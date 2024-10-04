Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.
По его словам, "вопрос военной помощи" - это вопрос и гуманности, и безопасности Польши. Однако, добавил он, экономические или исторические вопросы стоит выяснить.
"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни", - добавил Косиняк-Камыш.
Министр сказал, что даже если страны-члены ЕС согласятся на членство Украины, то Польская крестьянская партия будет против, если не будет проведено эксгумации и не будет чествования памяти жертв.
"Вступление в Европейский Союз - это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории. ... История - не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", - отметил глава Минобороны.
Также он прокомментировал слова президента Дуды, который сказал, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".
"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?" - подытожил он.
Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".
В то же время президент Анджей Дуда заявил, что исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа".
Глава МИД Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.
Украинский Институт нацпамяти "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии.
тільки їм пиху підбили і вони хочуть одужати наш кошт
п.с. Ще не знати скільки проіснує те ЄС. З такими нішєбродами - фашистами як венгри, словаки, поляки, з таким напливом в ЄС арабів, африканців та іншого халявного і кримінального відстою ЄС довго не проіснує. Закриньте мої слова, людини, яка пожила трохи в тому ЄС.
І поляк шантажує Україну, а не навпаки.
На поляка в ЄС ніхто уваги й не звертає.
Польща - дотаційний та корумпований регіон Євросоюзу.
Богдан Червак
https://x.com/bogdanchervak
@bogdanchervak
Instytut Pamięci Narodowej визнав, що за час каденції чинного голови не звертався до України щодо ексгумації. Можливо, спочатку треба звернутися? Але поляки не хочуть знаходити могили. Їм треба вигравати вибори на могилах. Їхні заяви не стосуються вшанування загиблих на Волині
А хто "шахеди" виготовив для Ірану під час санкцій? Відповім - Англія.
А хто кацапам дозволяє американську електроніку використовувати в ракетах? Відповім - США.
Українська корупція, по зрівнянню з тими фактами, що я вам надав - просто янгол.
Так що, не треба про Українську корупцію тут бла-бла-бла розводити.
Звісно, це неприпустимо, але корупція в США, Польщі, Англії набагато масштабніша.
Як їм це Євросоюз пробачив? Дивно!
У пшеків це перманентний процес.
Доказ цього це польські дотаційні фкрмери і зрештою всі польські нацисти, яких в Польщі 99%
Поляки перші хто всіма силами буде проти України в ЄС.
Так що дебатувати тут то марна справа.
Не понимаю, почему эти уроды Дуда, Туск и Сикорский не извиняются!
Надо вынести этот вопрос на обсуждение в ООН!
Бо населення корумповане і забидлане, на виборах продає за гречку.