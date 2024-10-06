Глава Генштаба Польши Кукула: все указывает на то, что мы – поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту страны
Польше нужна значительно большая армия, чтобы защитить себя в случае возможной войны.
Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула в выступлении в военной академии Сухопутных войск во Вроцлаве, его слова цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Все указывает на то, что мы - поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту своей страны. И ни я, ни кто-либо из вас не намерен проиграть эту войну", - заявил высокопоставленный военный.
Кукула сказал, что Польше необходимо создать вооруженные силы, которые будут подготовлены к боевым действиям.
"Мы победим, мы вернемся и продолжим развивать Польшу, но надо что-то делать. Мы должны создать вооруженные силы, готовые к таким действиям", - сказал глава польского Генштаба.
В то же время генерал считает, что старение населения и демографический кризис снизят темпы набора на военную службу.
Кукула также сказал, что Польше стоит внедрить модель всеобщей службы, которая означает обязательную военную подготовку и службу.
"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель общей службы", - добавил генерал.
Напомним, что ранее издание Die Welt писало, что НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет приблизительно по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.
То був сценарій-версія на 2022 р. Чомусь здається зараз такі понти вже не пройдуть.
А те що д'єрмаки будуть віднікуватися то їм швидко ротяки закриють.
Дороги перекривати та шантажувати Україну подіями середини минулого століття, це не з кацапами воювати.
Чому Андрій Єрмак настільки могутній в Україні?
А-том-каво-нєльзя-називать".
Початок масштабної війни та одночасна допомога поляків, викликали лише повагу, але все затьмарили подальші їх дії.
і не лише в Іспанії
Рабів до раю не пускають!!!
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!
вірне прізвище цього вояки - Кукулда
Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
ми знаємо, які зараз "вояки" поляки - воюють з зерном, а москальскі дрони чи ракети у себе над головою "не помічають"
замість того, щоб допомогти українцям бити свого найголовнішого ворога, вони сидять за спинами і ще й паскудять
тому очільнику цих "вояків" краще взяти прізвище Кукулда, від англійського слова cuckold
але вони через силу витягують до 5%, зате готуються воювати самі...
виглядає абсурдно але воно саме так.
приклад, США!!
бюджет армії, 830 ярдів на рік!!
а вони серуть за 60!!! тобто за 7,5%
і так всі країни нато.
вібати в афган по 200 ярдів в рік, могли
в Україну не можуть, чомусь
і рф той же, і сша ті ж, і техніка таж...
а не можуть.
чи не хочуть??????