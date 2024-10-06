Голова Генштабу Польщі Кукула: усе вказує на те, що ми - покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист країни
Польщі потрібна значно більша армія, щоб захистити себе у разі можливої війни.
Про це заявив начальник штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула у промові у військовій академії Сухопутних військ у Вроцлаві, його слова цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Усе вказує на те, що ми - покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист своєї країни. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну", - заявив високопоставлений військовий.
Кукула сказав, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до бойових дій.
"Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо розбудовувати Польщу, але треба щось робити. Ми маємо створити збройні сили, готові до таких дій", - сказав голова польського Генштабу.
Водночас генерал вважає, що старіння населення та демографічна криза знизять темпи набору на військову службу.
Кукула також сказав, що Польщі варто впровадити модель загальної служби, яка означає обов’язкову військову підготовку та службу.
"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", - додав генерал.
Нагадаємо, що раніше видання Die Welt писало, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.
То був сценарій-версія на 2022 р. Чомусь здається зараз такі понти вже не пройдуть.
А те що д'єрмаки будуть віднікуватися то їм швидко ротяки закриють.
Дороги перекривати та шантажувати Україну подіями середини минулого століття, це не з кацапами воювати.
Чому Андрій Єрмак настільки могутній в Україні?
А-том-каво-нєльзя-називать".
Початок масштабної війни та одночасна допомога поляків, викликали лише повагу, але все затьмарили подальші їх дії.
і не лише в Іспанії
Рабів до раю не пускають!!!
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!
вірне прізвище цього вояки - Кукулда
Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
ми знаємо, які зараз "вояки" поляки - воюють з зерном, а москальскі дрони чи ракети у себе над головою "не помічають"
замість того, щоб допомогти українцям бити свого найголовнішого ворога, вони сидять за спинами і ще й паскудять
тому очільнику цих "вояків" краще взяти прізвище Кукулда, від англійського слова cuckold
але вони через силу витягують до 5%, зате готуються воювати самі...
виглядає абсурдно але воно саме так.
приклад, США!!
бюджет армії, 830 ярдів на рік!!
а вони серуть за 60!!! тобто за 7,5%
і так всі країни нато.
вібати в афган по 200 ярдів в рік, могли
в Україну не можуть, чомусь
і рф той же, і сша ті ж, і техніка таж...
а не можуть.
чи не хочуть??????