РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3855 посетителей онлайн
Новости
22 429 224
Крым (26001) ООН (4053) Сикорский (357)

Глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума

Радослав Сікорський про Крим

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что вопрос Крыма будет ключевым во время возможных переговоров между Украиной и Россией, и предложил передать полуостров под мандат ООН для подготовки референдума.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сикорский отметил, что для российского диктатора Владимира Путина, Крым имеет большое символическое значение, однако и для Украины он является стратегически важным.

"Я не вижу, как они [Украина и Россия] смогут договориться без демилитаризации Крыма", - отметил глава МИД Польши.

Он считает, что договоренность между сторонами возможна лишь при условии демилитаризации Крыма, но "если обе страны захотят, то здесь можно было бы найти решение".

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее. И мы могли бы отложить это на 20 лет", - заявил глава польского МИДа.

Читайте также: Возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Турция поддерживает ее территориальную целостность, - Эрдоган
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61
А я предлогаю провести референдум в Германии по поводу земель отошедщих Польше з а 100 последих лет.
показать весь комментарий
19.09.2024 07:38
+45
Сікорський - дурник
Крим - це частина України безумовно - хай поважає нашу Конституцію
показать весь комментарий
19.09.2024 07:38
+40
Говорить дурниці. По-перше: в Конституції України не передбачено проведення референдумів лише на частині території України, по-друге: там вже навезли стільки москалів та так "промили мізки", що шансів, що проголосують за Україну, немає. Це те ж, що узаконити передачу Криму москалоті.
показать весь комментарий
19.09.2024 07:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Дебілізм зашкалює від таких пропозицій!
****, зла не хватає!!
показать весь комментарий
19.09.2024 12:10 Ответить
поляк він і є поляк, а нам свою справу робити. Західну Україну вже передавали під управління Польщі після 1 Світової (1923). Дякуємо, пам'ятаємо, достатньо.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:15 Ответить
Така в простроченого дипломатія , що поляки з нього глузують як хотять.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:22 Ответить
В ответ нашему министру стоило бы предложить коллеге отдать под контроль ООН проведение референдума о признании независимости Верхней и Нижней Силезии.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:54 Ответить
Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликав українську владу якнайшвидше дозволити ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Краще, щоб Україна вирішила цю справу (наданння дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи - ред.) якомога швидше у дусі вдячності https://www.ukrinform.ua/tag-polsa Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо», - заявив Сікорський.

28 серпня Дмитро КУЛЕБА під час молодіжного форуму в Ольштині, відповідаючи на запитання про те, коли Україна дозволить проводити ексгумації польських жертв Волинської трагедії, зазначив, що Україна не забороняла ексгумації польських жертв, але польська сторона також повинна виконати певні умови для нормалізації відносин з Києвом в історичній площині. Він також звернув увагу, що в межах акції «Вісла» 1947 року багато українців були примусово виселені з «українських територій» на північ Польщі.

Після слів Кулеби в Польщі розгорівся скандал із звинуваченням українського міністра в тому, що він назвав територію Польщі українськими землями, таким чином висловивши територіальні претензії до РП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3901785-cikorskij-zaklikav-ukrainu-aknajsvidse-virisiti-pitanna-eksgumacii-zertv-volinskoi-tragedii
показать весь комментарий
19.09.2024 13:01 Ответить
Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона.

Натомість українська сторона наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.

показать весь комментарий
19.09.2024 13:04 Ответить
Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма та президент Польщі в 1995-2005 роках Александр Квасневський напередодні 70-ї річниці трагічних подій на Волині закликають співгромадян зробити все, щоб вшанування пам'яті жертв минулих конфліктів не стало приводом для погіршення відносин між народами.

Про це йдеться у їхній спільній заяві з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії періоду Другої світової війни, що розміщена на сайті Леоніда Кучми.

показать весь комментарий
19.09.2024 13:10 Ответить
2014

Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію

Президент закликав українців і поляків шанувати пам'ять полеглих з обох сторін

https://lb.ua/news/2014/12/17/289682_poroshenko_poprosil_proshcheniya.html
показать весь комментарий
19.09.2024 13:16 Ответить
2 липня 2013

ЯНУКОВИЧ І КОМОРОВСЬКИЙ ВШАНУЮТЬ ЖЕРТВ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

www.istpravda.com.ua/short/2013/07/2/128532/
показать весь комментарий
19.09.2024 13:20 Ответить
2016 !!!

Перший президент України https://rus.lb.ua/file/person/1407_kravchuk_leonid_makarovich.html Леонід Кравчук , третій президент України https://rus.lb.ua/file/person/1314_yushchenko_viktor_andreevich.html Віктор Ющенко , голова УПЦ Київського патріархату https://rus.lb.ua/file/person/1432_patriarh_filaret_denisenko.html Філарет , голова Української греко-католицької церкви https://rus.lb.ua/file/person/1439_svyatoslav_shevchuk.html Святослав Шевчук і провідні представники української інтелігенції

підписали відкрите звернення до Польщі і польського суспільства,

в якому просять вибачення за Волинську трагедію.
показать весь комментарий
19.09.2024 13:13 Ответить
Скільки разів ще треба вибачатися???!

Кожного року?!
показать весь комментарий
19.09.2024 13:17 Ответить
потужна дипломатія зеленського:

починали з того, що поляки нам давали своїх танків та літаків більше, ніж США + НАТО разом усяті. Дуда в ясна цілувався з зе.

а тепер пішло:

- фермери, пасивність у допомозі зі зброєю

- без Волинської трагедії ніякого ЄС ("погоджуйтесь зараз", бо потім будемо вимагати ще більше)

- Крим не бутерброд .

Я не маю жодних ілюзій щодо поляків...Але як можна було настільки тотально проїпати дип відносини з ними ?
показать весь комментарий
19.09.2024 13:27 Ответить
Ну, достаточно намекнуть им, что можем сдать Украину путлеру, а через пару лет прийти к ним уже в составе армии мордора и с нашим боевым опытом. Пусть выбирают, с кем хотят договариваться.
показать весь комментарий
19.09.2024 19:23 Ответить
Тепер кожен през України повинний вибачатися?
Усі попередні вже вибачилися?
Мало?
Хай тепер Сікорський спочатку вибачиться про сплюндроване українське зерноза операцію "Вісла" та за те , що він ляпнув за Крим

Поляки хоть за щось колись вибачились перед українцями?
А ми вже втомилися вибачатися
показать весь комментарий
19.09.2024 13:34 Ответить
Кожен , нєоднократно і повсємєстно з розриванням на собі вишиванки зі сльозами щоб аж штани були мокрі,ну і відро пополу на голову в кінці.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:23 Ответить
Польща понад усе:

Туск виключив підтримку України за будь-яких умов



Допомога Варшави Україні у війні проти Росії не має затьмарювати інтересів Польщі

https://www.dsnews.ua/ukr/world/polsha-prevyshe-vsego-tusk-isklyuchil-podderzhku-ukrainy-pri-******-usloviyah-10092024-507836

Ось вам і вся відповідь щодо України...
показать весь комментарий
19.09.2024 13:37 Ответить
потужно!!!
показать весь комментарий
19.09.2024 13:55 Ответить
Я вас предупреждал что польская гиена коварна и кровожадна, но она ещё даже скалиться не начинала, а когда начнёт кусать, вам будет очень больно.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:32 Ответить
Що воно несе? Отакі от "друзі" ці поляки.нікчемне просто...
показать весь комментарий
19.09.2024 14:36 Ответить
Ага,а потім скаже давайте ще на Волині проведем референдум.Поляки як були шакалами там ними і лишились.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:46 Ответить
Про який референдум воно бельмоче? Як можна нести таку дурницю на такому високому рівні?
показать весь комментарий
19.09.2024 15:54 Ответить
Не звертайте увагу на бундючного заклопотаного їпаната сікорського - таких ще багато буде - на всіх не нахаркаєшся.
показать весь комментарий
19.09.2024 22:58 Ответить
в ідеалі треба викликати польського посла і показати куди він має піти з референдумами по окупованій території України. Путін аплодує подляку стоячи.
показать весь комментарий
20.09.2024 02:09 Ответить
якщо Референдум по Криму? Тiльки по украiнському законодавству, всiею Украiною. З покаранням тих, хто проводив т.з. рихверендум у 2014 р.. За чиi кошти, будь ласка, хотiв би почути?.. E тiльки один грабiжник.
показать весь комментарий
20.09.2024 06:37 Ответить
Страница 3 из 3
 
 