Решения НАТО по сбиванию российских ракет над Украиной нет, - Минобороны Польши
Для сбивания российских ракет над Украиной должно быть решение НАТО, на сегодня такого нет.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Украине "столько военной техники, сколько это было возможно, но пределом является обороноспособность и безопасность Польши".
"Решение сбивать ракеты - это всегда ответ целого НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения Альянса нет", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.
Конгрессмены США от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.
А де ж воно поділося?
Тем более, что никто не просит их напрямую воевать в Украине. Они даже оружием, которое дают, не разрешают распоряжаться
Оружие надо иметь свое. Если страна вместо оружия во время войны, на перекор здравому смыслу, шесть лет производит только асфальт, то давать отпор врагу она должна только асфальтом.
Чи можемо ми їх звинувачувати? Вони бояться власної участі в третій світовій війні, а ви б не боялися у 2008 році повоювати проти кацапів, щоб допомогти тодішній Грузії? А сирійським повстанцям допомогли б ціною власної участі у війні?
Отож. Дійсно сміливих людей - одиниці. Всі інші з диванів дуже сміливі, але добровольцями щось на фронт не пхаються.