УІНП "схиляється до рішення" провести у 2025 році пошук останків жертв Волинської трагедії, – Дробович
У цьому році Український інститут національної памʼяті почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх членів родин. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ідеться в повідомленні УІНП.
Зазначається, що за результатами розгляду звернення, яке надійшло у вересні 2024 року, Український інститут національної памʼяті має намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.
"УІНП залишається відкритим до взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження і догляду за місцями памʼяті українців у Польщі та поляків в Україні", - коментує голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович.
"Проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють (зокрема, робочі групи між інститутами пам’яті та міністерствами, до повноважень яких належать питання культури), УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі та у порядку виключення безпосередньо взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт на запит польських громадян із запрошенням польської сторони в ролі спостерігача. Тож у разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку ми будемо старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію", – додає Дробович.
Як зазначається, у реалізації цього рішення Інститут взаємодіятиме з Державною міжвідомчою комісією з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, до повноважень яких належать питання видання дозволів на проведення пошукових робіт, ексгумацій та облаштування пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіалів, а також зі спеціалізованими організаціями, які мають право на проведення таких робіт в Україні.
З огляду на обмежену кількість фахівців та на продовження повномасштабної війни Росії проти України, що супроводжується пошуковими та ексгумаційними роботами загиблих військових і цивільних, оперативність реалізації пошукових робіт залежатиме також від наявних ресурсів.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.
Згодом Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.
Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
Зокрема є проблема з проведенням ексгумацій польських жертв
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час https://zn.ua/ukr/europe/sibiha-vpershe-pislja-priznachennja-pribuv-z-vizitom-do-polshchi-.html візиту у Варшаву заявив, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.Про це дипломат сказав 1 жовтня в https://www.radiosvoboda.org/a/news-sybiha-polshcha-volynska-tragedija/33142256.html інтерв'ю «Радіо Свобода» під час Варшавського безпекового форуму.
Сибіга наголосив, що Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для вирішення найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею - одним із найближчих союзників України. За словами міністра, цю проблему згадають під час зустрічей, однак він не уточнив, з ким саме планує обговорювати ці теми.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський повідомив 30 вересня в ефірі Polsat News, що Польща планує підняти питання «складної історії» у відносинах з Україною, зокрема щодо проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії. Це питання може бути частиною переговорів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.
(заклопотано):
Тіко не перехились, бо впадеш та заб'єшся!
Вони чудово знають що самі винні , бо були тут окупантами і творили звірства.
В нас тупе МЗС.
певна частина України, де був Голодомор, окупували кацапи
то вони не винні чи що
а якщо окупована сторона почне створювати опір, то їх визнають злочинцями
В Україні подібного не було! (Єдине - підрозділи "допоміжної поліції приймали участь у знищенні євреїв у Бабиному яру Але це були колаборанти - а не націоналісти...)
Між іншим - я не чув про поляків, що були проголошені єврейською спільнотою "Праведниками світу" (тими, що ховали євреїв від геноциду) А в Україні їх доволі багато... В УПА був "Жидівський курінь" - а поляки подібним похвалиться не можуть!!!
Гора Монастырь. Памятник 62 погибшим украинским войнам (УПА). Демонтирован и выброшен в мусор. Но!!!
По результатам (не паралельно) расследования и осознания Волынской трагедии польские власти не отрицают что могут рассмотреть вопрос о (дальше сотни условий)
Если мы такие смелые, то на раскопки нужно приглашать международных (я не знаю кого может с Южной Америки или Японии) экспертов. Иначе все скелеты окажутся проткнутыми вилами и помеченные косами.
дробович теж хоче хатинку в іспаніях.
дробовичу виделять грошиків.
дробович залишиться задоволений.
але, потім, терміново, прийдеться переповзати кордон в районі придністров'я, ну то таке...
Вони ж не задля минулого це роблять. Що вони планують ?
Война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - это несправедливость для других.
колись нам було смішно слухати брєд жиріновського, встигли навіть в 2019 гучно взіржати
а тепер дивіться що
Это всё, что вы хотели знать про поддержку, но стеснялись спросить.
Они тему эксгумации давно не поднимали
И вдруг заговорили об этом - как об очень важном ,самом насущном
Поляки переживают за останки своих граждан
Они же видят - куда двигается фронт
И он двигается не к границам Украины
А вглубь украинской территории
Так что поляки правильно засуетились
Как бы поздно не было....
Поляки в этом случае останки потеряют
А мы - потеряем страну
Вот только ИДИОТАМИ их не назовешь
Они ***** - типа Зеленского- в президенты не выбирают
И ******- типа Безуглой тоже не выбирают
Поэтому давно живут весьма неплохо
А мы - в полной дупе, курва!!!!!
Разрушил города и страны
Да и разобрались уже поляки с этой проблемой
Именно потому, что НЕ ИДИОТЫ
А у нас продолжают КАЖДЫЙ ДЕНЬ РУШИТЬСЯ ГОРОДА
И ПОГИБАТЬ ЛЮДИ
Женщины и дети
И это не ОДНА женщина ,которая вынашивала двойню
А сотни людей
Тысячи
А возможно сотни тысяч
Мы - номер один по ИДИОТИЗМУ
Пора уже это признать
А не кивать на тех, кто по сравнению с нами сегодня
Живут практически как в раю.....