УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10766 відвідувачів онлайн
Новини
2 583 27

Конгресмени від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Конгресмени від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

У Гельсінській комісії США звернулися до американського лідера Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною своїми засобами ППО.

Про це пише The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист главі Білого дому написали лідери двопартійної Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) республіканець Джо Вілсон і демократ Стів Коен.

Вони просять Байдена надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертись до польського повітряного простору".

"Запит ґрунтується на тому, що Польща має можливість застосовувати свої системи ППО. Також, можливо, розширити їх, щоб захистити польське небо від російських ракет, що теж допоможе в захисті Україні",- йдеться в листі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.

Читайте також: Польща конституційно зобов’язана збивати російські ракети, але НАТО забороняє це робити, - Сікорський

Автор: 

Байден Джо (2899) ППО (3581) Польща (9003) дозвіл (296)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Байден дуже бажає нашої перемоги і добра всім українцям. І так з 2014-го починаючи з Обами.
показати весь коментар
30.10.2024 20:51 Відповісти
+7
це може завадити американьким виборам. А після виборів ще треба буде зачекати інавгурації. Тоді і буде дозвіл. Але це не точно.
показати весь коментар
30.10.2024 20:54 Відповісти
+6
Що американці не придумають аби самим поменьше витрачатися. А ви кажете Трамп, Трамп...
показати весь коментар
30.10.2024 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що американці не придумають аби самим поменьше витрачатися. А ви кажете Трамп, Трамп...
показати весь коментар
30.10.2024 20:47 Відповісти
А ви пропонуєте голосувати за нациста який хоче Україну пуйлу віддати
Геть стріха потекла ?
показати весь коментар
30.10.2024 20:55 Відповісти
Ні. Я про те, що вони взялися Європу колись захищати, а коли вже війна йде вигадують все можливе щоб зекономити. І це ж демократи, не нарцис Трамп.
показати весь коментар
30.10.2024 21:06 Відповісти
Йолупе, ніхто на ЄС не нападав і на блок НАТО - теж
Тому всі зобов'язання демократи виконують
Я не знаю де вас Мага-чортів тренують ,що ви несете таку дурню
Напали на Україну
Ту саму де у 2019 прийшов до влади твій підкацапний клоун , який разом з трампом обговорював заведення липової справи на Байдена

Якби не демократи , ЗСУ ,завдяки твоєму клоуну - зараз лопатами б воювали
Бо це саме демократи надали Україні 150 млрд доларів допомоги
І саме твої респи - блокували її

Доречі . а скільки твій клоунеску вніс для допомоги ЗСУ
Бо скільки винесли він і його оточення ми знаємо
Тому навіть не мрій, щоб справжні українці у твої побрехеньки повірили
показати весь коментар
30.10.2024 21:53 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 23:09 Відповісти
Вони б ще про лендліз згадали.

бідон чхати хотів на закони, не кажучи вже про якісь звернення. І при цьому лякає трампом, який нібито має намір стати диктатором.
показати весь коментар
30.10.2024 20:48 Відповісти
якщо над Білим домом
пролетить шахеді то Байден не дозволить збивати
бо ескалація
показати весь коментар
30.10.2024 20:48 Відповісти
Дозволити? А поляков хтось питав? Мабуть щось хтось не так переклав тим сенаторам
показати весь коментар
30.10.2024 20:50 Відповісти
Байден дуже бажає нашої перемоги і добра всім українцям. І так з 2014-го починаючи з Обами.
показати весь коментар
30.10.2024 20:51 Відповісти
Все так, але за Обаму я б не був таким категоричним. Обама в 14-му нормально почав діяти, війну рашці звичайно не оголосив, але авіаносну групу до Турції підігнав і кілька кораблів в Чорне море загнав, ціну на нафту обвалив, в березні-квітні через Конгрес низку законів про надання Україні допомоги, в т.ч. військової, пропихнув і санкції почав вводити. Але сталося але - Хто вмовив Пороха пхатися в Мінськ, а не апелювати до США з бритами, як гарантів по Будапешту, Меркель чи Бідон (він тоді віцепрез три рази поспіль мотався в Київ) можна тільки здогадуватись, але все, що замутив Обама, потихеньку зам'яли, бо ж Україна почала вирішувати свої проблеми самостійно в Мінську.
показати весь коментар
30.10.2024 23:00 Відповісти
Так вам зараз напишуть, що Мінський мир це ж саме найсвятіше, що сталося з Україною.
показати весь коментар
30.10.2024 23:52 Відповісти
Аж дивно, що не вже.
показати весь коментар
31.10.2024 22:44 Відповісти
Байдена вже бальзамували, відповідь НІ !
показати весь коментар
30.10.2024 20:51 Відповісти
Байден тряпка, він проросійський презерватив, че очевидно для розумних людей.
показати весь коментар
30.10.2024 20:52 Відповісти
це може завадити американьким виборам. А після виборів ще треба буде зачекати інавгурації. Тоді і буде дозвіл. Але це не точно.
показати весь коментар
30.10.2024 20:54 Відповісти
Якась піар акція
Просто нагадаю тим хто схаває цю жовтуху
Навіть США , яка найбільше фінансує НАТО не може це верішувати
І як би комусь не хотілося - це факт з яким не поспоричаєшся
показати весь коментар
30.10.2024 20:56 Відповісти
А вони знають що через тиждень вибори?
показати весь коментар
30.10.2024 20:57 Відповісти
Та він із-за деменції власне імʼя забуває, не те, що про Україну..
показати весь коментар
30.10.2024 21:04 Відповісти
Польща під зовнішнім керівництвом США? Чи Польща вже 53 штат США? Що я пропустив за сьогодні?
показати весь коментар
30.10.2024 21:07 Відповісти
Польща заявила що готова збивати якщо їй дадуть дозвіл інші члени НАТО, тут м'яч відутболили явно до США.
Байден уже одною ногою в іншому місці, тому ніякого дозволу він уже не дасть, необхідно чекати рішення наступного президента, хоча міг б гримнути дверима напослідок але в США так політика не працює. Вони все будуть узгоджувати із новим президентом.
показати весь коментар
30.10.2024 21:46 Відповісти
Так то Байдеен не дозволяє? А може Шольц? Чи вони разом?
показати весь коментар
30.10.2024 21:51 Відповісти
От і розставили крапки і коми. Вся європейська демократія і незалежність висять на гачку в держдепі. Ніякою незалежністю там і не пахне, тому вся західна політична ******* боїться відкрити двері для України, бо наш народ не вписується в їхні червоні лінії і орднунг - Європі нескорена смута не потрібна, вони ж за два тижні кацапам чоботи чистили б.
показати весь коментар
30.10.2024 22:41 Відповісти
дурня, хфермери би заблокували і повітряний кордон.
показати весь коментар
31.10.2024 08:33 Відповісти
Як мiнимум треба закрити небо на атомними станцiями
показати весь коментар
31.10.2024 09:45 Відповісти
Такі заклики - це ескалація. Стурбованості достатньо
показати весь коментар
31.10.2024 13:39 Відповісти
 
 