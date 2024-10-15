Поляков возмущает, что молодые ребята из Украины ездят на дорогих автомобилях и отдыхают в пятизвездочных отелях, - министр обороны Косиняк-Камыш

Полякам не нравится роскошная жизнь некоторых мужчин - беженцев из Украины в Польше, в частности то, что они отдыхают в пятизвездочных отелях и ездят на дорогих авто.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Дело в том, что для нашего общества очень возмутительно видеть, как молодые люди из Украины, которые ездят на лучших автомобилях, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вкладывают средства в здравоохранение, льготы, образование, не говоря уже о поставках оружия и другую помощь", - отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, инициатива главы МИД Польши Радослава Сикорского о лишении соцвыплат украинских мужчин призывного возраста должна быть применена и в других странах Европы.

"Несколько месяцев назад я уже заявлял, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, которые обязаны защищать страну и проживают в Польше. Тогда среди польских работодателей был ажиотаж, что если Польша введет такое решение, то украинцы уедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", - отметил министр.

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