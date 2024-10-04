Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.

По его словам, "вопрос военной помощи" - это вопрос и гуманности, и безопасности Польши. Однако, добавил он, экономические или исторические вопросы стоит выяснить.

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни", - добавил Косиняк-Камыш.

Министр сказал, что даже если страны-члены ЕС согласятся на членство Украины, то Польская крестьянская партия будет против, если не будет проведено эксгумации и не будет чествования памяти жертв.

"Вступление в Европейский Союз - это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории. ... История - не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", - отметил глава Минобороны.

Также он прокомментировал слова президента Дуды, который сказал, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?" - подытожил он.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

В то же время президент Анджей Дуда заявил, что исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа".

Глава МИД Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.

Украинский Институт нацпамяти "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии.

