війна НАТО з рф
01.11.2024 17:45 Ответить
А якби по Польщі летіла ракета від москалів,то що б робили?Чекали на нату?Чи може б збивали самі?А як поляки визначають,чи це їм від москалів летить чи нам?(((То при них був целковий рубль ,ні?Тепер вже вони дають за євро((((
01.11.2024 17:47 Ответить
Які ******* що НАТО що поляки... .
01.11.2024 17:49 Ответить
Зате є рішення збирати харчі на 72 години ,на випадок війни з ордою.
01.11.2024 17:52 Ответить
Скоріше румуни будуть збивати кацапські ракети, чи навіть мадяри, но не поляки. Бо поляки, не вояки, бо, як колись їх характеризували у Другу Світову війну - Войско польське на роверах. Та і німецькі війська пройшли маршем через усю Польщу за два дні не зустрічаючи на своєму шляху якогось особливого спотиву.
01.11.2024 17:53 Ответить
Зате гоноровиє полки відомі всій Європі,як гієни Європи!!
01.11.2024 17:58 Ответить
27 дней. Меньше всех Дания - 6часов.
01.11.2024 18:57 Ответить
Сцикливі виродки.
01.11.2024 17:56 Ответить
Зовсім не здивуюся,якщо бардзо гонорове та моцно узброєнне Войско Полскіє умовою збиття росракет виставить......дозвіл на ексгумацію 500000 невинних польських жертв на Волині...
01.11.2024 17:57 Ответить
Вы наверное то же за клоунов голосовали?
01.11.2024 19:09 Ответить
Война показала кто есть ху. Показала "вторую армию мира", но показала и обосравшееся НАТО, которое только с цыганами в шлёпанцах воевать готово.
01.11.2024 18:04 Ответить
С какого хрена НАТО должно лдомануться вовеать за страну, которая в НАТО войти не хотела и которая просто насрала на собственную безопапсность?
01.11.2024 18:07 Ответить
А с какого хера страны НАТО полезли в Ирак, Афганистан, Сирию и пр.?

Тем более, что никто не просит их напрямую воевать в Украине. Они даже оружием, которое дают, не разрешают распоряжаться
01.11.2024 18:12 Ответить
Ирак , Афганистан и Сиия- это полицейские миссии. Никто эти страны не защищал от внешней агрессии.
Оружие надо иметь свое. Если страна вместо оружия во время войны, на перекор здравому смыслу, шесть лет производит только асфальт, то давать отпор врагу она должна только асфальтом.
01.11.2024 19:15 Ответить
Полицейские миссии... А что это такое? Это что-то, что даёт право влезть в чужую страну? Какие-то самим собой для себя придуманные полномочия?
01.11.2024 19:22 Ответить
Чужая страна Ирак решила, что ее границы нигде не заканчиваются. Это была ошибка. НАТО тактично объяснило Ираку, что даже если ты холуй кремля, границы уважать надо, а то будет мучительно больно во время процесса восстановления общепринятых границ.
01.11.2024 19:28 Ответить
А шо ж они сейчас кацапам тактично не объясняют?
01.11.2024 19:53 Ответить
Потому что с Украиной у НАТО не было договора о безопасности.
04.11.2024 11:55 Ответить
Точно. А у Кувейта, куда Саддам залез, был
04.11.2024 12:26 Ответить
У Кувейта был. Там к власти не приходят клоуны за умение играть своим хреном на рояле. Там люди думающие живут.
04.11.2024 12:47 Ответить
Где это ты про такой договор вычитал?
04.11.2024 13:19 Ответить
Это и есть НАТО , вы посмотрите на него.
01.11.2024 18:58 Ответить
Так вже вийшло, що люди з цивілізованих країн, провідних країн НАТО, обирають життя в світі, де під їх носом тирани з вісі зла знищать суверенну країну. За нинішнього рівня "допомоги" фронт розвалюється, а принципово збільшувати її бояться, бо бояться ядерної зброї. Нікуди від цього їх страху не дітися.

Чи можемо ми їх звинувачувати? Вони бояться власної участі в третій світовій війні, а ви б не боялися у 2008 році повоювати проти кацапів, щоб допомогти тодішній Грузії? А сирійським повстанцям допомогли б ціною власної участі у війні?

Отож. Дійсно сміливих людей - одиниці. Всі інші з диванів дуже сміливі, але добровольцями щось на фронт не пхаються.
01.11.2024 21:11 Ответить
Можемо. Страх війни це брехня. Правда в тому що вони хочуть торгувати з кацапами.
02.11.2024 00:24 Ответить
 
 