Польща конституційно зобов’язана збивати російські ракети, але НАТО забороняє це робити, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.
Про це пише оглядач The Times Едвард Лукас, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, то США - розчарування через свою нерішучу позицію.
"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", - пише аналітик.
Як заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, у США "є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії, коли вони цього хочуть, то чому ми не можемо зробити це для НАТО?"
Оглядач видання зауважив, що, хоча Польща, а також країни Балтії та Скандинавії сподіваються, що Україна зможе перемогти, і надають їй величезну допомогу, однак вони побоюються, що Росія може здобути перемогу завдяки своїй чисельності:
"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї... Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а що Сікорський з приводу знищення керівництва Польщі в літаку коло Катині? НАТО йому заважає? чи Валинська різня?
(ну і третій висновок: пан Сікорський або п#здить, , або чогось не все розповідає)
а не скиглила, як Сікорський
Поляки сильно залежні від американського озброєння, в турків є багато свого військового виробництва і вони можуть проводити більш гнучку політику.
Але доприкладу виробник Байкатарів жалівся що після перемоги Айзербаджана у війні за карабах проти них штати неофіційно ввели санкції, і вони зушені замінювати деякі компоненти озброєння власним виробництвом.
а от вони вибачаються, але не збивають
Які 100% не в одні системі з нашими. І це лише для обурення читачів.