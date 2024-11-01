Решения НАТО по сбиванию российских ракет над Украиной нет, - Минобороны Польши

Для сбивания российских ракет над Украиной должно быть решение НАТО, на сегодня такого нет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине "столько военной техники, сколько это было возможно, но пределом является обороноспособность и безопасность Польши".

"Решение сбивать ракеты - это всегда ответ целого НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения Альянса нет", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Конгрессмены США от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

