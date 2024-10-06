Большинство польских заявлений об эксгумации в Украине – не профессиональные. Ну это просто смешно, - Дробович

Часть заявлений о необходимости провести эксгумацию похороненных в Украине поляков звучат от людей, которые не разбираются в этом вопросе.

Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Большинство тех заявлений, о которых мы говорим, они же не профессиональные. Эти заявления, что "давайте эксгумировать" - ну это просто смешно. Потому что прежде чем что-то эксгумировать, надо сначала провести исследовательские работы, поисковые земляные работы, понять, какое место, в каком состоянии останки, есть ли потребность в эксгумациях и так далее. А здесь мы слышим от [польских] министров, от премьера, от президентов заявления об эксгумации", - сказал он.

Руководитель УИНП отметил, что политики говорят не о предыдущих этапах этой работы.

"Может, там и не надо эксгумации, может, там можно мемориализацию на месте сделать. Это выглядит как чистая политизация, а не предметный разговор. Это профессиональная тема. Эти комиссии, которые годами не создают [в Польше], они как раз должны во всем разобраться: какая там ситуация на этих местах, какие результаты поисковых работ, может, там судмедэксперт нужен? Где-то нужна эта эксгумация, где-то нужен мемориал", - подчеркнул Дробович.

По его словам, речь идет о сложной комплексной теме, которой "должны заниматься специалисты, а не политики бросаться заявлениями, десятками в неделю".

"Мы получили этот польский запрос от конкретной гражданки, которая уже, я так понимаю, не смогла найти каких-то действенных инструментов в Польше и обратилась к нам напрямую. Несмотря на эту ситуацию, в план работы на 2025 год, мы дадим это. План работы - это конкретный юридический документ. И плюс, я попросил правительство, чтобы правительство создало отдельную бюджетную программу на следующий год. Чтобы хотя бы 1 млн грн был", - отметил Дробович.

Он пояснил, что средства необходимы, "чтобы можно было проводить в таких экстренных случаях поисковые работы".

"У нас есть свои потребности, связанные со Второй мировой войной, поисковыми работами освободительного движения, но если будут такие случаи как этот, то будем так помогать гражданам Польши", - подчеркнул руководитель УИНП.