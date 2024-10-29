Польща не шантажуватиме Україну Волинською трагедією, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Польща могла б шантажувати Україну Волинською трагедією, проте він такими методами не діє.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю радіо Zet.

Польський лідер визнав, що на початку на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну можна було шантажувати, щоб вона визнала відповідальність українців за Волинську трагедію, проте він такими методами не діє.

"Звичайно, що можна було шантажувати, Україну, тоді коли Україна вже мала російський ніж, устромлений в горло, але прошу знайти для цього іншого політика, оскільки я такими методами не дію", - пояснив Дуда.

Відповідаючи на запитання, чому сьогодні в Україні ведуться ексгумація і поховання солдатів Вермахту, але немає цього щодо жертв Волинської трагедії, президент наголосив, що Україна і Німеччина зараз є близькими країнами і завжди такими були після Другої світової війни, оскільки у Німеччині проживають багато українців, зокрема тих, які втекли із СРСР.

"Зараз німці розповсюджують свій вплив в Україні, вони сильні, і не треба себе обманювати - вони сильніші за нас в економічному і фінансовому аспектах, і ми це усвідомлюємо. І у складні часи українська влада виходить з розрахунку, що краще дружити із таким партнером. Хоча теж треба розуміти, що тема Волинського злочину є дуже незручною темою для українців, а питання ексгумацій солдатів Вермахту для України є нейтральною темою", - підсумував Дуда.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не поступиться Україні у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, ця тема "не повинна бути предметом політичних торгів".

