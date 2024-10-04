Институт нацпамяти просит Кабмин выделить 1 млн грн на эксгумации жертв Волынской трагедии
Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что просит Кабинет Министров Украины предусмотреть хотя бы 1 млн грн на программу по поисковым работам, в частности - по обращениям польских граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Дробович сказал в эфире национального телемарафона в пятницу.
"Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн грн. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь", - сказал Дробович.
Он отметил, что годами польская сторона не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии, и польские граждане уже "в отчаянии обращаются непосредственно к нам".
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
... Скажіть їм, що в нас війна на три фронти: на сході з ушлйопками, всередині з агентами пуйла, зрадниками і другими "нашими" гнидами!... А третій - за заході : фермери- блокувальники, мад'яри - падлючки , тепер черга ляхів - політиків- торгашів совістю!...
Підібрали найкращий час, щоб " плече
підставити"!...
До- речі, цю роботу мають робити дипломати - за це гроші отримують!...
Але, видно, Зермаки дали МЗС установку розібратися зі всім світом!...
А скільки це у мавіках та життях наших солдат буде?
Зараз цим дуже і дуже недоречно займатися !!!