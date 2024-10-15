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Поляків обурює, що молоді хлопці з України їздять на дорогих автомобілях і відпочивають у п’ятизіркових готелях, - міністр оборони Косіняк-Камиш

міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Полякам не подобається розкішне життя деяких чоловіків - біженців з України у Польщі, зокрема те, що вони відпочивають у п'ятизіркових готелях та їздять на дорогих авто.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Річ у тім, що для нашого суспільства дуже обурливо бачити, як молоді люди з України, які їздять на найкращих автомобілях, проводять свої вихідні в п'ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які вкладають кошти в охорону здоров'я, пільги, освіту, не кажучи вже про постачання зброї та іншу допомогу", - зауважив Косіняк-Камиш.

За його словами, ініціатива глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо позбавлення соцвиплат українських чоловіків призовного віку має бути застосована й в інших країнах Європи.

"Кілька місяців тому я вже заявляв, що ми допоможемо українській державі, якщо вона захоче достукатися до своїх громадян, які зобов'язані захищати країну і проживають у Польщі. Тоді серед польських роботодавців був ажіотаж, що якщо Польща запровадить таке рішення, то українці виїдуть до Німеччини чи Італії. Тому рішення, про яке говорить міністр Сікорський, повинно мати загальноєвропейський вимір", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 300 українців виявили бажання вступити до Українського легіону в Польщі, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Автор: 

біженці (1891) Польща (8615) Косіняк-Камиш Владислав (50)


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Топ коментарі
+29
А українців обурює, що західний світ залишив Україну одну проти рашки, північної Кореї і Ірану з купою заборон бити по кацапській території. Ну то будете самі воювати!
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15.10.2024 22:01
+25
Таке враження, що як мінімум половина уряду Польщі-їбанута.
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15.10.2024 21:58
+25
Потрібно було думати головою,коли поставили 73% галочку під наркоманом прокацапським.А тепер весь світ винуватий і винен Україні.Мудрий нарід навіть не хоче це усвідомити,шо наркоман-кремлівська маріонетка!!
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15.10.2024 22:04
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Спочатку приймайте закон про заборону дітям до 25-ти років продавати алкоголь, цигарки, презервативи і знаходитися на вулиці після 21-ї години без супроводу батьків.
І забороніть мати їм сірници і запальнички, щоб не палили авто і трансформаторні будки.
Діти ****ь!!!
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16.10.2024 10:59 Відповісти
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