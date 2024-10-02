РУС
В Польше приветствуют готовность Украины возобновить поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский приветствовал готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отметил представитель польского МИД в комментарии РАР, заявление УНИП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии - "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", - добавил Вронский.

Читайте также: Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который будет препятствовать евроинтеграции, - Сибига

Он подчеркнул, что глава МИД Польши "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ривненской области в план работы и мероприятий на 2025 год, поскольку начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Впоследствии Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

Польша (8611) Волынская трагедия (216)
Топ комментарии
+33
Де дозвіл на пошук жертв операції Вісла і денацифікаціі в Польщі?
02.10.2024 21:06 Ответить
02.10.2024 21:06 Ответить
+20
Україна яким боком до волинської трагедії?? Був радянський союз -всі питання до московитів як правонаступників
02.10.2024 21:08 Ответить
02.10.2024 21:08 Ответить
+18
Спрогнозую етап 2 та 3. На основі відносин Польща-Німеччина.
Етап 2. - ми муситемо каятись і вибачатись. Потім знову каятись і в перервах вибачатись. Потім вибачатись і....
Етап 3. - польська комісія нарахує, що ми винні їм компенсацій на 2 трильйона євро. Якщо вибачатимемось безупинно, то лише 1,5 трл.
Навряд дійде до судів і т.п., але кожна міждержавна зустріч поминатиметься з вимагання цих грошей, іноді з перервами на декілька років, коли в Польщі приходитимуть до влади хоч трохи адекватні. А потім все знову.
І звісно вимоги від їх крайніх правих повернути "їх історичні землі де всі поляки були убиті українцями". Так і буде - Лівобережжя вимагатимуть рашисти, а Правобережжя - поляки, а де ж жили українці так і залишиться загадкою тисячоліття.
02.10.2024 21:25 Ответить
02.10.2024 21:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
У такі ігри потрібно грати тільки вдвох.
03.10.2024 12:27 Ответить
03.10.2024 12:27 Ответить
Відповідальність за всі дії на окупованих територіях несе окупаційна влада, а іменно Німеччина через орган управління окупованими територіями - Рейхскомісаріат "Україна".
Державної української політики такої, як геноцид, що до польського населення на окупованих територіях небуло тому. що небуло такої держави, як Україна. Відповідно претензії до ******** України безпідставні.
Взаємним винищенням населення займались, як Армія Крайова, хлопські загони, так і українські повстанські загони. Винищення було взаємним, которе було майстерно розігране німецькою розвідкою "Абвер".
Чомусь польська сторона не враховує вбитих громадян українського походження на теренах холмщини, Підляшшя, Люблінського воєводства та ін., бо якщо порахувати всі жертви з обох сторін, то виявляється кількість вбитих приблизно однакова.
Чи смерть поляка то трагедія, а смерть українця не рахується?

Я не спеціаліст, можливо я помиляюся, але питань дуже багато і на ці питання повинні відповісти історики, криміналісти та дипломати, як Польщі, так і України.
03.10.2024 12:31 Ответить
03.10.2024 12:31 Ответить
Україну 3-й рік роздирає кривава війна, люди щодня масово гинуть, міста і села руйнуються, а цих поляків цікавлять останки, яким вже понад 80 років... Сюреалізм і справжнє відношення "дружніх" сусідів до України.
03.10.2024 12:45 Ответить
03.10.2024 12:45 Ответить
Починати треба з ексгумації українців, замордованих поляками, і щотижня тицькати цифрами ляхам в писок.
03.10.2024 23:42 Ответить
03.10.2024 23:42 Ответить
