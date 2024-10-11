Питання ексгумації жертв Волинської трагедії не повинно бути предметом політичних торгів, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не поступиться Україні у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, ця тема "не повинна бути предметом політичних торгів".

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN-24.

Журналісти поставили йому питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Сікорський нагадав, що порушував це питання як з главою українського МЗС, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

Ми не поступимося в цьому питанні. Насамперед, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, а це просто християнський обов’язок, який показує, які ми", - наголосив польський міністр.

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Сікорський зазначив, що країна "вимагає від України лише того, що вона дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту", які були ексгумовані та поховані в окремих могилах на українській території.

"Ми не торгувалися з німцями щодо поховання їхніх солдатів у Польщі чи з єврейською стороною, яка, навпаки, хотіла, щоб жертви злочину в Єдвабному не були ексгумовані…

Ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають щонайменше такі ж права, як і солдати Вермахту", - додав очільник МЗС Польщі.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також заявив, що його країна "не заспокоїться", поки не вшанує пам’ять жертв Волинської трагедії.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.