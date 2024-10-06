УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини
11 717 73

Більшість польських заяв про ексгумацію в Україні - не фахові. Ну це просто смішно, - Дробович

Керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович

Частина заяв щодо необхідності провести ексгумацію похованих в Україні поляків звучать від людей, які не розуміються на цьому питанні.

Про це заявив керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Більшість тих заяв, про які ми говоримо, вони ж не фахові. Оці заяви, що "давайте ексгумувати" – ну це просто смішно. Тому що перш ніж щось ексгумувати, треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі. А тут ми чуємо від [польських] міністрів, від прем'єра, від президентів заяви про ексгумації", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам’яті просить Кабмін виділити 1 млн грн на ексгумації жертв Волинської трагедії

Керівник УІНП зазначив, що політики говорять не про попередні етапи цієї роботи.

"Може, там і не треба ексгумації, може, там можна меморіалізацію на місці зробити. Це виглядає як чиста політизація, а не предметна розмова. Це фахова тема. Оці комісії, які роками не створюють [у Польщі], вони якраз мають у всьому розібратися: яка там ситуація на цих місцях, які результати пошукових робіт, може, там судмедексперт потрібен? Десь потрібна ця ексгумація, десь потрібен меморіал", – підкреслив Дробович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має вирішити питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії, - МЗС Польщі

За його словами, ідеться про складну комплексну тему, якою "мають займатися фахівці, а не політики кидатися заявами, десятками на тиждень".

"Ми отримали цей польський запит від конкретної громадянки, яка вже, я так розумію, не змогла знайти якихось дієвих інструментів у Польщі і звернулася до нас напряму. Попри цю ситуацію, у план роботи на 2025 рік, ми дамо це. План роботи – це конкретний юридичний документ. І плюс, я попросив уряд, щоб уряд створив окрему бюджетну програму на наступний рік. Щоб хоча б 1 млн грн був", – зазначив Дробович.

Він пояснив, що кошти необхідні, "щоб можна було проводити в таких екстрених випадках пошукові роботи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

"У нас є свої потреби, які пов'язані з Другою світовою війною, пошуковими роботами визвольного руху, але якщо будуть такі випадки як оцей, то будемо так допомагати громадянам Польщі", – підкреслив керівник УІНП.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (238) Польща (8758) ексгумація (156) Волинська трагедія (146) Дробович Антон (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
І ні слова про ексгумацію замордованих українців на території Польщі.
показати весь коментар
06.10.2024 02:06 Відповісти
+17
А як ви це зробите без поляків? У 2015 році польський сейм прийняв закон у якому записав що кількість загиблих поляків у Волинській трагедії 100 тисяч. А хто цю цифру заперечить чи поставить під сумнів той отримає три роки в'язниці. Польським політикам не треба розбиратися, їм требу політичні спекуляції. Дробовим каже: Оці комісії, які роками не створюють [у Польщі], вони якраз мають у всьому розібратися: яка там ситуація на цих місцях, які результати пошукових робіт, може, там судмедексперт потрібен? Десь потрібна ця ексгумація, десь потрібен меморіал".
показати весь коментар
06.10.2024 02:45 Відповісти
+17
ближче до польських виборів побачимо на кордоні ролніків на екскаваторах, з лопатами і транспарантами.
показати весь коментар
06.10.2024 03:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ні слова про ексгумацію замордованих українців на території Польщі.
показати весь коментар
06.10.2024 02:06 Відповісти
Про Ярослава Царука.

«У МЕНЕ ДУША КРИЧАЛА ВІД НЕПРАВДИ»

Ярослав Царук змінив кілька велосипедів, коли об'їжджав усі села Володимир-Волинського і сусідніх із ним районів, щоб зібрати свідчення тисяч очевидців про трагічні сторінки історії свого краю...

Двадцять років Ярослав Царук прослужив в совєцькій армії. Хоч не мав вищої військової освіти, але перебував на офіцерських посадах, зокрема, був начальником хлібозаводу дивізії. Потрапив у немилість до органів КДБ (забагато говорив правди), а тому після служби знайшов робоче місце лише в котельні. Та незабаром відкрився його талант як дослідника історії рідного краю. Ярослав Царук - автор книг «Трагедія волинських сіл 1943-1944 р. р.», «Володимир-Волинський у боротьбі за незалежність», «Відбудова собору Різдва Христового» (у співавторстві). І ось як підсумок багаторічної сумлінної пошукової роботи - книга «Володимирщина у боротьбі за незалежність» (а це 1000 сторінок). Як же зумів краєзнавець, займаючись самоосвітою, піднятися у своїх працях на науковий історичний рівень?"

Книгу «Трагедія волинських сіл 1943-1944 р. р.» я читав. Не заважало б і польським шовіністам прочитати.
показати весь коментар
06.10.2024 08:45 Відповісти
треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі

То хто заважає це робити разом з поляками, а не ******* замість цього один на одного?
показати весь коментар
06.10.2024 02:19 Відповісти
А як ви це зробите без поляків? У 2015 році польський сейм прийняв закон у якому записав що кількість загиблих поляків у Волинській трагедії 100 тисяч. А хто цю цифру заперечить чи поставить під сумнів той отримає три роки в'язниці. Польським політикам не треба розбиратися, їм требу політичні спекуляції. Дробовим каже: Оці комісії, які роками не створюють [у Польщі], вони якраз мають у всьому розібратися: яка там ситуація на цих місцях, які результати пошукових робіт, може, там судмедексперт потрібен? Десь потрібна ця ексгумація, десь потрібен меморіал".
показати весь коментар
06.10.2024 02:45 Відповісти
Ну можна і далі плюватися та чубитися з поляками замість того, щоб щось зробити.

Нам шашечки чи їхати у ЄС?
Якщо ні, то он братушки ломляться з обіймами.
показати весь коментар
06.10.2024 02:56 Відповісти
Ви спочатку розберіться, а потім муйню пишіть
показати весь коментар
06.10.2024 03:15 Відповісти
А ви взагалі ту муйню не пишіть.
показати весь коментар
06.10.2024 10:40 Відповісти
Поляки використовують цю тему на виборах, як у нас комуністи і регіонали використовували мовне питання.
показати весь коментар
06.10.2024 12:03 Відповісти
У Польщі істеричність викликанана політичними факторами, а в Україні політити і чиновники, набрані " по об'явлєнію" не мають ніякого дипломатичного хисту і взагалі уявлення про то, як саме повинен спілкуватися чиновник на міжнародному рівні.
От візьмуть журналісти і надрукують слова Дробовича- " вимоги ексгумації- це смішно", і пошла по новому писать губєрнія неприйняття один одного..
Одним словом, одного осла- чиновника..
показати весь коментар
06.10.2024 10:39 Відповісти
+ + + !
показати весь коментар
06.10.2024 11:37 Відповісти
Почитайте про цього типа Дробовича.
Доцента отримав у Драгоманова. Добре, що не у цирку по сусідству.
Погляди гнучкі, як генеральна лінія ОП.

Такий же спец по говорильні, як і ЗЄ.

А ще є цікаві кейси.
У 2021 році він засудив марш на честь дивізії "Галичина" у Києві, зазначивши, що прославлення військ СС є неприпустимим для європейської країни.
показати весь коментар
06.10.2024 02:51 Відповісти
Знаєш... Читаю я тебе вже давно.. Наче розумна людина... Але, буває, таке "видаєш "на-гора"!!! Чим тобі "Драгоманов" "муляє"? Як "особистість"? Чи я "вищий учбовий заклад"? Особистість - відомий український культурний діяч ХІХ ст., просвітник... Заклад - педагогічний (тобто гуманітарний)... Дробович має філософську та правову освіту...
А щодо "дивізії "Галичина" - то тут питання спірне. Якщо з УПА все ясно - вона воювала за вільну та незалежну Україну, то з дивізією не все так однозначно! Давай глянемо на її діяльність з точки зору цілей, щодо яких вона створювалася... Начебто теж - "захист свободи України" Але ж, воюючи з Червоною Армією, вона одночасно відстоювала продовження окупації України німцями!!! ТО чим тоді вона відрізняється від з"єднання Ковпака? Вони теж "боролися за Україну"! Але для того, щоб повернуть її під окупацію більшовиками! То в чому різниця? Давид Самойлов у своєму вірші "Бандитка" правильно написав: "Нам всё равно на Украине - НКВД или гестапо..."
Тепер питання: тоді чому ми відкидаємо сьогодні одного "посібника окупанта" (Ковпака) - і повинні "прославлять" іншого?
Так що Дробовича в цьому питанні можна зрозуміть - цілком виважена позиція...
показати весь коментар
06.10.2024 04:50 Відповісти
Якось вмовили прочитати курс лекцій з соціальної політики в Драгоманова. Треба було приходити раз на тиждень. Найгірший виш в Україні. Найслабші студенти і найгірші викладачі, більшість з яких випускники цієї шарашки. А що ви хочете від установи де прохідний бал 103 з ЗНО? А якщо ви чоловічої статі, то можна бути взагалі дебілом. Багато викладачок дружини високопоставлених чиновників "совкового розливу". То ж не дивно що саме там "професорствувала" Бількєвіч - "Драгоманова" це бренд відсталості, глупості і тупого бюрократизму. Притулок бездарності.
показати весь коментар
06.10.2024 06:23 Відповісти
Це - ЗАРАЗ! В мої часи він був ведучим педінститутом України... Мої мати і сестра його закінчували. Сам не зміг колись туди поступить - "завалили" на екзамені... (Правда, не жалію.. Знайшов собі інший і кращий напрям) Дробович теж не "вчора" його закінчив... А те, що "спаскудився" на даний час - так у нас усі педзаклади такими стали... Зараз мало хто рветься в педагогіку - і платять мало, і робота вимотує психологічно.... У мене товариш зараз працює викладачем, після педуніверситету та аспірантури, викладачем агроінституту. Так каже, що вимотується так, що тільки-б "до подушки"......
показати весь коментар
06.10.2024 09:10 Відповісти
100%!!! Усім відома така собі Більченко, не сповна розуму людина, яка прославляє путіна, втекла до московії і там продовжує лити бруд на Україну. Так ось, вона була проФФесором цього університету!!! Напевно, вона там не одна така, так що усе вірно
показати весь коментар
06.10.2024 09:37 Відповісти
Через рік після виїзду в Росію Більченко "завила" та "заскиглила" - її не поважають та уваги не звертають, і вона тут нікому не потрібна.... (Писали на "Цензорі" ) Вона була "кимсь" - поки паскудила в Україні... А в Росії вона нікому "нах.. не потрібна"! І це доля більшості їй подібних "гімнюків"......
показати весь коментар
06.10.2024 12:14 Відповісти
У романі "Евангилие от Палача" Георгія та Аркадія Вайнеров цей мотив присутній. Там один герой (ім'я його забув) розмірковує про втрати їхньої родини і після і кожного імені додає - того вбили фашисти, того вбили комуністи... І підбиває підсумки, що за кількістю убитих лідирують комуністи.
У принципі, в 20-му столітті будь-яка сім'я на Євразійському материку, від Атлантичного до Тихого океану, може провести такий мартиролог, чиїми руками це прокляте століття вбило у них більше, комуністичними чи фашистськими.
показати весь коментар
06.10.2024 07:29 Відповісти
Дивізія Галіція СС (14) створювалась на базі поліційного полку Центр СС. Командиром полку був В. Шумана. В квітні 43 перевели з Білорусі до Львова, центру протекторату. Одночасно створювались дивізії СС білоруська(30) і рускогаварящая (29) Броніслава Камінського. Ці дві дивізії так і називались - русскіє.
показати весь коментар
06.10.2024 07:47 Відповісти
Ти для мене "Америки не відкрив"Але "є нюанс" ..... Білоруську так і не створили, а у ;Камінського була бригада... Він її привів з "Локотської республіки"...(Вона потім приймала участь у придушенні Варшавського повстання. Таке творили - німці жахалися...)
показати весь коментар
06.10.2024 08:58 Відповісти
Так чого ви мовчите?
А то виходить Як в тому одеському анекдоті:

-Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка?

- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! -

- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.
показати весь коментар
06.10.2024 02:59 Відповісти
ближче до польських виборів побачимо на кордоні ролніків на екскаваторах, з лопатами і транспарантами.
показати весь коментар
06.10.2024 03:10 Відповісти
Я спочатку подумав, що то говорить світило ПАТАЛОГОАНАТОМІЇ...
Та, в нас на двотижневих курсах у Трускавці можна і на цю спеціальність вивчитися)))
показати весь коментар
06.10.2024 03:13 Відповісти
Він до речі все вірно говорить. З юридичної точки зору це все повне аматорство. Поляки тупо шантажують націю під час діючого геноциду.
показати весь коментар
06.10.2024 04:35 Відповісти
"З юридичної точки зору " той хто вас підрізав на дорозі, а ви вїхали йому в дупу, теж дуже й дуже правий. І ви будете винні.
показати весь коментар
06.10.2024 07:10 Відповісти
Я пропоную полякам піти до першоджерел та спершу ексгумувати чЛеніна, бо якесь ***** каже що він створив Україну а значить що саме він відповідальний за ймовірні злочини тих часів..
показати весь коментар
06.10.2024 03:56 Відповісти
У поляків свої "дєдиваєвалі"...
показати весь коментар
06.10.2024 09:31 Відповісти
Цікаво а на що будуть перевіряти ці ексгумовані останки? на причетність до польско нації чи по родинним ДНК? Це коштує дуже дорого і чи буде перевіряти аналізи третя сторона?
показати весь коментар
06.10.2024 04:33 Відповісти
Тим, хто у цій рані колупається, просто потрібні політичні дивіденди.... Хтось з видатних британців, сказав: "Патріотизм (шовінізм) - останній прихисток негідників....." Не маючи під ногами міцної політичної платформи, вони грають на шовіністичних настроях поляків... (що-що - а шовінізм в поляках дуже сильно розвинутий Кацапи "носяться" з "Куликівською битвою" та "Великою Вітчизняною війною" (наприклад) - а поляки - з Грюнвальдом..... І там, і там - "захист цивілізації від іноземної навали"!)
показати весь коментар
06.10.2024 05:01 Відповісти
ні на що не будуть перевіряти. Нариють кісток, скажуть що то мільйон поляків бандерівці замордували і повідомлять як геноцид (ну а як без нього?), виставлять репарації чи об'являть своїми територіями.
Ідея проста як двері.
показати весь коментар
06.10.2024 22:06 Відповісти
Екзгумація це смішно. Де вони цього Дробовича найшли? Судячи з фото, наркоша.
показати весь коментар
06.10.2024 05:05 Відповісти
А чому не угорців або кацапів? Ті ж валили поляків аж гуло! ...

Як чому? Все дуже просто. "Хто дівчину вечеряє, той її і танцює"© Десь так)
показати весь коментар
06.10.2024 07:54 Відповісти
Тим політикам, що педалюють це питання, треба видати по лопаті і нехай копають,
а не мелять язиком.
показати весь коментар
06.10.2024 06:57 Відповісти
Пусть тогда ЛЬвов весь перекопают,помню как в 1992 напротив нашего техникума прямо в дворе школы милиции в газонах десятки скелетов нашли,там находились в 1939-ом сотрудники НКВД.
показати весь коментар
06.10.2024 07:37 Відповісти
Ну, в даному випадку річ про Волинь, а не Галичину. Хоча, якщо там останків не знайдуть чи знайдуть мало, то може й за Львів візьмуться. Треба ж якось нарити 100 тис загиблих поляків, бо саме така цифра нині в поляків фігурує, причому кількість загиблих у них постійно зростає.
показати весь коментар
06.10.2024 17:58 Відповісти
https://images.cnscdn.com/c/3/4/a/c34a0360d0da0f4fcf90ccb1caf8221d/original.jpg"Більшість тих заяв, про які ми говоримо, вони ж не фахові. Оці заяви, що "давайте ексгумувати" - ну це просто смішно. Тому що перш ніж щось ексгумувати, треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі. А тут ми чуємо від [польських] міністрів, від прем'єра, від президентів заяви про ексгумації", - сказав він.
Не розумію в чому проблема? Дайте їм те що хочуть, хай заткнуться. Хай проводять всі роботи і екзгумують. Нашо роздувати іх мухи слона?
показати весь коментар
06.10.2024 08:22 Відповісти
читай мій пост нижче,ексгуматор!!
показати весь коментар
06.10.2024 09:30 Відповісти
Не розумієте, це точно... З мухи слона роздувають поляки, яким пох на цю "ексгумацію", але охота заробити політичні дивіденти. Не заткнуться. Далі скажуть демонтувати у нас пам'ятники УПА та Бандері, далі будуть вимагати заборони червоно-чорного прапора, далі згадають героїв Коліївщини та Хмельниччини. Поляки - це недороблені кацапи, просто з "еуропейським лоском"...
показати весь коментар
06.10.2024 09:38 Відповісти
Ну от коли будуть вимагати наше - я їх на буй пошлю. А якщо хочуть забрати тіла своїх громадян - нехай забирають. Мають право я вважаю.
Чи я неправильно розумію що саме вони хочуть?
показати весь коментар
06.10.2024 10:08 Відповісти
див. вище що хочуть
показати весь коментар
06.10.2024 22:08 Відповісти
Повіяло душком сленгу старого кпссівського лиса Макарича. Мені памятається, як він та його писаки на всіх вуглах заперечували існування Бикивні, як тільки не викручувались. На фоні преклонєнія ОПи перед х..... (Нададагаваріцца) усілякі кроки для примирення, усунення протиріччь будуть переслідуватись.ЗЕрмак не упустить шансу нагадити двостроннім відносинам. ЗЕрмак у пориві запопадливості перед х....навіть підрив х..... Своїх газопроводів переклали на українських патріотів.
показати весь коментар
06.10.2024 08:23 Відповісти
Про Ярослава Царука.

«У МЕНЕ ДУША КРИЧАЛА ВІД НЕПРАВДИ»

Ярослав Царук змінив кілька велосипедів, коли об'їжджав усі села Володимир-Волинського і сусідніх із ним районів, щоб зібрати свідчення тисяч очевидців про трагічні сторінки історії свого краю...

Двадцять років Ярослав Царук прослужив в совєцькій армії. Хоч не мав вищої військової освіти, але перебував на офіцерських посадах, зокрема, був начальником хлібозаводу дивізії. Потрапив у немилість до органів КДБ (забагато говорив правди), а тому після служби знайшов робоче місце лише в котельні. Та незабаром відкрився його талант як дослідника історії рідного краю. Ярослав Царук - автор книг «Трагедія волинських сіл 1943-1944 р. р.», «Володимир-Волинський у боротьбі за незалежність», «Відбудова собору Різдва Христового» (у співавторстві). І ось як підсумок багаторічної сумлінної пошукової роботи - книга «Володимирщина у боротьбі за незалежність» (а це 1000 сторінок). Як же зумів краєзнавець, займаючись самоосвітою, піднятися у своїх працях на науковий історичний рівень?"

Книгу «Трагедія волинських сіл 1943-1944 р. р.» я читав. Не заважало б і польським шовіністам прочитати.
показати весь коментар
06.10.2024 08:37 Відповісти
А хто знає де копати?
показати весь коментар
06.10.2024 08:41 Відповісти
Доречне питання. Взагалі Дуда нещодавно говорив, що дозвіл на розкопки на певних ділянках, де поляки підозрюють потенційні поховання їх співвітчизників, вже отримані. А над отриманням відповідного рішення на інших ділянках вони працюють.
показати весь коментар
06.10.2024 18:09 Відповісти
1 млн виділити на польську ексгумацію? Якщо пшекам треба, то хай виділяють
показати весь коментар
06.10.2024 09:12 Відповісти
Зараз скажуть знось свою хату, боже під нею поляки поховані.
показати весь коментар
06.10.2024 12:13 Відповісти
Польща як була колгоспом регіонального масштабу, так і залишилася. Мишача метушня як офіційна політика. Хоча треба сказати, що трохи успішний колгосп за наш, може Західна Європа ближче..
показати весь коментар
06.10.2024 09:27 Відповісти
В одному американському фільмі,негри!!,говорили: чому може навчити поляк,як у 5-х закручувати лампочку ? В темі "різні"все дуже цікаво...я,на жаль,вже старий і добре пам"ятаю СССР-там про "різанину" і згадки не було,і пшекруї з ПНР про неї мовчали,як риби...Хоча,здавалося б,благодатний грунт у боротьбі з укр.буржуазними націоналістами... Після 91-го,бардзо гоноровиє наші сусіди пішли по низхідній площині: при Кучмі-Кваснєвскому у них було 36800 жертв,потім 100 тис.,зараз викотили 180000,а на підході ....500000 !!І всіх їх треба ексгумувати! Теоретично,пшеки можуть оголосити жертвами кістки всіх людей похованих на Волині за останні 200 років. Але це не тільки польська брехливість,це й розрахунок. Думаю,пшеки перелякалися теоретичного вступу України в ЄС і таким часом закладають базу для блокади вступу...
показати весь коментар
06.10.2024 09:29 Відповісти
а про те,які пшеки брехуни в т.ч. і у справі "Волинсько трагедії" досить прочитати про історію фото т.з. українського віночка, начеб-то фото польських дітей вбитих УПА під Тернополем...
показати весь коментар
06.10.2024 09:33 Відповісти
Ексгумація і смішно, в одній голові, ну знаєте...
показати весь коментар
06.10.2024 09:46 Відповісти
Польські хотелкі це чиста політика у них. Треба погоджуватись, будувати проекти, плани, а робити все після війни. Така дипломатія. Під час війни нам воно не потрібно, а вони хай чекають, аж заклякнуть. ❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
06.10.2024 10:14 Відповісти
В это непростое для страны время. Когда чють не решаюшчее слово по окончянию войны осtаётся за соседями, у вас еcчё находится время "намекнуть цену" за решение вопроса?
показати весь коментар
06.10.2024 10:18 Відповісти
Навіщо нам та меморалізація поляків в Україні? Уявіть, кожного року товпи поляків будуть приїзджати в Україну плакати за своїми предками, а хто робити вигляд, та хаяти Україну та українців, називати нас вбивцями, хоч самі при цьому не кращі.
Краще віддати, нехай там у себе за ними плачуть, а не в Україні, кожен рік будуть нагадувати що ми винні. Навіщо це нам?! Навряд чи це сприятиме подальшим добрим стосункам.
показати весь коментар
06.10.2024 10:20 Відповісти
А примусове переселення українців (лемків) з "теренів польщі " ??? За це не треба нести відповідальність ?!!!
показати весь коментар
06.10.2024 12:16 Відповісти
Хто і що заважає полякам проводити ексгумацію? Нехай дають ділянки землі де вони збираються копати і нехай копають, дотримуючись всіх санітарних і екологічних норм. Хто і як буде ідентифікувати останки? Експертиза ДНК? Хто гарантує її правильність? Яка третя сторона? Тут правильно писали: можна записати в жертви трагедії всі поховання на Волині за останні 200 років. .... Хто відповість за процес пацифікації українців в 30-х роках 20 ст.? Бо це проводила ДЕРЖАВА Польща і держава має відповідати. За події 40-х держава Україна не може відповідати, бо її тоді не було. Коли Польща проведе ексгумацію і ДНК останків Северина Наливайка?
показати весь коментар
06.10.2024 10:31 Відповісти
Мабуть поляки хотіли нагнути українців, не поважали, погано ставились, дістали і потім у них трапилася трагедія, а хто ім винен? Ми не прийшли до них у Польщу робити трагедії
показати весь коментар
06.10.2024 10:55 Відповісти
Так звана волинська різня була відповіддю на розстріли мирних українців Армією Крайовою (АК). Їх викинули з окупованих Польщею територій Західної України.
показати весь коментар
06.10.2024 12:13 Відповісти
А жертв армії крайової (АК) поляки коли будуть ексгумувати?
показати весь коментар
06.10.2024 12:11 Відповісти
Як зробити,щоб війська НАТО були в Україні?)))Україні треба напасти на Польщу,бо поляки ж нарешті,певно з подачі москалівзаговорили про Волинь та Львів,а отже засіхають на територіальну цілісність України)))
показати весь коментар
06.10.2024 14:08 Відповісти
Прикро, що народ європейської держави не розуміє, що немає виправдання воєнним злочинам. Поляки на Волині жили споконвіку. І не лише на Волині. Багато було мішаних шлюбів. Станом на 1943 рік у польські поселення були практично 100% діти, жінки, каліки, старі. І саме цих людей Дмитро Клячківський, він же Клим Савур наказав вбивати. За те, що католики, а не православні. За те, що говорили іншою мовою. За те, що свята святкували за григоріанським, а не юліанським календарем. Саме тому, що це правда, УІНП ще з часів В'ятровича блокує діалог із Польщею. Бо ж герої не можуть бути злочинцями. Абсолютно інша ситуація з українськими похованнями у Польщі. Там якраз поховано переважно комбатантів.
Варто збагнути одне - хто правий, той не блокуватиме заходи, які допоможуть встановити істину. Блокування саме з боку України. Мені вже 20 років соромно за таку позицію моєї країни.
показати весь коментар
06.10.2024 22:00 Відповісти
ви дебіл?
показати весь коментар
06.10.2024 22:10 Відповісти
А де ж були польські чоловіки, не знаєте? То я скажу: прислужували німцям в "поліції ґранатовій" або "геройствували" в бандах "армії крайової" чи "батальйонів хлопських". І дуже добре, що сьогодні поляки хочуть лише "ексгумації", а не української землі. За це велика подяка Климу Савуру, бійцям УПА, простим українським селянам, які очистили свою землю від західного окупанта.
показати весь коментар
12.10.2024 18:51 Відповісти
 
 