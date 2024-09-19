Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та Росією, та запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна".
Сікорський наголосив, що для російського диктатора Володимира Путіна, Крим має велике символічне значення, проте і для України він є стратегічно важливим.
"Я не бачу, як вони [Україна та Росія] зможуть домовитися без демілітаризації Криму", - зазначив глава МЗС Польщі.
Він вважає, що домовленість між сторонами можлива лише за умови демілітаризації Криму, але "якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення".
"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років", - заявив глава польського МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
****, зла не хватає!!
Краще, щоб Україна вирішила цю справу (наданння дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи - ред.) якомога швидше у дусі вдячності https://www.ukrinform.ua/tag-polsa Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо», - заявив Сікорський.
28 серпня Дмитро КУЛЕБА під час молодіжного форуму в Ольштині, відповідаючи на запитання про те, коли Україна дозволить проводити ексгумації польських жертв Волинської трагедії, зазначив, що Україна не забороняла ексгумації польських жертв, але польська сторона також повинна виконати певні умови для нормалізації відносин з Києвом в історичній площині. Він також звернув увагу, що в межах акції «Вісла» 1947 року багато українців були примусово виселені з «українських територій» на північ Польщі.
Після слів Кулеби в Польщі розгорівся скандал із звинуваченням українського міністра в тому, що він назвав територію Польщі українськими землями, таким чином висловивши територіальні претензії до РП.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3901785-cikorskij-zaklikav-ukrainu-aknajsvidse-virisiti-pitanna-eksgumacii-zertv-volinskoi-tragedii
Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона.
Натомість українська сторона наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.
Про це йдеться у їхній спільній заяві з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії періоду Другої світової війни, що розміщена на сайті Леоніда Кучми.
Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію
Президент закликав українців і поляків шанувати пам'ять полеглих з обох сторін
https://lb.ua/news/2014/12/17/289682_poroshenko_poprosil_proshcheniya.html
ЯНУКОВИЧ І КОМОРОВСЬКИЙ ВШАНУЮТЬ ЖЕРТВ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
www.istpravda.com.ua/short/2013/07/2/128532/
Перший президент України https://rus.lb.ua/file/person/1407_kravchuk_leonid_makarovich.html Леонід Кравчук , третій президент України https://rus.lb.ua/file/person/1314_yushchenko_viktor_andreevich.html Віктор Ющенко , голова УПЦ Київського патріархату https://rus.lb.ua/file/person/1432_patriarh_filaret_denisenko.html Філарет , голова Української греко-католицької церкви https://rus.lb.ua/file/person/1439_svyatoslav_shevchuk.html Святослав Шевчук і провідні представники української інтелігенції
підписали відкрите звернення до Польщі і польського суспільства,
в якому просять вибачення за Волинську трагедію.
Кожного року?!
починали з того, що поляки нам давали своїх танків та літаків більше, ніж США + НАТО разом усяті. Дуда в ясна цілувався з зе.
а тепер пішло:
- фермери, пасивність у допомозі зі зброєю
- без Волинської трагедії ніякого ЄС ("погоджуйтесь зараз", бо потім будемо вимагати ще більше)
- Крим не бутерброд .
Я не маю жодних ілюзій щодо поляків...Але як можна було настільки тотально проїпати дип відносини з ними ?
Усі попередні вже вибачилися?
Мало?
Хай тепер Сікорський спочатку вибачиться про сплюндроване українське зерноза операцію "Вісла" та за те , що він ляпнув за Крим
Поляки хоть за щось колись вибачились перед українцями?
А ми вже втомилися вибачатися
Туск виключив підтримку України за будь-яких умов
Допомога Варшави Україні у війні проти Росії не має затьмарювати інтересів Польщі
https://www.dsnews.ua/ukr/world/polsha-prevyshe-vsego-tusk-isklyuchil-podderzhku-ukrainy-pri-******-usloviyah-10092024-507836
Ось вам і вся відповідь щодо України...