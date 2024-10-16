Вступ України до Євросоюзу не є "питанням виживання", тому Польща ставитиме умови, - глава Міноборони Косіняк-Камиш
Вступ України до ЄС не є питанням виживання для Києва, тому Польща може ставити умови.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Interia, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він вкотре підкреслив, питання Волинської трагедії, важливе для польської сторони, є найбільш справедливим підходом у контексті вступу України до ЄС.
Однак глава Міноборони наголосив, що таке питання не є умовою для надання військової чи гуманітарної підтримки для нашої держави, оскільки на карту поставлено життя людей. Також, за його словами, у такий спосіб Польща може вплинути на те, що Росія програє війну.
"Вступ до ЄС - це не "бути" чи "не бути" для України, це можливість для розвитку, для більш високого зростання ВВП, це їхній шанс. Ми можемо поставити умови для такого розвитку і, на додаток до умов, поставлених ЄС, ми можемо поставити свої етичні та історичні умови щодо Волині", – додав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не поступиться Україні у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, ця тема "не повинна бути предметом політичних торгів".
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А без ЄС Україна може і обійтись - оці ліниві та бідні країни, як Польша, Угорщина, Португалія тощо вже ниють, як їм Україна заважає своєю сільськогосподарською продукцією (що в неї на порядок дешевше та на порядок якісніше!). А ще всілякі політичні та історичні "хотєлкі" від сусідів! Та хай їм грець!
Ось вам текст статті https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm звідси :
«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців. Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
Взагалі я вважаю що те все ще почалось після першої світової коли поляки захопили ЗУНР і влаштували геноцид.
Але в 42 році все почалось з того що частина українців співпрацювала з нацистами у питанні їх виселення. Нацисти вважали українців більш чистою расою і очищали свою колонію від інших національностей а для участі у цьому залучали поліцію з українців, як не крути але так було.
Та частина поляків також співпрацювала з нацистами особливо в боротьбі з УПА тому вважаю що те що робить зараз польский уряд то перекручування історії.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/07/12/152692/
🤔😡
Клайпеда німцям, Вільнюс поляасм і тд.
Але, не змогли поділити Данціг і побили горшки.
останнім часом, зазвичай, всі втомились від війни та вимагають капітуляції, в кулуарах.
З стрічок новин.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, що сталася 1943 року.Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест. Джерело: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fp3429498%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0EQECQ504p1_Z_xi2UxM5gzI4yyeL-1ul0_NqLxYsmoQmpV4vQVpM91yY_aem_HpcwSKTyYQAtoz_oIEFZPg&h=AT2BimkZ5RqxREbPauHUZB5luGCgKOcdX1nDsf8v9diJfPsSfDzCzv58JF4omtKnBS2zTYmKzVV9_J5H9JyO9Py7K-MynQ8NdkvlDOsqqLcXZjfFmfgdSCgdXdRCrPpc4oI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pQaYhM5oXC7nfzuwIUpK14NlraoCbTvKDLQd--QlaojSUnL0fjeYFS2eTAyuqX76Z6J74WEYI_ETNZf8j8psfBQeYIUj7Fct_mu83DA8cqKecZjFzSTRpor3Hg9Z_aSyuKQa-oK3Zip4pi3XEnVP2XCKfrpOrIBuIsBaN9Oc29UwG3LOL https://censor.net/ua/p3429498
Поляки різними голосами (це залежить від об*єктивності голосу) продовжують тупо обвинувачувати українців, як націю, в геноциді поляків на "кресах всходніх" (Kresy Wschodnie).
Тут і Моравецький, як колись казав "майстер слова" Чорномирдін: "От не було, не було і знов" - щойно відзначився. А між тим, хто хотів той давно розібрався, а що ж таке відбулось насправді в 1943 на території Волині (кресов всходніх) давно розібрався. Звісно, в силу своїх здібностей та наполегливості.
Я нікому не збираюсь нав*язувати своє бачення цього відрізку історії. Я просто відсилаю тих, хто хоче розібратись до певних джерел.
Моє ж переконання таке, що поляки та інтернаціональні елементи в Україні роздувають "вину" українців замовчуючи повністю про те, якою в довоєнні часи була Польська Республіка (Rzeczpospolita) і що вона зробила "для" українців з кресів.
А була вона, як свідчать джерела, напівфашистською державою. В кращому випадку. Як держава, вона була таким же хижаком, тільки меншим за розмірами, ніж нацистський ІІІ Райх та сталінська Совдепія-СРСР.
Можливо хтось з друзів знає про ці факти, але я впевнений, що мало хто.
Хіба поляки не будували в себе фашистську державу до 2-ї світової?
Чи відомо вам, друзі, що диктатор Пілсудський в часи російсько-японської та І-ї Світової був терористом і агентом кількох розвідок, зокрема, японської, австрійської та німецької?!
Не було погромів євреїв? 2 червня 1929 р. активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували анти єврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії, гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930 ті рр. польським націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване «лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка:
Союз фашистів,
Організація фашистів Чорна Фаланга,
Польська націонал-соціалістична партія,
Партія націонал-соціалістів,
Незалежна націонал-соціалістична партія,
Польська фашистська партія,
Польська націонал-соціалістична партія Варта,
Радикальна націонал-соціалістична партія,
Націонал-соціалістична партія міст і сіл,
Національно-радикальний табір Фаланга,
Національно-радикальний рух Фаланга тощо.
Ніяких перешкод діяльності цих партій та організацій владою Польщі не чинилось. Навіть навпаки! У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише "квіточки"! Не варто полякам вказувати українцям на УВО-ОУН, бо "польський гріх" нацизму неспівставний! (автор Павло Гай-Нижник)
А про таке, друзі, ви не знаєте?
15 червня 1934 р. в присутності німецького посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до дня німецької агресії 1939 року висів портрет нацистського фюрера Гітлера!
1935 р. Герінг під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським "подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію(СРСР), вказавши на вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні".
В день смерті Підсудського 1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при могилі Пілсудського стояла німецька нацистська почесна варта!
Зрештою раджу друзям звернути увагу на нарис "Волинь-1943: погляд через 70 років" , автор Валентин Яблонський.
Що наші впираються з цією подією?? Ну дайте полякам провести ексгумацію, що від того зміниться.
Тут питання стоять більш нагальні, а ми впираємось в події 90-літньої давнини.
Вдумайтесь - ГЕНОЦИД ПОЛЯКІВ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НА ОКУПОВАНИХ ПОЛЯКАМИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. З таким же успіхом французи мали би звинуватити москалів у геноциді французів під Москвою, Бородіним і на Березіній в 1812 році, а німці - у геноциді німців під Сталінградом. І потребувати ексгумацій і репарацій.
То була національно-визвольна боротьба Українського народу проти польських окупантів і колонізаторів. І на ці шантажі і провокації вестися не можна.
Також самотійно провести розкопки, знайти 150 тис замордованих подляками українців, оголосити це геноцидом укр. народу подляками і виставити їм репарації. План простий як двері.