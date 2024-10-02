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Новини
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УІНП "схиляється до рішення" провести у 2025 році пошук останків жертв Волинської трагедії, – Дробович

дробович

У цьому році Український інститут національної памʼяті почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх членів родин. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ідеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що за результатами розгляду звернення, яке надійшло у вересні 2024 року, Український інститут національної памʼяті має намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.

"УІНП залишається відкритим до взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження і догляду за місцями памʼяті українців у Польщі та поляків в Україні", - коментує голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович.

"Проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють (зокрема, робочі групи між інститутами пам’яті та міністерствами, до повноважень яких належать питання культури), УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі та у порядку виключення безпосередньо взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт на запит польських громадян із запрошенням польської сторони в ролі спостерігача. Тож у разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку ми будемо старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію", – додає Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу", - Дуда

Як зазначається, у реалізації цього рішення Інститут взаємодіятиме з Державною міжвідомчою комісією з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, до повноважень яких належать питання видання дозволів на проведення пошукових робіт, ексгумацій та облаштування пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіалів, а також зі спеціалізованими організаціями, які мають право на проведення таких робіт в Україні.

З огляду на обмежену кількість фахівців та на продовження повномасштабної війни Росії проти України, що супроводжується пошуковими та ексгумаційними роботами загиблих військових і цивільних, оперативність реалізації пошукових робіт залежатиме також від наявних ресурсів.

Також читайте: МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.

Згодом Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) Волинська трагедія (135) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+22
Ненавиджу поляків за все це.
Вони чудово знають що самі винні , бо були тут окупантами і творили звірства.
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02.10.2024 18:52
+16
Жертви "пацифікації","полонізації" та їнших "акцій", часів польської окупації українських теренів вже всі знайдені?! Чи у "їнституту пам'яті" пам'ять вибіркова?!
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02.10.2024 18:54
+12
Пшекі дуже переймаються, що за свої концтабори українські у 30х можуть відповісти.

В нас тупе МЗС.
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02.10.2024 19:03
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В Иловайске всех нашли???
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02.10.2024 18:50 Відповісти
От нам тільки і залишилось з поляками пересваритись ,і залишитись сам на сам з рашкою , вибачте нам більше ніхто допомагати не буде ,от тоді точно прийдуть" асвабалітєлі" зі сходу ,як в 1920 ,от тоді і повоюємо з голою дупою і на міфічній "паляниці"
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02.10.2024 19:37 Відповісти
Ну і за рік прийдуть і до падляків, як уже було не раз.
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02.10.2024 20:51 Відповісти
Поляки, действующие по указке Ху#ла нам не братья.
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02.10.2024 21:10 Відповісти
Так в нас взагалі не буде союзників .
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02.10.2024 22:08 Відповісти
Таких союзников как слуги Ху#ла нам и не надо. Но не все поляки такие.
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02.10.2024 22:11 Відповісти
А ти часом не кацап ,що пишеш кацапською ,що рідну мову не розумієш ,так може писати або дурень ,або кацапський провокатор ,що хоче посварити українців з поляками , луб"янські вуха аж стирчать.
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02.10.2024 22:16 Відповісти
А ты часом не дебил?
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02.10.2024 22:22 Відповісти
Від дебіла чую !
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03.10.2024 17:11 Відповісти
А ты часом не свинособака парашная?
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03.10.2024 17:19 Відповісти
Так ти ж по кацапськи пишеш ,отже ти і є "свинособака парашная" зразу видно ,що в тебе кацапське виховання ,без мату не можеш і речення написати.
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03.10.2024 17:25 Відповісти
Ты по уровню хамства и по тупости любую свинособаку переплюнешь. Я же тебе ещё вчера (ниже) ответил, что означает мой первый пост, ты это так и не понял и хамишь, парниша.
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03.10.2024 17:35 Відповісти
А кацапи когось туди пустять ?
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02.10.2024 19:38 Відповісти
Я в общем смысле. Всех жертв 10-летней войны с парашей мы нашли?
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02.10.2024 21:09 Відповісти
Треба створити групу вчених-істориків, які б підняли пласт історичної правди наших відносин з Польщею, щоб не було гри в одні ворота! Наприклад:

"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.

Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
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02.10.2024 20:21 Відповісти
УКРАЇНА ГОТОВА ГОВОРИТИ З ПОЛЬЩЕЮ ПРО ВОЛИНСЬКУ ТРАГЕДІЮ - МЗС- 2 жовтня

Зокрема є проблема з проведенням ексгумацій польських жертв
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час https://zn.ua/ukr/europe/sibiha-vpershe-pislja-priznachennja-pribuv-z-vizitom-do-polshchi-.html візиту у Варшаву заявив, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.Про це дипломат сказав 1 жовтня в https://www.radiosvoboda.org/a/news-sybiha-polshcha-volynska-tragedija/33142256.html інтерв'ю «Радіо Свобода» під час Варшавського безпекового форуму.

Сибіга наголосив, що Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для вирішення найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею - одним із найближчих союзників України. За словами міністра, цю проблему згадають під час зустрічей, однак він не уточнив, з ким саме планує обговорювати ці теми.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський повідомив 30 вересня в ефірі Polsat News, що Польща планує підняти питання «складної історії» у відносинах з Україною, зокрема щодо проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії. Це питання може бути частиною переговорів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.
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02.10.2024 18:51 Відповісти
УІНП "схиляється до рішення"

(заклопотано):
Тіко не перехились, бо впадеш та заб'єшся!
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02.10.2024 18:52 Відповісти
Ненавиджу поляків за все це.
Вони чудово знають що самі винні , бо були тут окупантами і творили звірства.
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02.10.2024 18:52 Відповісти
Пшекі дуже переймаються, що за свої концтабори українські у 30х можуть відповісти.

В нас тупе МЗС.
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02.10.2024 19:03 Відповісти
До речі і за Варшавським договором квітня 1920 року між УНР і Польщею теж ,то які притензії до поляків.
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02.10.2024 19:43 Відповісти
Я про лагери пшеківські з 39 року.
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02.10.2024 20:00 Відповісти
Воно не тупе, а вороже.
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02.10.2024 21:58 Відповісти
Волинь до 1945 року згідно Ризького мирного договору 1921 року входила до складу Польщі.
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02.10.2024 19:40 Відповісти
два окупанта вирішили кому які землі відійдуть ?
певна частина України, де був Голодомор, окупували кацапи
то вони не винні чи що
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02.10.2024 19:43 Відповісти
То були міжнародно визнані кордони ,хочеться нам цього ,чи ні ,і до речі в квітні 1920 році
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02.10.2024 19:57 Відповісти
де написано що на окупованих територіях можна творити що завгодно за міжнародного визнання ?
а якщо окупована сторона почне створювати опір, то їх визнають злочинцями
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02.10.2024 20:09 Відповісти
До 1945 року то була територіЯ Польщі ,і всі хто там мешкав , були громадянами Польщі.
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02.10.2024 20:14 Відповісти
так нехай і з'ясовують зі своїми громадянами на території польщі
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02.10.2024 20:28 Відповісти
Будете робити, що кажуть. Залежність України зростає кожного дня, а незалежність відповідно...
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02.10.2024 21:49 Відповісти
В кінці -кінців поляки пошлють нас нахрін ,от тоді і підітретесь своїм ура-патріотизмом наодинці з кацапами.
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02.10.2024 22:13 Відповісти
Ви ще не бачили - як "тіпає" поляків, коли їм нагадують про те, що їх предки самі допомагали німцям виловлювать євреїв у період окупації на території Польщі. Як польські селяни за винагороду видавали масово німцям поляків, що втікали з гетто. Як поляки охороняли "табори смерті" на території Польщі... І як підрозділи Армії Крайової знищували табори євреїв, що ховалися в лісах від німців...
В Україні подібного не було! (Єдине - підрозділи "допоміжної поліції приймали участь у знищенні євреїв у Бабиному яру Але це були колаборанти - а не націоналісти...)
Між іншим - я не чув про поляків, що були проголошені єврейською спільнотою "Праведниками світу" (тими, що ховали євреїв від геноциду) А в Україні їх доволі багато... В УПА був "Жидівський курінь" - а поляки подібним похвалиться не можуть!!!
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02.10.2024 20:42 Відповісти
Ховали за золото. Моя бабця розказувала, що євреї робили такі пропозиції. Мій прадід не став ризикувати сім'єю. Жених бабиної сестри був убитий німцями, разом з сім'єю де його знайшли за те, що був чорнявий і кучерявий. Хоча він був українцем.
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02.10.2024 22:56 Відповісти
Яка різниця,- який був інтерес у наших людей? Головне - РЕЗУЛЬТАТ! Та й євреї різними були... Сім"я Шухевича, наприклад, теж переховувала єврейську дитину... (це про "антисемітизм" УПА......)
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02.10.2024 23:02 Відповісти
Сім'я бабці була на той час польськомовна. Жили в селищі Комарув, біля Замостя. Там населення переважали поляки. В 1939 р появилась "Просвіта", прийшли хлопці з України і почали учити українців української мови. Один з своїх, після війни здав совєтам. Хлопців посадили. Через 10 років, коли в'язні стали повертатись, зрадник зник. Чи то сам утік, чи розплата застала, невідомо. Бабця з тим посвідченням вихователя українського дитсадка, з тризубом на обгортці, приїхала на Волинь. Дід потім знайшов і спалив.
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03.10.2024 10:46 Відповісти
А у нас інша історія була... У 1948-му сестра сусідки нашої закінчила педучилище... Її направили на Західну україну. Через деякий час прийшла звістка - "бандеравцы убили"... Родичі прожили у впевненості цій до кінця 90-х... А потім внук сусідки потрапив у службове відрядження на кілька місяців у ті місця. За службовим станом мав доступ до архівів КГБ І якось зацікавився долею бабці. Виявилося - паралельно з навчанням дітей грамоті, трудилася інформаторкою НКВС! Випитувала у дітей батьківські настрої і "здавала" людей! І її просто якось серед ночі вилами закололи... Конкретного вбивцю так і не знайшли - але півсотні людей з села "загнали за сині хмари"... З заслання майже ніхто не повернувся...
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03.10.2024 10:58 Відповісти
Жертви "пацифікації","полонізації" та їнших "акцій", часів польської окупації українських теренів вже всі знайдені?! Чи у "їнституту пам'яті" пам'ять вибіркова?!
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02.10.2024 18:54 Відповісти
А все просто. Поцікавтеся, яка національність у голови Українського(!) інституту національної памʼяті.
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02.10.2024 20:09 Відповісти
Рибонько! Ти будеш здивована - поцікався ще національністю "начальника політуправління" УПА! Підкажу - бо ти ж у нас "обмежена - Лев Ребет!!!
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02.10.2024 20:45 Відповісти
О! Resident.co.il намалювався... Не спить... Пантрує...
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02.10.2024 20:50 Відповісти
Так - я "на місці".... Пантрую! Щоб "корисні ідіотки" не "ламали дрова"! Вияснила - якої національності Лев Ребет?
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02.10.2024 20:53 Відповісти
Ну ти казкар... Стародавній, галицький рід Ребетів - це Городенківський район Франківської області. І до вас не має ніякого відношення. Хоча, є смішні московські праці, що Ребет походить від "ребе".
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02.10.2024 21:03 Відповісти
Нема нічого гіршого - ніж "корисні ідіотки"..............
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02.10.2024 21:14 Відповісти
Слухай, Йоську, я тебе ідіотом не обзивала. Веди себе пристойно. Не хуцпуй!
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02.10.2024 21:04 Відповісти
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02.10.2024 21:15 Відповісти
Якщо шукати то всіх і знищених поляками українців
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02.10.2024 18:54 Відповісти
Та шукайте,що хочете. Хоч жертв нашестя динозаврів. Що це ***** за абсурд?!
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02.10.2024 18:57 Відповісти
Чому я в Америці знаю цю історію, а ти тіпа в Украіні-ні? Ти ж тут висиш роками.
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02.10.2024 19:39 Відповісти
Чому поляки забороняють проводити розкопки на своїй території!?
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02.10.2024 19:40 Відповісти
Вони чекають.
Гора Монастырь. Памятник 62 погибшим украинским войнам (УПА). Демонтирован и выброшен в мусор. Но!!!
По результатам (не паралельно) расследования и осознания Волынской трагедии польские власти не отрицают что могут рассмотреть вопрос о (дальше сотни условий)
Если мы такие смелые, то на раскопки нужно приглашать международных (я не знаю кого может с Южной Америки или Японии) экспертов. Иначе все скелеты окажутся проткнутыми вилами и помеченные косами.
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02.10.2024 20:19 Відповісти
До чого твоє питання?
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03.10.2024 01:32 Відповісти
Від влади зрадників годі й чекати хоч краплини національної гідності. Біо-сміття
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02.10.2024 18:59 Відповісти
Це про пшеків?
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02.10.2024 19:04 Відповісти
курва бобер я пердолю.
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02.10.2024 19:06 Відповісти
а шо, дробович, гірший за інших.
дробович теж хоче хатинку в іспаніях.
дробовичу виделять грошиків.
дробович залишиться задоволений.
але, потім, терміново, прийдеться переповзати кордон в районі придністров'я, ну то таке...
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02.10.2024 19:05 Відповісти
Через 50 років москалі скажуть про есгумацію асвабадітелей!!!Нахіба створювати прецидент!?Зелене безграмотне шобло!
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02.10.2024 19:11 Відповісти
Наступне буде польска мова в Україні?
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02.10.2024 19:18 Відповісти
Польську, як іноземну вивчають. А поляків, як нації, у нас немає. З тих кого знаю, з польським корінням, поляками не назвеш. Знаю одну, батько чех, мати полячка. Питаюсь, хто ти за національністтю? Каже, я українка.
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03.10.2024 10:53 Відповісти
Історією повинні займатися історики а не влада. Поляки на жаль роблять все щоб підтвердити власний міф про бандерівців-душогубів. Погугліть їхні пам'ятники жахливі з зображенням повішаних дітей. Хто родом з Львівщини, Тернопільщини, Волині - областей які колись були під мазурками, знають з розповіді виживших старих людей що витворили батальйони хлопські та Армія Крайова з українськими селами. Краще не згадувати ті жахіття. Але полякам свербить виставити себе якщо не панством то мучениками коли їм дали українці відсіч їхніми ж методами. Гайдаа ще Гонту з Залізняком зобов'яжуть українців засудити і заплатити за убієнну в Умані шляхту. Агов, урядовці, ви доки посипатимете голову попелом н
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02.10.2024 19:20 Відповісти
А что для вас важнее - поддержка Польшей Украины в этой войне или "истерическая справедливость"?
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02.10.2024 19:20 Відповісти
"історична справедливість" --- в іншому випадку ця сама "історична справедливість " для поляків напише вирок. В часі війни ,поляки ,по вказівці рашиста, захотіли копошитися його рашистськими лопатами в могилах, шукаючи останки поляків, при тому, саме на цьому поставили Україну і її народ в залежність для вступу в ЄС,Так де для поляків буде "історична справедливість"???
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02.10.2024 19:28 Відповісти
Война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - это несправедливость для других.
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02.10.2024 19:52 Відповісти
Справедливість- одна для всіх, а для оправдання злочинів і геноциду у рашистів є те, про що напісяно "амваш"
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02.10.2024 20:06 Відповісти
Одна справедливость для всех - это когда Иегова, Аллах и Будда выпьют на троих.
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03.10.2024 11:01 Відповісти
У поляків, у даному випадку, "історична справедливість" переходить в розряд "істеричної"...
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02.10.2024 20:48 Відповісти
Пиши загальнозрозумілою-нє панятна.
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02.10.2024 19:37 Відповісти
Яка мета поляків ворушити минуле ?
Вони ж не задля минулого це роблять. Що вони планують ?
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02.10.2024 19:44 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА? Местная политическая возня.
Война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - это несправедливость для других.
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02.10.2024 19:53 Відповісти
гучновозня кажете
колись нам було смішно слухати брєд жиріновського, встигли навіть в 2019 гучно взіржати
а тепер дивіться що
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02.10.2024 20:04 Відповісти
А чё только поляки? Искать врагов нужно системно! А венгры? А румыны? А турки про Крым? Берёшь карту, находишь ВСЕХ соседей, и начинаешь с ними войну за справедливость - если хорошо покопаться в истории - можно ****....ся и к Италии за захват генуэзцами исконных крымских земель. А греки с Херсонесом?
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03.10.2024 10:55 Відповісти
виставити репарацію і забрати наші землі. Це ж очевидно. Якщо наші підуть на це - вони повні дауни і це держзрада
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02.10.2024 23:04 Відповісти
Про концтабір в Березі Картузькій польська влада не схиляються до засудження?https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80)
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02.10.2024 19:36 Відповісти
Не начасі,виконувати забаганки... .
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02.10.2024 19:44 Відповісти
Венгрия и Румыния приготовились выдвигать свои хотелки.

Это всё, что вы хотели знать про поддержку, но стеснялись спросить.
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02.10.2024 19:56 Відповісти
Ми не в тому стані ,щоб ставити свої вимоги ,бо в кінці -кінців залишимось один на один з кацапами і чи довго ми протримаємось без допомоги ,от тоді і будете розповідати один одному про "історичну справедливість ", але вже буде пізно, бо Україне в черговий раз просере свою незалежність.
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02.10.2024 20:22 Відповісти
Такими темпами здачі української землі, пошуками будуть займатися росіяни.
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02.10.2024 20:32 Відповісти
Поэтому поляки и засуетились
Они тему эксгумации давно не поднимали
И вдруг заговорили об этом - как об очень важном ,самом насущном
Поляки переживают за останки своих граждан
Они же видят - куда двигается фронт
И он двигается не к границам Украины
А вглубь украинской территории
Так что поляки правильно засуетились
Как бы поздно не было....
Поляки в этом случае останки потеряют
А мы - потеряем страну

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02.10.2024 22:04 Відповісти
Поляки конечно кадры те. И кстати, если Украина падёт перед РФ, её солдат могут погнать в составе ВС РФ на ту же Польшу. И Волынская резня плавно превратится в варшавскую резню. Причем ещё похлеще Волынской в разы...
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02.10.2024 22:46 Відповісти
Поляки не идеальны
Вот только ИДИОТАМИ их не назовешь
Они ***** - типа Зеленского- в президенты не выбирают
И ******- типа Безуглой тоже не выбирают
Поэтому давно живут весьма неплохо
А мы - в полной дупе, курва!!!!!
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03.10.2024 00:48 Відповісти
Вони вибирають своїх ідіотів. Заборонили повністю аборти. Був випадок у жінки, яка виношувала двійню, завмер плід. Лікарі не робили кесарево, ждали коли замре другий. Боялись кримінальної відповідальності. В результаті померла жінка.
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03.10.2024 11:00 Відповісти
Нахуа? Мы шо, уже в ЕС вступаем? Оставьте козыри на потом.
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02.10.2024 22:22 Відповісти
Не помню,чтобы в истории ЗАПРЕТ АБОРТОВ
Разрушил города и страны
Да и разобрались уже поляки с этой проблемой
Именно потому, что НЕ ИДИОТЫ
А у нас продолжают КАЖДЫЙ ДЕНЬ РУШИТЬСЯ ГОРОДА
И ПОГИБАТЬ ЛЮДИ
Женщины и дети
И это не ОДНА женщина ,которая вынашивала двойню
А сотни людей
Тысячи
А возможно сотни тысяч
Мы - номер один по ИДИОТИЗМУ
Пора уже это признать
А не кивать на тех, кто по сравнению с нами сегодня
Живут практически как в раю.....
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03.10.2024 11:48 Відповісти
 
 