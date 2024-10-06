РУС
Глава Генштаба Польши Кукула: все указывает на то, что мы – поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту страны

Кукула вважає, що Польщі варто збільшити власну армію

Польше нужна значительно большая армия, чтобы защитить себя в случае возможной войны.

Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула в выступлении в военной академии Сухопутных войск во Вроцлаве, его слова цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Все указывает на то, что мы - поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту своей страны. И ни я, ни кто-либо из вас не намерен проиграть эту войну", - заявил высокопоставленный военный.

Кукула сказал, что Польше необходимо создать вооруженные силы, которые будут подготовлены к боевым действиям.

"Мы победим, мы вернемся и продолжим развивать Польшу, но надо что-то делать. Мы должны создать вооруженные силы, готовые к таким действиям", - сказал глава польского Генштаба.

В то же время генерал считает, что старение населения и демографический кризис снизят темпы набора на военную службу.

Читайте также: Польша увеличит расходы на собственную оборону почти до уровня воюющей Украины

Кукула также сказал, что Польше стоит внедрить модель всеобщей службы, которая означает обязательную военную подготовку и службу.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель общей службы", - добавил генерал.

Напомним, что ранее издание Die Welt писало, что НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет приблизительно по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.

Читайте также: Польша начнет строить усиленную линии обороны на границе с РФ и Беларусью до конца 2024 года. На это потратят 10 млрд злотых

армия (8515) оборона (5268) Польша (8614)
Топ комментарии
+39
Поки тільки успішно воювали проти українського хлібу. А що це ж легко, хліб здачі не дасть.
06.10.2024 17:16 Ответить
+21
Навколішки ви станете перед кацапами.
Дороги перекривати та шантажувати Україну подіями середини минулого століття, це не з кацапами воювати.
06.10.2024 17:17 Ответить
+19
Усе вказує на те, що ******* поляки - покоління, яке сидячи під безпековою парасолькою НАТО, економічною силою ЄС, та за спинами українців, примудряється періодично колоти в ці спини ножа, та критикувати союзників, спокійно спостерігаючи за кровопролиттям в Україні та пролітаючими ракетами.
Початок масштабної війни та одночасна допомога поляків, викликали лише повагу, але все затьмарили подальші їх дії.
06.10.2024 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як, як РФ після невдалої війні проти України буде нападати на НАТО ? Як і чим ?? Палками і камінням ??
06.10.2024 17:16 Ответить
Просто. Нападає на слабку державу НАТО, і погрожує ядерною зброєю іншим щоб не захищали. Перше що спало на думку. Може для підкріплення серйозності намірів щось легке ядерне запустити. Не можна недооцінювати і казати що в них ядерна зброя вся заржавіла. Так не буває в природі.
показать весь комментарий
06.10.2024 17:19 Ответить
Як писав тут Магірус: "Ми ж тут філософствуємо".

То був сценарій-версія на 2022 р. Чомусь здається зараз такі понти вже не пройдуть.
06.10.2024 17:54 Ответить
вони вже продемонстрували недавно свою погрозу у Плесецьку. вийшло тільки позорисько. ) а якщо серйозно, то русня на НАТО ніколи не нападе, тому що сцикотно. вони тільки на Україну, Молдову, Грузію можуть напасти. та й то Україна стала їм кісткою в горлянці.
06.10.2024 18:45 Ответить
Вони Донецьку область не можуть захопити
06.10.2024 19:23 Ответить
Що не заіржавіло - то розікрали.
06.10.2024 19:38 Ответить
Та дуже просто, нападає на туж Польщу, а тут згадайте недавнє соцопитування у пшеків. Скільки готові стати на захист? 15 проц. З них реально процентів 8. Як вище писали-погрози ядеркою. Куколди занепокоєні. Не забувайте за бульбашів, вони приєднаються.
06.10.2024 17:26 Ответить
Не "вони приєднаються", а їх "приєднають". У білих шкарпетках.
06.10.2024 17:49 Ответить
так він має на увазі не рашку, а комуняк китайських - "Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби"
06.10.2024 18:28 Ответить
Щовитаке кажете, Дуду он у Бейджині з найвищими почестями приймав Сідзинь Пінь....
06.10.2024 20:24 Ответить
ятаки вам кажу Дуда там нідочого
07.10.2024 05:43 Ответить
Поки тільки успішно воювали проти українського хлібу. А що це ж легко, хліб здачі не дасть.
06.10.2024 17:16 Ответить
Хліб у печі. На полях посіви.
06.10.2024 17:56 Ответить
Помирю - це зветься збіжжям .
06.10.2024 18:32 Ответить
То може приєднаєтеся до ЗСУ тут і зараз щоб не воювати згодом в себе!
А те що д'єрмаки будуть віднікуватися то їм швидко ротяки закриють.
06.10.2024 17:17 Ответить
Поки що одні понти !
06.10.2024 17:17 Ответить
Навколішки ви станете перед кацапами.
Дороги перекривати та шантажувати Україну подіями середини минулого століття, це не з кацапами воювати.
06.10.2024 17:17 Ответить
В німецькій пресі написали про Єрмака і про весь його вплив і проекти. Вперше. Виклали окремо статтю тільки про нього.
06.10.2024 17:20 Ответить
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-jermak-102.html

Чому Андрій Єрмак настільки могутній в Україні?
06.10.2024 17:25 Ответить
Граматика в англійській і німецькій мовах все-таки ідентична-прочитав заголовок як по
06.10.2024 17:54 Ответить
"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію". А почему опять не говорится, о ком идёт речь?
06.10.2024 17:21 Ответить
"опять не говорится, о ком идёт речь?"

А-том-каво-нєльзя-називать".
06.10.2024 17:53 Ответить
Опять "та сторона". Серуть настолько, что боятся ***** назвать по имени.
06.10.2024 17:25 Ответить
Та ти шо!!! Невже ж!! Та ви маєте берці нашіх військових цілувати! Бо якби не вони, вам би вже п..... був!
06.10.2024 17:26 Ответить
I хто буде тieю зброею воювати, якщо поляки образу втечуть вглиб ЕС?! 😏😠
06.10.2024 22:35 Ответить
Усе вказує на те, що ******* поляки - покоління, яке сидячи під безпековою парасолькою НАТО, економічною силою ЄС, та за спинами українців, примудряється періодично колоти в ці спини ножа, та критикувати союзників, спокійно спостерігаючи за кровопролиттям в Україні та пролітаючими ракетами.
Початок масштабної війни та одночасна допомога поляків, викликали лише повагу, але все затьмарили подальші їх дії.
06.10.2024 17:26 Ответить
Поляки і в німців всього декілька років тому хотіли грошей збити за другу світову війну, але ті їх послали. Те, що вони причепилися з волинської різнею це типова їх поведінка.
06.10.2024 17:30 Ответить
Кацапи стрімко вимирають. Вже в 2050 році вони стануть етнічною меншістю в еРеФії. А більшість буде молоді люди 20-30 років мусульманского толку. Тоді вже і стане ясно, чи підуть мусульмани війною на Европу.
06.10.2024 18:45 Ответить
👍🤝🥺😠
06.10.2024 22:37 Ответить
Вони не стануть зі зброєю в руках поки не вирішать "Волинське питання"
06.10.2024 17:33 Ответить
Польща єдина країна яка досить озброюється. Решта і далі хочуть жити за рахунок США.
06.10.2024 17:34 Ответить
Уявляю який зараз переполох і паніка на Рашці...Проти них збирається воювати бардзо гонорове і моцно узброєнне Войско Польскіє...яке ніколи не знало поразок...
06.10.2024 17:35 Ответить
Ні поляки, ні інші народи Східної і Центральної Європи самотужки, поодинці таке військо не створять. Ставайте пліч-о-пліч з українцями, хоча б створюючи нам надійний тил, збиваючи кацапські ракети над Україною, віддаючи 20% свого ВВП для фронту в Україні тощо. Ця війна значно небезпечніша за Другу світову. Тільки гуртом зупинимо орду. Вивчайте історію.
06.10.2024 17:37 Ответить
Я хочу вірити , що таки переговори ведуться і будуть впроваджуватись! Якщо ні , то ми заручники влади зрадників і манкуртів , ліквідаторів України
06.10.2024 17:42 Ответить
Головне щоб не запізно
06.10.2024 17:44 Ответить
Вместе с квартальными кабанами, пойдёте в штыковую атаку.💯
06.10.2024 17:51 Ответить
Це правда коли кажуть, що його покоління поляків масово скуповує квартири в Іспанії чи брешуть?
06.10.2024 17:51 Ответить
так

і не лише в Іспанії
06.10.2024 18:42 Ответить
сподіваюся іспанці їх добре потрусять на кордоні як вони зараз наших трусять
06.10.2024 21:59 Ответить
А ще є план номер два: «За Віслу».
06.10.2024 18:12 Ответить
П*здеть, не мешки ворочать. Я тоже могу кричать, держите меня семеро, всех на тряпки порву.
06.10.2024 18:29 Ответить
Не лякай своїх людей! Бо після твоїх слів більша половина чоловіків почала збирати чемодани в Англію, а остальні на захід Німеччини!!!
Рабів до раю не пускають!!!
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!
06.10.2024 18:28 Ответить
редакторе, виправіть помилку, будь ласка

вірне прізвище цього вояки - Кукулда
06.10.2024 18:41 Ответить
Та ні, все добре. Кукула.
Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
06.10.2024 18:44 Ответить
https://www.pap.pl/aktualnosci/gen-kukula-jestesmy-tym-pokoleniem-ktore-stanie-z-bronia-w-reku-w-obronie-naszego-0 Gen. Kukuła: jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa
06.10.2024 19:08 Ответить
це тролінг

ми знаємо, які зараз "вояки" поляки - воюють з зерном, а москальскі дрони чи ракети у себе над головою "не помічають"

замість того, щоб допомогти українцям бити свого найголовнішого ворога, вони сидять за спинами і ще й паскудять

тому очільнику цих "вояків" краще взяти прізвище Кукулда, від англійського слова cuckold
07.10.2024 10:51 Ответить
У Польщі неймовірні гриби. Це на війну...
06.10.2024 18:42 Ответить
а у нас миші отруту не їдять, а пластик гризуть. То то до чого?
06.10.2024 22:00 Ответить
Тому ретельно готуйтесь - закуповуйте зброю, свою виробляйте, будуйте укріпрайони. Про шляхи та шашлики, ржачні шоу, забудьте - пам'ятайте *********** України та йього виборців.
06.10.2024 18:42 Ответить
Відчувається недосягаєма різниця в мисленні польського і українського генштабів. І не тільки їх. Світогляд коштує дорого українцям.
06.10.2024 18:55 Ответить
Польские генералы думают то у них крепкая спина и США моментально впишутся, ведь Польша член НАТО а это значит всякие там натовские статьи так далее, только они забыли когда Эрдоган попросил помощи, ему сказали сам разбирайся, пришлось лететь в Москву и на русском языке извиняться за сбитый самолёт.
06.10.2024 19:05 Ответить
США будут реально воевать только за Израиль, я больше скажу, они будут не просто воевать, а всё НАТО заставят.
06.10.2024 19:23 Ответить
По зимним соцопросам только 15% поляк собирались защищать свои дома остальные готовились стать на лыжи.
06.10.2024 19:32 Ответить
15% это до первого прилёта максимум. Пусть они просто яму в ближайшем лесу выкупают и посидят в ней дня 3-4, потом поговорим.
06.10.2024 20:46 Ответить
ні пану кукула, ні другим міністрам, других країн не доходить що краще дати нам 20-30% свого оборонного бюджету ніж втратити весь + життя своїх військових та зазнати нещівної втрати в економіці.
але вони через силу витягують до 5%, зате готуються воювати самі...
виглядає абсурдно але воно саме так.
приклад, США!!
бюджет армії, 830 ярдів на рік!!
а вони серуть за 60!!! тобто за 7,5%
і так всі країни нато.
вібати в афган по 200 ярдів в рік, могли
в Україну не можуть, чомусь
і рф той же, і сша ті ж, і техніка таж...
а не можуть.
чи не хочуть??????
06.10.2024 20:05 Ответить
зачем воевать,поставить везде на дорогах фермеров на тракторах с плакатами,мимо них ни одна мышь не проскочит.
06.10.2024 20:28 Ответить
А з ким воювати зібралися? З фурами?
06.10.2024 20:48 Ответить
Потенціал дуже великий , тому шо це китай ,а там міліард м'яса ...дивує тільки те ,шо про це, треба було думати, коли писав В. Суворов, та Боровий з ссср...у Роман газета ...
06.10.2024 20:48 Ответить
І саме тому що вони до цього готуються, їм цього робити не доведеться. На готових і озброєних не нападають.
06.10.2024 21:47 Ответить
Краще давайте зброю Українцям. Як буде добре обнулення цапів, бульбаш не полізе в драку.
06.10.2024 22:16 Ответить
Так воюйте, але з Росією а не з українцями.
07.10.2024 05:05 Ответить
Смішно чути цю муйнювід чергового пшепіздєцкого.Прочитй газети пшечик і побачиш скільки насправді ляхів готові обороняти свою Пшекляндію...)
07.10.2024 07:14 Ответить
Файно постелив рулящий пше-войском, щоб більше злотих з бюджету хапнути.
07.10.2024 08:11 Ответить
 
 