Польща збільшить видатки на власну оборону майже до рівня воюючої України

Польща у 2025 році виділить на оборону рекордну суму – 186,6 млрд злотих (майже $48 млрд) або 4,7% ВВП країни.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

Він наголосив, що Польща може почуватися в безпеці, оскільки виділяє на оборону більше 2% ВВП, що перевищує зобов'язання країн НАТО.

Міністр зазначив, що у проєкті бюджету на наступний рік, який затверджений Радою міністрів і поданий до польського парламенту, на оборону передбачено 186,6 мільярда злотих.

"Це витрати з бюджету та Фонду підтримки збройних сил на безпеку польської держави", – зазначив міністр.

Віцепремʼєр уточнив, що таким чином у наступному році Польща спрямує на оборону 4,7% ВВП країни.

"У нас багато пріоритетів. Ситуація з бюджетом, звичайно, напружена, але є повне усвідомлення в усьому уряді на чолі з прем’єр-міністром і всіма політичними силами, які формують польський уряд, що витрати на оборону і безпеку є абсолютним пріоритетом", – додав Косіняк-Камиш.

Зауважимо, що передбачена урядом Польщі на фінансування оборони сума ($48 млрд) майже відповідає витратам, які планує спрямувати на Сили оборони та безпеки у 2025 році Україна.

Зокрема, внесений на розгляд Верховної Ради проєкт бюджету на 2025 рік передбачає фінансування сектора безпеки та оборони на рівні 2,22 трлн грн (близько $54 млрд за поточним курсом), або 26,3% від прогнозованого ВВП на наступний рік.