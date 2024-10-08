РУС
Не успокоимся, пока не почтим жертв геноцида на Волыни, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на церемонии по случаю 84-й годовщины создания Селянских батальонов в очередной раз высказался о необходимости сделать "общепризнанной и понятной" в Европе и мире правду о Волынской трагедии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает агентство PAP.

Отмечается, что министр принял участие в церемонии по случаю 84-й годовщины создания Селянских батальонов, состоявшейся перед памятником солдатам Селянских батальонов и Союза народных женщин в Варшаве.

Косиняк-Камыш отметил, что он неизменно помнит историю и героев, независимо от того, "является ли он представителем правящей партии или находится в оппозиции".

"Я хотел бы дать обещание всем нам здесь, обещание Польше, обещание моим соотечественникам: мы не успокоимся, пока не почтим память жертв геноцида на Волыни", - заявил он.

Он отметил, что правда должна быть "общепризнанной и понятной в Европе и мире".

Читайте также: Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Косиняк-Камыш добавил, что "среди первых жертв тех событий были солдаты Селянских батальонов, это были преимущественно польские селяне". Министр отметил, что не вспоминает трагедию, "чтобы разбередить рану, потому что нельзя разбередить раны, которые не зажили".

Он добавил, что именно так надо говорить с друзьями, то есть четко и ясно.

Селянские батальоны (первоначально Селянская гвардия) были сформированы в августе 1940 года. Организация была вооруженными силами Народной партии, но в нее также входили члены Союза сельской молодежи республики. В период наибольшего развития организация насчитывала около 170 000 членов, исключительно из сельской местности - в городах она не действовала.

Среди самых известных достижений организации - предоставление разведывательных материалов об испытаниях немецких ракет V-1 и V-2, хотя в повседневной жизни отряды в основном занимались уничтожением железнодорожной тяги и коммуникаций, освобождением заключенных из-под арестов гестапо и защитой жителей сел от пацификаций. Политически организация была ближайшей к Армии краевой, занимая антикоммунистическую и антинационалистическую позицию.

Селянские батальоны сорвали немецкие планы депортации и уничтожения польского населения на Замойщине, которые были частью преступного генерального плана "Ост". Селянские батальоны начали вооруженную борьбу против немцев, которая переросла в "Замойское восстание".

После войны солдаты Селянских батальонов стали соучредителями Польской селянской партии, лидером которой является Косиняк-Камыш.

Читайте также: Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Сибига 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.

2 октября Украинский Институт нацпамяти заявил, что "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии.Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Краще наважся херой збити над польським небом шахеда.
08.10.2024 15:53
Та ти вже заібав с тими своїми жертвами. А ти не хочеш вибачитися за Українців які ви поляки теж в цій вашій уяві різні теж замордували? А не хочете за полянузацію всухдніх кремлі… а на кінець ви виєте бандєровці нацисти- но дай відповідь на могилі братів Бандери був Гітлер? Ні а на походах Пілсудського?… ой як не в добро вийшло
08.10.2024 15:54
От шоб ти зʼїв та не киздів. Не заспокоїться він. Тридцять чи сорок років його те питання не хвилювало зовсім, а тут не заспокоїться.
08.10.2024 15:53
Були окупантами. Як зараз цапи в Україні
То були штучно створювані польські колоніальні поселення на українській землі з метою штучно змінити демографічну ситуацію на користь поляків. Точ-у-точ як зараз роблять москалі на ТОТ. А щодо "невинних мирних польських селян" - то ці поселення були базами для польських військових формувань. У них відлежувались, відгодовувались, лікувались і формувались бойовики т.з. ак і хлопських батальонів, котрі звідтіля робили набіги, грабували,палили і убивали українські села. Чи хтось ще думає, що польське паньство воювало в боївках, лісах і болотах? Ага... УПА завдавала відплатних ударів по військових формуваннях поляків і їхніх базах на українській землі,( яку ляхи-окупанти називали своїми східними кресами.)
Доречі, Провід УПА неодноразово попереджав поляків, щоб вони покинули нашу землю і безперешкодно вернулися до Польщі. Близько 100 тис поляків скористалися цим попередженням. Решту залишилися з ак і бх і вчинили спротив. Вони знали на що йшли. Нинішній Польщі нєх. скавчати: отримали по морді, то хай оближуться і підітруться. Сиділи б дома - були б цілі. СЛАВА УПА.
Бред
Оце і все, що можеш написати, шовіністе джеку. Тобі коротко і ясно, історично точно написали, як було насправді. Читайте, шовіністи джеки і камиши.
Написали дурниці і дурні пропагандистські гасла, які не мають нічого спільного з правдою (але така дурниця влаштовує тупих баранів).
Очевидно, що великорозумний та історично підкований шовініст джек тільки й знає свою аргументацію: бред, дурниця, баран тощо. Розум і начитаність через слово від тебе. Йди - щось почитай, чогось дізнайся, тоді будеш з людьми розмовляти і щось їм розумне писати, малограмотна істото
Дві сотні років Польща була під окупацією Російської Імперії після програшу Наполеона у 1812му. Забороняли польську мову, нищили еліту, заселяли поляками Сибір. Україна НІКОЛИ на Польщу не нападала, навіть під час протипольського повстання Хмеля. Хоч могли легко окупувати, війська польські були вщент розбиті. Схоже поляки воюють тільки зі слабкими, які опинились у біді. Таких називають шакалами, на хвилинку
Один з адептів ВАНой на днях написав, що у їх противників "навіть не "каша в голові" - а "продукт її переробки" ...
"Ванько"! Я бачу, що він "переклав з хворої голови на здорову"? Який Наполеон? Який 1812 рік?!!! Польща була остаточно поневолена при Катерині ІІ, у 1795 році. Суворов тоді з своїми "чудо-богатирями" вчинив різню у Празі (передмісті Варшави).
То у кого ж "продукт переробки каші в голові"?
За Наполеона Польща була звільнена від росіян. Але ненадовго.
А з 1795-го і по 1812-й Польща не була під окупацією?
Хто має бути наш наступний президент?
Ванько! Я історик і юрист - а не астролог чи гадалка... Точно можу сказать - не ВАНА...
Януковіч? Бачу, очі загорілись. Любиш янека?
Ванько! Ну, не прикидайся дурником... І не роби вигляд, що ти не знаєш моїх політичних поглядів...
Косиняку варто подумать над іншим - чи не прийдеться, замість "вшанування пам"яті загиблих на Волині", вшановувать пам"ять загиблих від ядерного удару по Варшаві... У Кремлі "********" багато... Є ще "*********" від Путіна...
А до чого тут Украіна? По факту на тодішніх територіях Польщі, польські громодяни, різних конфесій, винищували один одного. Україна на той час не мала власної державності (не в останню чергу завдяки полякам ), то що саме вони хочуть від України???
Та отож. Всі претезії до Райху, тобто Німеччини.
Кордон збираються перекрити на "ремонт". Потрібно видумать причину.
До чого лицемірне польске чмо.Воно вшановує польські селянські батальйони які разом з армією крайовою брали участь в етнічних чистках і різанині українських селян в 44-45 роках і при цьому ще щось патякає про "геноцид" на Волині.
А що там зі смоленською авіакатастрофою, поляки? Це питання вас не цікавить? Вже заспокоїлись?
Російського ведмедя лячно дратувати. А от українську теличку можна і сіпнути за хвоста по геройськи
Тільки теличка ця зеленого кольору, бо при Пороху ці питання якось вдавалося владнати. Принаймні я не чула від Польщі таких ультиматумів.
Ну так і голосуйте за Пороха. Тільки чомусь він проти виборів навіть всупереч Конституції
Я был в музее Шиндлера. Там видео есть - 31 августа 39г польские и немецкие военные вместе распивают пиво. А на следующий день убивают тех, с кем вчера распивали. Об этом министр не знает? Или это "другое"?
Бред
Оцей комиш не каже в своїх проповідях, що Батальйони хлопські як і Армія Крайова, що нищили українців на Волині, були створені офіційним Польським урядом значно раніше ніж УПА. Це факт. Бо офіційні збройні сили Польщі ( в яких, до речі, були й українці, як тодішні громадяни Польщі) були знищені в 1939 році за 3 тижні. Тобто польські владні шовіністи в 1939-40-х роках знали, що треба буде воювати за землю Волині з українським населенням, якого була більшість. Цей комиш чомусь не каже, що він та йому подібні цю свою антиукраїнську тему не розвивав у 80-90 -х і початку 2000-х років. Тільки зараз йому припекло - коли на Україну напав ворог. Треба бити у спину. Так, комиш?
Цікавий феномен - у кожному реченні є хоча б одна брехня
Брешеш приватно з власної ініціативи чи за гроші? (а може це звичайна дурість?)
Нема в моїх словах брехні, пропольський шовіністе джеку, і ти це дуже добре знаєш. Пишу історичну правду, хоча вона неприємна таким істотам, як джек. Що вони можуть - тільки тупо, голослівно, брехливо заперечувати. Багато у вас, шовіністів, вини перед українцями було і є ще й зараз - не розумнішаєте, не стаєте нормальними гуманними людьми навіть у 21 столітті. Як у кацапів з їхньою війною проти нас.
Ти навіть не стояв біля правди і не маєш поняття про історію.
А твій шовінізм заполонив мозок і ллється з вух.
Історії можу тебе повчити, шовіністе джеку. Чехів чи словаків шовіністами не називають. Саме поляки (не всі, звичайно, це правда) і кацапи (всі і завжди) були шовіністами по відношенню до сусідів Особливо - до українців. Це і зараз видно. І по кацапії і по окремих ролніках та таких камишових джеках. Одних душить від злоби , що довелось піти з Волині і Галичини, яким даремно проводили пацифікацію і полонізацію, інших - що вони без України і стародавнього Києва тільки масковія - кацапія з 18 ст. 21 ст. надворі - а вони мають такі допотопні шовіністичні мізки. Жах! Європейцями мабуть самі себе вважаєте.
Чого ти можеш когось навчити, шовіністе Самолюку, якщо ти сам дурний? Можна бути дурним шовіністом, а через деякий час засвоїти факти і стати мудрішим. Але бути впертим, тупим шовіністом - це крайня дурість. Камиш іноді говорить багато дурниць, але в одному він правий. Україна не ввійде в ЄС з пам'ятниками Бандері та Шухевичу та вихваляючи їх ідеологію. Це тому, що вони та їхня організація не мали нічого спільного з демократією, а пов'язані лише з шовінізмом і визнанням вбивства як політичного методу. І, що цікаво, блокувати вступ України до ЄС будуть не поляки, а євреї, які живуть у Європі (переважно впливові французькі євреї). Бо бандерівці отримували задоволення від убивств не лише поляків, а й євреїв (і євреї це добре пам'ятають). (Навіть був такий популярний слоган - можу пригадати).
Навіть листування з тобою, шовіністе джеку, нічого до мізків тобі не добавило. Не знаєш, мудрагелю, значення слова шовініст. З цим, мабуть, і помреш. Воно у тобі, шовіністичне, сидить. Мав би знати - інтернетом, мабуть, користуєшся. Українці ніколи в своїй історії не були шовіністами. А кацапи і поляки весь час були і ними є. Не були - чехи і словаки, балтійські країни, швейцарці, румуни, болгари тощо . А кацапи і поляки -це країни, які просто не могли не лізти на чужі сусідні землі, і силою чи підступом захоплювати їх, і нав"язувати їм при цьому свою мову, владу, релігію тощо. Великодержавний шовінізм. Росія - лопне, а їм все землі мало. Полякам - свого треба: Польску од можа до можа. Як же вони без Львова і Волині будуть жити? Євреї, щоб ти знав, служили навіть в УПА, українці рятували євреїв від німців - нема Праведників , що рятували євреїв серед поляків, а серед українців - десятки. Ти, джеку, настільки неосвічена, обмежена людина і мізерна істота, що мені просто противно з тобою спілкуватись. Я в своєму житті прочитав кілька сотень книг (різних - політичних, історичних, детективів), художніх польською мовою. Десятки років читаю нею. І з багатьма хорошими, добрими поляками мав справи, розмовляв тощо. Звичайно, кілька траплялось і твого типу. Це правда. Недаремно ж є і зараз - камиш, ролнікі, джек. Не переживай, за Бандеру і Шухевича, яких вбили кацапи, яким ви вже, мабуть, вибачили Катинь і збитого літака з своєю патріотичною елітою, ми будемо їх шанувати, бо це патріоти, які боролись за Україну і українську землю. І до вас ми не ліземо, коли ви свої вулиці і площі називаєте іменами душогубів і мучителів українського населення. А щодо ЄС і НАТО, то ясно, що ви поп"єте з нас кров. Чим ви гірші за Орбана? Черчиль вашу шовіністичну душу ще коли розкусив і назвав гієною. Нема у вас державної шляхетності, хоч ви і поляками називаєтесь. Пропади, нікчемо шовіністе джеку, не хочу з тобою, ганебна ти людино, з тобою більше спілкуватись. Бо горбатого тільки могила виправить, як кажуть українці.
Ти говориш смішні речі, дурний і неосвічений. На ютубі є український історик, який розмовляє з кацапами і на початку запитує: «Яку книжку з історії ви читали, крім підручника та художньої літератури». Переважна більшість нічого не читала, але з великою переконаністю говорять дурниці про історію. Ти копія тих кацапів.
У кожному твоєму реченні є брехня чи пропагандистська нісенітниця. Кілька простих фактів:
1. Шовінізм ОУН і УПА був програмним і відкритим. Плани і практика масового вбивства поляків і євреїв були очевидні.
2. Інститут Яд Вашем в Єрусалимі вшановує людей, які рятували євреїв під час війни. Найбільшу групу складають поляки - 7235 осіб. Українці далеко позаду - на четвертому місці (після голландців і французів).
3. Поляки не хочуть ні Волині, ні Львова (хоча Путлер уже 20 років намагається переконати польських політиків розділити Україну - вони ставляться до нього як до психопата).
Вони не візьмуть Львів, навіть якби Садовий просив їх на колінах. (А Волинь для поляків смердить трупами).
4. Бандера ніколи не керував (не був командиром) у битві проти кацапів чи німців. Натомість він керував терористичними акціями, в яких гинули поляки та українці.
5. У Польщі немає назв вулиць, присвячених вбивцям мирного українського населення.
6. Звичайно, ніхто не пробачить кацапам багаторічну окупацію та масові вбивства. Катинь і збитий літак - це мала частка їхніх злочинів. (Кацапи вбили мільйони поляків, а бандерівці - десятки тисяч. Проте злочин є злочин).

(Немає сенсу коментувати деякі дурні слова Черчілля [частий інструмент більшовицької пропаганди]. Черчілля можна було б назвати гієною, свинею, зрадником союзника чи дyполизом Сталіна.)
І наостанок - спроба потрапити до ЄС із вихвалянням ідеології ОУН закінчиться погано. Як історія із запрошенням ветерана дивізії СС на зустріч із Зеленським у Канаді.
Ось і все про основні факти. Хоча навряд чи щось дійде до твого вузького розуму (адже твій фанатизм рівний дурості).
Допоміжне питання до пункту №1 - чия політична програма містилася в пісні:
"Смерть, смерть, ляхам смерть! Смерть московсько-жидівській комуні! В бій кривавий ОУН нас веде!"
Что именно бред? Вы же из Польши. Ну так сами можете съездить в музей Шиндлера и проверить. Там, кстати, много интересного про вторую мировую
Солдати у підвищеній бойовій готовності готуються до війни та "п'ють пиво з ворогом"? Звичайно це бред.
Посетите музей Шиндлера - я так понимаю для вас это будет разрыв мозга
Для неосвічених, тупих людей з колишньої більшовицької деспотії кожен фільм - "разрыв мозга" .
Покажуть їм собаку, яка стріляє з кулемета - вони повірять. музей Шиндлера не входить навіть до перших 30 важливих музеїв Польщі. Як джерело історичних знань воно не існує.
(Це сміття для туристів). Важливе значення мають музеї у Варшаві та Гданську.
Вы там не были. То есть не были, но осуждаете. Походу вы обычный рашист, который сбежал в Польшу 😁
Я не витрачаю час на таке сміття для туристів. Мультфільми для ідіотів мене теж не цікавлять.
У Польщі є кілька ******** музеїв, які варто відвідати.
У тому числі музей Війська Польського, музей Варшавського повстання у Варшаві та музей Другої світової війни у ​​Гданську.
Походу вы обычный дурень якому совок промив мізки.
.... очевидно, що .ацапята грошенят підкинули для потреб партії ,і українські заробітчани вже виконали важливі сезонні роботи .
Але совість цього діяча ніяк не зачепили...
А что Украина не может Польше предъявить? Или "нечего"? Да ну ладно
А як там 'Операція Вісла' поживає, не жме?
