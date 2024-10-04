Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.

За його словами, "питання військової допомоги" - це питання і гуманності, і безпеки Польщі. Проте, додав він, економічні чи історичні питання варто з'ясувати.

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", - додав Косіняк-Камиш.

Міністр сказав, що навіть якщо країни-члени ЄС погодяться на членство України, то Польська селянська партія буде проти, якщо не буде проведено ексгумації та не буде вшанування пам'яті жертв.

"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії. ... Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", - зазначив очільник Міноборони.

Також він прокоментував слова президента Дуди, який сказав, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

"Я з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?" - підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Водночас президент Анджей Дуда заявив, що історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу".

Глава МЗС Сибіга заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції.

Український Інститут нацпам'яті "схиляється до рішення" провести у 2025 році пошук останків жертв Волинської трагедії.

