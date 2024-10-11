УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10798 відвідувачів онлайн
Новини
2 137 22

Питання ексгумації жертв Волинської трагедії не повинно бути предметом політичних торгів, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не поступиться Україні у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, ця тема "не повинна бути предметом політичних торгів".

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN-24.

Журналісти поставили йому питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Сікорський нагадав, що порушував це питання як з главою українського МЗС, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

Ми не поступимося в цьому питанні. Насамперед, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, а це просто християнський обов’язок, який показує, які ми", - наголосив польський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість польських заяв про ексгумацію в Україні - не фахові. Ну це просто смішно, - Дробович

Сікорський зазначив, що країна "вимагає від України лише того, що вона дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту", які були ексгумовані та поховані в окремих могилах на українській території.

"Ми не торгувалися з німцями щодо поховання їхніх солдатів у Польщі чи з єврейською стороною, яка, навпаки, хотіла, щоб жертви злочину в Єдвабному не були ексгумовані…

Ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають щонайменше такі ж права, як і солдати Вермахту", - додав очільник МЗС Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам’яті просить Кабмін виділити 1 млн грн на ексгумації жертв Волинської трагедії

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також заявив, що його країна "не заспокоїться", поки не вшанує пам’ять жертв Волинської трагедії.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Автор: 

Польща (8612) Сікорський Радослав (277) Волинська трагедія (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Цікаво - а чи не "політичними торгами" займається зараз польський уряд? У сусіда "хата горить" - а вони йдуть до нього з "розборками" - чого свиня у їх городі кущ картоплі вирила...
показати весь коментар
11.10.2024 09:13
+5
В Курській області відбито втрачене. Без деталей.

Тигри🫡

Офіцер ✙ | Підписатись
показати весь коментар
11.10.2024 09:11
+4
Власне поляки більше спекулюють на цю тему і тиснуть на Україну, а не навпаки. "Астанавитесь", як каже вітя бандюковичь.
показати весь коментар
11.10.2024 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Курській області відбито втрачене. Без деталей.

Тигри🫡

Офіцер ✙ | Підписатись
показати весь коментар
11.10.2024 09:11 Відповісти
такий кумедний дядька.
сам з собою поспілкувався чи підсрачник видали в брюселі.
спочатку каже, без волині не пустимо в європу, а зараз, нєнє не треба спекулювати.
показати весь коментар
11.10.2024 09:12 Відповісти
Цікаво - а чи не "політичними торгами" займається зараз польський уряд? У сусіда "хата горить" - а вони йдуть до нього з "розборками" - чого свиня у їх городі кущ картоплі вирила...
показати весь коментар
11.10.2024 09:13 Відповісти
Ні, це ні "політичні торги", це психопатологія у всьому її яскравому прояві.

психопатології - це "навязчивая идея".
показати весь коментар
11.10.2024 09:34 Відповісти
Нав"язлива ідея" може буть у однієї фізичної особи... Якщо група осіб цю "ідею" нав"язує - це вже "політичні ігрища"...
показати весь коментар
11.10.2024 12:30 Відповісти
Так і є, група осіб з шизофренією.

Ви вважаєте, що такого не може бути?

Тоді подивиться на психіатричній стаціонар під назвою "російська федерація".
показати весь коментар
11.10.2024 17:29 Відповісти
А може треба просто перестати пи₴діти? Ні?
показати весь коментар
11.10.2024 09:19 Відповісти
Власне поляки більше спекулюють на цю тему і тиснуть на Україну, а не навпаки. "Астанавитесь", як каже вітя бандюковичь.
показати весь коментар
11.10.2024 09:19 Відповісти
Знову нагнітає - шо ж це за ******** таке на піку віини!
показати весь коментар
11.10.2024 09:23 Відповісти
польська б..дь, куплена рашистським сутинером...
показати весь коментар
11.10.2024 10:34 Відповісти
Сам створив проблему , сам її і порішав.
Коли собаці немає, шо робить...
показати весь коментар
11.10.2024 09:31 Відповісти
А чому б нашому МІС офіційно не відповісти , невже хтось буде заперечувати, щоб перепоховати польських громадян на Батьківщину?
показати весь коментар
11.10.2024 10:02 Відповісти
Дивно. Тоді як називається те, що він сам робить?
показати весь коментар
11.10.2024 10:12 Відповісти
То нафіга ти цю тему мусолив де треба і не треба, таке ото наче в жопу змерз.
показати весь коментар
11.10.2024 10:39 Відповісти
То навіщо ви постійно торгується, особливо перед виборами?
показати весь коментар
11.10.2024 10:46 Відповісти
Знов за рибу грошу. Мабуть знов заблокують кордон і потрібно якесь виправдання.
показати весь коментар
11.10.2024 11:00 Відповісти
Цей, як Зеля. Красиві промови, які не в'яжуться з діями. Коли приїжджав до нас, то запланував відвідини Волині. І відсунув пропозицію відвідати поховання поляків, а знявся поруч, за декілька сот метрів, на фоні пустого поля, і прокоментував "Тут лежать останки десятків тисяч поляків".
показати весь коментар
11.10.2024 11:17 Відповісти
Пшекі в 39 ***********, що іх потім поділіли, ото і зараз ***********. Замість того щоб снарди виробляти да нам поставляти, вони Волиньскоі темою спекулюють. Знав що пшекі довбойоби.
показати весь коментар
11.10.2024 11:22 Відповісти
А жертв Армії Крайової ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.10.2024 13:38 Відповісти
В сенсі? ЗЄля ж вам одразу в 2019 році дозволив все- викопуйте кого треба і забирайте!
Але ж ні- у ляхів як не фермери то історики видумують скандал.
І це при тому що вони громили наші пам'ятники на анексованій ними території Холмщини, Підляшшя, і Лемківщини.
Пам'ятники жертвам 'Операції Вісла'...
показати весь коментар
11.10.2024 21:43 Відповісти
поляк не були агресорами?? а що вони забули на нашій території?
показати весь коментар
11.10.2024 23:55 Відповісти
 
 