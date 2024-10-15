Поляков возмущает, что молодые ребята из Украины ездят на дорогих автомобилях и отдыхают в пятизвездочных отелях, - министр обороны Косиняк-Камыш
Полякам не нравится роскошная жизнь некоторых мужчин - беженцев из Украины в Польше, в частности то, что они отдыхают в пятизвездочных отелях и ездят на дорогих авто.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Дело в том, что для нашего общества очень возмутительно видеть, как молодые люди из Украины, которые ездят на лучших автомобилях, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вкладывают средства в здравоохранение, льготы, образование, не говоря уже о поставках оружия и другую помощь", - отметил Косиняк-Камыш.
По его словам, инициатива главы МИД Польши Радослава Сикорского о лишении соцвыплат украинских мужчин призывного возраста должна быть применена и в других странах Европы.
"Несколько месяцев назад я уже заявлял, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, которые обязаны защищать страну и проживают в Польше. Тогда среди польских работодателей был ажиотаж, что если Польша введет такое решение, то украинцы уедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочатку приймайте закон про заборону дітям до 25-ти років продавати алкоголь, цигарки, презервативи і знаходитися на вулиці після 21-ї години без супроводу батьків.
І забороніть мати їм сірници і запальнички, щоб не палили авто і трансформаторні будки.
Діти ****ь!!!