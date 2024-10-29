Польша не будет шантажировать Украину Волынской трагедией, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Польша могла бы шантажировать Украину Волынской трагедией, однако он такими методами не действует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью радио Zet.

Польский лидер признал, что в начале в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину можно было шантажировать, чтобы она признала ответственность украинцев за Волынскую трагедию, однако он такими методами не действует.

"Конечно, что можно было шантажировать, Украину, тогда когда Украина уже имела российский нож, воткнутый в горло, но прошу найти для этого другого политика, поскольку я такими методами не действую", - пояснил Дуда.

Отвечая на вопрос, почему сегодня в Украине ведутся эксгумация и захоронения солдат Вермахта, но нет этого в отношении жертв Волынской трагедии, президент подчеркнул, что Украина и Германия сейчас являются близкими странами и всегда такими были после Второй мировой войны, поскольку в Германии проживают много украинцев, в частности тех, которые бежали из СССР.

"Сейчас немцы распространяют свое влияние в Украине, они сильны, и не надо себя обманывать - они сильнее нас в экономическом и финансовом аспектах, и мы это осознаем. И в сложные времена украинская власть исходит из расчета, что лучше дружить с таким партнером. Хотя тоже надо понимать, что тема Волынского преступления является очень неудобной темой для украинцев, а вопрос эксгумаций солдат Вермахта для Украины является нейтральной темой", - подытожил Дуда.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, эта тема "не должна быть предметом политических торгов".

