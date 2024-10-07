Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.

За його словами, якщо Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, то США - розчарування через свою нерішучу позицію.

"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", - пише аналітик.

Як заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, у США "є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії, коли вони цього хочуть, то чому ми не можемо зробити це для НАТО?"

Оглядач видання зауважив, що, хоча Польща, а також країни Балтії та Скандинавії сподіваються, що Україна зможе перемогти, і надають їй величезну допомогу, однак вони побоюються, що Росія може здобути перемогу завдяки своїй чисельності:

"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї... Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці", - додав він.

