Глава Генштаба Польши Кукула: все указывает на то, что мы – поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту страны

Польше нужна значительно большая армия, чтобы защитить себя в случае возможной войны.

Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула в выступлении в военной академии Сухопутных войск во Вроцлаве, его слова цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Все указывает на то, что мы - поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту своей страны. И ни я, ни кто-либо из вас не намерен проиграть эту войну", - заявил высокопоставленный военный.

Кукула сказал, что Польше необходимо создать вооруженные силы, которые будут подготовлены к боевым действиям.

"Мы победим, мы вернемся и продолжим развивать Польшу, но надо что-то делать. Мы должны создать вооруженные силы, готовые к таким действиям", - сказал глава польского Генштаба.

В то же время генерал считает, что старение населения и демографический кризис снизят темпы набора на военную службу.

Кукула также сказал, что Польше стоит внедрить модель всеобщей службы, которая означает обязательную военную подготовку и службу.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель общей службы", - добавил генерал.

