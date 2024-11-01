РУС
Сикорский заявил, что Польша готова продавать Украине вооружение в кредит: покупайте у польских заводов, а когда отстроитесь, то отдадите

Сікорський про оборонну допомогу Україні в кредит

Польша предлагает Украине возможность приобрести военную технику у польских производителей в кредит, который можно будет вернуть после завершения войны и восстановления.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский, пишет PolsatNews, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о помощи Украине, Сикорский отметил, что правительство Дональда Туска "внесло предложение об оборонном кредите".

"Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроитесь, то отдадите",- заявил глава МИД Польши.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Варшава нашла другие причины не передавать Киеву МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО. Он заявил, что Польша сделала больше, чем любая другая страна.

Читайте также: Решения НАТО по сбиванию российских ракет над Украиной нет, - Минобороны Польши

кредит (2380) оружие (10440) Польша (8849) Сикорский Радослав (483)
Топ комментарии
+19
У кого біда, у сина баканова?
показать весь комментарий
01.11.2024 22:55 Ответить
+15
приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року; але ЕрЗе відмовився купувати зброю. Йому був потрібен асфальт...
показать весь комментарий
01.11.2024 22:53 Ответить
+9
Друзі пізнаються в біді!
показать весь комментарий
01.11.2024 22:48 Ответить
Друзі пізнаються в біді!
показать весь комментарий
01.11.2024 22:48 Ответить
У кого біда, у сина баканова?
показать весь комментарий
01.11.2024 22:55 Ответить
Дульсінея кацапская чи то пак майор Іванов іронізує. Скоро модератори забанять ту кацапську скотиняку.
показать весь комментарий
01.11.2024 22:58 Ответить
підпольській шматі слова не давали!
показать весь комментарий
02.11.2024 00:02 Ответить
Справедливо, але чи ви згодні нам щось продати реально далекобійне, щоб знищувати носії кабів на території РФ, чи ні, бо тоді буде ескалація? всі нам пропонують зброю стагнації безконечної війни в Україні, але жодним чином не ту яка б нам дала якісну перевагу у цій війні...
показать весь комментарий
01.11.2024 22:51 Ответить
а ти знаєш, що на фронті не вистачає далекобійних самоходок, і Krab-и як ніколи би згодились? Так само і Twardy-и, обидві себе зарекомендували якнайкраще.
показать весь комментарий
01.11.2024 22:57 Ответить
Польща згодна, але в неї такого не має і не має технологій.
О ось у України технологій є і мржна булоб поділитися технологіями відкривши у Польщі будівництво ракет.
Але для чого це зелейобкам?!
показать весь комментарий
01.11.2024 22:59 Ответить
приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року; але ЕрЗе відмовився купувати зброю. Йому був потрібен асфальт...
показать весь комментарий
01.11.2024 22:53 Ответить
Можна посилання, що саме та про що він сказав
показать весь комментарий
02.11.2024 00:22 Ответить
У нас не принято задавать такие вопросы. Верьте на слово. Только отказ Зе не дал возможность ввести французские войска.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:12 Ответить
треба було дивитися опозиційні телеканали, зокрема https://www.youtube.com/playlist?list=PLCPC7CzMu8otYHvhIRG_sKqMugLbtYjJc "Студія Захід" Антона Борковського , де про таке свого часу говорили американці Айзенберг та Піонтковський.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:47 Ответить
Зокрема "https://www.youtube.com/playlist?list=PLCPC7CzMu8otYHvhIRG_sKqMugLbtYjJc "Студія Захід" Антона Борковського ," - має youtube канал, тобто записи зберігаються
можна посилання на запис, та на час "де про таке свого часу говорили американці Айзенберг та Піонтковський."

Вони цитували Байдена "приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року;"
чи до чого тут вони?
показать весь комментарий
02.11.2024 10:09 Ответить
Вам аби Україні було гірше
показать весь комментарий
01.11.2024 22:59 Ответить
ай, як брешеш... хто, подоляк навчив?
показать весь комментарий
01.11.2024 22:58 Ответить
це був подлякоовий бот , збрехав, ніби ще в 2014-му українська влада відмовлялась купувати в поляків зброю
показать весь комментарий
01.11.2024 23:01 Ответить
Нині Віталій Портніков гарно все розказав, що насправді полякам не пригодиться їхня звичайна зброя (куплена у США та Кореї чи виготовлена самостійно), бо Путлєр не воюватиме з Польщею та НАТО звичайною зброєю, а вдарить ядерною.
Тому не потрібно полякам шкодувати нам звичайну зброю, бо вона їм не згодиться.
показать весь комментарий
01.11.2024 22:57 Ответить
Шо зараз йому заважає вдарити ядеркою?
показать весь комментарий
01.11.2024 23:00 Ответить
Надіється, що так прокатіт. Він свідомий, що коли вдарить ядеркою, то і РФ випарується разом з ним і його старшими та молодшими дітьми і внуками.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:02 Ответить
Да ти шо і хто рф буде випаровувати? Блть не будьте такі наївні
показать весь комментарий
02.11.2024 03:23 Ответить
А ранее этот Портников говорил, что если не нравится коррупция, то валите в Варшаву и не дурите голову... А ведь если бы была реальная борьба с коррупцией, то можно было и покупать вооружение или самим делать, а не просить/требовать у кого-то.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:00 Ответить
Портніков казав трохи не так, не маніпулюй
показать весь комментарий
02.11.2024 03:24 Ответить
Так, я теж дивилась це відео. Я хоч і Портніков, але ще давно казала, що ***** не піде на ту Польщу чи Німеччину, він може лише жахнути по них ядеркою і то у стані повного відчаю чи коли подихати від старості буде. Тому поляки грощі на вітер вітрачають, бо воювати вони не будуть. Повтікають як подалі від своєї Польщі, саме для цього поляки скуповують нерухомість у Португалії та Іспанії.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:05 Ответить
*не Портніков
показать весь комментарий
01.11.2024 23:07 Ответить
Твой подоляк...сявка опы ярмака..
Что там скажут тот брэше ! Громко и убедительно. Как Виталька слюной брызжал когда Польша трейдеры зерновые зели .крутили с зерном...
Что неслось в сторону поляков из этого рта...
Сегодня выяснилось что гроши за то зерно в Украину не ....вернулись ...
Вот тут бы Виталька слюной ...но молчит собака....не заплатили !
показать весь комментарий
01.11.2024 23:22 Ответить
Давати всім уже набридло, лишилося купувати. Все нормально, бізнес та підтримка польського виробника. Таке нам треба було запропонувати самим із 2014 року. Але тодішня влада розраховувала на халяву, а в результаті через 10 років прийшли до того ж, з чого треба було починати.
показать весь комментарий
01.11.2024 22:59 Ответить
ай, як брешеш... хто, подоляк навчив?
показать весь комментарий
01.11.2024 23:03 Ответить
BBC

У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.

Польща закуповує у США 96 вертольотів AH-64E Apache, одних з найкращих у світі у своєму класі, величезну партію у 486 систем HIMARS, які показали високу ефективність на війні в Україні, 366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3, 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A, дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.

Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther. Частину з цих систем вироблять у Польщі.

Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.

А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
показать весь комментарий
01.11.2024 23:01 Ответить
У Польщі немає власного виробництва корпусів для снарядів, капсулів та нітроцелюлози - важливого компонента артилерійського пороху.

Як і будь-яка інша країна, у військових закупівлях Польща не в змозі покладатися виключно на власну промислову базу, а тому не лише вкладає гроші у свій ВПК, але й закуповує озброєння та військову техніку за кордоном.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:05 Ответить
Зараз, сходяться на думці співрозмовники ВВС, ідеальна армія для Польщі - це така, оцінивши силу якої, потенційний агресор, читай - Росія, вирішив би не нападати на неї, бо такі бойові дії обійдуться для агресора занадто дорого.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:08 Ответить
"Щоб бути політичним гарантом безпеки, треба мати гроші, багато грошей, - каже ВВС доктор Лукаш Стах. - А польська економіка не така вже й сильна, тим більше, що закупівля дорогих озброєнь додатково виснажує наші економічні можливості. І, нарешті, Польща не має ядерної зброї. Тому можливості будь-яких гарантій безпеки з боку Варшави є дуже обмеженими. Тобто деяку військову підтримку Польща може забезпечити, але потенціал гаранта безпеки вона має лише за підтримки союзників".

За збереження нинішніх темпів модернізації збройних сил у Польщі, додає він, "побудова по-справжньому сильної армії займе щонайменше п'ять років, а, може, й усі десять".
показать весь комментарий
01.11.2024 23:10 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 23:16 Ответить
А чому сказано "і Велика Британія", наче це не європейська країна?
показать весь комментарий
02.11.2024 00:29 Ответить
BBC хоче сказати, що "Велика Британія" не ЄС.
показать весь комментарий
02.11.2024 00:38 Ответить
бо такі бойові дії обійдуться для агресора занадто дорого.
В Украине Россия ведет войну уже 10 лет, успела перессориться с Западом, более 100 тыс погибших. Даже, представить себе, если через год одолеет, все "партнеры" скажут вымучила. Это дорого или нет?
"Трагифарс в том что одна коррумпированная страна воюет с другой коррумпированной страной за невступление в НАТО. В то НАТО которое боится расширяться.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:40 Ответить
Купувати їхню зброю у кредит, щоб захистити ЇХНІ ж дупи! Недарма ще Черчілль сказав-Польща гієна Європи.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:02 Ответить
Ми не захищаємо їхні дупи, бо Польща має кордон з РФ (Калінінградська область, Білорусь). Щоб напасти на Польщу, Путлєру не потрібно проходити Україну.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:07 Ответить
А нападать кацапы бут корейцами. Или китайцами. Бо своих тока на Дамбас хватает.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:33 Ответить
OK! No problem!
показать весь комментарий
01.11.2024 23:13 Ответить
Купити озброєння? Ніколи. Краще влада Києва 1 млрд. витратить на 2 км. асфальта. В дивізіонах немає неполаманих стволів. Та для чого вони? Ще ж в офісах лісів серед лісу заосфальватувати треба. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:17 Ответить
Він пропонує країні, яка втратила економіку через війну, щось купувати???
показать весь комментарий
01.11.2024 23:22 Ответить
Он предлагает брать в долг, а отдавать если (под вопросом) сохраним государственность и победим.

На самом деле открывают клюв на кредиты от замороженных средств. Наивные. Не для того старшие товарищи деньги выделяют, чтоб они в польский карман перетекли. Деньги должны остаться дома
показать весь комментарий
02.11.2024 07:47 Ответить
Більшість опитаних поляків вважають, що за останній рік відносини між Польщею та Україною погіршилися, свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska.
За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами «скоріше погіршилися» і 17,7% респондентів відповіли, що вони «однозначно погіршилися».

Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:23 Ответить
Зненацька. Атракціон нечуваної щедрості. Пана Сікорського не цікавить повернення гіпотетичногокредиту, його цікавлять східні креси, тобто Волинь і все що з нею повʼязано. Він знає, що гроші на відбудову все рівно гарантовано зжеруть наші потужні, зелені колорадські жуки.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:25 Ответить
Ага, ага. Кацап сейчас воюет и санкции получает чтобы Волынь полякам передать?
Венгр хоть подгавкивает ради мифического Закарпатья. Это нонсенс, но кацап украинскую землю будет делить на единицу. А полякам, в награду, если будут себя хорошо вести забудут (временно) за Жешув
показать весь комментарий
02.11.2024 07:54 Ответить
Зельоному шоблу це не потрібно. Їм потрібні гроші. Дайте грошей!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 23:33 Ответить
Глава польської дипломатії зазначив, що серед країн, які допомагають Україні в різних вимірах, саме Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна, пропорційно до ВВП.

"З Україною ми ведемо інтенсивний діалог також у сфері безпеки. В Україні знаходиться майже 300 наших танків, багато важкої техніки, а також літаки", - перерахував міністр.

Сікорський також підкреслив, що "ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною". "Нам також загрожує Росія, і не все можливо", - зазначив він. (PAP)
показать весь комментарий
01.11.2024 23:33 Ответить
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала Україні лише військової допомоги на майже $3 млрд. Про це під час розмови з редактором польського радіо Channel Zero 24 серпня заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє канцелярія президента.

Польський лідер підрахував - загальна вартість допомоги Україні становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, приблизно $25 млрд.

Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів, майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard.

"Нагадаю, що на початку війни справді було важко отримати допомогу. Усі боялися. Була різниця, хто що давав. Так, німці давали каски, а ми - танки. Ми поводилися як добрий сусід, і це цінують в Україні", - зазначив Дуда.

Загалом українським військовим було надано понад 1 тис. одиниць важкої техніки.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:39 Ответить
для чого ти пишеш тут цю брехню?
показать весь комментарий
02.11.2024 00:05 Ответить
дійсно, не красиво
https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html по іншим данним передано 18шт https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html Міг29
показать весь комментарий
02.11.2024 00:30 Ответить
Зачем эта копиаста без выражения своего мнения? Вы знаете цифры помощи от ВВП?
Эстония - 3,6 %
Польша - 0,7 %
Если вы знаете и не поправляете польского министра это манипуляция
показать весь комментарий
02.11.2024 08:03 Ответить
Поляки не подумали, якщо росея завоює Україну , то пожене пару міліонів українців на польщу?
показать весь комментарий
01.11.2024 23:46 Ответить
ні.мільйони поляків тоді побіжать в Німеччину,Португалію,Іспанію. ті що залишать зустрінуть русню квітами..
показать весь комментарий
02.11.2024 00:06 Ответить
мабуть лендліз був би кращий
повернення та можливий розрахунок через 50 років
показать весь комментарий
02.11.2024 00:32 Ответить
Мудра пропозиція. Як не має власного хисту і здібності виготовити, ліпше так аніж нічого.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:00 Ответить
 
 