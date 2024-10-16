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Вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания", поэтому Польша будет ставить условия, - глава Минобороны Косиняк-Камыш

Владислав Косіняк-Камиш

Вступление Украины в ЕС не является вопросом выживания для Киева, поэтому Польша может ставить условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Interia, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он в очередной раз подчеркнул, вопрос Волынской трагедии, важный для польской стороны, является наиболее справедливым подходом в контексте вступления Украины в ЕС.

Однако глава Минобороны подчеркнул, что такой вопрос не является условием для предоставления военной или гуманитарной поддержки для нашего государства, поскольку на карту поставлены жизни людей. Также, по его словам, таким образом Польша может повлиять на то, что Россия проигрывает войну.

"Вступление в ЕС - это не "быть" или "не быть" для Украины, это возможность для развития, для более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем поставить условия для такого развития и, в дополнение к условиям, поставленным ЕС, мы можем поставить свои этические и исторические условия по Волыни", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, эта тема "не должна быть предметом политических торгов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поляков возмущает, что молодые ребята из Украины ездят на дорогих автомобилях и отдыхают в пятизвездочных отелях, - министр обороны Косиняк-Камыш

Автор: 

Польша (8498) Украина (45008) Евросоюз (17265) Волынская трагедия (207)


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Топ комментарии
+41
ви вже втікали би по світу , якби не Україна
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16.10.2024 08:55
+32
Британія знала , що робить. Бо споглядать на Фіцо, Орбана , Дуду то ще треба мати нерви.
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16.10.2024 08:55
+30
Пся крев, не грай на трагедії моєї рідної Волині. Дай спокій мертвим українцям і полякам, що втратили життя у цій бійні. Ти падаль хочеш за вбивства людей перекинути вину на бійців ОУН-УПА. То я тобі скажу тварино, і тим, що мусолять цю трагедію, що в архівах зберігаються документи, де твоя їб@ча армія крайова вирізала цілі села. Так що закрий свій брудний писок, пся крев.
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16.10.2024 09:06
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Правила форума Совет форумчан
Давили на Украіну і будем давити
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16.10.2024 08:51 Ответить
яка ж в Україні "талановита" дипломатія... нема слів!
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16.10.2024 12:13 Ответить
З точки зору таких хробаків, як ти, на плювки сусіда відповідати лизанням його сраки
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16.10.2024 12:48 Ответить
просто наш "великий" уже всіх сусідів дістав своїми "хотілками", а робити те, що його просять він "монав", реформувати уряд та ряд інших структур, та ще про ближнє оточення пропущу...
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16.10.2024 14:58 Ответить
Ну авжеж не питання виживання, Польща ж вже переозброїлась за 3 роки.
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16.10.2024 08:52 Ответить
"Дурна голова язику покою не дає!" Хай займається краще будівництвом оборонної лінії вздовж білоруського та російського кордонів... ЕС - це "зовнішньополітична діяльність"... А це прерогатива інших членів уряду Польщі...
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16.10.2024 08:54 Ответить
Та ні... Про голову ТЕПЕРІШНЬОГО міністра ОБОРОНИ Польщі... Та й про твою - теж... Бо 28 читачів зрозуміли та схвалили мій допис - і лише один ти - "висрався"...
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19.10.2024 13:40 Ответить
Що, батраче лахтинський, захотілося "срач розвести"? Так "на мені, де сядеш - там і злізеш...".
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19.10.2024 14:20 Ответить
Це ти мене батраком назвав Так смішно чути від людини яка сидить у загородці наче кріпак і нащиває когось батраком
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19.10.2024 22:59 Ответить
Навчися правильно писать українською...
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22.10.2024 21:01 Ответить
Тобі комбінацію з трех пальців показати?
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22.10.2024 21:20 Ответить
Та показуй хоч з шести... Був ти кацапом - ним і здохнеш...
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22.10.2024 21:26 Ответить
ви вже втікали би по світу , якби не Україна
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16.10.2024 08:55 Ответить
Британія знала , що робить. Бо споглядать на Фіцо, Орбана , Дуду то ще треба мати нерви.
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16.10.2024 08:55 Ответить
НАТО - вступ це завдання номер 1, це важливо. А ЄС..... та х7й його не бери те ЄС якщо там "умови" від Поляків деяких та Орбанів-у36анів.
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16.10.2024 09:44 Ответить
А в НАТО ніби нема умов
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16.10.2024 09:52 Ответить
В НАТО теж є умови. Але вступ до НАТО для України - це дійсно питання життя чи смерті, бо тільки 5 стаття може (найближчим часом) зупинити рашку від подальшого поглинання України. Тож для вступу в НАТО мабуть буде потрібно йти на якісь поступки його членам.
А без ЄС Україна може і обійтись - оці ліниві та бідні країни, як Польша, Угорщина, Португалія тощо вже ниють, як їм Україна заважає своєю сільськогосподарською продукцією (що в неї на порядок дешевше та на порядок якісніше!). А ще всілякі політичні та історичні "хотєлкі" від сусідів! Та хай їм грець!
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16.10.2024 11:31 Ответить
Фігню кажете про всесильну 5 статтю. Ви її хоча б читали? Там ніде конкретно не прописаний обов'язок одного члена НАТО воювати за іншого. Он Ізраїлю і без статті чудово допомагають...

Ось вам текст статті https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm звідси :

«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
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16.10.2024 11:41 Ответить
Тварюка кончена.
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16.10.2024 09:01 Ответить
Пся крев, не грай на трагедії моєї рідної Волині. Дай спокій мертвим українцям і полякам, що втратили життя у цій бійні. Ти падаль хочеш за вбивства людей перекинути вину на бійців ОУН-УПА. То я тобі скажу тварино, і тим, що мусолять цю трагедію, що в архівах зберігаються документи, де твоя їб@ча армія крайова вирізала цілі села. Так що закрий свій брудний писок, пся крев.
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16.10.2024 09:06 Ответить
Ще небуло АК, коли регулярна польська армія розстрілювала українські села з бронепоїздів по ночах.
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16.10.2024 10:00 Ответить
Популісти в Європі правлять бал!
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16.10.2024 09:06 Ответить
Чим більше вилітає гівна, тим більше злостять українців.
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16.10.2024 09:13 Ответить
Курва польська!
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16.10.2024 09:15 Ответить
Волинську трагедію розпочали самі поляки, про це і треба говорити, спочатку вони вбили українцїв, а потім у них почалася трагедія

19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців. Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
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16.10.2024 09:17 Ответить
Там складна історія можете почитати що реально відбувалось і які передумови дуже багато загинуло як поляків так і українців.
Взагалі я вважаю що те все ще почалось після першої світової коли поляки захопили ЗУНР і влаштували геноцид.

Але в 42 році все почалось з того що частина українців співпрацювала з нацистами у питанні їх виселення. Нацисти вважали українців більш чистою расою і очищали свою колонію від інших національностей а для участі у цьому залучали поліцію з українців, як не крути але так було.

Та частина поляків також співпрацювала з нацистами особливо в боротьбі з УПА тому вважаю що те що робить зараз польский уряд то перекручування історії.

https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/07/12/152692/
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16.10.2024 10:04 Ответить
А что поляки делали на Волыни ? …
🤔😡
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16.10.2024 10:06 Ответить
Окупанти.
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16.10.2024 12:30 Ответить
демократії впевнено з розгромним рахунком програють диктатуру цю війну, котра ще навіть не почалася в своєму трагічному масштабі. основна чеснота демократії - плюралізм думок - став її вадою, коли потрібні рішучі жорсткі дії. диктатури цим не бавляться, натомість, нарощують військову потугу й за років 5 зімнуть європу аж до атлантики.
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16.10.2024 09:18 Ответить
Дурень
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16.10.2024 09:19 Ответить
дідусь мого дідуся загинув у сибіру за повстання поляків у 1863 році. Його брат, ксьонз, теж був серед висланих поляків. Він вижив, повернувся в Польщу і створив фундацію, яка допомагала дітям висланих поляків отримати хорошу освіту. Мій прадід і його брати також отримали таку освіту, вони вчились у Кракові і у Парижі, в Сорбоні. Так прадід потрапив в Україну, бо тут йому запропонували роботу як фахівцю у природничих науках, а простіше - у сільському господарстві. Він помер ще до революції, похований разом з дружиною в українській землі. А його син, мій дідусь, сказав, що хоч я по крові полька, але насправді - українка, бо така моя свідомість, відчуття і розуміння. Він помер у 1988, так і не побачив свого любого Кракова... Тепер я думаю, йому пощастило, бо зараз він би вмер від сорому і огиди до поляків
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16.10.2024 09:21 Ответить
Раз не может быть предметом торга-то и обсуждать нечего. Резня была реакцией на действие Польши, реакция была эмоциональной , хотя и верной.
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16.10.2024 09:29 Ответить
Польща так само викручувала руки Чехії перед другою світовою і відібрала частину території спільно з нацистами, потім поплатилась за це незалежністю. Вони нічого не вчаться, знову стають на тіж граблі.
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16.10.2024 09:36 Ответить
До 21 березня 1939 року Польща була головним союзником Німеччини. Разом ділили Україну, Білорусь, Прибалтику.
Клайпеда німцям, Вільнюс поляасм і тд.
Але, не змогли поділити Данціг і побили горшки.
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16.10.2024 10:05 Ответить
Це відвертий шантаж! Євросоюз повинен радіти, що ми хочемо збільшити Євросоюз, а не росію!
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16.10.2024 09:42 Ответить
*****, без коментарів!
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16.10.2024 09:49 Ответить
Не знаю, які блохи водяться на Волині, але бачу що кусають вони виключно поляків.
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16.10.2024 09:55 Ответить
Який цинічний шантаж! Власне зараз українці помирають щоб бути з Європою а не з росією, чи вони хотіли б навпаки, щоб ми підсилили росію??
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16.10.2024 10:03 Ответить
Україну ніхто не просив про це. Це був вибір українців, причому не влади, а народу.
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16.10.2024 19:23 Ответить
Це дійсно міністр оборони? Бо виглядає як політична проросійська повія
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16.10.2024 10:06 Ответить
нєнє!
останнім часом, зазвичай, всі втомились від війни та вимагають капітуляції, в кулуарах.
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16.10.2024 10:06 Ответить
Волынский вопрос тоже не является для нынешней Польши вопросом выживания
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16.10.2024 10:15 Ответить
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16.10.2024 10:29 Ответить
Jeśli chcesz przyjaciela, nie wspominaj o tym, ale jeśli chcesz wroga, przypomnij o tym.
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16.10.2024 10:30 Ответить
Ляхи так і залишилися імперцями...а про операцію Вісла не хоче цей придурок поговорити?
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16.10.2024 10:32 Ответить
що це за х8й важний виліз?? чи не забагато цей клоун *****ти почав?? То воно економічні питання Польщі і інших країн коментує про виплати зняти і що кому подобаєтсья чи не подобається.... тепер про вступ в ЕС і умови... займись обороною дятел і не лізь туда де тебе не має бути!
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16.10.2024 10:54 Ответить
Польські окупанти віками чинили на українських землях гено-, етно-, лінгвоцид, ополячування, окатоличування. Про це "ясновельможне паньство" воліє не згадувати? Писки не відкриваються? Скільки Українців вони убили, скалічили, скільки не вивчилося, не вилікувалося, скільки не народилося через цих "ясновельможних" курвів і курварів??? Мерзотники отримали по заслугах: сиділи б дома були б цілими. Слава УПА!
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16.10.2024 11:03 Ответить
Опять цей мля камиш зашумів...Дайте йому оселедця.)
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16.10.2024 11:16 Ответить
як ви всі вже заїбали своїми "умовами"!!!!
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16.10.2024 11:40 Ответить
ще ту волинську трагедію, сцуки, як потрібно підігріти чвари - дістають з шухлядки, як потрібно примиритись та щось отримати - ховають в шухлядку. Маніпулятори чортові. Вас, голодранців, прийнли до ЄС, пригадай, з якою економічною сракою ви туди запхались. Лицеміри мерзенні.
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16.10.2024 11:46 Ответить
Щось пшеки останнім часом сильно *********, забули історію...
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16.10.2024 12:07 Ответить
Пнх!
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16.10.2024 12:37 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Bbk33Hp3J9QPZPVKAmadUfPJFshDMcvGoE4M2FCHD8rGFHhPtScibqegEH1KfeADl&id=100011325406344&__cft__%5b0%5d=AZVhEKT35TcGXJYAQdkWXx6n6gEA_KfXl-qZc3OsCzdZmR83Qad3uXk_cbj9xu94rtuacVYVHjvg77LfbxxtLoettoRbXKNBFDHQcyFDE1djRU85AeQO7NU7YB-cbS-XoAtJmbI6-RnP0VT5ILKQfHRHgZAKkY7O_f_RhZHVqU3BLw&__tn__=%2CO%2CP-R 7 липня 2023 р. ·

З стрічок новин.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, що сталася 1943 року.Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест. Джерело: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fp3429498%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0EQECQ504p1_Z_xi2UxM5gzI4yyeL-1ul0_NqLxYsmoQmpV4vQVpM91yY_aem_HpcwSKTyYQAtoz_oIEFZPg&h=AT2BimkZ5RqxREbPauHUZB5luGCgKOcdX1nDsf8v9diJfPsSfDzCzv58JF4omtKnBS2zTYmKzVV9_J5H9JyO9Py7K-MynQ8NdkvlDOsqqLcXZjfFmfgdSCgdXdRCrPpc4oI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pQaYhM5oXC7nfzuwIUpK14NlraoCbTvKDLQd--QlaojSUnL0fjeYFS2eTAyuqX76Z6J74WEYI_ETNZf8j8psfBQeYIUj7Fct_mu83DA8cqKecZjFzSTRpor3Hg9Z_aSyuKQa-oK3Zip4pi3XEnVP2XCKfrpOrIBuIsBaN9Oc29UwG3LOL https://censor.net/ua/p3429498

Поляки різними голосами (це залежить від об*єктивності голосу) продовжують тупо обвинувачувати українців, як націю, в геноциді поляків на "кресах всходніх" (Kresy Wschodnie).

Тут і Моравецький, як колись казав "майстер слова" Чорномирдін: "От не було, не було і знов" - щойно відзначився. А між тим, хто хотів той давно розібрався, а що ж таке відбулось насправді в 1943 на території Волині (кресов всходніх) давно розібрався. Звісно, в силу своїх здібностей та наполегливості.

Я нікому не збираюсь нав*язувати своє бачення цього відрізку історії. Я просто відсилаю тих, хто хоче розібратись до певних джерел.

Моє ж переконання таке, що поляки та інтернаціональні елементи в Україні роздувають "вину" українців замовчуючи повністю про те, якою в довоєнні часи була Польська Республіка (Rzeczpospolita) і що вона зробила "для" українців з кресів.

А була вона, як свідчать джерела, напівфашистською державою. В кращому випадку. Як держава, вона була таким же хижаком, тільки меншим за розмірами, ніж нацистський ІІІ Райх та сталінська Совдепія-СРСР.

Можливо хтось з друзів знає про ці факти, але я впевнений, що мало хто.

Хіба поляки не будували в себе фашистську державу до 2-ї світової?

Чи відомо вам, друзі, що диктатор Пілсудський в часи російсько-японської та І-ї Світової був терористом і агентом кількох розвідок, зокрема, японської, австрійської та німецької?!

Не було погромів євреїв? 2 червня 1929 р. активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували анти єврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії, гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930 ті рр. польським націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване «лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка:

Союз фашистів,

Організація фашистів Чорна Фаланга,

Польська націонал-соціалістична партія,

Партія націонал-соціалістів,

Незалежна націонал-соціалістична партія,

Польська фашистська партія,

Польська націонал-соціалістична партія Варта,

Радикальна націонал-соціалістична партія,

Націонал-соціалістична партія міст і сіл,

Національно-радикальний табір Фаланга,

Національно-радикальний рух Фаланга тощо.

Ніяких перешкод діяльності цих партій та організацій владою Польщі не чинилось. Навіть навпаки! У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише "квіточки"! Не варто полякам вказувати українцям на УВО-ОУН, бо "польський гріх" нацизму неспівставний! (автор Павло Гай-Нижник)

А про таке, друзі, ви не знаєте?

15 червня 1934 р. в присутності німецького посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до дня німецької агресії 1939 року висів портрет нацистського фюрера Гітлера!

1935 р. Герінг під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським "подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію(СРСР), вказавши на вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні".

В день смерті Підсудського 1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при могилі Пілсудського стояла німецька нацистська почесна варта!

Зрештою раджу друзям звернути увагу на нарис "Волинь-1943: погляд через 70 років" , автор Валентин Яблонський.
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16.10.2024 13:07 Ответить
Все більше переконуюсь, що поляки така ж мерзота як і каци!
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16.10.2024 13:25 Ответить
Ще можна пригадати полякам як вони зрадили С.Петлюрі та допомогли більшовикам ліквідувати УНР...На жаль, зевлада далека від історичних подій України
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16.10.2024 13:26 Ответить
Нікого вони не зраджували, захопили землі після розвалу імперій, як і хотіли.
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16.10.2024 19:16 Ответить
Читаю це раз за разом і не розумію...
Що наші впираються з цією подією?? Ну дайте полякам провести ексгумацію, що від того зміниться.
Тут питання стоять більш нагальні, а ми впираємось в події 90-літньої давнини.
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16.10.2024 13:37 Ответить
То прочитайте ще раз і спробуйте уяснити "що від того зміниться". Вони зроблять ексгумацію (за наш кошт, звісно), "знайдуть" залишки 150 (як вони стверджують) тисяч людей (не важливо - чиїх, де, якої національності, коли убитих чи померлих і в який час похованих), зішлються на їхнім же Сеймом прийнятий закон, котрий називає Волинські події геноцидом поляків українцями. І потребують з України виплат за "геноцид" через міжнародні суди (а останні, як відомо, дуже сердобольно ставляться до таких питань). І наші діти, онуки і правнуки будуть платити ляхам багатомільярдні кошти за т.з. "геноцид".
Вдумайтесь - ГЕНОЦИД ПОЛЯКІВ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НА ОКУПОВАНИХ ПОЛЯКАМИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. З таким же успіхом французи мали би звинуватити москалів у геноциді французів під Москвою, Бородіним і на Березіній в 1812 році, а німці - у геноциді німців під Сталінградом. І потребувати ексгумацій і репарацій.
То була національно-визвольна боротьба Українського народу проти польських окупантів і колонізаторів. І на ці шантажі і провокації вестися не можна.
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16.10.2024 20:03 Ответить
...поляк в лаптях ,якесь непорозуміння.
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16.10.2024 19:40 Ответить
нормальний мід і президент мають сказати, що в такому випадку вступ в єс не відповідає моральним цінностям України і подляки можуть запхати свої умови собі в дупу.
Також самотійно провести розкопки, знайти 150 тис замордованих подляками українців, оголосити це геноцидом укр. народу подляками і виставити їм репарації. План простий як двері.
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16.10.2024 23:46 Ответить
 
 