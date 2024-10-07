РУС
Новости
4 081 27

Польша конституционно обязана сбивать российские ракеты, но НАТО запрещает это делать, - Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если Россия вызывает у приграничных стран НАТО страх, то США - разочарование из-за своей нерешительной позиции.

"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", - пишет аналитик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский проведет первый разговор с Рютте: Будут говорить о помощи Украине

Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, у США "есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, когда они этого хотят, то почему мы не можем сделать это для НАТО?"

Обозреватель издания отметил, что, хотя Польша, а также страны Балтии и Скандинавии надеются, что Украина сможет победить, и оказывают ей огромную помощь, однако они опасаются, что Россия может одержать победу благодаря своей численности:

"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия. Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Генштаба Польши Кукула: все указывает на то, что мы - поколение, которое станет с оружием в руках на защиту страны

Автор: 

НАТО (10263) Польша (8622) ракеты (3691) Сикорский Радослав (456)
Топ комментарии
+15
А Эрдоган не парился . Сбил Вовин истребитель, отвернулся и забыл. А эти сами себя пугают..
показать весь комментарий
07.10.2024 11:54 Ответить
+11
Тому що НАТО на папері, а по факту велике *цикло.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:36 Ответить
+8
пропоную НАТО здатися ще до початку війни й все... до вас приїдуть бойові буряти та навчать вас усьому, чого ви не знаєте.... перетворять Європу на великий нужник, але з рашкою можна буде дружити як раніше та отримувати дармовий газ...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:01 Ответить
тому що Сікорський сцикло, а не НАТО

а що Сікорський з приводу знищення керівництва Польщі в літаку коло Катині? НАТО йому заважає? чи Валинська різня?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:00 Ответить
Тае враження, що цей Сікорський не зовсім адекватний...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:41 Ответить
Ето многое говорит о НАТО. Ето такая же фикция как и Будапештский меморандум. Вроде на бумаге тебе предлагают безопасность, а в реале тебе никто ничего не должен а на тебя только накладывают обязанности и ограничения.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:48 Ответить
Можно з цього зробити кілька висновків: або НАТО свідомо допомагає рашкі проти України, або "вбиває двох зайців" - тобто знищує і рашку і Україну.👈
(ну і третій висновок: пан Сікорський або п#здить, , або чогось не все розповідає)
показать весь комментарий
07.10.2024 11:49 Ответить
читайте на один комент нижче: Турція, член НАТО, збила москальський винищувач

а не скиглила, як Сікорський
показать весь комментарий
07.10.2024 12:02 Ответить
То ж Турция - там тепло ((:
показать весь комментарий
07.10.2024 12:05 Ответить
В один момент збив а в інший вибачався що мов це ті що переворот вчинили це зробили без його відома.

Поляки сильно залежні від американського озброєння, в турків є багато свого військового виробництва і вони можуть проводити більш гнучку політику.

Але доприкладу виробник Байкатарів жалівся що після перемоги Айзербаджана у війні за карабах проти них штати неофіційно ввели санкції, і вони зушені замінювати деякі компоненти озброєння власним виробництвом.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:00 Ответить
поляки теж би могли вибачитися, але спочатку збити

а от вони вибачаються, але не збивають
показать весь комментарий
07.10.2024 12:04 Ответить
А потім нарватись на політику неескалації та роками чекати вже купленого озброєння та *********** до них.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:13 Ответить
досить уже цього ердогана, відвернувся він. на телевізор пробачення просив, а потім через начебто купівлю с-400 ще й компенсацію відвалив, ердоган ваш сміливий. а ще й військовим від нього влетіло.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:01 Ответить
Ердоган замочив ще російського посла, другий с-400 теж купив в якості компенсації?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:05 Ответить
Так робіть те, на що посилається Конституція. Приклад тому Туреччина.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:21 Ответить
Що НАТО,що одкб - одна фігня,кожен сам за себе,у нас одна надія на зсу.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:25 Ответить
може з приходом нового Генсека щось зміниться на краще? Хоча США приймають остаточне рішення а не Генсек...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:29 Ответить
А "конституційно" провести розслідування з метою встановлення реальної кількості жертв на Волині та Західній Білорусі (враховуючи і діяльність Армії Крайової та "Батальонов хлопских"), хто забороняє?......
показать весь комментарий
07.10.2024 12:38 Ответить
Скоро НАТО і штани зніме ,на зустріч китайському члену , компартій сі ...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:42 Ответить
В чрму ***** з Сі не помилилися - це в сцикливості і слабкості Заходу. Тому й поперли.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:09 Ответить
Шо за відмазки? - а Польща це не НАТО?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:06 Ответить
ЩО?! Тобто, НАТО забороняє захищати (!) свою територію?! Блд, да розформуйте ви це лайно, і створіть нормальний альянс з країн, які можуть і готові захищати і себе і союзників!
показать весь комментарий
07.10.2024 13:07 Ответить
bred sobačij ce probļema s amerikanskoi sbrojei.....tam e obšaja protivozdušna sistema....EU treba pozbavitis amerikanskoi ta sozdati svoje.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:59 Ответить
Це має сенс коли перехоплення ракет відбувається. А кордон - це кінцева точка. Де їхня система розпізнавання радіусом в 30-40 км не встигне задіяти авіацію, лише установки.
Які 100% не в одні системі з нашими. І це лише для обурення читачів.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:20 Ответить
 
 