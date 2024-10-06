Голова Генштабу Польщі Кукула: усе вказує на те, що ми - покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист країни

Польщі потрібна значно більша армія, щоб захистити себе у разі можливої війни.

Про це заявив начальник штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула у промові у військовій академії Сухопутних військ у Вроцлаві, його слова цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе вказує на те, що ми - покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист своєї країни. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну", - заявив високопоставлений військовий.

Кукула сказав, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до бойових дій.

"Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо розбудовувати Польщу, але треба щось робити. Ми маємо створити збройні сили, готові до таких дій", - сказав голова польського Генштабу.

Водночас генерал вважає, що старіння населення та демографічна криза знизять темпи набору на військову службу.

Читайте також: Польща збільшить видатки на власну оборону майже до рівня воюючої України

Кукула також сказав, що Польщі варто впровадити модель загальної служби, яка означає обов’язкову військову підготовку та службу.

"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", - додав генерал.

Нагадаємо, що раніше видання Die Welt писало, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

Читайте також: Польща почне будувати посилену лінії оборони на кордоні з РФ і Білоруссю до кінця 2024 року. На це витратять 10 млрд злотих