Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС через Волинську трагедію

Министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.

По его словам, "вопрос военной помощи" - это вопрос и гуманности, и безопасности Польши. Однако, добавил он, экономические или исторические вопросы стоит выяснить.

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни", - добавил Косиняк-Камыш.

Министр сказал, что даже если страны-члены ЕС согласятся на членство Украины, то Польская крестьянская партия будет против, если не будет проведено эксгумации и не будет чествования памяти жертв.

Также читайте: Польша поднимет тему Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в ЕС, - МИД

"Вступление в Европейский Союз - это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории. ... История - не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", - отметил глава Минобороны.

Также он прокомментировал слова президента Дуды, который сказал, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?" - подытожил он.

Читайте также: Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

В то же время президент Анджей Дуда заявил, что исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа".

Глава МИД Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.

Украинский Институт нацпамяти "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии.

Читайте также: Украина не вступит в ЕС, пока не будет решен "Волынский вопрос", - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Польша (8611) членство в ЕС (1115) Волынская трагедия (216) Косиняк-Камыш Владислав (50)
+25
пшецькі шакали: їбуть стікаючу кров'ю ослаблену Україну, поки ми стримуємо орків від навали. і не думають, що ситуація може змінитися до такої міри, що вони благатимуть нас про допомогу.
04.10.2024 09:55 Ответить
+24
Так-так тут треба вирішити що наробила на Волині польська ''армія крайова''. Нехай ляхи незабувають що в них ''рильце теж в пушку''!
04.10.2024 10:02 Ответить
+16
А ви як вступили з такими проблемами?!
04.10.2024 09:55 Ответить
В можна хоч одне посилання?
04.10.2024 11:33 Ответить
Тобі вже надали "посилагння"....
04.10.2024 11:40 Ответить
І в тому посиланні інформація, що суперечить загальному твердженню, що французи зупиняли польскі фури і висипали товар. Два випадки з поляками на тлі подібних випадків з іншими країнами - перевізниками тільки сільгосппродукції. У французьких фермерів такі самі претензії були до іспанців, німцім тощо і навпаки. Тоді фермери протестували в декількох країнах. Тому я ще раз стверджую, що в коментарі вище буле брехня, де бажане видавали за дійсне.
04.10.2024 11:56 Ответить
А нашим можновладцям щось заявляти ніколи, вони зайняти дерибаном
04.10.2024 10:25 Ответить
Це "конфлікт" наврят чи можливо вирішити, бо для польских праворадикалів питання Волині - засіб для їх існування. Навіть якщо Україна визнає себе винною, почнуть вимагати компенсацію, заплативши - здасться мало.
показать весь комментарий
поляки це ті самі кацапи
тільки їм пиху підбили і вони хочуть одужати наш кошт
04.10.2024 10:13 Ответить
Вони хочуть на британських фермах працювати.
04.10.2024 10:21 Ответить
Українські Холм і Сянок треба буде віддати Україні!

п.с. Ще не знати скільки проіснує те ЄС. З такими нішєбродами - фашистами як венгри, словаки, поляки, з таким напливом в ЄС арабів, африканців та іншого халявного і кримінального відстою ЄС довго не проіснує. Закриньте мої слова, людини, яка пожила трохи в тому ЄС.
04.10.2024 10:16 Ответить
правда, бо я теж це бачив-арабів у ЄС дуже багато. у румунії і словаччині багато циган, яких не бачив на будівельних майданчиках у їхніх країнах. франція і німеччина це жах від арабів. висновок- ЄС з таким населенням довго не протягне і тому Україна повина не в ЄС, а бути самостійною державою без зеленої влади і економічно розвиненою.
04.10.2024 11:09 Ответить
Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії - як культурно сформульована вимога да українців стати на коліна перед поляками. Свого часу з Німеччиною не вийшло, так як хотіла Польща, от схоже тепер намагаються поставити на коліна Україні. Це в поляків якісь комплекси що перейшли в девіації? Чи імперське минуле в ж*опі грає?
04.10.2024 10:18 Ответить
Щось тут забагато розвонялось на поляків. Питання із найближчими сусідами потрібно ефективно вирішувати а не на форумах смердіти.
04.10.2024 10:18 Ответить
Так ровонялось то на Польщі.

І поляк шантажує Україну, а не навпаки.
04.10.2024 10:24 Ответить
Ну. Головне що поляки допомагали і допомагають. А складні питання потрібно вирішувати а не воняти. Сусідами не розкидаються.
04.10.2024 11:54 Ответить
це не сусід. Це гієна європи. Був би щасливий йому в морду плюнути
05.10.2024 01:55 Ответить
Як вони задовбали з цією " Волинською трагедією" !!!
04.10.2024 10:19 Ответить
А про що їм ще кіздеть?

На поляка в ЄС ніхто уваги й не звертає.

Польща - дотаційний та корумпований регіон Євросоюзу.
04.10.2024 10:23 Ответить
Ото проблема. Нам той Євросоюз і так не світить.
04.10.2024 10:21 Ответить
як ситуація із знищеними пямятниками Українців у польщі? Деякі знесено із фундаментом, це враховується?
04.10.2024 10:23 Ответить
пнх !!! Спекулювати на цій темі може тільки путінська підтирка.
04.10.2024 10:27 Ответить
він єю і є
05.10.2024 01:56 Ответить
Польські рольники вже вирішують питання вступу України до ЄС? Спочатку блокують кордони України, що веде війну, потім блокують вступ до ЄС. При тому, що політсила "Третій шлях", куди вошла селянська партія набрала усього 14,4%. Президент Дуда вірно сказав - "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".
показать весь комментарий
04.10.2024 10:27 Ответить
Поляки, коли Україні важко, завжди готові підставити ніжку, таки друзі.
04.10.2024 10:30 Ответить
04.10.2024 10:31 Ответить
https://x.com/bogdanchervak

Богдан Червак



https://x.com/bogdanchervak

@bogdanchervak


Instytut Pamięci Narodowej визнав, що за час каденції чинного голови не звертався до України щодо ексгумації. Можливо, спочатку треба звернутися? Але поляки не хочуть знаходити могили. Їм треба вигравати вибори на могилах. Їхні заяви не стосуються вшанування загиблих на Волині
04.10.2024 10:32 Ответить
А чего там еще решать, все решили в 43-м.
04.10.2024 10:35 Ответить
Може (уйлу тоді коридор відкрити? Прямо до Польщі. Ось тоді й побачимо, хто куди вступить
04.10.2024 10:36 Ответить
Історія таж сама,коли мордор нападає на нас,то поляк також починають давити нас.Запропонуйте полякам будь яке рішення і вони відкинуть всі.Це як би Іспанія вимагала від Франції зруйнувати памятники Наполеону бо він колись на них напав.
04.10.2024 10:39 Ответить
Голові міноборони Польщі Косіняк - Камиш , згадай що написано в Біблії -- " Не копай іншому яму, бо сам упадеш " . Бо , коли , неймовірно терплячі українці , згадають всі гріхи поляків , всі їх знущання над українцями , то буде вам непереливки .
04.10.2024 10:43 Ответить
Поляки ну чому ви такі чмошніки?
04.10.2024 10:44 Ответить
Бо там досі існує компартія, є кацапська церква , і прокацапська партія "Конфедерація " аналог партії "регіони "
04.10.2024 10:53 Ответить
Це генетика!!!
04.10.2024 11:22 Ответить
А українці не чмошники можливо варто на себе подивитись? Це не в Україні новинні стрічки заповнені коррупцією знизу догори і не тут клоуна та шайку під час війни керманичами вибрали?
04.10.2024 11:58 Ответить
А це не Польща, випадково, відзначилася в Євросоюзі наймасштабнішим корупційним скандалом на млрд євро?

А хто "шахеди" виготовив для Ірану під час санкцій? Відповім - Англія.

А хто кацапам дозволяє американську електроніку використовувати в ракетах? Відповім - США.

Українська корупція, по зрівнянню з тими фактами, що я вам надав - просто янгол.

Так що, не треба про Українську корупцію тут бла-бла-бла розводити.

Звісно, це неприпустимо, але корупція в США, Польщі, Англії набагато масштабніша.
04.10.2024 13:49 Ответить
Пся крев. А ти уйобок відповіси за вбивства твоєю армією крайовою мирних жителів моєї рідної Волині. Я це добре знаю від свого діда і бабусі. Ніяк не заспокоєтесь ********. Минулим Президентом вам було сказано на найвищому рівні :"прощаємо і просимо вибачення".
04.10.2024 10:46 Ответить
польськ1 пол1ца1 допомагали нацистам як в Польщ1 так 1 на Волин1
04.10.2024 10:49 Ответить
Можеш гратися з цим питанням до смерті. Україна не вступить в ЄС поки Зеельоні при владі.
04.10.2024 10:50 Ответить
До речі за поляків . Налякані війною з кацапами , поляки масово скуповують нерухомість в Іспанії , Канаді , США . А от приємно здівували латиші, литовці ніде не їдуть , готуються до оборони, до війни , захищати свою землю , освоюють тактичну медицину , будують фортифікаційні споруди , зробили банк ліків , їжі ...
04.10.2024 10:51 Ответить
Польские доходяги орут громче всех, а на деле с раздутыми щеками отхватывают от кого попало по кд. Всю историю причём. Крикливый, разбалованный ребенок
04.10.2024 11:23 Ответить
І ви кажете, що це не шантаж?!
04.10.2024 10:56 Ответить
А питання утисків та дискримінації українців у період з 16 по 20 століття, з боку поляків - теж будем "вирішувать"?
04.10.2024 10:57 Ответить
Я взагалі не можу пробачити те, що поляки дефілювали по Польщі з прапором срср та ще закликали путена напасти на Євросоюз.

Як їм це Євросоюз пробачив? Дивно!
04.10.2024 10:57 Ответить
https://bastion.tv/pered-volinnyu-polyakami-bula-zgvaltovana-galichina_n65326 Перед Волинню поляками була зґвалтована Галичина
04.10.2024 11:06 Ответить
В пшеків знову біполярка???
04.10.2024 11:11 Ответить
Чому "знову"?

У пшеків це перманентний процес.
04.10.2024 11:23 Ответить
" Шумєл камиш - дерєвья гнулісь"
04.10.2024 11:14 Ответить
Гієни-шакали! До речі, а що ті святі, нещасні, беззахисні польськиі селяни робили, блд, на УКРАЇНСЬКІЙ Волині?
04.10.2024 11:18 Ответить
Ахах. Польское чмо которое приняли в ес и спонсировали по самое не могу условия ставит. Боится что лет через 20-30 поставят раком уже его🤣
04.10.2024 11:21 Ответить
Та зрозуміло, що все це просто привід, щоб не брати Україну в ЄС. Вони бояться, що їх продукція стане неконкурентоспроможною, коли Україна завалить ЕС сировиною та продукцією, яка в рази дешевша. Оно, квоти вже на яйця вводять.
04.10.2024 11:21 Ответить
Полякам невигідна і непотрібна сильна Україна, тому вони перші будуть проти України в ЄС, я це завжди говорив!
Доказ цього це польські дотаційні фкрмери і зрештою всі польські нацисти, яких в Польщі 99%
04.10.2024 11:21 Ответить
Сильна Україна в ЄС це крах польської економіки, сільського господарства, промисловості, сфери послуг.
Поляки перші хто всіма силами буде проти України в ЄС.
04.10.2024 11:24 Ответить
ідійоти, самі придумали, самі образились, нехай пояснять, як вони разом з мадярами, чехами, румунами, німцями, кацапами україну розшматували на початку 20 сторіччя
04.10.2024 11:34 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-galichina-chi-skhidna-malopolshcha Галичина чи Східна Малопольща?
04.10.2024 11:34 Ответить
ці гниди разом з мадярами паразитують на грошах єс і на нашій війні з кацапстаном, нехай німцям чи урсулі спробують умови ставити то по писку зразу відгребуть
04.10.2024 11:38 Ответить
Скільки ж на цензорі прокацапленого інфантильного гівна. Скімлять, жаліються та воняють на інших замість того, щоб глянути на себе та працювати та будувати стосунки із сусідами.
04.10.2024 12:01 Ответить
А поляки не могли трохи почекати з цим питанням? У Польщі, країн Балтії та України єдиний віковічний ворог, а терпіти просять тільки Україну.
04.10.2024 12:25 Ответить
Теоретично може й могли б але що тут говорити. Просто потрібно не жалітись та не гівном кидатись а працювати. Наїжджають бо ми слабкі і нікчемні (окрім ВСУ), і із такою владою як у нас, що тільки побирається із плаксивою рожею і краде що не так лежить про інше ставлення годі й мріяти.
04.10.2024 12:48 Ответить
Як ти так в Латвію вже чкурнув, Дімітрій? Подорожуєш?
04.10.2024 13:47 Ответить
ти сам г*но зі своїми коментами
05.10.2024 01:59 Ответить
Польские фермеры проникли в польское минобороны.
04.10.2024 12:09 Ответить
Спокуха, панове! Навряд чи Україна вступить в ЄС і НАТО взагалі при таких виборцях, та й Путлер не дозволить.
Так що дебатувати тут то марна справа.
04.10.2024 12:16 Ответить
Розгляд питання Волинської трагедії тре почати з відповідді на запитання: а якого фуя пшеки заблукали на Волині?
04.10.2024 12:23 Ответить
Может мне кто объяснить-В чем проблема??Чего они хотят??И Почему наши не хотят это решить или обсуждать?? Эксгумацию хотят?Да пожалуйста. Признать что порезали поляков??Так пусть наши признают и извинятся..В чем проблема??Язык не отвалится..С мертвыми воевать,или отрицать то что было-по меньшей мере глупо,даже если в какой то момент,это были твои враги или имела место спонтанная неприязнь,а не заниматься выяснениями кто больше кого убил,поляки или украинцы.Мы хоть умнее кого либо,когда либо будем или нет??
04.10.2024 12:56 Ответить
В1943 году во время Волынской трагедии государства Украина не существовало, поэтому никакой ответственности мы не несём. Тогда одни оккупированные немцами граждане Польши резали других. Виновата в трагедии вследствие своей преступной национальной политики одна лишь Польша. Поэтому Украина, как государство, должна настоятельно требовать от руководителей Польши принести извинения за преступные действия своих предшественников, в результате которых в числе прочих пострадали этнические украинцы. Надо принести извинения Украине!
Не понимаю, почему эти уроды Дуда, Туск и Сикорский не извиняются!
Надо вынести этот вопрос на обсуждение в ООН!
04.10.2024 13:09 Ответить
Вони просто намагаються нас нагнути, ніякого раціонального зерна в цьому немає! І нагинатися це прояв слабкості, вони винні не менше, вивчить це питання перш ніж писати таку дурість. Вони вбили багато мирного населення України, та чогось не поспішають за це вибачатися. Ставати на коліна заради членства в ЄС поганий початок.
04.10.2024 16:11 Ответить
Ни в ЕС, ни в НАТО Украина не вступит никогда. Так что пусть идут поляки со своей Волынской трагедией лесом.
04.10.2024 13:01 Ответить
І взагалі не вступить, раніше як через 40 років.
Бо населення корумповане і забидлане, на виборах продає за гречку.
04.10.2024 13:26 Ответить
Поляки відповідальні за впровадження в РП кріпосного права.Хай тепер Польша виплачує мільярдні репарації українцям,білорусам та й самим полякам за фактично безплатну працю їх пра пра предків на панів.
04.10.2024 18:01 Ответить
В основі всього лежать як завжди ГРОШІ. Поляки не хочуть конкуренції зі сторони України в виробництві сільгосппродукції. Тут і собака зарита.
04.10.2024 18:16 Ответить
я б йому відповів просто: з такими гієнами в європі, ми не впевнені що той єс нам потрбен. Так що йдіть нешановні на х*. Розмову закінчено
05.10.2024 02:03 Ответить
