У Польщі вітають готовність України відновити пошук та ексгумацію останків жертв Волинської трагедії

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський привітав готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначив представника польського МЗС у коментарі РАР, заява УНІП про готовність відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії – "це хороша інформація і крок у правильному напрямку".

"Але міністр Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому ми сподіваємося, що таке рішення справді буде ухвалене", – додав Вронський.

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Він наголосив, що глава МЗС Польщі "розглядає це питання не як політичну суперечку, а закликає українську сторону зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій на Волині".

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що Український інститут національної памʼяті має намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік, оскільки почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх членів родин.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.

Згодом Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.