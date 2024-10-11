Лише РФ отримує вигоду від напруженості у стосунках між Україною та Польщею, - FT

Москві вигідні історичні суперечки між Польщею та Україною, зокрема щодо Волинської трагедії.

Про це пише історик та публіцист Ярослав Куіш у виданні FT, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща та Україна пройшли довгий шлях за понад два роки: від дружби до низки непорозумінь. Причини польсько-українських суперечок є структурними й не зникнуть самі собою. Щобільше, прагнення України приєднатися до ЄС і НАТО може їх посилити", - йдеться у матеріалі.

Публіцист зазначає, що зовсім недавно в Києві виникла гостра суперечка між президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, які не були спростовані, Зеленський вимагав, серед іншого, постачання винищувачів МіГ-29. Своєю чергою, Сікорський вимагав розв'язання проблеми Волинської трагедії у питанні ексгумації жертв.

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У липні Владислав Косіняк-Камиш, віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі, заявив, що Україна не може бути прийнята до ЄС, поки Варшава і Київ не розвяжуть питання Волинської трагедії.

Пізніше ситуація ще більше загострилася після того, як Сікорський під час закритої дискусії допустив можливість передачі Криму під мандат ООН з перспективою проведення референдуму про статус цієї території у віддаленому майбутньому.

"Напруженість у відносинах між Польщею та Україною викликає подив, особливо з огляду на результати минулорічних парламентських виборів у Польщі", - додає Куіш.

Він наголошує, що коли настане мир, Україна претендуватиме на більшу роль у регіоні.

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"Ми є свідками геополітичних змін у Східній Європі. Київ хоче приєднатися до НАТО та ЄС і відігравати важливу роль. Для українських політиків на горизонті з'являються сфери, в яких залежність від іноземної допомоги може поступитися місцем конкуренції. У цьому контексті вони відчувають, що мають право більш безкомпромісно ставитися до політики історичної пам'яті.

Тим часом занадто часто політики в обох країнах останнім часом вступають у своєрідні конкурентні словесні торги - вочевидь, щоб заповнити інтелектуальний вакуум перед своїми громадянами. "Там, де двоє б'ються, третій виграє", - говорить народна приказка. Москва не перестала бути загрозою для регіону. На жаль, нещодавні сутички доводять, що такі геополітичні кліше, якими б правдивими вони не були, швидко забуваються деякими політиками", - резюмує публіцист.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.