УИНП "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии, – Дробович

В этом году Украинский институт национальной памяти начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ривненской области.

Отмечается, что по результатам рассмотрения обращения, которое поступило в сентябре 2024 года, Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ривненской области в план работы и мероприятий на 2025 год.

"УИНП остается открытым к взаимодействию с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине", - комментирует глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют (в частности, рабочие группы между институтами памяти и министерствами, к полномочиям которых относятся вопросы культуры), УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в роли наблюдателя. Поэтому в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска мы будем стараться помочь им, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию", - добавляет Дробович.

Как отмечается, в реализации этого решения Институт будет взаимодействовать с Государственной межведомственной комиссией по увековечению памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, к полномочиям которых относятся вопросы выдачи разрешений на проведение поисковых работ, эксгумаций и обустройства памятников, памятных знаков, мемориалов, а также со специализированными организациями, которые имеют право на проведение таких работ в Украине.

Учитывая ограниченное количество специалистов и продолжение полномасштабной войны России против Украины, сопровождающейся поисковыми и эксгумационными работами погибших военных и гражданских, оперативность реализации поисковых работ будет зависеть также от имеющихся ресурсов.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Впоследствии Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.