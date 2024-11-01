Сикорский заявил, что Польша готова продавать Украине вооружение в кредит: покупайте у польских заводов, а когда отстроитесь, то отдадите

Польша предлагает Украине возможность приобрести военную технику у польских производителей в кредит, который можно будет вернуть после завершения войны и восстановления.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский, пишет PolsatNews, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о помощи Украине, Сикорский отметил, что правительство Дональда Туска "внесло предложение об оборонном кредите".

"Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроитесь, то отдадите",- заявил глава МИД Польши.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Варшава нашла другие причины не передавать Киеву МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО. Он заявил, что Польша сделала больше, чем любая другая страна.

