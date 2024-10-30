Конгресмени від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

У Гельсінській комісії США звернулися до американського лідера Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною своїми засобами ППО.

Про це пише The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист главі Білого дому написали лідери двопартійної Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) республіканець Джо Вілсон і демократ Стів Коен.

Вони просять Байдена надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертись до польського повітряного простору".

"Запит ґрунтується на тому, що Польща має можливість застосовувати свої системи ППО. Також, можливо, розширити їх, щоб захистити польське небо від російських ракет, що теж допоможе в захисті Україні",- йдеться в листі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.

Читайте також: Польща конституційно зобов’язана збивати російські ракети, але НАТО забороняє це робити, - Сікорський