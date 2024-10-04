УКР
Новини
Інститут нацпам’яті просить Кабмін виділити 1 млн грн на ексгумації жертв Волинської трагедії

Дробович просить мільйон на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявляє, що просить Кабінет Міністрів України передбачити хоча б 1 млн грн на програму з пошукових робіт, зокрема за зверненнями польських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Дробович сказав в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

"Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн грн. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти", - сказав Дробович.

Також читайте: Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Він зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна. 

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

Кабмін (14309) ексгумація (156) Волинська трагедія (146) Дробович Антон (83)
Топ коментарі
+19
А Польша виділить гроші на ексгумацію українців, що загинули на цій війні, бо вчасно не отримали зброю, яку могли купити на гроші за зерно, яке блокували і висипали на землю польські "фермери" на кордоні?
показати весь коментар
04.10.2024 11:43 Відповісти
+16
який 1 млн грн ? польска влада заявляла, що проведуть це за свій рахунок. Клєптомани й на трупах наживляться
показати весь коментар
04.10.2024 11:41 Відповісти
+15
Полякам треба? Нехай самі платять.
показати весь коментар
04.10.2024 11:37 Відповісти
В ЄС не пустять. А нам до того ЄС.. Ніколи не думав, що туск така рєдіска.
показати весь коментар
04.10.2024 11:54 Відповісти
Мабуть поляки і профінансують, а нашим гроші, щоб вкрасти
показати весь коментар
04.10.2024 12:32 Відповісти
а нашим - на скріпки й степлери???
показати весь коментар
04.10.2024 11:48 Відповісти
а чого не 2 ляма? хто це рахував? по 50 гривень на кожного ексгумованого?
показати весь коментар
04.10.2024 11:41 Відповісти
Треба просити 100 - дадуть в той же день
показати весь коментар
04.10.2024 13:47 Відповісти
Ну на рівному місці схєматоз придумав. Ну що за сволота.
показати весь коментар
04.10.2024 11:42 Відповісти
Зовсім інстітуту їсти нічого! Жебраки! Мільон просять!
показати весь коментар
04.10.2024 11:43 Відповісти
Якби В'ятрович свого часу, на цій посаді не займався б будь-якою нісенітницею, а вирішував би ось такі спірні питання, саме це питання не стояло б зараз так гостро.
показати весь коментар
04.10.2024 11:43 Відповісти
цікаво на чому базується твердження про "нісенітницю" В'ятровича? Я дивився його виступ на каналі "10 запитань історику" з цього приводу і зважаючи на отриману інформацію, сформував свій погляд на речі. А на чому базується твоя думка? Сподіваюсь не на польских заявах?
показати весь коментар
04.10.2024 11:58 Відповісти
це просто якийсь пц...
показати весь коментар
04.10.2024 11:45 Відповісти
Пісєц................................ Українські воїни руки - ноги повтрачали і отримують по 600 грн допомоги, а ці х.......йньою маються.
показати весь коментар
04.10.2024 11:46 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 11:48 Відповісти
Малувато буде!
показати весь коментар
04.10.2024 11:50 Відповісти
golovne šo cifra krugla
показати весь коментар
04.10.2024 12:07 Відповісти
Скажіть полякам хай потерплять до кінця війни!...
... Скажіть їм, що в нас війна на три фронти: на сході з ушлйопками, всередині з агентами пуйла, зрадниками і другими "нашими" гнидами!... А третій - за заході : фермери- блокувальники, мад'яри - падлючки , тепер черга ляхів - політиків- торгашів совістю!...
Підібрали найкращий час, щоб " плече
підставити"!...
До- речі, цю роботу мають робити дипломати - за це гроші отримують!...
Але, видно, Зермаки дали МЗС установку розібратися зі всім світом!...
показати весь коментар
04.10.2024 11:51 Відповісти
для них наша війна як раз сприятливий момент наполягати на своєму...
показати весь коментар
04.10.2024 11:59 Відповісти
У вас в слові "розісратися" - помилка.
показати весь коментар
04.10.2024 15:44 Відповісти
Згоден! Т9!...
показати весь коментар
05.10.2024 00:25 Відповісти
Саме на часі! НАРЕШТІ!
А скільки це у мавіках та життях наших солдат буде?
показати весь коментар
04.10.2024 12:01 Відповісти
Люба примха за Польський рахунок.
показати весь коментар
04.10.2024 12:08 Відповісти
Дайте хоч щось!!!
показати весь коментар
04.10.2024 12:09 Відповісти
Які ж коментатори огидні. Просто мерзенно, що заборонена була ексгумація жертв другої світової.
показати весь коментар
04.10.2024 12:16 Відповісти
це подляки огидні. Найшли час для цього. Хай розслідують катинь чи смоленськ, але сс*ть
показати весь коментар
05.10.2024 01:50 Відповісти
А кажуть в казні дірища
показати весь коментар
04.10.2024 12:29 Відповісти
Этот хайп нужно гасить. Приемлемая цена.
показати весь коментар
04.10.2024 14:24 Відповісти
Нам що, нема більше куди гроші витратчати? Нам дрони треба щоби кацапів знищувати! Полякам треба, нехай самі ексгумують.
показати весь коментар
04.10.2024 16:14 Відповісти
Бригада #.... Просить 1млн гривень на дрони
Зараз цим дуже і дуже недоречно займатися !!!
показати весь коментар
04.10.2024 21:51 Відповісти
 
 