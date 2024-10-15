Поляків обурює, що молоді хлопці з України їздять на дорогих автомобілях і відпочивають у п’ятизіркових готелях, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Полякам не подобається розкішне життя деяких чоловіків - біженців з України у Польщі, зокрема те, що вони відпочивають у п'ятизіркових готелях та їздять на дорогих авто.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Річ у тім, що для нашого суспільства дуже обурливо бачити, як молоді люди з України, які їздять на найкращих автомобілях, проводять свої вихідні в п'ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які вкладають кошти в охорону здоров'я, пільги, освіту, не кажучи вже про постачання зброї та іншу допомогу", - зауважив Косіняк-Камиш.

За його словами, ініціатива глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо позбавлення соцвиплат українських чоловіків призовного віку має бути застосована й в інших країнах Європи.

"Кілька місяців тому я вже заявляв, що ми допоможемо українській державі, якщо вона захоче достукатися до своїх громадян, які зобов'язані захищати країну і проживають у Польщі. Тоді серед польських роботодавців був ажіотаж, що якщо Польща запровадить таке рішення, то українці виїдуть до Німеччини чи Італії. Тому рішення, про яке говорить міністр Сікорський, повинно мати загальноєвропейський вимір", - зазначив міністр.

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