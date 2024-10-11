Только РФ извлекает выгоду от напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, - FT
Москве выгодны исторические споры между Польшей и Украиной, в частности относительно Волынской трагедии.
Об этом пишет историк и публицист Ярослав Куиш в издании FT, информирует Цензор.НЕТ.
"Польша и Украина прошли долгий путь за более чем два года: от дружбы до ряда недоразумений. Причины польско-украинских споров являются структурными и не исчезнут сами собой. Более того, стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО может их усилить", - говорится в материале.
Публицист отмечает, что совсем недавно в Киеве возник острый спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Согласно сообщениям СМИ, которые не были опровергнуты, Зеленский требовал, среди прочего, поставки истребителей МиГ-29. В свою очередь, Сикорский требовал решения проблемы Волынской трагедии в вопросе эксгумации жертв.
В июле Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр и министр обороны Польши, заявил, что Украина не может быть принята в ЕС, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии.
Позже ситуация еще больше обострилась после того, как Сикорский во время закрытой дискуссии допустил возможность передачи Крыма под мандат ООН с перспективой проведения референдума о статусе этой территории в отдаленном будущем.
"Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной вызывает удивление, особенно учитывая результаты прошлогодних парламентских выборов в Польше", - добавляет Куиш.
Он отмечает, что когда наступит мир, Украина будет претендовать на большую роль в регионе.
"Мы являемся свидетелями геополитических изменений в Восточной Европе. Киев хочет присоединиться к НАТО и ЕС и играть важную роль. Для украинских политиков на горизонте появляются сферы, в которых зависимость от иностранной помощи может уступить место конкуренции. В этом контексте они чувствуют, что имеют право более бескомпромиссно относиться к политике исторической памяти.
Между тем слишком часто политики в обеих странах в последнее время вступают в своеобразные конкурентные словесные торги - очевидно, чтобы заполнить интеллектуальный вакуум перед своими гражданами. "Там, где двое дерутся, третий выигрывает", - гласит народная поговорка. Москва не перестала быть угрозой для региона. К сожалению, недавние столкновения доказывают, что такие геополитические клише, какими бы правдивыми они ни были, быстро забываются некоторыми политиками", - резюмирует публицист.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы совместной истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
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- Польща блокує наші кордони це при тому що ми і так воюєм на більшій протяжності наших кордонів
Про шо мова? Це поляки граються в "велічіе"