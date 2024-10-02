В Польше приветствуют готовность Украины возобновить поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский приветствовал готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отметил представитель польского МИД в комментарии РАР, заявление УНИП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии - "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", - добавил Вронский.

Он подчеркнул, что глава МИД Польши "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ривненской области в план работы и мероприятий на 2025 год, поскольку начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Впоследствии Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.