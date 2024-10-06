УКР
Новини
Голова Генштабу Польщі Кукула: усе вказує на те, що ми - покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист країни

Кукула вважає, що Польщі варто збільшити власну армію

Польщі потрібна значно більша армія, щоб захистити себе у разі можливої війни.

Про це заявив начальник штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула у промові у військовій академії Сухопутних військ у Вроцлаві, його слова цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе вказує на те, що ми - покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист своєї країни. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну", - заявив високопоставлений військовий.

Кукула сказав, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до бойових дій. 

"Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо розбудовувати Польщу, але треба щось робити. Ми маємо створити збройні сили, готові до таких дій", - сказав голова польського Генштабу.

Водночас генерал вважає, що старіння населення та демографічна криза знизять темпи набору на військову службу.

Читайте також: Польща збільшить видатки на власну оборону майже до рівня воюючої України

Кукула також сказав, що Польщі варто впровадити модель загальної служби, яка означає обов’язкову військову підготовку та службу.

"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", - додав генерал.

Нагадаємо, що раніше видання Die Welt писало, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

Читайте також: Польща почне будувати посилену лінії оборони на кордоні з РФ і Білоруссю до кінця 2024 року. На це витратять 10 млрд злотих

армія (3791) оборона (4881) Польща (8758)
Топ коментарі
+39
Поки тільки успішно воювали проти українського хлібу. А що це ж легко, хліб здачі не дасть.
06.10.2024 17:16 Відповісти
+21
Навколішки ви станете перед кацапами.
Дороги перекривати та шантажувати Україну подіями середини минулого століття, це не з кацапами воювати.
06.10.2024 17:17 Відповісти
+19
Усе вказує на те, що ******* поляки - покоління, яке сидячи під безпековою парасолькою НАТО, економічною силою ЄС, та за спинами українців, примудряється періодично колоти в ці спини ножа, та критикувати союзників, спокійно спостерігаючи за кровопролиттям в Україні та пролітаючими ракетами.
Початок масштабної війни та одночасна допомога поляків, викликали лише повагу, але все затьмарили подальші їх дії.
06.10.2024 17:26 Відповісти
Як, як РФ після невдалої війні проти України буде нападати на НАТО ? Як і чим ?? Палками і камінням ??
06.10.2024 17:16 Відповісти
Просто. Нападає на слабку державу НАТО, і погрожує ядерною зброєю іншим щоб не захищали. Перше що спало на думку. Може для підкріплення серйозності намірів щось легке ядерне запустити. Не можна недооцінювати і казати що в них ядерна зброя вся заржавіла. Так не буває в природі.
06.10.2024 17:19 Відповісти
Як писав тут Магірус: "Ми ж тут філософствуємо".

То був сценарій-версія на 2022 р. Чомусь здається зараз такі понти вже не пройдуть.
06.10.2024 17:54 Відповісти
вони вже продемонстрували недавно свою погрозу у Плесецьку. вийшло тільки позорисько. ) а якщо серйозно, то русня на НАТО ніколи не нападе, тому що сцикотно. вони тільки на Україну, Молдову, Грузію можуть напасти. та й то Україна стала їм кісткою в горлянці.
06.10.2024 18:45 Відповісти
Вони Донецьку область не можуть захопити
06.10.2024 19:23 Відповісти
Що не заіржавіло - то розікрали.
06.10.2024 19:38 Відповісти
Та дуже просто, нападає на туж Польщу, а тут згадайте недавнє соцопитування у пшеків. Скільки готові стати на захист? 15 проц. З них реально процентів 8. Як вище писали-погрози ядеркою. Куколди занепокоєні. Не забувайте за бульбашів, вони приєднаються.
06.10.2024 17:26 Відповісти
Не "вони приєднаються", а їх "приєднають". У білих шкарпетках.
06.10.2024 17:49 Відповісти
так він має на увазі не рашку, а комуняк китайських - "Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби"
06.10.2024 18:28 Відповісти
Щовитаке кажете, Дуду он у Бейджині з найвищими почестями приймав Сідзинь Пінь....
06.10.2024 20:24 Відповісти
ятаки вам кажу Дуда там нідочого
07.10.2024 05:43 Відповісти
Хліб у печі. На полях посіви.
06.10.2024 17:56 Відповісти
Помирю - це зветься збіжжям .
06.10.2024 18:32 Відповісти
То може приєднаєтеся до ЗСУ тут і зараз щоб не воювати згодом в себе!
А те що д'єрмаки будуть віднікуватися то їм швидко ротяки закриють.
06.10.2024 17:17 Відповісти
Поки що одні понти !
06.10.2024 17:17 Відповісти
06.10.2024 17:17 Відповісти
В німецькій пресі написали про Єрмака і про весь його вплив і проекти. Вперше. Виклали окремо статтю тільки про нього.
06.10.2024 17:20 Відповісти
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-jermak-102.html

Чому Андрій Єрмак настільки могутній в Україні?
06.10.2024 17:25 Відповісти
Граматика в англійській і німецькій мовах все-таки ідентична-прочитав заголовок як по
06.10.2024 17:54 Відповісти
"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію". А почему опять не говорится, о ком идёт речь?
06.10.2024 17:21 Відповісти
"опять не говорится, о ком идёт речь?"

А-том-каво-нєльзя-називать".
06.10.2024 17:53 Відповісти
Опять "та сторона". Серуть настолько, что боятся ***** назвать по имени.
06.10.2024 17:25 Відповісти
Та ти шо!!! Невже ж!! Та ви маєте берці нашіх військових цілувати! Бо якби не вони, вам би вже п..... був!
06.10.2024 17:26 Відповісти
I хто буде тieю зброею воювати, якщо поляки образу втечуть вглиб ЕС?! 😏😠
06.10.2024 22:35 Відповісти
06.10.2024 17:26 Відповісти
Поляки і в німців всього декілька років тому хотіли грошей збити за другу світову війну, але ті їх послали. Те, що вони причепилися з волинської різнею це типова їх поведінка.
06.10.2024 17:30 Відповісти
Кацапи стрімко вимирають. Вже в 2050 році вони стануть етнічною меншістю в еРеФії. А більшість буде молоді люди 20-30 років мусульманского толку. Тоді вже і стане ясно, чи підуть мусульмани війною на Европу.
06.10.2024 18:45 Відповісти
👍🤝🥺😠
06.10.2024 22:37 Відповісти
Вони не стануть зі зброєю в руках поки не вирішать "Волинське питання"
06.10.2024 17:33 Відповісти
Польща єдина країна яка досить озброюється. Решта і далі хочуть жити за рахунок США.
06.10.2024 17:34 Відповісти
Уявляю який зараз переполох і паніка на Рашці...Проти них збирається воювати бардзо гонорове і моцно узброєнне Войско Польскіє...яке ніколи не знало поразок...
06.10.2024 17:35 Відповісти
Ні поляки, ні інші народи Східної і Центральної Європи самотужки, поодинці таке військо не створять. Ставайте пліч-о-пліч з українцями, хоча б створюючи нам надійний тил, збиваючи кацапські ракети над Україною, віддаючи 20% свого ВВП для фронту в Україні тощо. Ця війна значно небезпечніша за Другу світову. Тільки гуртом зупинимо орду. Вивчайте історію.
06.10.2024 17:37 Відповісти
Я хочу вірити , що таки переговори ведуться і будуть впроваджуватись! Якщо ні , то ми заручники влади зрадників і манкуртів , ліквідаторів України
06.10.2024 17:42 Відповісти
Головне щоб не запізно
06.10.2024 17:44 Відповісти
Вместе с квартальными кабанами, пойдёте в штыковую атаку.💯
06.10.2024 17:51 Відповісти
Це правда коли кажуть, що його покоління поляків масово скуповує квартири в Іспанії чи брешуть?
06.10.2024 17:51 Відповісти
так

і не лише в Іспанії
06.10.2024 18:42 Відповісти
сподіваюся іспанці їх добре потрусять на кордоні як вони зараз наших трусять
06.10.2024 21:59 Відповісти
А ще є план номер два: «За Віслу».
06.10.2024 18:12 Відповісти
П*здеть, не мешки ворочать. Я тоже могу кричать, держите меня семеро, всех на тряпки порву.
06.10.2024 18:29 Відповісти
Не лякай своїх людей! Бо після твоїх слів більша половина чоловіків почала збирати чемодани в Англію, а остальні на захід Німеччини!!!
Рабів до раю не пускають!!!
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!
06.10.2024 18:28 Відповісти
редакторе, виправіть помилку, будь ласка

вірне прізвище цього вояки - Кукулда
06.10.2024 18:41 Відповісти
Та ні, все добре. Кукула.
Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
06.10.2024 18:44 Відповісти
https://www.pap.pl/aktualnosci/gen-kukula-jestesmy-tym-pokoleniem-ktore-stanie-z-bronia-w-reku-w-obronie-naszego-0 Gen. Kukuła: jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa
06.10.2024 19:08 Відповісти
це тролінг

ми знаємо, які зараз "вояки" поляки - воюють з зерном, а москальскі дрони чи ракети у себе над головою "не помічають"

замість того, щоб допомогти українцям бити свого найголовнішого ворога, вони сидять за спинами і ще й паскудять

тому очільнику цих "вояків" краще взяти прізвище Кукулда, від англійського слова cuckold
07.10.2024 10:51 Відповісти
У Польщі неймовірні гриби. Це на війну...
06.10.2024 18:42 Відповісти
а у нас миші отруту не їдять, а пластик гризуть. То то до чого?
06.10.2024 22:00 Відповісти
Тому ретельно готуйтесь - закуповуйте зброю, свою виробляйте, будуйте укріпрайони. Про шляхи та шашлики, ржачні шоу, забудьте - пам'ятайте *********** України та йього виборців.
06.10.2024 18:42 Відповісти
Відчувається недосягаєма різниця в мисленні польського і українського генштабів. І не тільки їх. Світогляд коштує дорого українцям.
06.10.2024 18:55 Відповісти
Польские генералы думают то у них крепкая спина и США моментально впишутся, ведь Польша член НАТО а это значит всякие там натовские статьи так далее, только они забыли когда Эрдоган попросил помощи, ему сказали сам разбирайся, пришлось лететь в Москву и на русском языке извиняться за сбитый самолёт.
06.10.2024 19:05 Відповісти
США будут реально воевать только за Израиль, я больше скажу, они будут не просто воевать, а всё НАТО заставят.
06.10.2024 19:23 Відповісти
По зимним соцопросам только 15% поляк собирались защищать свои дома остальные готовились стать на лыжи.
06.10.2024 19:32 Відповісти
15% это до первого прилёта максимум. Пусть они просто яму в ближайшем лесу выкупают и посидят в ней дня 3-4, потом поговорим.
06.10.2024 20:46 Відповісти
ні пану кукула, ні другим міністрам, других країн не доходить що краще дати нам 20-30% свого оборонного бюджету ніж втратити весь + життя своїх військових та зазнати нещівної втрати в економіці.
але вони через силу витягують до 5%, зате готуються воювати самі...
виглядає абсурдно але воно саме так.
приклад, США!!
бюджет армії, 830 ярдів на рік!!
а вони серуть за 60!!! тобто за 7,5%
і так всі країни нато.
вібати в афган по 200 ярдів в рік, могли
в Україну не можуть, чомусь
і рф той же, і сша ті ж, і техніка таж...
а не можуть.
чи не хочуть??????
06.10.2024 20:05 Відповісти
зачем воевать,поставить везде на дорогах фермеров на тракторах с плакатами,мимо них ни одна мышь не проскочит.
06.10.2024 20:28 Відповісти
А з ким воювати зібралися? З фурами?
06.10.2024 20:48 Відповісти
Потенціал дуже великий , тому шо це китай ,а там міліард м'яса ...дивує тільки те ,шо про це, треба було думати, коли писав В. Суворов, та Боровий з ссср...у Роман газета ...
06.10.2024 20:48 Відповісти
І саме тому що вони до цього готуються, їм цього робити не доведеться. На готових і озброєних не нападають.
06.10.2024 21:47 Відповісти
Краще давайте зброю Українцям. Як буде добре обнулення цапів, бульбаш не полізе в драку.
06.10.2024 22:16 Відповісти
Так воюйте, але з Росією а не з українцями.
07.10.2024 05:05 Відповісти
Смішно чути цю муйнювід чергового пшепіздєцкого.Прочитй газети пшечик і побачиш скільки насправді ляхів готові обороняти свою Пшекляндію...)
07.10.2024 07:14 Відповісти
Файно постелив рулящий пше-войском, щоб більше злотих з бюджету хапнути.
07.10.2024 08:11 Відповісти
 
 