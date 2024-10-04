Институт нацпамяти просит Кабмин выделить 1 млн грн на эксгумации жертв Волынской трагедии

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что просит Кабинет Министров Украины предусмотреть хотя бы 1 млн грн на программу по поисковым работам, в частности - по обращениям польских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Дробович сказал в эфире национального телемарафона в пятницу.

"Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн грн. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь", - сказал Дробович.

Он отметил, что годами польская сторона не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии, и польские граждане уже "в отчаянии обращаются непосредственно к нам".

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".