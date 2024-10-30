Конгрессмены от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
В Хельсинской комиссии США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами ПВО.
Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.
Письмо главе Белого дома написали лидеры двухпартийной Комиссии США по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия) республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.
Они просят Байдена предоставить Польше полномочия "перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторгнуться в польское воздушное пространство".
"Запрос основывается на том, что Польша имеет возможность применять свои системы ПВО. Также, возможно, расширить их, чтобы защитить польское небо от российских ракет, что тоже поможет в защите Украины",- говорится в письме.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.
Геть стріха потекла ?
Тому всі зобов'язання демократи виконують
Я не знаю де вас Мага-чортів тренують ,що ви несете таку дурню
Напали на Україну
Ту саму де у 2019 прийшов до влади твій підкацапний клоун , який разом з трампом обговорював заведення липової справи на Байдена
Якби не демократи , ЗСУ ,завдяки твоєму клоуну - зараз лопатами б воювали
Бо це саме демократи надали Україні 150 млрд доларів допомоги
І саме твої респи - блокували її
Доречі . а скільки твій клоунеску вніс для допомоги ЗСУ
Бо скільки винесли він і його оточення ми знаємо
Тому навіть не мрій, щоб справжні українці у твої побрехеньки повірили
бідон чхати хотів на закони, не кажучи вже про якісь звернення. І при цьому лякає трампом, який нібито має намір стати диктатором.
пролетить шахеді то Байден не дозволить збивати
бо ескалація
Просто нагадаю тим хто схаває цю жовтуху
Навіть США , яка найбільше фінансує НАТО не може це верішувати
І як би комусь не хотілося - це факт з яким не поспоричаєшся
Байден уже одною ногою в іншому місці, тому ніякого дозволу він уже не дасть, необхідно чекати рішення наступного президента, хоча міг б гримнути дверима напослідок але в США так політика не працює. Вони все будуть узгоджувати із новим президентом.