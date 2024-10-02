УИНП "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии, – Дробович
В этом году Украинский институт национальной памяти начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ривненской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении УИНП.
Отмечается, что по результатам рассмотрения обращения, которое поступило в сентябре 2024 года, Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ривненской области в план работы и мероприятий на 2025 год.
"УИНП остается открытым к взаимодействию с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине", - комментирует глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют (в частности, рабочие группы между институтами памяти и министерствами, к полномочиям которых относятся вопросы культуры), УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в роли наблюдателя. Поэтому в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска мы будем стараться помочь им, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию", - добавляет Дробович.
Как отмечается, в реализации этого решения Институт будет взаимодействовать с Государственной межведомственной комиссией по увековечению памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, к полномочиям которых относятся вопросы выдачи разрешений на проведение поисковых работ, эксгумаций и обустройства памятников, памятных знаков, мемориалов, а также со специализированными организациями, которые имеют право на проведение таких работ в Украине.
Учитывая ограниченное количество специалистов и продолжение полномасштабной войны России против Украины, сопровождающейся поисковыми и эксгумационными работами погибших военных и гражданских, оперативность реализации поисковых работ будет зависеть также от имеющихся ресурсов.
Что этому предшествовало?
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Впоследствии Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.
Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
Зокрема є проблема з проведенням ексгумацій польських жертв
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час https://zn.ua/ukr/europe/sibiha-vpershe-pislja-priznachennja-pribuv-z-vizitom-do-polshchi-.html візиту у Варшаву заявив, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.Про це дипломат сказав 1 жовтня в https://www.radiosvoboda.org/a/news-sybiha-polshcha-volynska-tragedija/33142256.html інтерв'ю «Радіо Свобода» під час Варшавського безпекового форуму.
Сибіга наголосив, що Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для вирішення найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею - одним із найближчих союзників України. За словами міністра, цю проблему згадають під час зустрічей, однак він не уточнив, з ким саме планує обговорювати ці теми.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський повідомив 30 вересня в ефірі Polsat News, що Польща планує підняти питання «складної історії» у відносинах з Україною, зокрема щодо проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії. Це питання може бути частиною переговорів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.
(заклопотано):
Тіко не перехились, бо впадеш та заб'єшся!
Вони чудово знають що самі винні , бо були тут окупантами і творили звірства.
В нас тупе МЗС.
певна частина України, де був Голодомор, окупували кацапи
то вони не винні чи що
а якщо окупована сторона почне створювати опір, то їх визнають злочинцями
В Україні подібного не було! (Єдине - підрозділи "допоміжної поліції приймали участь у знищенні євреїв у Бабиному яру Але це були колаборанти - а не націоналісти...)
Між іншим - я не чув про поляків, що були проголошені єврейською спільнотою "Праведниками світу" (тими, що ховали євреїв від геноциду) А в Україні їх доволі багато... В УПА був "Жидівський курінь" - а поляки подібним похвалиться не можуть!!!
Гора Монастырь. Памятник 62 погибшим украинским войнам (УПА). Демонтирован и выброшен в мусор. Но!!!
По результатам (не паралельно) расследования и осознания Волынской трагедии польские власти не отрицают что могут рассмотреть вопрос о (дальше сотни условий)
Если мы такие смелые, то на раскопки нужно приглашать международных (я не знаю кого может с Южной Америки или Японии) экспертов. Иначе все скелеты окажутся проткнутыми вилами и помеченные косами.
дробович теж хоче хатинку в іспаніях.
дробовичу виделять грошиків.
дробович залишиться задоволений.
але, потім, терміново, прийдеться переповзати кордон в районі придністров'я, ну то таке...
Вони ж не задля минулого це роблять. Що вони планують ?
Война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - это несправедливость для других.
колись нам було смішно слухати брєд жиріновського, встигли навіть в 2019 гучно взіржати
а тепер дивіться що
Это всё, что вы хотели знать про поддержку, но стеснялись спросить.
Они тему эксгумации давно не поднимали
И вдруг заговорили об этом - как об очень важном ,самом насущном
Поляки переживают за останки своих граждан
Они же видят - куда двигается фронт
И он двигается не к границам Украины
А вглубь украинской территории
Так что поляки правильно засуетились
Как бы поздно не было....
Поляки в этом случае останки потеряют
А мы - потеряем страну
Вот только ИДИОТАМИ их не назовешь
Они ***** - типа Зеленского- в президенты не выбирают
И ******- типа Безуглой тоже не выбирают
Поэтому давно живут весьма неплохо
А мы - в полной дупе, курва!!!!!
Разрушил города и страны
Да и разобрались уже поляки с этой проблемой
Именно потому, что НЕ ИДИОТЫ
А у нас продолжают КАЖДЫЙ ДЕНЬ РУШИТЬСЯ ГОРОДА
И ПОГИБАТЬ ЛЮДИ
Женщины и дети
И это не ОДНА женщина ,которая вынашивала двойню
А сотни людей
Тысячи
А возможно сотни тысяч
Мы - номер один по ИДИОТИЗМУ
Пора уже это признать
А не кивать на тех, кто по сравнению с нами сегодня
Живут практически как в раю.....