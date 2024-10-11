Вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии не должен быть предметом политических торгов, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, эта тема "не должна быть предметом политических торгов".

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN-24.

Журналисты задали ему вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии.

Сикорский напомнил, что поднимал этот вопрос как с главой украинского МИД, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы не уступим в этом вопросе. Прежде всего, это не политический вопрос, это не должно быть предметом каких-то торгов, а это просто христианский долг, который показывает, какие мы", - подчеркнул польский министр.

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Сикорский отметил, что страна "требует от Украины лишь того, что она позволила Германии сделать со 100 тысячами солдат Вермахта", которые были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на украинской территории.

"Мы не торговались с немцами относительно захоронения их солдат в Польше или с еврейской стороной, которая, наоборот, хотела, чтобы жертвы преступления в Едвабном не были эксгумированы...

Мы считаем, что наши соотечественники, которые не были там агрессорами, имеют по меньшей мере такие же права, как и солдаты Вермахта", - добавил глава МИД Польши.

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Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что его страна "не успокоится", пока не почтит память жертв Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы совместной истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.