Конгресмени від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
У Гельсінській комісії США звернулися до американського лідера Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною своїми засобами ППО.
Про це пише The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лист главі Білого дому написали лідери двопартійної Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) республіканець Джо Вілсон і демократ Стів Коен.
Вони просять Байдена надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертись до польського повітряного простору".
"Запит ґрунтується на тому, що Польща має можливість застосовувати свої системи ППО. Також, можливо, розширити їх, щоб захистити польське небо від російських ракет, що теж допоможе в захисті Україні",- йдеться в листі.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Геть стріха потекла ?
Тому всі зобов'язання демократи виконують
Я не знаю де вас Мага-чортів тренують ,що ви несете таку дурню
Напали на Україну
Ту саму де у 2019 прийшов до влади твій підкацапний клоун , який разом з трампом обговорював заведення липової справи на Байдена
Якби не демократи , ЗСУ ,завдяки твоєму клоуну - зараз лопатами б воювали
Бо це саме демократи надали Україні 150 млрд доларів допомоги
І саме твої респи - блокували її
Доречі . а скільки твій клоунеску вніс для допомоги ЗСУ
Бо скільки винесли він і його оточення ми знаємо
Тому навіть не мрій, щоб справжні українці у твої побрехеньки повірили
бідон чхати хотів на закони, не кажучи вже про якісь звернення. І при цьому лякає трампом, який нібито має намір стати диктатором.
пролетить шахеді то Байден не дозволить збивати
бо ескалація
Просто нагадаю тим хто схаває цю жовтуху
Навіть США , яка найбільше фінансує НАТО не може це верішувати
І як би комусь не хотілося - це факт з яким не поспоричаєшся
Байден уже одною ногою в іншому місці, тому ніякого дозволу він уже не дасть, необхідно чекати рішення наступного президента, хоча міг б гримнути дверима напослідок але в США так політика не працює. Вони все будуть узгоджувати із новим президентом.