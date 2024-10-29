УКР
Польща не шантажуватиме Україну Волинською трагедією, - Дуда

Дуда не шантажуватиме Україну Волинською трагедією

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Польща могла б шантажувати Україну Волинською трагедією, проте він такими методами не діє.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю радіо Zet.

Польський лідер визнав, що на початку на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну можна було шантажувати, щоб вона визнала відповідальність українців за Волинську трагедію, проте він такими методами не діє.

"Звичайно, що можна було шантажувати, Україну, тоді коли Україна вже мала російський ніж, устромлений в горло, але прошу знайти для цього іншого політика, оскільки я такими методами не дію", - пояснив Дуда.

Також читайте: Лише РФ отримує вигоду від напруженості у стосунках між Україною та Польщею, - FT

Відповідаючи на запитання, чому сьогодні в Україні ведуться ексгумація і поховання солдатів Вермахту, але немає цього щодо жертв Волинської трагедії, президент наголосив, що Україна і Німеччина зараз є близькими країнами і завжди такими були після Другої світової війни, оскільки у Німеччині проживають багато українців, зокрема тих, які втекли із СРСР.

"Зараз німці розповсюджують свій вплив в Україні, вони сильні, і не треба себе обманювати - вони сильніші за нас в економічному і фінансовому аспектах, і ми це усвідомлюємо. І у складні часи українська влада виходить з розрахунку, що краще дружити із таким партнером. Хоча теж треба розуміти, що тема Волинського злочину є дуже незручною темою для українців, а питання ексгумацій солдатів Вермахту для України є нейтральною темою", - підсумував Дуда.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не поступиться Україні у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, ця тема "не повинна бути предметом політичних торгів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до Євросоюзу не є "питанням виживання", тому Польща ставитиме умови, - глава Міноборони Косіняк-Камиш

Польща (8983) Волинська трагедія (148) Дуда Анджей (805)
Сікорськии кожен тиждень нагадує -- хіба він не з Польщі?
показати весь коментар
29.10.2024 13:30 Відповісти
Та в нього роздвоєння особистості..

А росісянам вбивство польської еліти пробачив, походу..
показати весь коментар
29.10.2024 13:37 Відповісти
******* і не покраснів. От тільки на похоронах Бандери не було нацизта Гітлера, а на Пілсудких похоронах?… ой як невдобно вийшло.
показати весь коментар
29.10.2024 13:33 Відповісти
Невдобно для поляків згадувати причину.
показати весь коментар
29.10.2024 13:37 Відповісти
Це наша спільна трагедія а не виключно проблема України.
а винні в ній безпосередньо йосип джугасшвілі і адольф шиклгрубер ! йолоп ти польський
показати весь коментар
29.10.2024 13:50 Відповісти
А хто проводив політику полонізації кресів у третій Речі Посполитій?
показати весь коментар
29.10.2024 14:22 Відповісти
Фермери на першому місці, а волинська різанина - на підхваті.
показати весь коментар
29.10.2024 14:03 Відповісти
а Дуда планирует визит в Смоленск и Катынь? интересно? за время войны поляки почему то упрямо не вспоминают их, но на каждом углу вопят о Волыни, утопленниках и блокируют пропускные пункты и дороги в Украину, блокирует зерно и продукты, при этом полный вась-вась с рашистами.

Черчилль, мабуть, мав всі підстави назвати Польщу в 1938 році "гієною Європи".



показати весь коментар
29.10.2024 14:14 Відповісти
 
 