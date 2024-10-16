Вступ України до Євросоюзу не є "питанням виживання", тому Польща ставитиме умови, - глава Міноборони Косіняк-Камиш

Вступ України до ЄС не є питанням виживання для Києва, тому Польща може ставити умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Interia, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він вкотре підкреслив, питання Волинської трагедії, важливе для польської сторони, є найбільш справедливим підходом у контексті вступу України до ЄС.

Однак глава Міноборони наголосив, що таке питання не є умовою для надання військової чи гуманітарної підтримки для нашої держави, оскільки на карту поставлено життя людей. Також, за його словами, у такий спосіб Польща може вплинути на те, що Росія програє війну.

"Вступ до ЄС - це не "бути" чи "не бути" для України, це можливість для розвитку, для більш високого зростання ВВП, це їхній шанс. Ми можемо поставити умови для такого розвитку і, на додаток до умов, поставлених ЄС, ми можемо поставити свої етичні та історичні умови щодо Волині", – додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не поступиться Україні у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, ця тема "не повинна бути предметом політичних торгів".

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