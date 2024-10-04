РУС
Институт нацпамяти просит Кабмин выделить 1 млн грн на эксгумации жертв Волынской трагедии

Дробович просить мільйон на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что просит Кабинет Министров Украины предусмотреть хотя бы 1 млн грн на программу по поисковым работам, в частности - по обращениям польских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Дробович сказал в эфире национального телемарафона в пятницу.

"Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн грн. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь", - сказал Дробович.

Также читайте: Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Он отметил, что годами польская сторона не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии, и польские граждане уже "в отчаянии обращаются непосредственно к нам".

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

Кабмин (14093) эксгумация (157) Волынская трагедия (216) Дробович Антон (84)
+19
А Польша виділить гроші на ексгумацію українців, що загинули на цій війні, бо вчасно не отримали зброю, яку могли купити на гроші за зерно, яке блокували і висипали на землю польські "фермери" на кордоні?
04.10.2024 11:43 Ответить
+16
який 1 млн грн ? польска влада заявляла, що проведуть це за свій рахунок. Клєптомани й на трупах наживляться
04.10.2024 11:41 Ответить
+15
Полякам треба? Нехай самі платять.
04.10.2024 11:37 Ответить
В ЄС не пустять. А нам до того ЄС.. Ніколи не думав, що туск така рєдіска.
04.10.2024 11:54 Ответить
Мабуть поляки і профінансують, а нашим гроші, щоб вкрасти
04.10.2024 12:32 Ответить
а нашим - на скріпки й степлери???
04.10.2024 11:48 Ответить
а чого не 2 ляма? хто це рахував? по 50 гривень на кожного ексгумованого?
04.10.2024 11:41 Ответить
Треба просити 100 - дадуть в той же день
04.10.2024 13:47 Ответить
Ну на рівному місці схєматоз придумав. Ну що за сволота.
04.10.2024 11:42 Ответить
Зовсім інстітуту їсти нічого! Жебраки! Мільон просять!
04.10.2024 11:43 Ответить
Якби В'ятрович свого часу, на цій посаді не займався б будь-якою нісенітницею, а вирішував би ось такі спірні питання, саме це питання не стояло б зараз так гостро.
04.10.2024 11:43 Ответить
цікаво на чому базується твердження про "нісенітницю" В'ятровича? Я дивився його виступ на каналі "10 запитань історику" з цього приводу і зважаючи на отриману інформацію, сформував свій погляд на речі. А на чому базується твоя думка? Сподіваюсь не на польских заявах?
04.10.2024 11:58 Ответить
це просто якийсь пц...
04.10.2024 11:45 Ответить
Пісєц................................ Українські воїни руки - ноги повтрачали і отримують по 600 грн допомоги, а ці х.......йньою маються.
04.10.2024 11:46 Ответить
04.10.2024 11:48 Ответить
Малувато буде!
04.10.2024 11:50 Ответить
golovne šo cifra krugla
04.10.2024 12:07 Ответить
Скажіть полякам хай потерплять до кінця війни!...
... Скажіть їм, що в нас війна на три фронти: на сході з ушлйопками, всередині з агентами пуйла, зрадниками і другими "нашими" гнидами!... А третій - за заході : фермери- блокувальники, мад'яри - падлючки , тепер черга ляхів - політиків- торгашів совістю!...
Підібрали найкращий час, щоб " плече
підставити"!...
До- речі, цю роботу мають робити дипломати - за це гроші отримують!...
Але, видно, Зермаки дали МЗС установку розібратися зі всім світом!...
04.10.2024 11:51 Ответить
для них наша війна як раз сприятливий момент наполягати на своєму...
04.10.2024 11:59 Ответить
У вас в слові "розісратися" - помилка.
04.10.2024 15:44 Ответить
Згоден! Т9!...
05.10.2024 00:25 Ответить
Саме на часі! НАРЕШТІ!
А скільки це у мавіках та життях наших солдат буде?
04.10.2024 12:01 Ответить
Люба примха за Польський рахунок.
04.10.2024 12:08 Ответить
Дайте хоч щось!!!
04.10.2024 12:09 Ответить
Які ж коментатори огидні. Просто мерзенно, що заборонена була ексгумація жертв другої світової.
04.10.2024 12:16 Ответить
це подляки огидні. Найшли час для цього. Хай розслідують катинь чи смоленськ, але сс*ть
05.10.2024 01:50 Ответить
А кажуть в казні дірища
04.10.2024 12:29 Ответить
Этот хайп нужно гасить. Приемлемая цена.
04.10.2024 14:24 Ответить
Нам що, нема більше куди гроші витратчати? Нам дрони треба щоби кацапів знищувати! Полякам треба, нехай самі ексгумують.
04.10.2024 16:14 Ответить
Бригада #.... Просить 1млн гривень на дрони
Зараз цим дуже і дуже недоречно займатися !!!
04.10.2024 21:51 Ответить
 
 