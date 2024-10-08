Не заспокоїмося, поки не вшануємо жертв геноциду на Волині, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на церемонії з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів вкотре висловився щодо необхідності зробити "загальновизнаною і зрозумілою" в Європі та світі правду про Волинську трагедію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє агенція PAP.
Зазначається, що міністр взяв участь у церемонії з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів, що відбулася перед пам'ятником солдатам Селянських батальйонів і Союзу народних жінок у Варшаві.
Косіняк-Камиш наголосив, що він незмінно пам'ятає історію та героїв, незалежно від того, "чи є він представником провладної партії, чи перебуває в опозиції".
"Я хотів би дати обіцянку всім нам тут, обіцянку Польщі, обіцянку моїм співвітчизникам: ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам'ять жертв геноциду на Волині", – заявив він.
Він зауважив, що правда повинна бути "загальновизнаною і зрозумілою в Європі та світі".
Косіняк-Камиш додав, що "серед перших жертв тих подій були солдати Селянських батальйонів, це були переважно польські селяни". Міністр зазначив, що не згадує трагедію, "щоб роз'ятрити рану, бо не можна роз'ятрити рани, які не загоїлися".
Він додав, що саме так треба говорити з друзями, тобто чітко і ясно.
Селянські батальйони (спочатку Селянська гвардія) були сформовані в серпні 1940 року. Організація була збройними силами Народної партії, але до неї також входили члени Союзу сільської молоді республіки. У період найбільшого розвитку організація налічувала близько 170 000 членів, виключно з сільської місцевості – у містах вона не діяла.
Серед найвідоміших досягнень організації – надання розвідувальних матеріалів про випробування німецьких ракет V-1 і V-2, хоча в повсякденному житті загони в основному займалися знищенням залізничної тяги і комунікацій, визволенням в'язнів з-під арештів гестапо і захистом жителів сіл від пацифікацій. Політично організація була найближчою до Армії крайової, займаючи антикомуністичну та антинаціоналістичну позицію.
Селянські батальйони зірвали німецькі плани депортації та знищення польського населення на Замойщині, які були частиною злочинного генерального плану "Ост". Селянські батальйони розпочали збройну боротьбу проти німців, яка переросла в "Замойське повстання".
Після війни солдати Селянських батальйонів стали співзасновниками Польської селянської партії, лідером якої є Косіняк-Камиш.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі, Провід УПА неодноразово попереджав поляків, щоб вони покинули нашу землю і безперешкодно вернулися до Польщі. Близько 100 тис поляків скористалися цим попередженням. Решту залишилися з ак і бх і вчинили спротив. Вони знали на що йшли. Нинішній Польщі нєх. скавчати: отримали по морді, то хай оближуться і підітруться. Сиділи б дома - були б цілі. СЛАВА УПА.
"Ванько"! Я бачу, що він "переклав з хворої голови на здорову"? Який Наполеон? Який 1812 рік?!!! Польща була остаточно поневолена при Катерині ІІ, у 1795 році. Суворов тоді з своїми "чудо-богатирями" вчинив різню у Празі (передмісті Варшави).
То у кого ж "продукт переробки каші в голові"?
Брешеш приватно з власної ініціативи чи за гроші? (а може це звичайна дурість?)
А твій шовінізм заполонив мозок і ллється з вух.
У кожному твоєму реченні є брехня чи пропагандистська нісенітниця. Кілька простих фактів:
1. Шовінізм ОУН і УПА був програмним і відкритим. Плани і практика масового вбивства поляків і євреїв були очевидні.
2. Інститут Яд Вашем в Єрусалимі вшановує людей, які рятували євреїв під час війни. Найбільшу групу складають поляки - 7235 осіб. Українці далеко позаду - на четвертому місці (після голландців і французів).
3. Поляки не хочуть ні Волині, ні Львова (хоча Путлер уже 20 років намагається переконати польських політиків розділити Україну - вони ставляться до нього як до психопата).
Вони не візьмуть Львів, навіть якби Садовий просив їх на колінах. (А Волинь для поляків смердить трупами).
4. Бандера ніколи не керував (не був командиром) у битві проти кацапів чи німців. Натомість він керував терористичними акціями, в яких гинули поляки та українці.
5. У Польщі немає назв вулиць, присвячених вбивцям мирного українського населення.
6. Звичайно, ніхто не пробачить кацапам багаторічну окупацію та масові вбивства. Катинь і збитий літак - це мала частка їхніх злочинів. (Кацапи вбили мільйони поляків, а бандерівці - десятки тисяч. Проте злочин є злочин).
(Немає сенсу коментувати деякі дурні слова Черчілля [частий інструмент більшовицької пропаганди]. Черчілля можна було б назвати гієною, свинею, зрадником союзника чи дyполизом Сталіна.)
І наостанок - спроба потрапити до ЄС із вихвалянням ідеології ОУН закінчиться погано. Як історія із запрошенням ветерана дивізії СС на зустріч із Зеленським у Канаді.
Ось і все про основні факти. Хоча навряд чи щось дійде до твого вузького розуму (адже твій фанатизм рівний дурості).
"Смерть, смерть, ляхам смерть! Смерть московсько-жидівській комуні! В бій кривавий ОУН нас веде!"
Покажуть їм собаку, яка стріляє з кулемета - вони повірять. музей Шиндлера не входить навіть до перших 30 важливих музеїв Польщі. Як джерело історичних знань воно не існує.
(Це сміття для туристів). Важливе значення мають музеї у Варшаві та Гданську.
У Польщі є кілька ******** музеїв, які варто відвідати.
У тому числі музей Війська Польського, музей Варшавського повстання у Варшаві та музей Другої світової війни у Гданську.
Походу вы обычный дурень якому совок промив мізки.
Але совість цього діяча ніяк не зачепили...