Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС через Волинську трагедію

Міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.

За його словами, "питання військової допомоги" - це питання і гуманності, і безпеки Польщі. Проте, додав він, економічні чи історичні питання варто з'ясувати.

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", - додав Косіняк-Камиш.

Міністр сказав, що навіть якщо країни-члени ЄС погодяться на членство України, то Польська селянська партія буде проти, якщо не буде проведено ексгумації та не буде вшанування пам'яті жертв.

Читайте: Польща використає своє головування в ЄС для тиску на Україну щодо Волинської трагедії, - ЗМІ

"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії. ... Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", - зазначив очільник Міноборони.

Також він прокоментував слова президента Дуди, який сказав, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

"Я з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?" - підсумував він.

Також читайте: За минулу добу польський кордон з боку Білорусі намагались прорвати понад 50 разів

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Водночас президент Анджей Дуда заявив, що історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу".

Глава МЗС Сибіга заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції.

Український Інститут нацпам'яті "схиляється до рішення" провести у 2025 році пошук останків жертв Волинської трагедії.

Читайте: МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Автор: 

Польща (8750) членство в ЄС (1355) Волинська трагедія (146) Косіняк-Камиш Владислав (53)
Топ коментарі
+25
пшецькі шакали: їбуть стікаючу кров'ю ослаблену Україну, поки ми стримуємо орків від навали. і не думають, що ситуація може змінитися до такої міри, що вони благатимуть нас про допомогу.
показати весь коментар
04.10.2024 09:55 Відповісти
+24
Так-так тут треба вирішити що наробила на Волині польська ''армія крайова''. Нехай ляхи незабувають що в них ''рильце теж в пушку''!
показати весь коментар
04.10.2024 10:02 Відповісти
+16
А ви як вступили з такими проблемами?!
показати весь коментар
04.10.2024 09:55 Відповісти
В можна хоч одне посилання?
показати весь коментар
04.10.2024 11:33 Відповісти
Тобі вже надали "посилагння"....
показати весь коментар
04.10.2024 11:40 Відповісти
І в тому посиланні інформація, що суперечить загальному твердженню, що французи зупиняли польскі фури і висипали товар. Два випадки з поляками на тлі подібних випадків з іншими країнами - перевізниками тільки сільгосппродукції. У французьких фермерів такі самі претензії були до іспанців, німцім тощо і навпаки. Тоді фермери протестували в декількох країнах. Тому я ще раз стверджую, що в коментарі вище буле брехня, де бажане видавали за дійсне.
показати весь коментар
04.10.2024 11:56 Відповісти
А нашим можновладцям щось заявляти ніколи, вони зайняти дерибаном
показати весь коментар
04.10.2024 10:25 Відповісти
Це "конфлікт" наврят чи можливо вирішити, бо для польских праворадикалів питання Волині - засіб для їх існування. Навіть якщо Україна визнає себе винною, почнуть вимагати компенсацію, заплативши - здасться мало.
показати весь коментар
04.10.2024 10:54 Відповісти
поляки це ті самі кацапи
тільки їм пиху підбили і вони хочуть одужати наш кошт
показати весь коментар
04.10.2024 10:13 Відповісти
Вони хочуть на британських фермах працювати.
показати весь коментар
04.10.2024 10:21 Відповісти
Українські Холм і Сянок треба буде віддати Україні!

п.с. Ще не знати скільки проіснує те ЄС. З такими нішєбродами - фашистами як венгри, словаки, поляки, з таким напливом в ЄС арабів, африканців та іншого халявного і кримінального відстою ЄС довго не проіснує. Закриньте мої слова, людини, яка пожила трохи в тому ЄС.
показати весь коментар
04.10.2024 10:16 Відповісти
правда, бо я теж це бачив-арабів у ЄС дуже багато. у румунії і словаччині багато циган, яких не бачив на будівельних майданчиках у їхніх країнах. франція і німеччина це жах від арабів. висновок- ЄС з таким населенням довго не протягне і тому Україна повина не в ЄС, а бути самостійною державою без зеленої влади і економічно розвиненою.
показати весь коментар
04.10.2024 11:09 Відповісти
Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії - як культурно сформульована вимога да українців стати на коліна перед поляками. Свого часу з Німеччиною не вийшло, так як хотіла Польща, от схоже тепер намагаються поставити на коліна Україні. Це в поляків якісь комплекси що перейшли в девіації? Чи імперське минуле в ж*опі грає?
показати весь коментар
04.10.2024 10:18 Відповісти
Щось тут забагато розвонялось на поляків. Питання із найближчими сусідами потрібно ефективно вирішувати а не на форумах смердіти.
показати весь коментар
04.10.2024 10:18 Відповісти
Так ровонялось то на Польщі.

І поляк шантажує Україну, а не навпаки.
показати весь коментар
04.10.2024 10:24 Відповісти
Ну. Головне що поляки допомагали і допомагають. А складні питання потрібно вирішувати а не воняти. Сусідами не розкидаються.
показати весь коментар
04.10.2024 11:54 Відповісти
це не сусід. Це гієна європи. Був би щасливий йому в морду плюнути
показати весь коментар
05.10.2024 01:55 Відповісти
Як вони задовбали з цією " Волинською трагедією" !!!
показати весь коментар
04.10.2024 10:19 Відповісти
А про що їм ще кіздеть?

На поляка в ЄС ніхто уваги й не звертає.

Польща - дотаційний та корумпований регіон Євросоюзу.
показати весь коментар
04.10.2024 10:23 Відповісти
Ото проблема. Нам той Євросоюз і так не світить.
показати весь коментар
04.10.2024 10:21 Відповісти
як ситуація із знищеними пямятниками Українців у польщі? Деякі знесено із фундаментом, це враховується?
показати весь коментар
04.10.2024 10:23 Відповісти
пнх !!! Спекулювати на цій темі може тільки путінська підтирка.
показати весь коментар
04.10.2024 10:27 Відповісти
він єю і є
показати весь коментар
05.10.2024 01:56 Відповісти
Польські рольники вже вирішують питання вступу України до ЄС? Спочатку блокують кордони України, що веде війну, потім блокують вступ до ЄС. При тому, що політсила "Третій шлях", куди вошла селянська партія набрала усього 14,4%. Президент Дуда вірно сказав - "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".
показати весь коментар
04.10.2024 10:27 Відповісти
Поляки, коли Україні важко, завжди готові підставити ніжку, таки друзі.
показати весь коментар
04.10.2024 10:30 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 10:31 Відповісти
https://x.com/bogdanchervak

Богдан Червак



https://x.com/bogdanchervak

@bogdanchervak


Instytut Pamięci Narodowej визнав, що за час каденції чинного голови не звертався до України щодо ексгумації. Можливо, спочатку треба звернутися? Але поляки не хочуть знаходити могили. Їм треба вигравати вибори на могилах. Їхні заяви не стосуються вшанування загиблих на Волині
показати весь коментар
04.10.2024 10:32 Відповісти
А чего там еще решать, все решили в 43-м.
показати весь коментар
04.10.2024 10:35 Відповісти
Може (уйлу тоді коридор відкрити? Прямо до Польщі. Ось тоді й побачимо, хто куди вступить
показати весь коментар
04.10.2024 10:36 Відповісти
Історія таж сама,коли мордор нападає на нас,то поляк також починають давити нас.Запропонуйте полякам будь яке рішення і вони відкинуть всі.Це як би Іспанія вимагала від Франції зруйнувати памятники Наполеону бо він колись на них напав.
показати весь коментар
04.10.2024 10:39 Відповісти
Голові міноборони Польщі Косіняк - Камиш , згадай що написано в Біблії -- " Не копай іншому яму, бо сам упадеш " . Бо , коли , неймовірно терплячі українці , згадають всі гріхи поляків , всі їх знущання над українцями , то буде вам непереливки .
показати весь коментар
04.10.2024 10:43 Відповісти
Поляки ну чому ви такі чмошніки?
показати весь коментар
04.10.2024 10:44 Відповісти
Бо там досі існує компартія, є кацапська церква , і прокацапська партія "Конфедерація " аналог партії "регіони "
показати весь коментар
04.10.2024 10:53 Відповісти
Це генетика!!!
показати весь коментар
04.10.2024 11:22 Відповісти
А українці не чмошники можливо варто на себе подивитись? Це не в Україні новинні стрічки заповнені коррупцією знизу догори і не тут клоуна та шайку під час війни керманичами вибрали?
показати весь коментар
04.10.2024 11:58 Відповісти
А це не Польща, випадково, відзначилася в Євросоюзі наймасштабнішим корупційним скандалом на млрд євро?

А хто "шахеди" виготовив для Ірану під час санкцій? Відповім - Англія.

А хто кацапам дозволяє американську електроніку використовувати в ракетах? Відповім - США.

Українська корупція, по зрівнянню з тими фактами, що я вам надав - просто янгол.

Так що, не треба про Українську корупцію тут бла-бла-бла розводити.

Звісно, це неприпустимо, але корупція в США, Польщі, Англії набагато масштабніша.
показати весь коментар
04.10.2024 13:49 Відповісти
Пся крев. А ти уйобок відповіси за вбивства твоєю армією крайовою мирних жителів моєї рідної Волині. Я це добре знаю від свого діда і бабусі. Ніяк не заспокоєтесь ********. Минулим Президентом вам було сказано на найвищому рівні :"прощаємо і просимо вибачення".
показати весь коментар
04.10.2024 10:46 Відповісти
польськ1 пол1ца1 допомагали нацистам як в Польщ1 так 1 на Волин1
показати весь коментар
04.10.2024 10:49 Відповісти
Можеш гратися з цим питанням до смерті. Україна не вступить в ЄС поки Зеельоні при владі.
показати весь коментар
04.10.2024 10:50 Відповісти
До речі за поляків . Налякані війною з кацапами , поляки масово скуповують нерухомість в Іспанії , Канаді , США . А от приємно здівували латиші, литовці ніде не їдуть , готуються до оборони, до війни , захищати свою землю , освоюють тактичну медицину , будують фортифікаційні споруди , зробили банк ліків , їжі ...
показати весь коментар
04.10.2024 10:51 Відповісти
Польские доходяги орут громче всех, а на деле с раздутыми щеками отхватывают от кого попало по кд. Всю историю причём. Крикливый, разбалованный ребенок
показати весь коментар
04.10.2024 11:23 Відповісти
І ви кажете, що це не шантаж?!
показати весь коментар
04.10.2024 10:56 Відповісти
А питання утисків та дискримінації українців у період з 16 по 20 століття, з боку поляків - теж будем "вирішувать"?
показати весь коментар
04.10.2024 10:57 Відповісти
Я взагалі не можу пробачити те, що поляки дефілювали по Польщі з прапором срср та ще закликали путена напасти на Євросоюз.

Як їм це Євросоюз пробачив? Дивно!
показати весь коментар
04.10.2024 10:57 Відповісти
https://bastion.tv/pered-volinnyu-polyakami-bula-zgvaltovana-galichina_n65326 Перед Волинню поляками була зґвалтована Галичина
показати весь коментар
04.10.2024 11:06 Відповісти
В пшеків знову біполярка???
показати весь коментар
04.10.2024 11:11 Відповісти
Чому "знову"?

У пшеків це перманентний процес.
показати весь коментар
04.10.2024 11:23 Відповісти
" Шумєл камиш - дерєвья гнулісь"
показати весь коментар
04.10.2024 11:14 Відповісти
Гієни-шакали! До речі, а що ті святі, нещасні, беззахисні польськиі селяни робили, блд, на УКРАЇНСЬКІЙ Волині?
показати весь коментар
04.10.2024 11:18 Відповісти
Ахах. Польское чмо которое приняли в ес и спонсировали по самое не могу условия ставит. Боится что лет через 20-30 поставят раком уже его🤣
показати весь коментар
04.10.2024 11:21 Відповісти
Та зрозуміло, що все це просто привід, щоб не брати Україну в ЄС. Вони бояться, що їх продукція стане неконкурентоспроможною, коли Україна завалить ЕС сировиною та продукцією, яка в рази дешевша. Оно, квоти вже на яйця вводять.
показати весь коментар
04.10.2024 11:21 Відповісти
Полякам невигідна і непотрібна сильна Україна, тому вони перші будуть проти України в ЄС, я це завжди говорив!
Доказ цього це польські дотаційні фкрмери і зрештою всі польські нацисти, яких в Польщі 99%
показати весь коментар
04.10.2024 11:21 Відповісти
Сильна Україна в ЄС це крах польської економіки, сільського господарства, промисловості, сфери послуг.
Поляки перші хто всіма силами буде проти України в ЄС.
показати весь коментар
04.10.2024 11:24 Відповісти
ідійоти, самі придумали, самі образились, нехай пояснять, як вони разом з мадярами, чехами, румунами, німцями, кацапами україну розшматували на початку 20 сторіччя
показати весь коментар
04.10.2024 11:34 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad-galichina-chi-skhidna-malopolshcha Галичина чи Східна Малопольща?
показати весь коментар
04.10.2024 11:34 Відповісти
ці гниди разом з мадярами паразитують на грошах єс і на нашій війні з кацапстаном, нехай німцям чи урсулі спробують умови ставити то по писку зразу відгребуть
показати весь коментар
04.10.2024 11:38 Відповісти
Скільки ж на цензорі прокацапленого інфантильного гівна. Скімлять, жаліються та воняють на інших замість того, щоб глянути на себе та працювати та будувати стосунки із сусідами.
показати весь коментар
04.10.2024 12:01 Відповісти
А поляки не могли трохи почекати з цим питанням? У Польщі, країн Балтії та України єдиний віковічний ворог, а терпіти просять тільки Україну.
показати весь коментар
04.10.2024 12:25 Відповісти
Теоретично може й могли б але що тут говорити. Просто потрібно не жалітись та не гівном кидатись а працювати. Наїжджають бо ми слабкі і нікчемні (окрім ВСУ), і із такою владою як у нас, що тільки побирається із плаксивою рожею і краде що не так лежить про інше ставлення годі й мріяти.
показати весь коментар
04.10.2024 12:48 Відповісти
Як ти так в Латвію вже чкурнув, Дімітрій? Подорожуєш?
показати весь коментар
04.10.2024 13:47 Відповісти
ти сам г*но зі своїми коментами
показати весь коментар
05.10.2024 01:59 Відповісти
Польские фермеры проникли в польское минобороны.
показати весь коментар
04.10.2024 12:09 Відповісти
Спокуха, панове! Навряд чи Україна вступить в ЄС і НАТО взагалі при таких виборцях, та й Путлер не дозволить.
Так що дебатувати тут то марна справа.
показати весь коментар
04.10.2024 12:16 Відповісти
Розгляд питання Волинської трагедії тре почати з відповідді на запитання: а якого фуя пшеки заблукали на Волині?
показати весь коментар
04.10.2024 12:23 Відповісти
Может мне кто объяснить-В чем проблема??Чего они хотят??И Почему наши не хотят это решить или обсуждать?? Эксгумацию хотят?Да пожалуйста. Признать что порезали поляков??Так пусть наши признают и извинятся..В чем проблема??Язык не отвалится..С мертвыми воевать,или отрицать то что было-по меньшей мере глупо,даже если в какой то момент,это были твои враги или имела место спонтанная неприязнь,а не заниматься выяснениями кто больше кого убил,поляки или украинцы.Мы хоть умнее кого либо,когда либо будем или нет??
показати весь коментар
04.10.2024 12:56 Відповісти
В1943 году во время Волынской трагедии государства Украина не существовало, поэтому никакой ответственности мы не несём. Тогда одни оккупированные немцами граждане Польши резали других. Виновата в трагедии вследствие своей преступной национальной политики одна лишь Польша. Поэтому Украина, как государство, должна настоятельно требовать от руководителей Польши принести извинения за преступные действия своих предшественников, в результате которых в числе прочих пострадали этнические украинцы. Надо принести извинения Украине!
Не понимаю, почему эти уроды Дуда, Туск и Сикорский не извиняются!
Надо вынести этот вопрос на обсуждение в ООН!
показати весь коментар
04.10.2024 13:09 Відповісти
Вони просто намагаються нас нагнути, ніякого раціонального зерна в цьому немає! І нагинатися це прояв слабкості, вони винні не менше, вивчить це питання перш ніж писати таку дурість. Вони вбили багато мирного населення України, та чогось не поспішають за це вибачатися. Ставати на коліна заради членства в ЄС поганий початок.
показати весь коментар
04.10.2024 16:11 Відповісти
Ни в ЕС, ни в НАТО Украина не вступит никогда. Так что пусть идут поляки со своей Волынской трагедией лесом.
показати весь коментар
04.10.2024 13:01 Відповісти
І взагалі не вступить, раніше як через 40 років.
Бо населення корумповане і забидлане, на виборах продає за гречку.
показати весь коментар
04.10.2024 13:26 Відповісти
Поляки відповідальні за впровадження в РП кріпосного права.Хай тепер Польша виплачує мільярдні репарації українцям,білорусам та й самим полякам за фактично безплатну працю їх пра пра предків на панів.
показати весь коментар
04.10.2024 18:01 Відповісти
В основі всього лежать як завжди ГРОШІ. Поляки не хочуть конкуренції зі сторони України в виробництві сільгосппродукції. Тут і собака зарита.
показати весь коментар
04.10.2024 18:16 Відповісти
я б йому відповів просто: з такими гієнами в європі, ми не впевнені що той єс нам потрбен. Так що йдіть нешановні на х*. Розмову закінчено
показати весь коментар
05.10.2024 02:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 