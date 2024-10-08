Не успокоимся, пока не почтим жертв геноцида на Волыни, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на церемонии по случаю 84-й годовщины создания Селянских батальонов в очередной раз высказался о необходимости сделать "общепризнанной и понятной" в Европе и мире правду о Волынской трагедии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает агентство PAP.
Отмечается, что министр принял участие в церемонии по случаю 84-й годовщины создания Селянских батальонов, состоявшейся перед памятником солдатам Селянских батальонов и Союза народных женщин в Варшаве.
Косиняк-Камыш отметил, что он неизменно помнит историю и героев, независимо от того, "является ли он представителем правящей партии или находится в оппозиции".
"Я хотел бы дать обещание всем нам здесь, обещание Польше, обещание моим соотечественникам: мы не успокоимся, пока не почтим память жертв геноцида на Волыни", - заявил он.
Он отметил, что правда должна быть "общепризнанной и понятной в Европе и мире".
Косиняк-Камыш добавил, что "среди первых жертв тех событий были солдаты Селянских батальонов, это были преимущественно польские селяне". Министр отметил, что не вспоминает трагедию, "чтобы разбередить рану, потому что нельзя разбередить раны, которые не зажили".
Он добавил, что именно так надо говорить с друзьями, то есть четко и ясно.
Селянские батальоны (первоначально Селянская гвардия) были сформированы в августе 1940 года. Организация была вооруженными силами Народной партии, но в нее также входили члены Союза сельской молодежи республики. В период наибольшего развития организация насчитывала около 170 000 членов, исключительно из сельской местности - в городах она не действовала.
Среди самых известных достижений организации - предоставление разведывательных материалов об испытаниях немецких ракет V-1 и V-2, хотя в повседневной жизни отряды в основном занимались уничтожением железнодорожной тяги и коммуникаций, освобождением заключенных из-под арестов гестапо и защитой жителей сел от пацификаций. Политически организация была ближайшей к Армии краевой, занимая антикоммунистическую и антинационалистическую позицию.
Селянские батальоны сорвали немецкие планы депортации и уничтожения польского населения на Замойщине, которые были частью преступного генерального плана "Ост". Селянские батальоны начали вооруженную борьбу против немцев, которая переросла в "Замойское восстание".
После войны солдаты Селянских батальонов стали соучредителями Польской селянской партии, лидером которой является Косиняк-Камыш.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Сибига 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.
2 октября Украинский Институт нацпамяти заявил, что "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии.Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
Доречі, Провід УПА неодноразово попереджав поляків, щоб вони покинули нашу землю і безперешкодно вернулися до Польщі. Близько 100 тис поляків скористалися цим попередженням. Решту залишилися з ак і бх і вчинили спротив. Вони знали на що йшли. Нинішній Польщі нєх. скавчати: отримали по морді, то хай оближуться і підітруться. Сиділи б дома - були б цілі. СЛАВА УПА.
"Ванько"! Я бачу, що він "переклав з хворої голови на здорову"? Який Наполеон? Який 1812 рік?!!! Польща була остаточно поневолена при Катерині ІІ, у 1795 році. Суворов тоді з своїми "чудо-богатирями" вчинив різню у Празі (передмісті Варшави).
То у кого ж "продукт переробки каші в голові"?
Брешеш приватно з власної ініціативи чи за гроші? (а може це звичайна дурість?)
А твій шовінізм заполонив мозок і ллється з вух.
У кожному твоєму реченні є брехня чи пропагандистська нісенітниця. Кілька простих фактів:
1. Шовінізм ОУН і УПА був програмним і відкритим. Плани і практика масового вбивства поляків і євреїв були очевидні.
2. Інститут Яд Вашем в Єрусалимі вшановує людей, які рятували євреїв під час війни. Найбільшу групу складають поляки - 7235 осіб. Українці далеко позаду - на четвертому місці (після голландців і французів).
3. Поляки не хочуть ні Волині, ні Львова (хоча Путлер уже 20 років намагається переконати польських політиків розділити Україну - вони ставляться до нього як до психопата).
Вони не візьмуть Львів, навіть якби Садовий просив їх на колінах. (А Волинь для поляків смердить трупами).
4. Бандера ніколи не керував (не був командиром) у битві проти кацапів чи німців. Натомість він керував терористичними акціями, в яких гинули поляки та українці.
5. У Польщі немає назв вулиць, присвячених вбивцям мирного українського населення.
6. Звичайно, ніхто не пробачить кацапам багаторічну окупацію та масові вбивства. Катинь і збитий літак - це мала частка їхніх злочинів. (Кацапи вбили мільйони поляків, а бандерівці - десятки тисяч. Проте злочин є злочин).
(Немає сенсу коментувати деякі дурні слова Черчілля [частий інструмент більшовицької пропаганди]. Черчілля можна було б назвати гієною, свинею, зрадником союзника чи дyполизом Сталіна.)
І наостанок - спроба потрапити до ЄС із вихвалянням ідеології ОУН закінчиться погано. Як історія із запрошенням ветерана дивізії СС на зустріч із Зеленським у Канаді.
Ось і все про основні факти. Хоча навряд чи щось дійде до твого вузького розуму (адже твій фанатизм рівний дурості).
"Смерть, смерть, ляхам смерть! Смерть московсько-жидівській комуні! В бій кривавий ОУН нас веде!"
Покажуть їм собаку, яка стріляє з кулемета - вони повірять. музей Шиндлера не входить навіть до перших 30 важливих музеїв Польщі. Як джерело історичних знань воно не існує.
(Це сміття для туристів). Важливе значення мають музеї у Варшаві та Гданську.
У Польщі є кілька ******** музеїв, які варто відвідати.
У тому числі музей Війська Польського, музей Варшавського повстання у Варшаві та музей Другої світової війни у Гданську.
Походу вы обычный дурень якому совок промив мізки.
Але совість цього діяча ніяк не зачепили...