Сикорский заявил, что Польша готова продавать Украине вооружение в кредит: покупайте у польских заводов, а когда отстроитесь, то отдадите
Польша предлагает Украине возможность приобрести военную технику у польских производителей в кредит, который можно будет вернуть после завершения войны и восстановления.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский, пишет PolsatNews, сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о помощи Украине, Сикорский отметил, что правительство Дональда Туска "внесло предложение об оборонном кредите".
"Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроитесь, то отдадите",- заявил глава МИД Польши.
Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Варшава нашла другие причины не передавать Киеву МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО. Он заявил, что Польша сделала больше, чем любая другая страна.
О ось у України технологій є і мржна булоб поділитися технологіями відкривши у Польщі будівництво ракет.
Але для чого це зелейобкам?!
можна посилання на запис, та на час "де про таке свого часу говорили американці Айзенберг та Піонтковський."
Вони цитували Байдена "приблизно те ж саме заявив Байден 1 вересня 2021 року;"
чи до чого тут вони?
Тому не потрібно полякам шкодувати нам звичайну зброю, бо вона їм не згодиться.
Что там скажут тот брэше ! Громко и убедительно. Как Виталька слюной брызжал когда Польша трейдеры зерновые зели .крутили с зерном...
Что неслось в сторону поляков из этого рта...
Сегодня выяснилось что гроши за то зерно в Украину не ....вернулись ...
Вот тут бы Виталька слюной ...но молчит собака....не заплатили !
У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.
Польща закуповує у США 96 вертольотів AH-64E Apache, одних з найкращих у світі у своєму класі, величезну партію у 486 систем HIMARS, які показали високу ефективність на війні в Україні, 366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3, 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A, дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.
Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther. Частину з цих систем вироблять у Польщі.
Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.
А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
Як і будь-яка інша країна, у військових закупівлях Польща не в змозі покладатися виключно на власну промислову базу, а тому не лише вкладає гроші у свій ВПК, але й закуповує озброєння та військову техніку за кордоном.
За збереження нинішніх темпів модернізації збройних сил у Польщі, додає він, "побудова по-справжньому сильної армії займе щонайменше п'ять років, а, може, й усі десять".
В Украине Россия ведет войну уже 10 лет, успела перессориться с Западом, более 100 тыс погибших. Даже, представить себе, если через год одолеет, все "партнеры" скажут вымучила. Это дорого или нет?
"Трагифарс в том что одна коррумпированная страна воюет с другой коррумпированной страной за невступление в НАТО. В то НАТО которое боится расширяться.
На самом деле открывают клюв на кредиты от замороженных средств. Наивные. Не для того старшие товарищи деньги выделяют, чтоб они в польский карман перетекли. Деньги должны остаться дома
За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами «скоріше погіршилися» і 17,7% респондентів відповіли, що вони «однозначно погіршилися».
Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником.
Венгр хоть подгавкивает ради мифического Закарпатья. Это нонсенс, но кацап украинскую землю будет делить на единицу. А полякам, в награду, если будут себя хорошо вести забудут (временно) за Жешув
"З Україною ми ведемо інтенсивний діалог також у сфері безпеки. В Україні знаходиться майже 300 наших танків, багато важкої техніки, а також літаки", - перерахував міністр.
Сікорський також підкреслив, що "ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною". "Нам також загрожує Росія, і не все можливо", - зазначив він. (PAP)
Польський лідер підрахував - загальна вартість допомоги Україні становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, приблизно $25 млрд.
Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів, майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard.
"Нагадаю, що на початку війни справді було важко отримати допомогу. Усі боялися. Була різниця, хто що давав. Так, німці давали каски, а ми - танки. Ми поводилися як добрий сусід, і це цінують в Україні", - зазначив Дуда.
Загалом українським військовим було надано понад 1 тис. одиниць важкої техніки.
https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html по іншим данним передано 18шт https://www.slobodnaevropa.org/a/ukrajina-rat-rusija-zelenski-poljska/32350165.html Міг29
Эстония - 3,6 %
Польша - 0,7 %
Если вы знаете и не поправляете польского министра это манипуляция
повернення та можливий розрахунок через 50 років