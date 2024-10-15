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Новости
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Поляков возмущает, что молодые ребята из Украины ездят на дорогих автомобилях и отдыхают в пятизвездочных отелях, - министр обороны Косиняк-Камыш

міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Полякам не нравится роскошная жизнь некоторых мужчин - беженцев из Украины в Польше, в частности то, что они отдыхают в пятизвездочных отелях и ездят на дорогих авто.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Дело в том, что для нашего общества очень возмутительно видеть, как молодые люди из Украины, которые ездят на лучших автомобилях, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вкладывают средства в здравоохранение, льготы, образование, не говоря уже о поставках оружия и другую помощь", - отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, инициатива главы МИД Польши Радослава Сикорского о лишении соцвыплат украинских мужчин призывного возраста должна быть применена и в других странах Европы.

"Несколько месяцев назад я уже заявлял, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, которые обязаны защищать страну и проживают в Польше. Тогда среди польских работодателей был ажиотаж, что если Польша введет такое решение, то украинцы уедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", - отметил министр.

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Автор: 

беженцы (1651) Польша (8498) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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Топ комментарии
+29
А українців обурює, що західний світ залишив Україну одну проти рашки, північної Кореї і Ірану з купою заборон бити по кацапській території. Ну то будете самі воювати!
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15.10.2024 22:01
+25
Таке враження, що як мінімум половина уряду Польщі-їбанута.
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15.10.2024 21:58
+25
Потрібно було думати головою,коли поставили 73% галочку під наркоманом прокацапським.А тепер весь світ винуватий і винен Україні.Мудрий нарід навіть не хоче це усвідомити,шо наркоман-кремлівська маріонетка!!
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15.10.2024 22:04
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Спочатку приймайте закон про заборону дітям до 25-ти років продавати алкоголь, цигарки, презервативи і знаходитися на вулиці після 21-ї години без супроводу батьків.
І забороніть мати їм сірници і запальнички, щоб не палили авто і трансформаторні будки.
Діти ****ь!!!
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16.10.2024 10:59 Ответить
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