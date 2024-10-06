РУС
Большинство польских заявлений об эксгумации в Украине – не профессиональные. Ну это просто смешно, - Дробович

Керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович

Часть заявлений о необходимости провести эксгумацию похороненных в Украине поляков звучат от людей, которые не разбираются в этом вопросе.

Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Большинство тех заявлений, о которых мы говорим, они же не профессиональные. Эти заявления, что "давайте эксгумировать" - ну это просто смешно. Потому что прежде чем что-то эксгумировать, надо сначала провести исследовательские работы, поисковые земляные работы, понять, какое место, в каком состоянии останки, есть ли потребность в эксгумациях и так далее. А здесь мы слышим от [польских] министров, от премьера, от президентов заявления об эксгумации", - сказал он.

Читайте: Институт нацпамяти просит Кабмин выделить 1 млн грн на эксгумации жертв Волынской трагедии

Руководитель УИНП отметил, что политики говорят не о предыдущих этапах этой работы.

"Может, там и не надо эксгумации, может, там можно мемориализацию на месте сделать. Это выглядит как чистая политизация, а не предметный разговор. Это профессиональная тема. Эти комиссии, которые годами не создают [в Польше], они как раз должны во всем разобраться: какая там ситуация на этих местах, какие результаты поисковых работ, может, там судмедэксперт нужен? Где-то нужна эта эксгумация, где-то нужен мемориал", - подчеркнул Дробович.

Также читайте: В Польше приветствуют готовность Украины возобновить поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии

По его словам, речь идет о сложной комплексной теме, которой "должны заниматься специалисты, а не политики бросаться заявлениями, десятками в неделю".

"Мы получили этот польский запрос от конкретной гражданки, которая уже, я так понимаю, не смогла найти каких-то действенных инструментов в Польше и обратилась к нам напрямую. Несмотря на эту ситуацию, в план работы на 2025 год, мы дадим это. План работы - это конкретный юридический документ. И плюс, я попросил правительство, чтобы правительство создало отдельную бюджетную программу на следующий год. Чтобы хотя бы 1 млн грн был", - отметил Дробович.

Он пояснил, что средства необходимы, "чтобы можно было проводить в таких экстренных случаях поисковые работы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

"У нас есть свои потребности, связанные со Второй мировой войной, поисковыми работами освободительного движения, но если будут такие случаи как этот, то будем так помогать гражданам Польши", - подчеркнул руководитель УИНП.

І ні слова про ексгумацію замордованих українців на території Польщі.
06.10.2024 02:06
А як ви це зробите без поляків? У 2015 році польський сейм прийняв закон у якому записав що кількість загиблих поляків у Волинській трагедії 100 тисяч. А хто цю цифру заперечить чи поставить під сумнів той отримає три роки в'язниці. Польським політикам не треба розбиратися, їм требу політичні спекуляції. Дробовим каже: Оці комісії, які роками не створюють [у Польщі], вони якраз мають у всьому розібратися: яка там ситуація на цих місцях, які результати пошукових робіт, може, там судмедексперт потрібен? Десь потрібна ця ексгумація, десь потрібен меморіал".
06.10.2024 02:45
ближче до польських виборів побачимо на кордоні ролніків на екскаваторах, з лопатами і транспарантами.
06.10.2024 03:10
І ні слова про ексгумацію замордованих українців на території Польщі.
06.10.2024 02:06
треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі

То хто заважає це робити разом з поляками, а не ******* замість цього один на одного?
06.10.2024 02:19
А як ви це зробите без поляків? У 2015 році польський сейм прийняв закон у якому записав що кількість загиблих поляків у Волинській трагедії 100 тисяч. А хто цю цифру заперечить чи поставить під сумнів той отримає три роки в'язниці. Польським політикам не треба розбиратися, їм требу політичні спекуляції. Дробовим каже: Оці комісії, які роками не створюють [у Польщі], вони якраз мають у всьому розібратися: яка там ситуація на цих місцях, які результати пошукових робіт, може, там судмедексперт потрібен? Десь потрібна ця ексгумація, десь потрібен меморіал".
06.10.2024 02:45
Ну можна і далі плюватися та чубитися з поляками замість того, щоб щось зробити.

Нам шашечки чи їхати у ЄС?
Якщо ні, то он братушки ломляться з обіймами.
06.10.2024 02:56
Ви спочатку розберіться, а потім муйню пишіть
06.10.2024 03:15
А ви взагалі ту муйню не пишіть.
06.10.2024 10:40
Поляки використовують цю тему на виборах, як у нас комуністи і регіонали використовували мовне питання.
06.10.2024 12:03
У Польщі істеричність викликанана політичними факторами, а в Україні політити і чиновники, набрані " по об'явлєнію" не мають ніякого дипломатичного хисту і взагалі уявлення про то, як саме повинен спілкуватися чиновник на міжнародному рівні.
От візьмуть журналісти і надрукують слова Дробовича- " вимоги ексгумації- це смішно", і пошла по новому писать губєрнія неприйняття один одного..
Одним словом, одного осла- чиновника..
06.10.2024 10:39
+ + + !
06.10.2024 11:37
Почитайте про цього типа Дробовича.
Доцента отримав у Драгоманова. Добре, що не у цирку по сусідству.
Погляди гнучкі, як генеральна лінія ОП.

Такий же спец по говорильні, як і ЗЄ.

А ще є цікаві кейси.
У 2021 році він засудив марш на честь дивізії "Галичина" у Києві, зазначивши, що прославлення військ СС є неприпустимим для європейської країни.
06.10.2024 02:51
Знаєш... Читаю я тебе вже давно.. Наче розумна людина... Але, буває, таке "видаєш "на-гора"!!! Чим тобі "Драгоманов" "муляє"? Як "особистість"? Чи я "вищий учбовий заклад"? Особистість - відомий український культурний діяч ХІХ ст., просвітник... Заклад - педагогічний (тобто гуманітарний)... Дробович має філософську та правову освіту...
А щодо "дивізії "Галичина" - то тут питання спірне. Якщо з УПА все ясно - вона воювала за вільну та незалежну Україну, то з дивізією не все так однозначно! Давай глянемо на її діяльність з точки зору цілей, щодо яких вона створювалася... Начебто теж - "захист свободи України" Але ж, воюючи з Червоною Армією, вона одночасно відстоювала продовження окупації України німцями!!! ТО чим тоді вона відрізняється від з"єднання Ковпака? Вони теж "боролися за Україну"! Але для того, щоб повернуть її під окупацію більшовиками! То в чому різниця? Давид Самойлов у своєму вірші "Бандитка" правильно написав: "Нам всё равно на Украине - НКВД или гестапо..."
Тепер питання: тоді чому ми відкидаємо сьогодні одного "посібника окупанта" (Ковпака) - і повинні "прославлять" іншого?
Так що Дробовича в цьому питанні можна зрозуміть - цілком виважена позиція...
06.10.2024 04:50
Якось вмовили прочитати курс лекцій з соціальної політики в Драгоманова. Треба було приходити раз на тиждень. Найгірший виш в Україні. Найслабші студенти і найгірші викладачі, більшість з яких випускники цієї шарашки. А що ви хочете від установи де прохідний бал 103 з ЗНО? А якщо ви чоловічої статі, то можна бути взагалі дебілом. Багато викладачок дружини високопоставлених чиновників "совкового розливу". То ж не дивно що саме там "професорствувала" Бількєвіч - "Драгоманова" це бренд відсталості, глупості і тупого бюрократизму. Притулок бездарності.
06.10.2024 06:23
Це - ЗАРАЗ! В мої часи він був ведучим педінститутом України... Мої мати і сестра його закінчували. Сам не зміг колись туди поступить - "завалили" на екзамені... (Правда, не жалію.. Знайшов собі інший і кращий напрям) Дробович теж не "вчора" його закінчив... А те, що "спаскудився" на даний час - так у нас усі педзаклади такими стали... Зараз мало хто рветься в педагогіку - і платять мало, і робота вимотує психологічно.... У мене товариш зараз працює викладачем, після педуніверситету та аспірантури, викладачем агроінституту. Так каже, що вимотується так, що тільки-б "до подушки"......
06.10.2024 09:10
100%!!! Усім відома така собі Більченко, не сповна розуму людина, яка прославляє путіна, втекла до московії і там продовжує лити бруд на Україну. Так ось, вона була проФФесором цього університету!!! Напевно, вона там не одна така, так що усе вірно
06.10.2024 09:37
Через рік після виїзду в Росію Більченко "завила" та "заскиглила" - її не поважають та уваги не звертають, і вона тут нікому не потрібна.... (Писали на "Цензорі" ) Вона була "кимсь" - поки паскудила в Україні... А в Росії вона нікому "нах.. не потрібна"! І це доля більшості їй подібних "гімнюків"......
06.10.2024 12:14
У романі "Евангилие от Палача" Георгія та Аркадія Вайнеров цей мотив присутній. Там один герой (ім'я його забув) розмірковує про втрати їхньої родини і після і кожного імені додає - того вбили фашисти, того вбили комуністи... І підбиває підсумки, що за кількістю убитих лідирують комуністи.
У принципі, в 20-му столітті будь-яка сім'я на Євразійському материку, від Атлантичного до Тихого океану, може провести такий мартиролог, чиїми руками це прокляте століття вбило у них більше, комуністичними чи фашистськими.
06.10.2024 07:29
Дивізія Галіція СС (14) створювалась на базі поліційного полку Центр СС. Командиром полку був В. Шумана. В квітні 43 перевели з Білорусі до Львова, центру протекторату. Одночасно створювались дивізії СС білоруська(30) і рускогаварящая (29) Броніслава Камінського. Ці дві дивізії так і називались - русскіє.
06.10.2024 07:47
Ти для мене "Америки не відкрив"Але "є нюанс" ..... Білоруську так і не створили, а у ;Камінського була бригада... Він її привів з "Локотської республіки"...(Вона потім приймала участь у придушенні Варшавського повстання. Таке творили - німці жахалися...)
06.10.2024 08:58
Так чого ви мовчите?
А то виходить Як в тому одеському анекдоті:

-Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка?

- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! -

- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.
06.10.2024 02:59
ближче до польських виборів побачимо на кордоні ролніків на екскаваторах, з лопатами і транспарантами.
06.10.2024 03:10
Я спочатку подумав, що то говорить світило ПАТАЛОГОАНАТОМІЇ...
Та, в нас на двотижневих курсах у Трускавці можна і на цю спеціальність вивчитися)))
06.10.2024 03:13
Він до речі все вірно говорить. З юридичної точки зору це все повне аматорство. Поляки тупо шантажують націю під час діючого геноциду.
06.10.2024 04:35
"З юридичної точки зору " той хто вас підрізав на дорозі, а ви вїхали йому в дупу, теж дуже й дуже правий. І ви будете винні.
06.10.2024 07:10
Я пропоную полякам піти до першоджерел та спершу ексгумувати чЛеніна, бо якесь ***** каже що він створив Україну а значить що саме він відповідальний за ймовірні злочини тих часів..
06.10.2024 03:56
У поляків свої "дєдиваєвалі"...
06.10.2024 09:31
Цікаво а на що будуть перевіряти ці ексгумовані останки? на причетність до польско нації чи по родинним ДНК? Це коштує дуже дорого і чи буде перевіряти аналізи третя сторона?
06.10.2024 04:33
Тим, хто у цій рані колупається, просто потрібні політичні дивіденди.... Хтось з видатних британців, сказав: "Патріотизм (шовінізм) - останній прихисток негідників....." Не маючи під ногами міцної політичної платформи, вони грають на шовіністичних настроях поляків... (що-що - а шовінізм в поляках дуже сильно розвинутий Кацапи "носяться" з "Куликівською битвою" та "Великою Вітчизняною війною" (наприклад) - а поляки - з Грюнвальдом..... І там, і там - "захист цивілізації від іноземної навали"!)
06.10.2024 05:01
ні на що не будуть перевіряти. Нариють кісток, скажуть що то мільйон поляків бандерівці замордували і повідомлять як геноцид (ну а як без нього?), виставлять репарації чи об'являть своїми територіями.
Ідея проста як двері.
06.10.2024 22:06
Екзгумація це смішно. Де вони цього Дробовича найшли? Судячи з фото, наркоша.
06.10.2024 05:05
А чому не угорців або кацапів? Ті ж валили поляків аж гуло! ...

Як чому? Все дуже просто. "Хто дівчину вечеряє, той її і танцює"© Десь так)
06.10.2024 07:54
Тим політикам, що педалюють це питання, треба видати по лопаті і нехай копають,
а не мелять язиком.
06.10.2024 06:57
Пусть тогда ЛЬвов весь перекопают,помню как в 1992 напротив нашего техникума прямо в дворе школы милиции в газонах десятки скелетов нашли,там находились в 1939-ом сотрудники НКВД.
06.10.2024 07:37
Ну, в даному випадку річ про Волинь, а не Галичину. Хоча, якщо там останків не знайдуть чи знайдуть мало, то може й за Львів візьмуться. Треба ж якось нарити 100 тис загиблих поляків, бо саме така цифра нині в поляків фігурує, причому кількість загиблих у них постійно зростає.
06.10.2024 17:58
https://images.cnscdn.com/c/3/4/a/c34a0360d0da0f4fcf90ccb1caf8221d/original.jpg"Більшість тих заяв, про які ми говоримо, вони ж не фахові. Оці заяви, що "давайте ексгумувати" - ну це просто смішно. Тому що перш ніж щось ексгумувати, треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі. А тут ми чуємо від [польських] міністрів, від прем'єра, від президентів заяви про ексгумації", - сказав він.
Не розумію в чому проблема? Дайте їм те що хочуть, хай заткнуться. Хай проводять всі роботи і екзгумують. Нашо роздувати іх мухи слона?
06.10.2024 08:22
читай мій пост нижче,ексгуматор!!
06.10.2024 09:30
Не розумієте, це точно... З мухи слона роздувають поляки, яким пох на цю "ексгумацію", але охота заробити політичні дивіденти. Не заткнуться. Далі скажуть демонтувати у нас пам'ятники УПА та Бандері, далі будуть вимагати заборони червоно-чорного прапора, далі згадають героїв Коліївщини та Хмельниччини. Поляки - це недороблені кацапи, просто з "еуропейським лоском"...
06.10.2024 09:38
Ну от коли будуть вимагати наше - я їх на буй пошлю. А якщо хочуть забрати тіла своїх громадян - нехай забирають. Мають право я вважаю.
Чи я неправильно розумію що саме вони хочуть?
06.10.2024 10:08
див. вище що хочуть
06.10.2024 22:08
Повіяло душком сленгу старого кпссівського лиса Макарича. Мені памятається, як він та його писаки на всіх вуглах заперечували існування Бикивні, як тільки не викручувались. На фоні преклонєнія ОПи перед х..... (Нададагаваріцца) усілякі кроки для примирення, усунення протиріччь будуть переслідуватись.ЗЕрмак не упустить шансу нагадити двостроннім відносинам. ЗЕрмак у пориві запопадливості перед х....навіть підрив х..... Своїх газопроводів переклали на українських патріотів.
06.10.2024 08:23
А хто знає де копати?
06.10.2024 08:41
Доречне питання. Взагалі Дуда нещодавно говорив, що дозвіл на розкопки на певних ділянках, де поляки підозрюють потенційні поховання їх співвітчизників, вже отримані. А над отриманням відповідного рішення на інших ділянках вони працюють.
06.10.2024 18:09
1 млн виділити на польську ексгумацію? Якщо пшекам треба, то хай виділяють
06.10.2024 09:12
Зараз скажуть знось свою хату, боже під нею поляки поховані.
06.10.2024 12:13
Польща як була колгоспом регіонального масштабу, так і залишилася. Мишача метушня як офіційна політика. Хоча треба сказати, що трохи успішний колгосп за наш, може Західна Європа ближче..
06.10.2024 09:27
В одному американському фільмі,негри!!,говорили: чому може навчити поляк,як у 5-х закручувати лампочку ? В темі "різні"все дуже цікаво...я,на жаль,вже старий і добре пам"ятаю СССР-там про "різанину" і згадки не було,і пшекруї з ПНР про неї мовчали,як риби...Хоча,здавалося б,благодатний грунт у боротьбі з укр.буржуазними націоналістами... Після 91-го,бардзо гоноровиє наші сусіди пішли по низхідній площині: при Кучмі-Кваснєвскому у них було 36800 жертв,потім 100 тис.,зараз викотили 180000,а на підході ....500000 !!І всіх їх треба ексгумувати! Теоретично,пшеки можуть оголосити жертвами кістки всіх людей похованих на Волині за останні 200 років. Але це не тільки польська брехливість,це й розрахунок. Думаю,пшеки перелякалися теоретичного вступу України в ЄС і таким часом закладають базу для блокади вступу...
06.10.2024 09:29
а про те,які пшеки брехуни в т.ч. і у справі "Волинсько трагедії" досить прочитати про історію фото т.з. українського віночка, начеб-то фото польських дітей вбитих УПА під Тернополем...
06.10.2024 09:33
Ексгумація і смішно, в одній голові, ну знаєте...
06.10.2024 09:46
Польські хотелкі це чиста політика у них. Треба погоджуватись, будувати проекти, плани, а робити все після війни. Така дипломатія. Під час війни нам воно не потрібно, а вони хай чекають, аж заклякнуть. ❤️🇺🇦❤️
06.10.2024 10:14
В это непростое для страны время. Когда чють не решаюшчее слово по окончянию войны осtаётся за соседями, у вас еcчё находится время "намекнуть цену" за решение вопроса?
06.10.2024 10:18
Навіщо нам та меморалізація поляків в Україні? Уявіть, кожного року товпи поляків будуть приїзджати в Україну плакати за своїми предками, а хто робити вигляд, та хаяти Україну та українців, називати нас вбивцями, хоч самі при цьому не кращі.
Краще віддати, нехай там у себе за ними плачуть, а не в Україні, кожен рік будуть нагадувати що ми винні. Навіщо це нам?! Навряд чи це сприятиме подальшим добрим стосункам.
06.10.2024 10:20
А примусове переселення українців (лемків) з "теренів польщі " ??? За це не треба нести відповідальність ?!!!
06.10.2024 12:16
Хто і що заважає полякам проводити ексгумацію? Нехай дають ділянки землі де вони збираються копати і нехай копають, дотримуючись всіх санітарних і екологічних норм. Хто і як буде ідентифікувати останки? Експертиза ДНК? Хто гарантує її правильність? Яка третя сторона? Тут правильно писали: можна записати в жертви трагедії всі поховання на Волині за останні 200 років. .... Хто відповість за процес пацифікації українців в 30-х роках 20 ст.? Бо це проводила ДЕРЖАВА Польща і держава має відповідати. За події 40-х держава Україна не може відповідати, бо її тоді не було. Коли Польща проведе ексгумацію і ДНК останків Северина Наливайка?
06.10.2024 10:31
Мабуть поляки хотіли нагнути українців, не поважали, погано ставились, дістали і потім у них трапилася трагедія, а хто ім винен? Ми не прийшли до них у Польщу робити трагедії
06.10.2024 10:55
Так звана волинська різня була відповіддю на розстріли мирних українців Армією Крайовою (АК). Їх викинули з окупованих Польщею територій Західної України.
06.10.2024 12:13
А жертв армії крайової (АК) поляки коли будуть ексгумувати?
06.10.2024 12:11
Як зробити,щоб війська НАТО були в Україні?)))Україні треба напасти на Польщу,бо поляки ж нарешті,певно з подачі москалівзаговорили про Волинь та Львів,а отже засіхають на територіальну цілісність України)))
06.10.2024 14:08
Прикро, що народ європейської держави не розуміє, що немає виправдання воєнним злочинам. Поляки на Волині жили споконвіку. І не лише на Волині. Багато було мішаних шлюбів. Станом на 1943 рік у польські поселення були практично 100% діти, жінки, каліки, старі. І саме цих людей Дмитро Клячківський, він же Клим Савур наказав вбивати. За те, що католики, а не православні. За те, що говорили іншою мовою. За те, що свята святкували за григоріанським, а не юліанським календарем. Саме тому, що це правда, УІНП ще з часів В'ятровича блокує діалог із Польщею. Бо ж герої не можуть бути злочинцями. Абсолютно інша ситуація з українськими похованнями у Польщі. Там якраз поховано переважно комбатантів.
Варто збагнути одне - хто правий, той не блокуватиме заходи, які допоможуть встановити істину. Блокування саме з боку України. Мені вже 20 років соромно за таку позицію моєї країни.
06.10.2024 22:00
ви дебіл?
06.10.2024 22:10
А де ж були польські чоловіки, не знаєте? То я скажу: прислужували німцям в "поліції ґранатовій" або "геройствували" в бандах "армії крайової" чи "батальйонів хлопських". І дуже добре, що сьогодні поляки хочуть лише "ексгумації", а не української землі. За це велика подяка Климу Савуру, бійцям УПА, простим українським селянам, які очистили свою землю від західного окупанта.
12.10.2024 18:51
 
 