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Крим (14078) ООН (3272) Сікорський (199)

Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму

Радослав Сікорський про Крим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та Росією, та запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна".

Сікорський наголосив, що для російського диктатора Володимира Путіна, Крим має велике символічне значення, проте і для України він є стратегічно важливим.

"Я не бачу, як вони [Україна та Росія] зможуть домовитися без демілітаризації Криму", - зазначив глава МЗС Польщі.

Він вважає, що домовленість між сторонами можлива лише за умови демілітаризації Криму, але "якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення".

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років", - заявив глава польського МЗС.

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Автор: 
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Топ коментарі
+61
А я предлогаю провести референдум в Германии по поводу земель отошедщих Польше з а 100 последих лет.
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19.09.2024 07:38
+45
Сікорський - дурник
Крим - це частина України безумовно - хай поважає нашу Конституцію
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19.09.2024 07:38
+40
Говорить дурниці. По-перше: в Конституції України не передбачено проведення референдумів лише на частині території України, по-друге: там вже навезли стільки москалів та так "промили мізки", що шансів, що проголосують за Україну, немає. Це те ж, що узаконити передачу Криму москалоті.
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19.09.2024 07:40
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Дебілізм зашкалює від таких пропозицій!
****, зла не хватає!!
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19.09.2024 12:10 Відповісти
поляк він і є поляк, а нам свою справу робити. Західну Україну вже передавали під управління Польщі після 1 Світової (1923). Дякуємо, пам'ятаємо, достатньо.
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19.09.2024 12:15 Відповісти
Така в простроченого дипломатія , що поляки з нього глузують як хотять.
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19.09.2024 12:22 Відповісти
В ответ нашему министру стоило бы предложить коллеге отдать под контроль ООН проведение референдума о признании независимости Верхней и Нижней Силезии.
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19.09.2024 12:54 Відповісти
Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликав українську владу якнайшвидше дозволити ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Краще, щоб Україна вирішила цю справу (наданння дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи - ред.) якомога швидше у дусі вдячності https://www.ukrinform.ua/tag-polsa Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо», - заявив Сікорський.

28 серпня Дмитро КУЛЕБА під час молодіжного форуму в Ольштині, відповідаючи на запитання про те, коли Україна дозволить проводити ексгумації польських жертв Волинської трагедії, зазначив, що Україна не забороняла ексгумації польських жертв, але польська сторона також повинна виконати певні умови для нормалізації відносин з Києвом в історичній площині. Він також звернув увагу, що в межах акції «Вісла» 1947 року багато українців були примусово виселені з «українських територій» на північ Польщі.

Після слів Кулеби в Польщі розгорівся скандал із звинуваченням українського міністра в тому, що він назвав територію Польщі українськими землями, таким чином висловивши територіальні претензії до РП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3901785-cikorskij-zaklikav-ukrainu-aknajsvidse-virisiti-pitanna-eksgumacii-zertv-volinskoi-tragedii
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19.09.2024 13:01 Відповісти
Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона.

Натомість українська сторона наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.

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19.09.2024 13:04 Відповісти
Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма та президент Польщі в 1995-2005 роках Александр Квасневський напередодні 70-ї річниці трагічних подій на Волині закликають співгромадян зробити все, щоб вшанування пам'яті жертв минулих конфліктів не стало приводом для погіршення відносин між народами.

Про це йдеться у їхній спільній заяві з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії періоду Другої світової війни, що розміщена на сайті Леоніда Кучми.

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19.09.2024 13:10 Відповісти
2014

Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію

Президент закликав українців і поляків шанувати пам'ять полеглих з обох сторін

https://lb.ua/news/2014/12/17/289682_poroshenko_poprosil_proshcheniya.html
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19.09.2024 13:16 Відповісти
2 липня 2013

ЯНУКОВИЧ І КОМОРОВСЬКИЙ ВШАНУЮТЬ ЖЕРТВ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

www.istpravda.com.ua/short/2013/07/2/128532/
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19.09.2024 13:20 Відповісти
2016 !!!

Перший президент України https://rus.lb.ua/file/person/1407_kravchuk_leonid_makarovich.html Леонід Кравчук , третій президент України https://rus.lb.ua/file/person/1314_yushchenko_viktor_andreevich.html Віктор Ющенко , голова УПЦ Київського патріархату https://rus.lb.ua/file/person/1432_patriarh_filaret_denisenko.html Філарет , голова Української греко-католицької церкви https://rus.lb.ua/file/person/1439_svyatoslav_shevchuk.html Святослав Шевчук і провідні представники української інтелігенції

підписали відкрите звернення до Польщі і польського суспільства,

в якому просять вибачення за Волинську трагедію.
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19.09.2024 13:13 Відповісти
Скільки разів ще треба вибачатися???!

Кожного року?!
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19.09.2024 13:17 Відповісти
потужна дипломатія зеленського:

починали з того, що поляки нам давали своїх танків та літаків більше, ніж США + НАТО разом усяті. Дуда в ясна цілувався з зе.

а тепер пішло:

- фермери, пасивність у допомозі зі зброєю

- без Волинської трагедії ніякого ЄС ("погоджуйтесь зараз", бо потім будемо вимагати ще більше)

- Крим не бутерброд .

Я не маю жодних ілюзій щодо поляків...Але як можна було настільки тотально проїпати дип відносини з ними ?
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19.09.2024 13:27 Відповісти
Ну, достаточно намекнуть им, что можем сдать Украину путлеру, а через пару лет прийти к ним уже в составе армии мордора и с нашим боевым опытом. Пусть выбирают, с кем хотят договариваться.
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19.09.2024 19:23 Відповісти
Тепер кожен през України повинний вибачатися?
Усі попередні вже вибачилися?
Мало?
Хай тепер Сікорський спочатку вибачиться про сплюндроване українське зерноза операцію "Вісла" та за те , що він ляпнув за Крим

Поляки хоть за щось колись вибачились перед українцями?
А ми вже втомилися вибачатися
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19.09.2024 13:34 Відповісти
Кожен , нєоднократно і повсємєстно з розриванням на собі вишиванки зі сльозами щоб аж штани були мокрі,ну і відро пополу на голову в кінці.
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19.09.2024 14:23 Відповісти
Польща понад усе:

Туск виключив підтримку України за будь-яких умов



Допомога Варшави Україні у війні проти Росії не має затьмарювати інтересів Польщі

https://www.dsnews.ua/ukr/world/polsha-prevyshe-vsego-tusk-isklyuchil-podderzhku-ukrainy-pri-******-usloviyah-10092024-507836

Ось вам і вся відповідь щодо України...
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19.09.2024 13:37 Відповісти
потужно!!!
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19.09.2024 13:55 Відповісти
Я вас предупреждал что польская гиена коварна и кровожадна, но она ещё даже скалиться не начинала, а когда начнёт кусать, вам будет очень больно.
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19.09.2024 14:32 Відповісти
Що воно несе? Отакі от "друзі" ці поляки.нікчемне просто...
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19.09.2024 14:36 Відповісти
Ага,а потім скаже давайте ще на Волині проведем референдум.Поляки як були шакалами там ними і лишились.
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19.09.2024 14:46 Відповісти
Про який референдум воно бельмоче? Як можна нести таку дурницю на такому високому рівні?
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19.09.2024 15:54 Відповісти
Не звертайте увагу на бундючного заклопотаного їпаната сікорського - таких ще багато буде - на всіх не нахаркаєшся.
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19.09.2024 22:58 Відповісти
в ідеалі треба викликати польського посла і показати куди він має піти з референдумами по окупованій території України. Путін аплодує подляку стоячи.
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20.09.2024 02:09 Відповісти
якщо Референдум по Криму? Тiльки по украiнському законодавству, всiею Украiною. З покаранням тих, хто проводив т.з. рихверендум у 2014 р.. За чиi кошти, будь ласка, хотiв би почути?.. E тiльки один грабiжник.
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20.09.2024 06:37 Відповісти
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