Польша конституционно обязана сбивать российские ракеты, но НАТО запрещает это делать, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если Россия вызывает у приграничных стран НАТО страх, то США - разочарование из-за своей нерешительной позиции.

"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", - пишет аналитик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский проведет первый разговор с Рютте: Будут говорить о помощи Украине

Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, у США "есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, когда они этого хотят, то почему мы не можем сделать это для НАТО?"

Обозреватель издания отметил, что, хотя Польша, а также страны Балтии и Скандинавии надеются, что Украина сможет победить, и оказывают ей огромную помощь, однако они опасаются, что Россия может одержать победу благодаря своей численности:

"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия. Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Генштаба Польши Кукула: все указывает на то, что мы - поколение, которое станет с оружием в руках на защиту страны