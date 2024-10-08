УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6408 відвідувачів онлайн
Новини
5 395 144

Не заспокоїмося, поки не вшануємо жертв геноциду на Волині, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на церемонії з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів вкотре  висловився щодо необхідності зробити "загальновизнаною і зрозумілою" в Європі та світі правду про Волинську трагедію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє агенція PAP.

Зазначається, що міністр взяв участь у церемонії з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів, що відбулася перед пам'ятником солдатам Селянських батальйонів і Союзу народних жінок у Варшаві.

Косіняк-Камиш наголосив, що він незмінно пам'ятає історію та героїв, незалежно від того, "чи є він представником провладної партії, чи перебуває в опозиції".

"Я хотів би дати обіцянку всім нам тут, обіцянку Польщі, обіцянку моїм співвітчизникам: ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам'ять жертв геноциду на Волині", – заявив він.

Він зауважив, що правда повинна бути "загальновизнаною і зрозумілою в Європі та світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість польських заяв про ексгумацію в Україні - не фахові. Ну це просто смішно, - Дробович

Косіняк-Камиш додав, що "серед перших жертв тих подій були солдати Селянських батальйонів, це були переважно польські селяни". Міністр зазначив, що не згадує трагедію, "щоб роз'ятрити рану, бо не можна роз'ятрити рани, які не загоїлися".

Він додав, що саме так треба говорити з друзями, тобто чітко і ясно.

Селянські батальйони (спочатку Селянська гвардія) були сформовані в серпні 1940 року. Організація була збройними силами Народної партії, але до неї також входили члени Союзу сільської молоді республіки. У період найбільшого розвитку організація налічувала близько 170 000 членів, виключно з сільської місцевості – у містах вона не діяла.

Серед найвідоміших досягнень організації – надання розвідувальних матеріалів про випробування німецьких ракет V-1 і V-2, хоча в повсякденному житті загони в основному займалися знищенням залізничної тяги і комунікацій, визволенням в'язнів з-під арештів гестапо і захистом жителів сіл від пацифікацій. Політично організація була найближчою до Армії крайової, займаючи антикомуністичну та антинаціоналістичну позицію.

Селянські батальйони зірвали німецькі плани депортації та знищення польського населення на Замойщині, які були частиною злочинного генерального плану "Ост". Селянські батальйони розпочали збройну боротьбу проти німців, яка переросла в "Замойське повстання".

Після війни солдати Селянських батальйонів стали співзасновниками Польської селянської партії, лідером якої є Косіняк-Камиш.

Також читайте: Інститут нацпам’яті просить Кабмін виділити 1 млн грн на ексгумації жертв Волинської трагедії

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Автор: 

Польща (8762) Волинська трагедія (146) Косіняк-Камиш Владислав (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Краще наважся херой збити над польським небом шахеда.
показати весь коментар
08.10.2024 15:53 Відповісти
+33
Та ти вже заібав с тими своїми жертвами. А ти не хочеш вибачитися за Українців які ви поляки теж в цій вашій уяві різні теж замордували? А не хочете за полянузацію всухдніх кремлі… а на кінець ви виєте бандєровці нацисти- но дай відповідь на могилі братів Бандери був Гітлер? Ні а на походах Пілсудського?… ой як не в добро вийшло
показати весь коментар
08.10.2024 15:54 Відповісти
+30
От шоб ти зʼїв та не киздів. Не заспокоїться він. Тридцять чи сорок років його те питання не хвилювало зовсім, а тут не заспокоїться.
показати весь коментар
08.10.2024 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Були окупантами. Як зараз цапи в Україні
показати весь коментар
08.10.2024 17:16 Відповісти
То були штучно створювані польські колоніальні поселення на українській землі з метою штучно змінити демографічну ситуацію на користь поляків. Точ-у-точ як зараз роблять москалі на ТОТ. А щодо "невинних мирних польських селян" - то ці поселення були базами для польських військових формувань. У них відлежувались, відгодовувались, лікувались і формувались бойовики т.з. ак і хлопських батальонів, котрі звідтіля робили набіги, грабували,палили і убивали українські села. Чи хтось ще думає, що польське паньство воювало в боївках, лісах і болотах? Ага... УПА завдавала відплатних ударів по військових формуваннях поляків і їхніх базах на українській землі,( яку ляхи-окупанти називали своїми східними кресами.)
Доречі, Провід УПА неодноразово попереджав поляків, щоб вони покинули нашу землю і безперешкодно вернулися до Польщі. Близько 100 тис поляків скористалися цим попередженням. Решту залишилися з ак і бх і вчинили спротив. Вони знали на що йшли. Нинішній Польщі нєх. скавчати: отримали по морді, то хай оближуться і підітруться. Сиділи б дома - були б цілі. СЛАВА УПА.
показати весь коментар
08.10.2024 21:14 Відповісти
Бред
показати весь коментар
08.10.2024 22:03 Відповісти
Оце і все, що можеш написати, шовіністе джеку. Тобі коротко і ясно, історично точно написали, як було насправді. Читайте, шовіністи джеки і камиши.
показати весь коментар
30.10.2024 00:43 Відповісти
Написали дурниці і дурні пропагандистські гасла, які не мають нічого спільного з правдою (але така дурниця влаштовує тупих баранів).
показати весь коментар
30.10.2024 18:22 Відповісти
Очевидно, що великорозумний та історично підкований шовініст джек тільки й знає свою аргументацію: бред, дурниця, баран тощо. Розум і начитаність через слово від тебе. Йди - щось почитай, чогось дізнайся, тоді будеш з людьми розмовляти і щось їм розумне писати, малограмотна істото
показати весь коментар
01.11.2024 00:47 Відповісти
Дві сотні років Польща була під окупацією Російської Імперії після програшу Наполеона у 1812му. Забороняли польську мову, нищили еліту, заселяли поляками Сибір. Україна НІКОЛИ на Польщу не нападала, навіть під час протипольського повстання Хмеля. Хоч могли легко окупувати, війська польські були вщент розбиті. Схоже поляки воюють тільки зі слабкими, які опинились у біді. Таких називають шакалами, на хвилинку
показати весь коментар
08.10.2024 17:13 Відповісти
Один з адептів ВАНой на днях написав, що у їх противників "навіть не "каша в голові" - а "продукт її переробки" ...
"Ванько"! Я бачу, що він "переклав з хворої голови на здорову"? Який Наполеон? Який 1812 рік?!!! Польща була остаточно поневолена при Катерині ІІ, у 1795 році. Суворов тоді з своїми "чудо-богатирями" вчинив різню у Празі (передмісті Варшави).
То у кого ж "продукт переробки каші в голові"?
показати весь коментар
08.10.2024 17:27 Відповісти
За Наполеона Польща була звільнена від росіян. Але ненадовго.
показати весь коментар
08.10.2024 17:40 Відповісти
А з 1795-го і по 1812-й Польща не була під окупацією?
показати весь коментар
08.10.2024 17:43 Відповісти
Хто має бути наш наступний президент?
показати весь коментар
08.10.2024 18:17 Відповісти
Ванько! Я історик і юрист - а не астролог чи гадалка... Точно можу сказать - не ВАНА...
показати весь коментар
08.10.2024 19:15 Відповісти
Януковіч? Бачу, очі загорілись. Любиш янека?
показати весь коментар
08.10.2024 20:55 Відповісти
Ванько! Ну, не прикидайся дурником... І не роби вигляд, що ти не знаєш моїх політичних поглядів...
показати весь коментар
08.10.2024 22:17 Відповісти
Косиняку варто подумать над іншим - чи не прийдеться, замість "вшанування пам"яті загиблих на Волині", вшановувать пам"ять загиблих від ядерного удару по Варшаві... У Кремлі "********" багато... Є ще "*********" від Путіна...
показати весь коментар
08.10.2024 17:18 Відповісти
А до чого тут Украіна? По факту на тодішніх територіях Польщі, польські громодяни, різних конфесій, винищували один одного. Україна на той час не мала власної державності (не в останню чергу завдяки полякам ), то що саме вони хочуть від України???
показати весь коментар
08.10.2024 17:19 Відповісти
Та отож. Всі претезії до Райху, тобто Німеччини.
показати весь коментар
08.10.2024 18:52 Відповісти
Кордон збираються перекрити на "ремонт". Потрібно видумать причину.
показати весь коментар
08.10.2024 17:27 Відповісти
До чого лицемірне польске чмо.Воно вшановує польські селянські батальйони які разом з армією крайовою брали участь в етнічних чистках і різанині українських селян в 44-45 роках і при цьому ще щось патякає про "геноцид" на Волині.
показати весь коментар
08.10.2024 17:46 Відповісти
А що там зі смоленською авіакатастрофою, поляки? Це питання вас не цікавить? Вже заспокоїлись?
показати весь коментар
08.10.2024 17:48 Відповісти
Російського ведмедя лячно дратувати. А от українську теличку можна і сіпнути за хвоста по геройськи
показати весь коментар
08.10.2024 18:09 Відповісти
Тільки теличка ця зеленого кольору, бо при Пороху ці питання якось вдавалося владнати. Принаймні я не чула від Польщі таких ультиматумів.
показати весь коментар
08.10.2024 19:26 Відповісти
Ну так і голосуйте за Пороха. Тільки чомусь він проти виборів навіть всупереч Конституції
показати весь коментар
08.10.2024 21:00 Відповісти
Я был в музее Шиндлера. Там видео есть - 31 августа 39г польские и немецкие военные вместе распивают пиво. А на следующий день убивают тех, с кем вчера распивали. Об этом министр не знает? Или это "другое"?
показати весь коментар
08.10.2024 18:08 Відповісти
Бред
показати весь коментар
08.10.2024 22:07 Відповісти
Оцей комиш не каже в своїх проповідях, що Батальйони хлопські як і Армія Крайова, що нищили українців на Волині, були створені офіційним Польським урядом значно раніше ніж УПА. Це факт. Бо офіційні збройні сили Польщі ( в яких, до речі, були й українці, як тодішні громадяни Польщі) були знищені в 1939 році за 3 тижні. Тобто польські владні шовіністи в 1939-40-х роках знали, що треба буде воювати за землю Волині з українським населенням, якого була більшість. Цей комиш чомусь не каже, що він та йому подібні цю свою антиукраїнську тему не розвивав у 80-90 -х і початку 2000-х років. Тільки зараз йому припекло - коли на Україну напав ворог. Треба бити у спину. Так, комиш?
показати весь коментар
08.10.2024 22:48 Відповісти
Цікавий феномен - у кожному реченні є хоча б одна брехня
Брешеш приватно з власної ініціативи чи за гроші? (а може це звичайна дурість?)
показати весь коментар
09.10.2024 15:55 Відповісти
Нема в моїх словах брехні, пропольський шовіністе джеку, і ти це дуже добре знаєш. Пишу історичну правду, хоча вона неприємна таким істотам, як джек. Що вони можуть - тільки тупо, голослівно, брехливо заперечувати. Багато у вас, шовіністів, вини перед українцями було і є ще й зараз - не розумнішаєте, не стаєте нормальними гуманними людьми навіть у 21 столітті. Як у кацапів з їхньою війною проти нас.
показати весь коментар
11.10.2024 12:35 Відповісти
Ти навіть не стояв біля правди і не маєш поняття про історію.
А твій шовінізм заполонив мозок і ллється з вух.
показати весь коментар
15.10.2024 18:15 Відповісти
Історії можу тебе повчити, шовіністе джеку. Чехів чи словаків шовіністами не називають. Саме поляки (не всі, звичайно, це правда) і кацапи (всі і завжди) були шовіністами по відношенню до сусідів Особливо - до українців. Це і зараз видно. І по кацапії і по окремих ролніках та таких камишових джеках. Одних душить від злоби , що довелось піти з Волині і Галичини, яким даремно проводили пацифікацію і полонізацію, інших - що вони без України і стародавнього Києва тільки масковія - кацапія з 18 ст. 21 ст. надворі - а вони мають такі допотопні шовіністичні мізки. Жах! Європейцями мабуть самі себе вважаєте.
показати весь коментар
30.10.2024 00:36 Відповісти
Чого ти можеш когось навчити, шовіністе Самолюку, якщо ти сам дурний? Можна бути дурним шовіністом, а через деякий час засвоїти факти і стати мудрішим. Але бути впертим, тупим шовіністом - це крайня дурість. Камиш іноді говорить багато дурниць, але в одному він правий. Україна не ввійде в ЄС з пам'ятниками Бандері та Шухевичу та вихваляючи їх ідеологію. Це тому, що вони та їхня організація не мали нічого спільного з демократією, а пов'язані лише з шовінізмом і визнанням вбивства як політичного методу. І, що цікаво, блокувати вступ України до ЄС будуть не поляки, а євреї, які живуть у Європі (переважно впливові французькі євреї). Бо бандерівці отримували задоволення від убивств не лише поляків, а й євреїв (і євреї це добре пам'ятають). (Навіть був такий популярний слоган - можу пригадати).
показати весь коментар
30.10.2024 18:24 Відповісти
Навіть листування з тобою, шовіністе джеку, нічого до мізків тобі не добавило. Не знаєш, мудрагелю, значення слова шовініст. З цим, мабуть, і помреш. Воно у тобі, шовіністичне, сидить. Мав би знати - інтернетом, мабуть, користуєшся. Українці ніколи в своїй історії не були шовіністами. А кацапи і поляки весь час були і ними є. Не були - чехи і словаки, балтійські країни, швейцарці, румуни, болгари тощо . А кацапи і поляки -це країни, які просто не могли не лізти на чужі сусідні землі, і силою чи підступом захоплювати їх, і нав"язувати їм при цьому свою мову, владу, релігію тощо. Великодержавний шовінізм. Росія - лопне, а їм все землі мало. Полякам - свого треба: Польску од можа до можа. Як же вони без Львова і Волині будуть жити? Євреї, щоб ти знав, служили навіть в УПА, українці рятували євреїв від німців - нема Праведників , що рятували євреїв серед поляків, а серед українців - десятки. Ти, джеку, настільки неосвічена, обмежена людина і мізерна істота, що мені просто противно з тобою спілкуватись. Я в своєму житті прочитав кілька сотень книг (різних - політичних, історичних, детективів), художніх польською мовою. Десятки років читаю нею. І з багатьма хорошими, добрими поляками мав справи, розмовляв тощо. Звичайно, кілька траплялось і твого типу. Це правда. Недаремно ж є і зараз - камиш, ролнікі, джек. Не переживай, за Бандеру і Шухевича, яких вбили кацапи, яким ви вже, мабуть, вибачили Катинь і збитого літака з своєю патріотичною елітою, ми будемо їх шанувати, бо це патріоти, які боролись за Україну і українську землю. І до вас ми не ліземо, коли ви свої вулиці і площі називаєте іменами душогубів і мучителів українського населення. А щодо ЄС і НАТО, то ясно, що ви поп"єте з нас кров. Чим ви гірші за Орбана? Черчиль вашу шовіністичну душу ще коли розкусив і назвав гієною. Нема у вас державної шляхетності, хоч ви і поляками називаєтесь. Пропади, нікчемо шовіністе джеку, не хочу з тобою, ганебна ти людино, з тобою більше спілкуватись. Бо горбатого тільки могила виправить, як кажуть українці.
показати весь коментар
01.11.2024 01:53 Відповісти
Ти говориш смішні речі, дурний і неосвічений. На ютубі є український історик, який розмовляє з кацапами і на початку запитує: «Яку книжку з історії ви читали, крім підручника та художньої літератури». Переважна більшість нічого не читала, але з великою переконаністю говорять дурниці про історію. Ти копія тих кацапів.
У кожному твоєму реченні є брехня чи пропагандистська нісенітниця. Кілька простих фактів:
1. Шовінізм ОУН і УПА був програмним і відкритим. Плани і практика масового вбивства поляків і євреїв були очевидні.
2. Інститут Яд Вашем в Єрусалимі вшановує людей, які рятували євреїв під час війни. Найбільшу групу складають поляки - 7235 осіб. Українці далеко позаду - на четвертому місці (після голландців і французів).
3. Поляки не хочуть ні Волині, ні Львова (хоча Путлер уже 20 років намагається переконати польських політиків розділити Україну - вони ставляться до нього як до психопата).
Вони не візьмуть Львів, навіть якби Садовий просив їх на колінах. (А Волинь для поляків смердить трупами).
4. Бандера ніколи не керував (не був командиром) у битві проти кацапів чи німців. Натомість він керував терористичними акціями, в яких гинули поляки та українці.
5. У Польщі немає назв вулиць, присвячених вбивцям мирного українського населення.
6. Звичайно, ніхто не пробачить кацапам багаторічну окупацію та масові вбивства. Катинь і збитий літак - це мала частка їхніх злочинів. (Кацапи вбили мільйони поляків, а бандерівці - десятки тисяч. Проте злочин є злочин).

(Немає сенсу коментувати деякі дурні слова Черчілля [частий інструмент більшовицької пропаганди]. Черчілля можна було б назвати гієною, свинею, зрадником союзника чи дyполизом Сталіна.)
І наостанок - спроба потрапити до ЄС із вихвалянням ідеології ОУН закінчиться погано. Як історія із запрошенням ветерана дивізії СС на зустріч із Зеленським у Канаді.
Ось і все про основні факти. Хоча навряд чи щось дійде до твого вузького розуму (адже твій фанатизм рівний дурості).
показати весь коментар
01.11.2024 21:20 Відповісти
Допоміжне питання до пункту №1 - чия політична програма містилася в пісні:
"Смерть, смерть, ляхам смерть! Смерть московсько-жидівській комуні! В бій кривавий ОУН нас веде!"
показати весь коментар
01.11.2024 21:22 Відповісти
Что именно бред? Вы же из Польши. Ну так сами можете съездить в музей Шиндлера и проверить. Там, кстати, много интересного про вторую мировую
показати весь коментар
09.10.2024 11:36 Відповісти
Солдати у підвищеній бойовій готовності готуються до війни та "п'ють пиво з ворогом"? Звичайно це бред.
показати весь коментар
09.10.2024 16:06 Відповісти
Посетите музей Шиндлера - я так понимаю для вас это будет разрыв мозга
показати весь коментар
09.10.2024 16:16 Відповісти
Для неосвічених, тупих людей з колишньої більшовицької деспотії кожен фільм - "разрыв мозга" .
Покажуть їм собаку, яка стріляє з кулемета - вони повірять. музей Шиндлера не входить навіть до перших 30 важливих музеїв Польщі. Як джерело історичних знань воно не існує.
(Це сміття для туристів). Важливе значення мають музеї у Варшаві та Гданську.
показати весь коментар
09.10.2024 17:42 Відповісти
Вы там не были. То есть не были, но осуждаете. Походу вы обычный рашист, который сбежал в Польшу 😁
показати весь коментар
09.10.2024 18:08 Відповісти
Я не витрачаю час на таке сміття для туристів. Мультфільми для ідіотів мене теж не цікавлять.
У Польщі є кілька ******** музеїв, які варто відвідати.
У тому числі музей Війська Польського, музей Варшавського повстання у Варшаві та музей Другої світової війни у ​​Гданську.
Походу вы обычный дурень якому совок промив мізки.
показати весь коментар
09.10.2024 20:51 Відповісти
.... очевидно, що .ацапята грошенят підкинули для потреб партії ,і українські заробітчани вже виконали важливі сезонні роботи .
Але совість цього діяча ніяк не зачепили...
показати весь коментар
08.10.2024 18:27 Відповісти
А что Украина не может Польше предъявить? Или "нечего"? Да ну ладно
показати весь коментар
08.10.2024 20:24 Відповісти
А як там 'Операція Вісла' поживає, не жме?
показати весь коментар
08.10.2024 23:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 