Вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания", поэтому Польша будет ставить условия, - глава Минобороны Косиняк-Камыш

Вступление Украины в ЕС не является вопросом выживания для Киева, поэтому Польша может ставить условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Interia, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он в очередной раз подчеркнул, вопрос Волынской трагедии, важный для польской стороны, является наиболее справедливым подходом в контексте вступления Украины в ЕС.

Однако глава Минобороны подчеркнул, что такой вопрос не является условием для предоставления военной или гуманитарной поддержки для нашего государства, поскольку на карту поставлены жизни людей. Также, по его словам, таким образом Польша может повлиять на то, что Россия проигрывает войну.

"Вступление в ЕС - это не "быть" или "не быть" для Украины, это возможность для развития, для более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем поставить условия для такого развития и, в дополнение к условиям, поставленным ЕС, мы можем поставить свои этические и исторические условия по Волыни", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, эта тема "не должна быть предметом политических торгов".

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