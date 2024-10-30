Конгрессмены от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

В Хельсинской комиссии США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами ПВО.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Письмо главе Белого дома написали лидеры двухпартийной Комиссии США по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия) республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

Они просят Байдена предоставить Польше полномочия "перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторгнуться в польское воздушное пространство".

"Запрос основывается на том, что Польша имеет возможность применять свои системы ПВО. Также, возможно, расширить их, чтобы защитить польское небо от российских ракет, что тоже поможет в защите Украины",- говорится в письме.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

