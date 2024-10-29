РУС
Польша не будет шантажировать Украину Волынской трагедией, - Дуда

Дуда не шантажуватиме Україну Волинською трагедією

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Польша могла бы шантажировать Украину Волынской трагедией, однако он такими методами не действует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью радио Zet.

Польский лидер признал, что в начале в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину можно было шантажировать, чтобы она признала ответственность украинцев за Волынскую трагедию, однако он такими методами не действует.

"Конечно, что можно было шантажировать, Украину, тогда когда Украина уже имела российский нож, воткнутый в горло, но прошу найти для этого другого политика, поскольку я такими методами не действую", - пояснил Дуда.

Также читайте: Только РФ извлекает выгоду от напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, - FT

Отвечая на вопрос, почему сегодня в Украине ведутся эксгумация и захоронения солдат Вермахта, но нет этого в отношении жертв Волынской трагедии, президент подчеркнул, что Украина и Германия сейчас являются близкими странами и всегда такими были после Второй мировой войны, поскольку в Германии проживают много украинцев, в частности тех, которые бежали из СССР.

"Сейчас немцы распространяют свое влияние в Украине, они сильны, и не надо себя обманывать - они сильнее нас в экономическом и финансовом аспектах, и мы это осознаем. И в сложные времена украинская власть исходит из расчета, что лучше дружить с таким партнером. Хотя тоже надо понимать, что тема Волынского преступления является очень неудобной темой для украинцев, а вопрос эксгумаций солдат Вермахта для Украины является нейтральной темой", - подытожил Дуда.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, эта тема "не должна быть предметом политических торгов".

Читайте также: Вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания", поэтому Польша будет ставить условия, - глава Минобороны Косиняк-Камыш

Польша (8832) Волынская трагедия (218) Дуда Анджей (789)
Сортировать:
Сікорськии кожен тиждень нагадує -- хіба він не з Польщі?
29.10.2024 13:30 Ответить
Та в нього роздвоєння особистості..

А росісянам вбивство польської еліти пробачив, походу..
29.10.2024 13:37 Ответить
******* і не покраснів. От тільки на похоронах Бандери не було нацизта Гітлера, а на Пілсудких похоронах?… ой як невдобно вийшло.
29.10.2024 13:33 Ответить
Невдобно для поляків згадувати причину.
29.10.2024 13:37 Ответить
Це наша спільна трагедія а не виключно проблема України.
а винні в ній безпосередньо йосип джугасшвілі і адольф шиклгрубер ! йолоп ти польський
29.10.2024 13:50 Ответить
А хто проводив політику полонізації кресів у третій Речі Посполитій?
29.10.2024 14:22 Ответить
Фермери на першому місці, а волинська різанина - на підхваті.
29.10.2024 14:03 Ответить
а Дуда планирует визит в Смоленск и Катынь? интересно? за время войны поляки почему то упрямо не вспоминают их, но на каждом углу вопят о Волыни, утопленниках и блокируют пропускные пункты и дороги в Украину, блокирует зерно и продукты, при этом полный вась-вась с рашистами.

Черчилль, мабуть, мав всі підстави назвати Польщу в 1938 році "гієною Європи".



29.10.2024 14:14 Ответить
 
 