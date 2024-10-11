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Только РФ извлекает выгоду от напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, - FT

Росії вигідні історичні суперечки між Польщею та Україною

Москве выгодны исторические споры между Польшей и Украиной, в частности относительно Волынской трагедии.

Об этом пишет историк и публицист Ярослав Куиш в издании FT, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша и Украина прошли долгий путь за более чем два года: от дружбы до ряда недоразумений. Причины польско-украинских споров являются структурными и не исчезнут сами собой. Более того, стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО может их усилить", - говорится в материале.

Публицист отмечает, что совсем недавно в Киеве возник острый спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Согласно сообщениям СМИ, которые не были опровергнуты, Зеленский требовал, среди прочего, поставки истребителей МиГ-29. В свою очередь, Сикорский требовал решения проблемы Волынской трагедии в вопросе эксгумации жертв.

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В июле Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр и министр обороны Польши, заявил, что Украина не может быть принята в ЕС, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии.

Позже ситуация еще больше обострилась после того, как Сикорский во время закрытой дискуссии допустил возможность передачи Крыма под мандат ООН с перспективой проведения референдума о статусе этой территории в отдаленном будущем.

"Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной вызывает удивление, особенно учитывая результаты прошлогодних парламентских выборов в Польше", - добавляет Куиш.

Он отмечает, что когда наступит мир, Украина будет претендовать на большую роль в регионе.

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"Мы являемся свидетелями геополитических изменений в Восточной Европе. Киев хочет присоединиться к НАТО и ЕС и играть важную роль. Для украинских политиков на горизонте появляются сферы, в которых зависимость от иностранной помощи может уступить место конкуренции. В этом контексте они чувствуют, что имеют право более бескомпромиссно относиться к политике исторической памяти.

Между тем слишком часто политики в обеих странах в последнее время вступают в своеобразные конкурентные словесные торги - очевидно, чтобы заполнить интеллектуальный вакуум перед своими гражданами. "Там, где двое дерутся, третий выигрывает", - гласит народная поговорка. Москва не перестала быть угрозой для региона. К сожалению, недавние столкновения доказывают, что такие геополитические клише, какими бы правдивыми они ни были, быстро забываются некоторыми политиками", - резюмирует публицист.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы совместной истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Автор: 

Польша (8493) россия (96018) Сикорский Радослав (435) Украина (45001) Волынская трагедия (206)


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Україна пшеків не чіпає. Це у них дупа свербить. То ексгумацію їм подавай,то фермери-полудурки бунтують.
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11.10.2024 15:32 Ответить
Українському військово-політичному керівництву і простому народу давно вже б було час зрозуміти просту істину - досить шукати якихось там "братів", є тіки ситуатівні вигідні домовленності і все! почитайте історію, хто думає інакше - поляки для українців створили стільки ж проблем, скільки і кацапи! треба шукати вигоду, а все інше - муйня для розумововідсталих
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11.10.2024 15:34 Ответить
А хто цю напруженість робить на користь РФ? Питання риторичне це Польща.
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11.10.2024 16:10 Ответить
Польща окупувала і колонізувала наше Закерзоння.
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11.10.2024 16:14 Ответить
- Польща починає робити херню на тему історії

- Польща блокує наші кордони це при тому що ми і так воюєм на більшій протяжності наших кордонів

Про шо мова? Це поляки граються в "велічіе"
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11.10.2024 17:14 Ответить
Цій "напруженості" вже сотні років.
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11.10.2024 18:26 Ответить
Ну якщо рольника призначили на посаду міністра оборони, то він плавно перейшов від блокади кордону, бо немає вже чого блокувати, зерно до Польщі взагалі не йде, до ексгумації загиблих на Волині. А завтра згадають жертви поляків у битві під Пилявцями, та теж потребують провести розкопки.
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11.10.2024 21:14 Ответить
 
 