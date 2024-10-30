РУС
Конгрессмены от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

В Хельсинской комиссии США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами ПВО.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Письмо главе Белого дома написали лидеры двухпартийной Комиссии США по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия) республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

Они просят Байдена предоставить Польше полномочия "перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторгнуться в польское воздушное пространство".

"Запрос основывается на том, что Польша имеет возможность применять свои системы ПВО. Также, возможно, расширить их, чтобы защитить польское небо от российских ракет, что тоже поможет в защите Украины",- говорится в письме.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Читайте также: Польша не будет шантажировать Украину Волынской трагедией, - Дуда

+8
Байден дуже бажає нашої перемоги і добра всім українцям. І так з 2014-го починаючи з Обами.
30.10.2024 20:51 Ответить
+7
це може завадити американьким виборам. А після виборів ще треба буде зачекати інавгурації. Тоді і буде дозвіл. Але це не точно.
30.10.2024 20:54 Ответить
+6
Що американці не придумають аби самим поменьше витрачатися. А ви кажете Трамп, Трамп...
30.10.2024 20:47 Ответить
Що американці не придумають аби самим поменьше витрачатися. А ви кажете Трамп, Трамп...
30.10.2024 20:47 Ответить
А ви пропонуєте голосувати за нациста який хоче Україну пуйлу віддати
Геть стріха потекла ?
30.10.2024 20:55 Ответить
Ні. Я про те, що вони взялися Європу колись захищати, а коли вже війна йде вигадують все можливе щоб зекономити. І це ж демократи, не нарцис Трамп.
30.10.2024 21:06 Ответить
Йолупе, ніхто на ЄС не нападав і на блок НАТО - теж
Тому всі зобов'язання демократи виконують
Я не знаю де вас Мага-чортів тренують ,що ви несете таку дурню
Напали на Україну
Ту саму де у 2019 прийшов до влади твій підкацапний клоун , який разом з трампом обговорював заведення липової справи на Байдена

Якби не демократи , ЗСУ ,завдяки твоєму клоуну - зараз лопатами б воювали
Бо це саме демократи надали Україні 150 млрд доларів допомоги
І саме твої респи - блокували її

Доречі . а скільки твій клоунеску вніс для допомоги ЗСУ
Бо скільки винесли він і його оточення ми знаємо
Тому навіть не мрій, щоб справжні українці у твої побрехеньки повірили
30.10.2024 21:53 Ответить
30.10.2024 23:09 Ответить
Вони б ще про лендліз згадали.

бідон чхати хотів на закони, не кажучи вже про якісь звернення. І при цьому лякає трампом, який нібито має намір стати диктатором.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:48 Ответить
якщо над Білим домом
пролетить шахеді то Байден не дозволить збивати
бо ескалація
30.10.2024 20:48 Ответить
Дозволити? А поляков хтось питав? Мабуть щось хтось не так переклав тим сенаторам
30.10.2024 20:50 Ответить
Байден дуже бажає нашої перемоги і добра всім українцям. І так з 2014-го починаючи з Обами.
30.10.2024 20:51 Ответить
Все так, але за Обаму я б не був таким категоричним. Обама в 14-му нормально почав діяти, війну рашці звичайно не оголосив, але авіаносну групу до Турції підігнав і кілька кораблів в Чорне море загнав, ціну на нафту обвалив, в березні-квітні через Конгрес низку законів про надання Україні допомоги, в т.ч. військової, пропихнув і санкції почав вводити. Але сталося але - Хто вмовив Пороха пхатися в Мінськ, а не апелювати до США з бритами, як гарантів по Будапешту, Меркель чи Бідон (він тоді віцепрез три рази поспіль мотався в Київ) можна тільки здогадуватись, але все, що замутив Обама, потихеньку зам'яли, бо ж Україна почала вирішувати свої проблеми самостійно в Мінську.
30.10.2024 23:00 Ответить
Так вам зараз напишуть, що Мінський мир це ж саме найсвятіше, що сталося з Україною.
показать весь комментарий
Аж дивно, що не вже.
показать весь комментарий
Байдена вже бальзамували, відповідь НІ !
показать весь комментарий
Байден тряпка, він проросійський презерватив, че очевидно для розумних людей.
показать весь комментарий
це може завадити американьким виборам. А після виборів ще треба буде зачекати інавгурації. Тоді і буде дозвіл. Але це не точно.
Якась піар акція
Просто нагадаю тим хто схаває цю жовтуху
Навіть США , яка найбільше фінансує НАТО не може це верішувати
І як би комусь не хотілося - це факт з яким не поспоричаєшся
показать весь комментарий
А вони знають що через тиждень вибори?
30.10.2024 20:57 Ответить
Та він із-за деменції власне імʼя забуває, не те, що про Україну..
показать весь комментарий
Польща під зовнішнім керівництвом США? Чи Польща вже 53 штат США? Що я пропустив за сьогодні?
показать весь комментарий
Польща заявила що готова збивати якщо їй дадуть дозвіл інші члени НАТО, тут м'яч відутболили явно до США.
Байден уже одною ногою в іншому місці, тому ніякого дозволу він уже не дасть, необхідно чекати рішення наступного президента, хоча міг б гримнути дверима напослідок але в США так політика не працює. Вони все будуть узгоджувати із новим президентом.
показать весь комментарий
Так то Байдеен не дозволяє? А може Шольц? Чи вони разом?
показать весь комментарий
От і розставили крапки і коми. Вся європейська демократія і незалежність висять на гачку в держдепі. Ніякою незалежністю там і не пахне, тому вся західна політична ******* боїться відкрити двері для України, бо наш народ не вписується в їхні червоні лінії і орднунг - Європі нескорена смута не потрібна, вони ж за два тижні кацапам чоботи чистили б.
показать весь комментарий
дурня, хфермери би заблокували і повітряний кордон.
показать весь комментарий
Як мiнимум треба закрити небо на атомними станцiями
показать весь комментарий
Такі заклики - це ескалація. Стурбованості достатньо
показать весь комментарий
