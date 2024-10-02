В Польше приветствуют готовность Украины возобновить поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии
Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский приветствовал готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отметил представитель польского МИД в комментарии РАР, заявление УНИП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии - "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".
"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", - добавил Вронский.
Он подчеркнул, что глава МИД Польши "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ривненской области в план работы и мероприятий на 2025 год, поскольку начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Впоследствии Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Державної української політики такої, як геноцид, що до польського населення на окупованих територіях небуло тому. що небуло такої держави, як Україна. Відповідно претензії до ******** України безпідставні.
Взаємним винищенням населення займались, як Армія Крайова, хлопські загони, так і українські повстанські загони. Винищення було взаємним, которе було майстерно розігране німецькою розвідкою "Абвер".
Чомусь польська сторона не враховує вбитих громадян українського походження на теренах холмщини, Підляшшя, Люблінського воєводства та ін., бо якщо порахувати всі жертви з обох сторін, то виявляється кількість вбитих приблизно однакова.
Чи смерть поляка то трагедія, а смерть українця не рахується?
Я не спеціаліст, можливо я помиляюся, але питань дуже багато і на ці питання повинні відповісти історики, криміналісти та дипломати, як Польщі, так і України.