Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.
За його словами, "питання військової допомоги" - це питання і гуманності, і безпеки Польщі. Проте, додав він, економічні чи історичні питання варто з'ясувати.
"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", - додав Косіняк-Камиш.
Міністр сказав, що навіть якщо країни-члени ЄС погодяться на членство України, то Польська селянська партія буде проти, якщо не буде проведено ексгумації та не буде вшанування пам'яті жертв.
"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії. ... Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", - зазначив очільник Міноборони.
Також він прокоментував слова президента Дуди, який сказав, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".
"Я з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?" - підсумував він.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".
Водночас президент Анджей Дуда заявив, що історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу".
Глава МЗС Сибіга заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції.
Український Інститут нацпам'яті "схиляється до рішення" провести у 2025 році пошук останків жертв Волинської трагедії.
тільки їм пиху підбили і вони хочуть одужати наш кошт
п.с. Ще не знати скільки проіснує те ЄС. З такими нішєбродами - фашистами як венгри, словаки, поляки, з таким напливом в ЄС арабів, африканців та іншого халявного і кримінального відстою ЄС довго не проіснує. Закриньте мої слова, людини, яка пожила трохи в тому ЄС.
І поляк шантажує Україну, а не навпаки.
На поляка в ЄС ніхто уваги й не звертає.
Польща - дотаційний та корумпований регіон Євросоюзу.
Богдан Червак
https://x.com/bogdanchervak
@bogdanchervak
Instytut Pamięci Narodowej визнав, що за час каденції чинного голови не звертався до України щодо ексгумації. Можливо, спочатку треба звернутися? Але поляки не хочуть знаходити могили. Їм треба вигравати вибори на могилах. Їхні заяви не стосуються вшанування загиблих на Волині
А хто "шахеди" виготовив для Ірану під час санкцій? Відповім - Англія.
А хто кацапам дозволяє американську електроніку використовувати в ракетах? Відповім - США.
Українська корупція, по зрівнянню з тими фактами, що я вам надав - просто янгол.
Так що, не треба про Українську корупцію тут бла-бла-бла розводити.
Звісно, це неприпустимо, але корупція в США, Польщі, Англії набагато масштабніша.
Як їм це Євросоюз пробачив? Дивно!
У пшеків це перманентний процес.
Доказ цього це польські дотаційні фкрмери і зрештою всі польські нацисти, яких в Польщі 99%
Поляки перші хто всіма силами буде проти України в ЄС.
Так що дебатувати тут то марна справа.
Не понимаю, почему эти уроды Дуда, Туск и Сикорский не извиняются!
Надо вынести этот вопрос на обсуждение в ООН!
Бо населення корумповане і забидлане, на виборах продає за гречку.