Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на церемонии по случаю 84-й годовщины создания Селянских батальонов в очередной раз высказался о необходимости сделать "общепризнанной и понятной" в Европе и мире правду о Волынской трагедии.

Отмечается, что министр принял участие в церемонии по случаю 84-й годовщины создания Селянских батальонов, состоявшейся перед памятником солдатам Селянских батальонов и Союза народных женщин в Варшаве.

Косиняк-Камыш отметил, что он неизменно помнит историю и героев, независимо от того, "является ли он представителем правящей партии или находится в оппозиции".

"Я хотел бы дать обещание всем нам здесь, обещание Польше, обещание моим соотечественникам: мы не успокоимся, пока не почтим память жертв геноцида на Волыни", - заявил он.

Он отметил, что правда должна быть "общепризнанной и понятной в Европе и мире".

Косиняк-Камыш добавил, что "среди первых жертв тех событий были солдаты Селянских батальонов, это были преимущественно польские селяне". Министр отметил, что не вспоминает трагедию, "чтобы разбередить рану, потому что нельзя разбередить раны, которые не зажили".

Он добавил, что именно так надо говорить с друзьями, то есть четко и ясно.

Селянские батальоны (первоначально Селянская гвардия) были сформированы в августе 1940 года. Организация была вооруженными силами Народной партии, но в нее также входили члены Союза сельской молодежи республики. В период наибольшего развития организация насчитывала около 170 000 членов, исключительно из сельской местности - в городах она не действовала.

Среди самых известных достижений организации - предоставление разведывательных материалов об испытаниях немецких ракет V-1 и V-2, хотя в повседневной жизни отряды в основном занимались уничтожением железнодорожной тяги и коммуникаций, освобождением заключенных из-под арестов гестапо и защитой жителей сел от пацификаций. Политически организация была ближайшей к Армии краевой, занимая антикоммунистическую и антинационалистическую позицию.

Селянские батальоны сорвали немецкие планы депортации и уничтожения польского населения на Замойщине, которые были частью преступного генерального плана "Ост". Селянские батальоны начали вооруженную борьбу против немцев, которая переросла в "Замойское восстание".

После войны солдаты Селянских батальонов стали соучредителями Польской селянской партии, лидером которой является Косиняк-Камыш.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Сибига 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который может препятствовать евроинтеграции.

2 октября Украинский Институт нацпамяти заявил, что "склоняется к решению" провести в 2025 году поиск останков жертв Волынской трагедии.Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.