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У Польщі вітають готовність України відновити пошук та ексгумацію останків жертв Волинської трагедії

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський привітав готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

Як зазначив представника польського МЗС у коментарі РАР, заява УНІП про готовність відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії – "це хороша інформація і крок у правильному напрямку".

"Але міністр Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому ми сподіваємося, що таке рішення справді буде ухвалене", – додав Вронський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції, - Сибіга

Він наголосив, що глава МЗС Польщі "розглядає це питання не як політичну суперечку, а закликає українську сторону зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій на Волині".

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що Український інститут національної памʼяті має намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік, оскільки почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх членів родин.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.

Згодом Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

Автор: 

Польща (8543) Волинська трагедія (135)


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Топ коментарі
+33
Де дозвіл на пошук жертв операції Вісла і денацифікаціі в Польщі?
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02.10.2024 21:06
+20
Україна яким боком до волинської трагедії?? Був радянський союз -всі питання до московитів як правонаступників
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02.10.2024 21:08
+18
Спрогнозую етап 2 та 3. На основі відносин Польща-Німеччина.
Етап 2. - ми муситемо каятись і вибачатись. Потім знову каятись і в перервах вибачатись. Потім вибачатись і....
Етап 3. - польська комісія нарахує, що ми винні їм компенсацій на 2 трильйона євро. Якщо вибачатимемось безупинно, то лише 1,5 трл.
Навряд дійде до судів і т.п., але кожна міждержавна зустріч поминатиметься з вимагання цих грошей, іноді з перервами на декілька років, коли в Польщі приходитимуть до влади хоч трохи адекватні. А потім все знову.
І звісно вимоги від їх крайніх правих повернути "їх історичні землі де всі поляки були убиті українцями". Так і буде - Лівобережжя вимагатимуть рашисти, а Правобережжя - поляки, а де ж жили українці так і залишиться загадкою тисячоліття.
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02.10.2024 21:25
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У такі ігри потрібно грати тільки вдвох.
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03.10.2024 12:27 Відповісти
Відповідальність за всі дії на окупованих територіях несе окупаційна влада, а іменно Німеччина через орган управління окупованими територіями - Рейхскомісаріат "Україна".
Державної української політики такої, як геноцид, що до польського населення на окупованих територіях небуло тому. що небуло такої держави, як Україна. Відповідно претензії до ******** України безпідставні.
Взаємним винищенням населення займались, як Армія Крайова, хлопські загони, так і українські повстанські загони. Винищення було взаємним, которе було майстерно розігране німецькою розвідкою "Абвер".
Чомусь польська сторона не враховує вбитих громадян українського походження на теренах холмщини, Підляшшя, Люблінського воєводства та ін., бо якщо порахувати всі жертви з обох сторін, то виявляється кількість вбитих приблизно однакова.
Чи смерть поляка то трагедія, а смерть українця не рахується?

Я не спеціаліст, можливо я помиляюся, але питань дуже багато і на ці питання повинні відповісти історики, криміналісти та дипломати, як Польщі, так і України.
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03.10.2024 12:31 Відповісти
Україну 3-й рік роздирає кривава війна, люди щодня масово гинуть, міста і села руйнуються, а цих поляків цікавлять останки, яким вже понад 80 років... Сюреалізм і справжнє відношення "дружніх" сусідів до України.
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03.10.2024 12:45 Відповісти
Починати треба з ексгумації українців, замордованих поляками, і щотижня тицькати цифрами ляхам в писок.
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03.10.2024 23:42 Відповісти
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