УКР
Новини
Польща конституційно зобов’язана збивати російські ракети, але НАТО забороняє це робити, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.

Про це пише оглядач The Times Едвард Лукас, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, то США - розчарування через свою нерішучу позицію.

"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", - пише аналітик.

Як заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, у США "є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії, коли вони цього хочуть, то чому ми не можемо зробити це для НАТО?"

Оглядач видання зауважив, що, хоча Польща, а також країни Балтії та Скандинавії сподіваються, що Україна зможе перемогти, і надають їй величезну допомогу, однак вони побоюються, що Росія може здобути перемогу завдяки своїй чисельності:

"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї... Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці", - додав він.

Топ коментарі
+15
А Эрдоган не парился . Сбил Вовин истребитель, отвернулся и забыл. А эти сами себя пугают..
07.10.2024 11:54 Відповісти
+11
Тому що НАТО на папері, а по факту велике *цикло.
07.10.2024 11:36 Відповісти
+8
пропоную НАТО здатися ще до початку війни й все... до вас приїдуть бойові буряти та навчать вас усьому, чого ви не знаєте.... перетворять Європу на великий нужник, але з рашкою можна буде дружити як раніше та отримувати дармовий газ...
07.10.2024 12:01 Відповісти
Тому що НАТО на папері, а по факту велике *цикло.
07.10.2024 11:36 Відповісти
тому що Сікорський сцикло, а не НАТО

а що Сікорський з приводу знищення керівництва Польщі в літаку коло Катині? НАТО йому заважає? чи Валинська різня?
07.10.2024 12:00 Відповісти
Тае враження, що цей Сікорський не зовсім адекватний...
07.10.2024 11:41 Відповісти
Ето многое говорит о НАТО. Ето такая же фикция как и Будапештский меморандум. Вроде на бумаге тебе предлагают безопасность, а в реале тебе никто ничего не должен а на тебя только накладывают обязанности и ограничения.
07.10.2024 11:48 Відповісти
Можно з цього зробити кілька висновків: або НАТО свідомо допомагає рашкі проти України, або "вбиває двох зайців" - тобто знищує і рашку і Україну.👈
(ну і третій висновок: пан Сікорський або п#здить, , або чогось не все розповідає)
07.10.2024 11:49 Відповісти
читайте на один комент нижче: Турція, член НАТО, збила москальський винищувач

а не скиглила, як Сікорський
07.10.2024 12:02 Відповісти
То ж Турция - там тепло ((:
07.10.2024 12:05 Відповісти
А Эрдоган не парился . Сбил Вовин истребитель, отвернулся и забыл. А эти сами себя пугают..
07.10.2024 11:54 Відповісти
В один момент збив а в інший вибачався що мов це ті що переворот вчинили це зробили без його відома.

Поляки сильно залежні від американського озброєння, в турків є багато свого військового виробництва і вони можуть проводити більш гнучку політику.

Але доприкладу виробник Байкатарів жалівся що після перемоги Айзербаджана у війні за карабах проти них штати неофіційно ввели санкції, і вони зушені замінювати деякі компоненти озброєння власним виробництвом.
07.10.2024 12:00 Відповісти
поляки теж би могли вибачитися, але спочатку збити

а от вони вибачаються, але не збивають
07.10.2024 12:04 Відповісти
А потім нарватись на політику неескалації та роками чекати вже купленого озброєння та *********** до них.
07.10.2024 12:13 Відповісти
досить уже цього ердогана, відвернувся він. на телевізор пробачення просив, а потім через начебто купівлю с-400 ще й компенсацію відвалив, ердоган ваш сміливий. а ще й військовим від нього влетіло.
07.10.2024 12:01 Відповісти
Ердоган замочив ще російського посла, другий с-400 теж купив в якості компенсації?
07.10.2024 12:05 Відповісти
пропоную НАТО здатися ще до початку війни й все... до вас приїдуть бойові буряти та навчать вас усьому, чого ви не знаєте.... перетворять Європу на великий нужник, але з рашкою можна буде дружити як раніше та отримувати дармовий газ...
07.10.2024 12:01 Відповісти
Так робіть те, на що посилається Конституція. Приклад тому Туреччина.
07.10.2024 12:21 Відповісти
Що НАТО,що одкб - одна фігня,кожен сам за себе,у нас одна надія на зсу.
07.10.2024 12:25 Відповісти
може з приходом нового Генсека щось зміниться на краще? Хоча США приймають остаточне рішення а не Генсек...
07.10.2024 12:29 Відповісти
А "конституційно" провести розслідування з метою встановлення реальної кількості жертв на Волині та Західній Білорусі (враховуючи і діяльність Армії Крайової та "Батальонов хлопских"), хто забороняє?......
07.10.2024 12:38 Відповісти
Скоро НАТО і штани зніме ,на зустріч китайському члену , компартій сі ...
07.10.2024 12:42 Відповісти
В чрму ***** з Сі не помилилися - це в сцикливості і слабкості Заходу. Тому й поперли.
07.10.2024 13:09 Відповісти
Шо за відмазки? - а Польща це не НАТО?
07.10.2024 13:06 Відповісти
ЩО?! Тобто, НАТО забороняє захищати (!) свою територію?! Блд, да розформуйте ви це лайно, і створіть нормальний альянс з країн, які можуть і готові захищати і себе і союзників!
07.10.2024 13:07 Відповісти
bred sobačij ce probļema s amerikanskoi sbrojei.....tam e obšaja protivozdušna sistema....EU treba pozbavitis amerikanskoi ta sozdati svoje.
07.10.2024 14:59 Відповісти
Це має сенс коли перехоплення ракет відбувається. А кордон - це кінцева точка. Де їхня система розпізнавання радіусом в 30-40 км не встигне задіяти авіацію, лише установки.
Які 100% не в одні системі з нашими. І це лише для обурення читачів.
07.10.2024 15:20 Відповісти
 
 