Дуда назвав сільське господарство України проблемою для вступу в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що вступ України в Євросоюз вимагає спеціальної аграрної політики, адже українське сільське господарство є надто потужним.

Про це він сказав у інтерв'ю польському телебаченню Trwam, передає liga.net.

"Звісно, проблем (у відносинах з Україною, – ред.) вистачає. Вони є і будуть. Якщо ми говоримо про вступ України до ЄС, то питання її сільського господарства потребує детального аналізу, обговорення та особливої європейської політики в цій сфері, тому що українське сільське господарство насправді настільки потужне, що може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді", – сказав Дуда.

Як повідомлялося, раніше українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

Уперше заборона на імпорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України була введена Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією 2 травня 2023 року на період до 5 червня, а потім її було продовжено до 15 вересня після серії протестів на кордоні з його блокуванням.

ЄС з 15 вересня скасував цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн і згодом запровадила відповідне ліцензування.

У лютому 2024 року польські фермери знову заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Протести завершилися лише у квітні.