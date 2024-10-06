Більшість польських заяв про ексгумацію в Україні - не фахові. Ну це просто смішно, - Дробович

Частина заяв щодо необхідності провести ексгумацію похованих в Україні поляків звучать від людей, які не розуміються на цьому питанні.

Про це заявив керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Більшість тих заяв, про які ми говоримо, вони ж не фахові. Оці заяви, що "давайте ексгумувати" – ну це просто смішно. Тому що перш ніж щось ексгумувати, треба спочатку провести дослідницькі роботи, пошукові земляні роботи, зрозуміти, яке місце, в якому стані останки, чи є потреба в ексгумаціях і так далі. А тут ми чуємо від [польських] міністрів, від прем'єра, від президентів заяви про ексгумації", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам’яті просить Кабмін виділити 1 млн грн на ексгумації жертв Волинської трагедії

Керівник УІНП зазначив, що політики говорять не про попередні етапи цієї роботи.

"Може, там і не треба ексгумації, може, там можна меморіалізацію на місці зробити. Це виглядає як чиста політизація, а не предметна розмова. Це фахова тема. Оці комісії, які роками не створюють [у Польщі], вони якраз мають у всьому розібратися: яка там ситуація на цих місцях, які результати пошукових робіт, може, там судмедексперт потрібен? Десь потрібна ця ексгумація, десь потрібен меморіал", – підкреслив Дробович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має вирішити питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії, - МЗС Польщі

За його словами, ідеться про складну комплексну тему, якою "мають займатися фахівці, а не політики кидатися заявами, десятками на тиждень".

"Ми отримали цей польський запит від конкретної громадянки, яка вже, я так розумію, не змогла знайти якихось дієвих інструментів у Польщі і звернулася до нас напряму. Попри цю ситуацію, у план роботи на 2025 рік, ми дамо це. План роботи – це конкретний юридичний документ. І плюс, я попросив уряд, щоб уряд створив окрему бюджетну програму на наступний рік. Щоб хоча б 1 млн грн був", – зазначив Дробович.

Він пояснив, що кошти необхідні, "щоб можна було проводити в таких екстрених випадках пошукові роботи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить питання Волинської трагедії, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

"У нас є свої потреби, які пов'язані з Другою світовою війною, пошуковими роботами визвольного руху, але якщо будуть такі випадки як оцей, то будемо так допомагати громадянам Польщі", – підкреслив керівник УІНП.