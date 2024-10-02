РУС
УИНП "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии, – Дробович

дробович

В этом году Украинский институт национальной памяти начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ривненской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении УИНП.

Отмечается, что по результатам рассмотрения обращения, которое поступило в сентябре 2024 года, Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ривненской области в план работы и мероприятий на 2025 год.

"УИНП остается открытым к взаимодействию с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине", - комментирует глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют (в частности, рабочие группы между институтами памяти и министерствами, к полномочиям которых относятся вопросы культуры), УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в роли наблюдателя. Поэтому в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска мы будем стараться помочь им, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию", - добавляет Дробович.

Читайте также: Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда

Как отмечается, в реализации этого решения Институт будет взаимодействовать с Государственной межведомственной комиссией по увековечению памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, к полномочиям которых относятся вопросы выдачи разрешений на проведение поисковых работ, эксгумаций и обустройства памятников, памятных знаков, мемориалов, а также со специализированными организациями, которые имеют право на проведение таких работ в Украине.

Учитывая ограниченное количество специалистов и продолжение полномасштабной войны России против Украины, сопровождающейся поисковыми и эксгумационными работами погибших военных и гражданских, оперативность реализации поисковых работ будет зависеть также от имеющихся ресурсов.

Читайте также: МИД Польши: Вопрос Волынской трагедии может плохо повлиять на отношения с Украиной

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Впоследствии Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

Институт нацпамяти (306) Волынская трагедия (216) Дробович Антон (84)
Топ комментарии
+22
Ненавиджу поляків за все це.
Вони чудово знають що самі винні , бо були тут окупантами і творили звірства.
02.10.2024 18:52 Ответить
02.10.2024 18:52 Ответить
+16
Жертви "пацифікації","полонізації" та їнших "акцій", часів польської окупації українських теренів вже всі знайдені?! Чи у "їнституту пам'яті" пам'ять вибіркова?!
02.10.2024 18:54 Ответить
02.10.2024 18:54 Ответить
+12
Пшекі дуже переймаються, що за свої концтабори українські у 30х можуть відповісти.

В нас тупе МЗС.
02.10.2024 19:03 Ответить
02.10.2024 19:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Иловайске всех нашли???
02.10.2024 18:50 Ответить
02.10.2024 18:50 Ответить
От нам тільки і залишилось з поляками пересваритись ,і залишитись сам на сам з рашкою , вибачте нам більше ніхто допомагати не буде ,от тоді точно прийдуть" асвабалітєлі" зі сходу ,як в 1920 ,от тоді і повоюємо з голою дупою і на міфічній "паляниці"
02.10.2024 19:37 Ответить
02.10.2024 19:37 Ответить
Ну і за рік прийдуть і до падляків, як уже було не раз.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:51 Ответить
Поляки, действующие по указке Ху#ла нам не братья.
показать весь комментарий
02.10.2024 21:10 Ответить
Так в нас взагалі не буде союзників .
показать весь комментарий
02.10.2024 22:08 Ответить
Таких союзников как слуги Ху#ла нам и не надо. Но не все поляки такие.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:11 Ответить
А ти часом не кацап ,що пишеш кацапською ,що рідну мову не розумієш ,так може писати або дурень ,або кацапський провокатор ,що хоче посварити українців з поляками , луб"янські вуха аж стирчать.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:16 Ответить
А ты часом не дебил?
показать весь комментарий
02.10.2024 22:22 Ответить
Від дебіла чую !
показать весь комментарий
03.10.2024 17:11 Ответить
А ты часом не свинособака парашная?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:19 Ответить
Так ти ж по кацапськи пишеш ,отже ти і є "свинособака парашная" зразу видно ,що в тебе кацапське виховання ,без мату не можеш і речення написати.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:25 Ответить
Ты по уровню хамства и по тупости любую свинособаку переплюнешь. Я же тебе ещё вчера (ниже) ответил, что означает мой первый пост, ты это так и не понял и хамишь, парниша.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:35 Ответить
А кацапи когось туди пустять ?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:38 Ответить
Я в общем смысле. Всех жертв 10-летней войны с парашей мы нашли?
показать весь комментарий
02.10.2024 21:09 Ответить
Треба створити групу вчених-істориків, які б підняли пласт історичної правди наших відносин з Польщею, щоб не було гри в одні ворота! Наприклад:

"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.

Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
02.10.2024 20:21 Ответить
02.10.2024 20:21 Ответить
УКРАЇНА ГОТОВА ГОВОРИТИ З ПОЛЬЩЕЮ ПРО ВОЛИНСЬКУ ТРАГЕДІЮ - МЗС- 2 жовтня

Зокрема є проблема з проведенням ексгумацій польських жертв
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час https://zn.ua/ukr/europe/sibiha-vpershe-pislja-priznachennja-pribuv-z-vizitom-do-polshchi-.html візиту у Варшаву заявив, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.Про це дипломат сказав 1 жовтня в https://www.radiosvoboda.org/a/news-sybiha-polshcha-volynska-tragedija/33142256.html інтерв'ю «Радіо Свобода» під час Варшавського безпекового форуму.

Сибіга наголосив, що Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для вирішення найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею - одним із найближчих союзників України. За словами міністра, цю проблему згадають під час зустрічей, однак він не уточнив, з ким саме планує обговорювати ці теми.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський повідомив 30 вересня в ефірі Polsat News, що Польща планує підняти питання «складної історії» у відносинах з Україною, зокрема щодо проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії. Це питання може бути частиною переговорів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.
02.10.2024 18:51 Ответить
02.10.2024 18:51 Ответить
УІНП "схиляється до рішення"

(заклопотано):
Тіко не перехились, бо впадеш та заб'єшся!
показать весь комментарий
02.10.2024 18:52 Ответить
Ненавиджу поляків за все це.
Вони чудово знають що самі винні , бо були тут окупантами і творили звірства.
показать весь комментарий
02.10.2024 18:52 Ответить
Пшекі дуже переймаються, що за свої концтабори українські у 30х можуть відповісти.

В нас тупе МЗС.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:03 Ответить
До речі і за Варшавським договором квітня 1920 року між УНР і Польщею теж ,то які притензії до поляків.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:43 Ответить
Я про лагери пшеківські з 39 року.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:00 Ответить
Воно не тупе, а вороже.
показать весь комментарий
02.10.2024 21:58 Ответить
Волинь до 1945 року згідно Ризького мирного договору 1921 року входила до складу Польщі.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:40 Ответить
два окупанта вирішили кому які землі відійдуть ?
певна частина України, де був Голодомор, окупували кацапи
то вони не винні чи що
показать весь комментарий
02.10.2024 19:43 Ответить
То були міжнародно визнані кордони ,хочеться нам цього ,чи ні ,і до речі в квітні 1920 році
показать весь комментарий
02.10.2024 19:57 Ответить
де написано що на окупованих територіях можна творити що завгодно за міжнародного визнання ?
а якщо окупована сторона почне створювати опір, то їх визнають злочинцями
показать весь комментарий
02.10.2024 20:09 Ответить
До 1945 року то була територіЯ Польщі ,і всі хто там мешкав , були громадянами Польщі.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:14 Ответить
так нехай і з'ясовують зі своїми громадянами на території польщі
показать весь комментарий
02.10.2024 20:28 Ответить
Будете робити, що кажуть. Залежність України зростає кожного дня, а незалежність відповідно...
показать весь комментарий
02.10.2024 21:49 Ответить
В кінці -кінців поляки пошлють нас нахрін ,от тоді і підітретесь своїм ура-патріотизмом наодинці з кацапами.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:13 Ответить
Ви ще не бачили - як "тіпає" поляків, коли їм нагадують про те, що їх предки самі допомагали німцям виловлювать євреїв у період окупації на території Польщі. Як польські селяни за винагороду видавали масово німцям поляків, що втікали з гетто. Як поляки охороняли "табори смерті" на території Польщі... І як підрозділи Армії Крайової знищували табори євреїв, що ховалися в лісах від німців...
В Україні подібного не було! (Єдине - підрозділи "допоміжної поліції приймали участь у знищенні євреїв у Бабиному яру Але це були колаборанти - а не націоналісти...)
Між іншим - я не чув про поляків, що були проголошені єврейською спільнотою "Праведниками світу" (тими, що ховали євреїв від геноциду) А в Україні їх доволі багато... В УПА був "Жидівський курінь" - а поляки подібним похвалиться не можуть!!!
показать весь комментарий
02.10.2024 20:42 Ответить
Ховали за золото. Моя бабця розказувала, що євреї робили такі пропозиції. Мій прадід не став ризикувати сім'єю. Жених бабиної сестри був убитий німцями, разом з сім'єю де його знайшли за те, що був чорнявий і кучерявий. Хоча він був українцем.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:56 Ответить
Яка різниця,- який був інтерес у наших людей? Головне - РЕЗУЛЬТАТ! Та й євреї різними були... Сім"я Шухевича, наприклад, теж переховувала єврейську дитину... (це про "антисемітизм" УПА......)
показать весь комментарий
02.10.2024 23:02 Ответить
Сім'я бабці була на той час польськомовна. Жили в селищі Комарув, біля Замостя. Там населення переважали поляки. В 1939 р появилась "Просвіта", прийшли хлопці з України і почали учити українців української мови. Один з своїх, після війни здав совєтам. Хлопців посадили. Через 10 років, коли в'язні стали повертатись, зрадник зник. Чи то сам утік, чи розплата застала, невідомо. Бабця з тим посвідченням вихователя українського дитсадка, з тризубом на обгортці, приїхала на Волинь. Дід потім знайшов і спалив.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:46 Ответить
А у нас інша історія була... У 1948-му сестра сусідки нашої закінчила педучилище... Її направили на Західну україну. Через деякий час прийшла звістка - "бандеравцы убили"... Родичі прожили у впевненості цій до кінця 90-х... А потім внук сусідки потрапив у службове відрядження на кілька місяців у ті місця. За службовим станом мав доступ до архівів КГБ І якось зацікавився долею бабці. Виявилося - паралельно з навчанням дітей грамоті, трудилася інформаторкою НКВС! Випитувала у дітей батьківські настрої і "здавала" людей! І її просто якось серед ночі вилами закололи... Конкретного вбивцю так і не знайшли - але півсотні людей з села "загнали за сині хмари"... З заслання майже ніхто не повернувся...
показать весь комментарий
03.10.2024 10:58 Ответить
Жертви "пацифікації","полонізації" та їнших "акцій", часів польської окупації українських теренів вже всі знайдені?! Чи у "їнституту пам'яті" пам'ять вибіркова?!
показать весь комментарий
02.10.2024 18:54 Ответить
А все просто. Поцікавтеся, яка національність у голови Українського(!) інституту національної памʼяті.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:09 Ответить
Рибонько! Ти будеш здивована - поцікався ще національністю "начальника політуправління" УПА! Підкажу - бо ти ж у нас "обмежена - Лев Ребет!!!
показать весь комментарий
02.10.2024 20:45 Ответить
О! Resident.co.il намалювався... Не спить... Пантрує...
показать весь комментарий
02.10.2024 20:50 Ответить
Так - я "на місці".... Пантрую! Щоб "корисні ідіотки" не "ламали дрова"! Вияснила - якої національності Лев Ребет?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:53 Ответить
Ну ти казкар... Стародавній, галицький рід Ребетів - це Городенківський район Франківської області. І до вас не має ніякого відношення. Хоча, є смішні московські праці, що Ребет походить від "ребе".
показать весь комментарий
02.10.2024 21:03 Ответить
Нема нічого гіршого - ніж "корисні ідіотки"..............
показать весь комментарий
02.10.2024 21:14 Ответить
Слухай, Йоську, я тебе ідіотом не обзивала. Веди себе пристойно. Не хуцпуй!
показать весь комментарий
02.10.2024 21:04 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2024 21:15 Ответить
Якщо шукати то всіх і знищених поляками українців
показать весь комментарий
02.10.2024 18:54 Ответить
Та шукайте,що хочете. Хоч жертв нашестя динозаврів. Що це ***** за абсурд?!
показать весь комментарий
02.10.2024 18:57 Ответить
Чому я в Америці знаю цю історію, а ти тіпа в Украіні-ні? Ти ж тут висиш роками.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:39 Ответить
Чому поляки забороняють проводити розкопки на своїй території!?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:40 Ответить
Вони чекають.
Гора Монастырь. Памятник 62 погибшим украинским войнам (УПА). Демонтирован и выброшен в мусор. Но!!!
По результатам (не паралельно) расследования и осознания Волынской трагедии польские власти не отрицают что могут рассмотреть вопрос о (дальше сотни условий)
Если мы такие смелые, то на раскопки нужно приглашать международных (я не знаю кого может с Южной Америки или Японии) экспертов. Иначе все скелеты окажутся проткнутыми вилами и помеченные косами.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:19 Ответить
До чого твоє питання?
показать весь комментарий
03.10.2024 01:32 Ответить
Від влади зрадників годі й чекати хоч краплини національної гідності. Біо-сміття
показать весь комментарий
02.10.2024 18:59 Ответить
Це про пшеків?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:04 Ответить
курва бобер я пердолю.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:06 Ответить
а шо, дробович, гірший за інших.
дробович теж хоче хатинку в іспаніях.
дробовичу виделять грошиків.
дробович залишиться задоволений.
але, потім, терміново, прийдеться переповзати кордон в районі придністров'я, ну то таке...
показать весь комментарий
02.10.2024 19:05 Ответить
Через 50 років москалі скажуть про есгумацію асвабадітелей!!!Нахіба створювати прецидент!?Зелене безграмотне шобло!
показать весь комментарий
02.10.2024 19:11 Ответить
Наступне буде польска мова в Україні?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:18 Ответить
Польську, як іноземну вивчають. А поляків, як нації, у нас немає. З тих кого знаю, з польським корінням, поляками не назвеш. Знаю одну, батько чех, мати полячка. Питаюсь, хто ти за національністтю? Каже, я українка.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:53 Ответить
Історією повинні займатися історики а не влада. Поляки на жаль роблять все щоб підтвердити власний міф про бандерівців-душогубів. Погугліть їхні пам'ятники жахливі з зображенням повішаних дітей. Хто родом з Львівщини, Тернопільщини, Волині - областей які колись були під мазурками, знають з розповіді виживших старих людей що витворили батальйони хлопські та Армія Крайова з українськими селами. Краще не згадувати ті жахіття. Але полякам свербить виставити себе якщо не панством то мучениками коли їм дали українці відсіч їхніми ж методами. Гайдаа ще Гонту з Залізняком зобов'яжуть українців засудити і заплатити за убієнну в Умані шляхту. Агов, урядовці, ви доки посипатимете голову попелом н
показать весь комментарий
02.10.2024 19:20 Ответить
А что для вас важнее - поддержка Польшей Украины в этой войне или "истерическая справедливость"?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:20 Ответить
"історична справедливість" --- в іншому випадку ця сама "історична справедливість " для поляків напише вирок. В часі війни ,поляки ,по вказівці рашиста, захотіли копошитися його рашистськими лопатами в могилах, шукаючи останки поляків, при тому, саме на цьому поставили Україну і її народ в залежність для вступу в ЄС,Так де для поляків буде "історична справедливість"???
показать весь комментарий
02.10.2024 19:28 Ответить
Война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - это несправедливость для других.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:52 Ответить
Справедливість- одна для всіх, а для оправдання злочинів і геноциду у рашистів є те, про що напісяно "амваш"
показать весь комментарий
02.10.2024 20:06 Ответить
Одна справедливость для всех - это когда Иегова, Аллах и Будда выпьют на троих.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:01 Ответить
У поляків, у даному випадку, "історична справедливість" переходить в розряд "істеричної"...
показать весь комментарий
02.10.2024 20:48 Ответить
Пиши загальнозрозумілою-нє панятна.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:37 Ответить
Яка мета поляків ворушити минуле ?
Вони ж не задля минулого це роблять. Що вони планують ?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:44 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА? Местная политическая возня.
Война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - это несправедливость для других.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:53 Ответить
гучновозня кажете
колись нам було смішно слухати брєд жиріновського, встигли навіть в 2019 гучно взіржати
а тепер дивіться що
показать весь комментарий
02.10.2024 20:04 Ответить
А чё только поляки? Искать врагов нужно системно! А венгры? А румыны? А турки про Крым? Берёшь карту, находишь ВСЕХ соседей, и начинаешь с ними войну за справедливость - если хорошо покопаться в истории - можно ****....ся и к Италии за захват генуэзцами исконных крымских земель. А греки с Херсонесом?
показать весь комментарий
03.10.2024 10:55 Ответить
виставити репарацію і забрати наші землі. Це ж очевидно. Якщо наші підуть на це - вони повні дауни і це держзрада
показать весь комментарий
02.10.2024 23:04 Ответить
Про концтабір в Березі Картузькій польська влада не схиляються до засудження?https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80)
показать весь комментарий
02.10.2024 19:36 Ответить
Не начасі,виконувати забаганки... .
показать весь комментарий
02.10.2024 19:44 Ответить
Венгрия и Румыния приготовились выдвигать свои хотелки.

Это всё, что вы хотели знать про поддержку, но стеснялись спросить.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:56 Ответить
Ми не в тому стані ,щоб ставити свої вимоги ,бо в кінці -кінців залишимось один на один з кацапами і чи довго ми протримаємось без допомоги ,от тоді і будете розповідати один одному про "історичну справедливість ", але вже буде пізно, бо Україне в черговий раз просере свою незалежність.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:22 Ответить
Такими темпами здачі української землі, пошуками будуть займатися росіяни.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:32 Ответить
Поэтому поляки и засуетились
Они тему эксгумации давно не поднимали
И вдруг заговорили об этом - как об очень важном ,самом насущном
Поляки переживают за останки своих граждан
Они же видят - куда двигается фронт
И он двигается не к границам Украины
А вглубь украинской территории
Так что поляки правильно засуетились
Как бы поздно не было....
Поляки в этом случае останки потеряют
А мы - потеряем страну

показать весь комментарий
02.10.2024 22:04 Ответить
Поляки конечно кадры те. И кстати, если Украина падёт перед РФ, её солдат могут погнать в составе ВС РФ на ту же Польшу. И Волынская резня плавно превратится в варшавскую резню. Причем ещё похлеще Волынской в разы...
показать весь комментарий
02.10.2024 22:46 Ответить
Поляки не идеальны
Вот только ИДИОТАМИ их не назовешь
Они ***** - типа Зеленского- в президенты не выбирают
И ******- типа Безуглой тоже не выбирают
Поэтому давно живут весьма неплохо
А мы - в полной дупе, курва!!!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 00:48 Ответить
Вони вибирають своїх ідіотів. Заборонили повністю аборти. Був випадок у жінки, яка виношувала двійню, завмер плід. Лікарі не робили кесарево, ждали коли замре другий. Боялись кримінальної відповідальності. В результаті померла жінка.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:00 Ответить
Нахуа? Мы шо, уже в ЕС вступаем? Оставьте козыри на потом.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:22 Ответить
Не помню,чтобы в истории ЗАПРЕТ АБОРТОВ
Разрушил города и страны
Да и разобрались уже поляки с этой проблемой
Именно потому, что НЕ ИДИОТЫ
А у нас продолжают КАЖДЫЙ ДЕНЬ РУШИТЬСЯ ГОРОДА
И ПОГИБАТЬ ЛЮДИ
Женщины и дети
И это не ОДНА женщина ,которая вынашивала двойню
А сотни людей
Тысячи
А возможно сотни тысяч
Мы - номер один по ИДИОТИЗМУ
Пора уже это признать
А не кивать на тех, кто по сравнению с нами сегодня
Живут практически как в раю.....
показать весь комментарий
03.10.2024 11:48 Ответить
 
 