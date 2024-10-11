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Новости
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Вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии не должен быть предметом политических торгов, - Сикорский

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, эта тема "не должна быть предметом политических торгов".

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN-24.

Журналисты задали ему вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии.

Сикорский напомнил, что поднимал этот вопрос как с главой украинского МИД, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы не уступим в этом вопросе. Прежде всего, это не политический вопрос, это не должно быть предметом каких-то торгов, а это просто христианский долг, который показывает, какие мы", - подчеркнул польский министр.

Читайте: Большинство польских заявлений об эксгумации в Украине – не профессиональные. Ну это просто смешно, - Дробович

Сикорский отметил, что страна "требует от Украины лишь того, что она позволила Германии сделать со 100 тысячами солдат Вермахта", которые были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на украинской территории.

"Мы не торговались с немцами относительно захоронения их солдат в Польше или с еврейской стороной, которая, наоборот, хотела, чтобы жертвы преступления в Едвабном не были эксгумированы...

Мы считаем, что наши соотечественники, которые не были там агрессорами, имеют по меньшей мере такие же права, как и солдаты Вермахта", - добавил глава МИД Польши.

Также читайте: Институт нацпамяти просит Кабмин выделить 1 млн грн на эксгумации жертв Волынской трагедии

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что его страна "не успокоится", пока не почтит память жертв Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы совместной истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Автор: 

Польша (8497) Сикорский Радослав (435) Волынская трагедия (206)


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Топ комментарии
+17
Цікаво - а чи не "політичними торгами" займається зараз польський уряд? У сусіда "хата горить" - а вони йдуть до нього з "розборками" - чого свиня у їх городі кущ картоплі вирила...
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11.10.2024 09:13
+5
В Курській області відбито втрачене. Без деталей.

Тигри🫡

Офіцер ✙ | Підписатись
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11.10.2024 09:11
+4
Власне поляки більше спекулюють на цю тему і тиснуть на Україну, а не навпаки. "Астанавитесь", як каже вітя бандюковичь.
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11.10.2024 09:19
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В Курській області відбито втрачене. Без деталей.

Тигри🫡

Офіцер ✙ | Підписатись
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11.10.2024 09:11 Ответить
такий кумедний дядька.
сам з собою поспілкувався чи підсрачник видали в брюселі.
спочатку каже, без волині не пустимо в європу, а зараз, нєнє не треба спекулювати.
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11.10.2024 09:12 Ответить
Цікаво - а чи не "політичними торгами" займається зараз польський уряд? У сусіда "хата горить" - а вони йдуть до нього з "розборками" - чого свиня у їх городі кущ картоплі вирила...
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11.10.2024 09:13 Ответить
Ні, це ні "політичні торги", це психопатологія у всьому її яскравому прояві.

психопатології - це "навязчивая идея".
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11.10.2024 09:34 Ответить
Нав"язлива ідея" може буть у однієї фізичної особи... Якщо група осіб цю "ідею" нав"язує - це вже "політичні ігрища"...
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11.10.2024 12:30 Ответить
Так і є, група осіб з шизофренією.

Ви вважаєте, що такого не може бути?

Тоді подивиться на психіатричній стаціонар під назвою "російська федерація".
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11.10.2024 17:29 Ответить
А може треба просто перестати пи₴діти? Ні?
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11.10.2024 09:19 Ответить
Власне поляки більше спекулюють на цю тему і тиснуть на Україну, а не навпаки. "Астанавитесь", як каже вітя бандюковичь.
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11.10.2024 09:19 Ответить
Знову нагнітає - шо ж це за ******** таке на піку віини!
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11.10.2024 09:23 Ответить
польська б..дь, куплена рашистським сутинером...
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11.10.2024 10:34 Ответить
Сам створив проблему , сам її і порішав.
Коли собаці немає, шо робить...
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11.10.2024 09:31 Ответить
А чому б нашому МІС офіційно не відповісти , невже хтось буде заперечувати, щоб перепоховати польських громадян на Батьківщину?
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11.10.2024 10:02 Ответить
Дивно. Тоді як називається те, що він сам робить?
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11.10.2024 10:12 Ответить
То нафіга ти цю тему мусолив де треба і не треба, таке ото наче в жопу змерз.
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11.10.2024 10:39 Ответить
То навіщо ви постійно торгується, особливо перед виборами?
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11.10.2024 10:46 Ответить
Знов за рибу грошу. Мабуть знов заблокують кордон і потрібно якесь виправдання.
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11.10.2024 11:00 Ответить
Цей, як Зеля. Красиві промови, які не в'яжуться з діями. Коли приїжджав до нас, то запланував відвідини Волині. І відсунув пропозицію відвідати поховання поляків, а знявся поруч, за декілька сот метрів, на фоні пустого поля, і прокоментував "Тут лежать останки десятків тисяч поляків".
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11.10.2024 11:17 Ответить
Пшекі в 39 ***********, що іх потім поділіли, ото і зараз ***********. Замість того щоб снарди виробляти да нам поставляти, вони Волиньскоі темою спекулюють. Знав що пшекі довбойоби.
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11.10.2024 11:22 Ответить
А жертв Армії Крайової ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2024 13:38 Ответить
В сенсі? ЗЄля ж вам одразу в 2019 році дозволив все- викопуйте кого треба і забирайте!
Але ж ні- у ляхів як не фермери то історики видумують скандал.
І це при тому що вони громили наші пам'ятники на анексованій ними території Холмщини, Підляшшя, і Лемківщини.
Пам'ятники жертвам 'Операції Вісла'...
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11.10.2024 21:43 Ответить
поляк не були агресорами?? а що вони забули на нашій території?
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11.10.2024 23:55 Ответить
 
 